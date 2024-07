Tutto è iniziato ieri alle 19:29, circa un'ora è mezzo prima dell'inizio della finale del Campionato europeo di calcio fra Spagna e Inghilterra. Un utente nel nostro gruppo Facebook pubblica uno screenshot di uno scambio avuto poco prima con Google Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, avuto tramite il suo smartphone.

Post pubblicato nel nostro gruppo Facebook alle 19:29 da Paolo.

Google indovina Spagna-Inghilterra

Paolo dopo aver chiesto all'intelligenza artificiale Gemini a che ora inizia la partita ha ricevuto come risposta che la partita si era già tenuta e che era terminata 2-1 per la Spagna, incoronandola come campione d'Europa per la quarta volta. Un buffo errore, verrebbe da pensare se non fosse, come sicuramente saprete che la finale di Euro 2024 si è conclusa davvero con quel risultato.

In seguito ad una storia Instagram dove pubblicavo quello screenshot alcuni utenti divertiti (e un po' inquietati) dal risultato indovinato mi hanno segnalato che, sempre con largo anticipo, Google Gemini dichiarava che la finale di Copa América di calcio si era già tenuta e incalzato per conoscere il risultato ha dichiarato che era stato vinto dall'Argentina per una rete a zero sulla Colombia.

Samuele mi ha inviato in chat questa conversazione, simile a quella che anche in altri mi hanno inviato

E così è stato.

Qualcuno nel nostro video TikTok ha forse un po' banalizzato dicendo che era facile indovinare questo risultato e che Google non aveva predetto il risultato ma lo aveva solo stimato dalle statistiche. C'è un fondo di verità e questo lo si capisce da vari altri esempi che abbiamo ricevuto dove Gemini ha pronosticato anche risultati diversi, ma mai totalmente opposti. In questo caso perché di dati su partite simili ne aveva probabilmente a sufficienza. Rimane il fatto però che Gemini abbia assolutamente indovinato con molta fortuna il risultato e non che lo abbia predetto. E ovviamente questo è un problema. Parliamo ovviamente della famose allucinazioni delle IA. Perché la sicurezza con cui un'intelligenza artificiale, che inizia ad essere preinstallata nei telefoni anche (quasi) al posto dell'assistente predefinito, fornisce risposte chiare e concise a domande che non hanno soluzione è preoccupante. L'intelligenza artificiale allo stato odierno non è ancora affidabile abbastanza eppure viene preinstallata, proposta e in molti casi anche fatta pagare, affinché noi possiamo fargli da beta testing. In questa corsa delle aziende ad essere leader nel promettente mondo dell'intelligenza artificiale quelli che ci rimettono sono alla fine gli utenti che ottengono risposte di cui non ci si può fidare. Perché se tutti sanno che una partita nel futuro non può essere ancora stata giocata, questo potrebbe non valere per tantissime altre informazioni.

