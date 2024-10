Questa IA chiama gli hotel, gli parla anche in italiano, e negozia per noi il prezzo più basso

Stiamo parlando di sconti , in particolare in hotel, per soggiorni last minute (oggi o domani).

AI Haggler è un nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale e su un concetto molto semplice: se non chiedi mai, non lo saprai mai!

Come funziona AI Haggler

Il fatto di essere così poliglotta è molto utile in quelle occasioni in cui volessimo prenotare un albergo all'estero direttamente dalla fonte, senza avvalersi di servizi tipo Booking .

A questo punto dovremo poi scegliere se AI Haggler dovrà provare o meno a negoziare il prezzo della stanza , visto che in alcuni casi magari ci potrebbe interessare controllare solo disponibilità e prezzi, soprattutto in un'altra lingua.

Quanto costa

Come già accennato, AI Haggler non è gratuito .

L'opinione di SmartWorld

AI Haggler è in fondo una buona idea a un prezzo tutto sommato ragionevole (50 centesimi, soprattutto per comunicare efficacemente in un'altra lingua, non sono certo tanti). Ci sono però due ma.

Il primo è relativo all'efficacia del servizio, tutta da dimostrare. Non parliamo tanto della bontà della trattativa in sé, quanto della comunicazione da parte di una IA con degli esseri umani. Ci aveva provato anche Google con Duplex, ma il progetto non è mai decollato, il che la dice lunga.

Il secondo dubbio è relativo al fatto che la prenotazione vera e propria non viene gestita da AI Haggler, e questo è un problema soprattutto laddove questa IA è più utile, cioè nel comunicare in altre lingue.

Bello che l'intelligenza artificiale parli in nostra vece, ma se poi alla fine dobbiamo comunque essere noi a richiamare l'hotel e riferirci a una trattativa avviata da una IA è anche un tantino imbarazzante, no?