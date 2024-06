L'IA non è solo per i top di gamma: OPPO vuole infilarne una in tutte le tasche

L'intelligenza artificiale è sicuramente la tecnologia che influenzerà più i dispositivi dei prossimi anni: tra i migliori smartphone Android ci sono già diversi modelli con funzionalità basate su IA, che debutterà presto anche su iOS 18 (e iPhone 16). Ma se non stupisce nessuno che l'IA arrivi su Galaxy S24 e simili, la domanda che molti potrebbero farsi è: quando vedranno le funzioni basate su IA gli utenti che non possono spendere migliaia di euro per un telefono?

La risposta, almeno per quel che riguarda OPPO, è presto. Molto presto, entro la fine del 2024 per l'esattezza: questa è la promessa dell'azienda, che durante una presentazione ha raccontato la sua strategia relativa all'integrazione dell'intelligenza artificiale.

OPPO vuole infatti "democratizzare" l'IA e portarla non solo sui top di gamma, ma anche su smartphone più economici: infatti, le funzioni basate su IA generativa saranno disponibili non solo per i modelli delle serie Find e serie Reno, ma anche per alcuni smartphone delle serie F e serie A (più economici).