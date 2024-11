Gemini Live vs ChatGPT modalità vocale avanzata: qual è il migliore assistente IA?

Si tratta di una scena alla quale ci hanno già abituato tanti film di fantascienza nel corso degli anni e che ora si concretizza come non mai, lasciando i vari Google Assistant, Alexa e Siri al nastro di partenza .

Come funziona la sfida vocale tra Gemini e ChatGPT

Abbiamo deciso di sottoporre i due rivali a un'autentica sfida: un sacco di domande, una dopo l'altra, fatte indipendentemente ai due chatbot per capire chi dei due comprenda meglio l'italiano e soprattutto sappia rispondere in modo competente.

Li abbiamo sfidati su vari terreni, con frasi complesse dal punto di vista sintattico e fonetico (Qual è la ricetta della paella valenciana?), cercando di far compiere operazioni concrete (Fai partire un timer di 10 secondi.) a entrambi o di farli ragionare ed esprimere pareri (Qual è il film che ti piace di più?).

Abbiamo chiesto informazioni generali (Puoi spiegarmi perché il cielo è blu?), tecniche e anche in tempo reale (Che ore sono a Tokyo?), per capire chi dei due riesca a fornire risposte più complete.

I risultati, come potete immaginare, sono abbastanza eterogenei e non sempre facili da giudicare. Gemini Live si è dimostrato più proattivo, chiedendo eventuali follow-up, ma probabilmente anche per questo le sue risposte sono in generale più sintetiche, laddove ChatGPT approfondisce di più (a volte anche troppo).

Il chatbot di Google è però più pronto su domande di attualità, mente ChatGPT spesso si limita alle informazioni contenute nel suo database (fermo al 2023) a meno che non siate più espliciti nel chiedergli qualcosa "in tempo reale".

Entrambi hanno un po' la tendenza a inventare, anche quando farebbero bene a dire che non sanno la risposta, ma sugli argomenti più sensibili hanno per fortuna dei paletti più rigidi.

Insomma, è stata una bella sfida, che potete gustare con calma grazie al video qui sopra. Su YouTube trovate anche la divisione in capitoli, per saltare facilmente da una parte all'altra, dato che alcune risposte dei due chatbot possono essere un po' lunghe.