Diventate scrittori con l'IA: con Reading Club create libri, storie della buonanotte e non solo

L'intelligenza artificiale di Reading Club fornisce suggerimenti sul testo e le illustrazioni da creare per racconti e storie.

Da due anni a questa parte l'intelligenza artificiale ha invaso tanti aspetti delle nostre vite, soprattutto grazie all'esplosione di tantissimi servizi con AI che permettono di svolgere le attività più disparate in maniera quasi automatica. E chi ha la passione dei libri (ecco le migliori app per vendere libri), sarà contento di sapere che esiste una piattaforma che permette di scrivere con il supporto dell'AI. Stiamo parlando di Reading Club, una piattaforma online che permette di scrivere qualsiasi tipologia di contenuto testuale e offre suggerimenti per il completamento del testo tramite AI.

Cos'è Reading Club Reading Club è una piattaforma per la scrittura di testi coadiuvata dall'intelligenza artificiale che è disponibile online tramite il suo sito ufficiale. In sostanza, Reading Club offre la possibilità di creare dei testi di qualsiasi tipo a partire dalla propria "penna". Il suo punto forte ovviamente è la possibilità di generare l'autocompletamento del testo tramite intelligenza artificiale. Abbiamo provato il servizio e possiamo confermare la sua potenza. Basta scrivere di proprio pugno una semplice frase e poi avviare il suggerimento automatico per ricevere almeno un paragrafo relativo alla storia che si sta narrando. Come anticipato sopra, con Reading Club sarà possibile creare qualsiasi tipo di contenuto testuale, a partire dalle storie brevi per bambini, fino ad arrivare a testi più lunghi e complessi. Il servizio offre supporto anche nella scrittura di libri, i quali vanno affrontati ovviamente capitolo per capitolo. Reading Club include anche una sezione sociale, ovvero una sezione in cui è possibile consultare e leggere i racconti creati da altri utenti. Sarà anche possibile seguire gli altri utenti, proprio come se fosse un social. Dalla prova che abbiamo fatto, Reading Club sembra essere usato in diverse parti del mondo, con racconti disponibili in inglese, francese, spagnolo.

Come si usa Reading Club, bonus compresi L'utilizzo di Reading Club è molto semplice. Per il primo utilizzo sarà necessario creare un account e accedervi. Quindi si potrà passare alla creazione del primo contenuto. Al primo utilizzo sarà anche possibile visualizzare un breve tutorial su come usare il servizio. La generazione dei testi è semplice: basta iniziare a scrivere il testo, anche una singola frase, che fornisca il senso di ciò che si intende scrivere, e poi digitare "++" per avviare la generazione automatica del testo. La generazione automatica del testo può essere avviata anche in serie, con il rischio che alcuni contenuti verranno ripetuti. Uno dei bonus di Reading Club è la possibilità di generare delle illustrazioni con l'AI da allegare al racconto che si sta creando. La generazione dell'illustrazione può essere avviata digitando nel campo di testo il carattere "/". Il servizio si prenderà qualche secondo per creare i personaggi e l'ambiente da illustrare, ovviamente in base al testo generato in precedenza. Alla fine del processo verrà mostrata l'immagine. Sarà anche possibile modificare l'illustrazione andando a personalizzare i vari aspetti del personaggio o dell'ambiente che sono stati strutturati automaticamente dall'AI in base al contenuto testuale. Una volta completato il proprio racconto o, più in generale, il proprio testo, sarà possibile generare un PDF molto semplice da scaricare sul proprio PC. Reading Club prevede un profilo gratuito, il quale offre 10 suggerimenti automatici di testo a settimana, e 10 illustrazioni a settimana. Chiaramente è possibile passare al profilo Plus per avere tutte le opzioni illimitate, al prezzo di 19,99 dollari al mese.