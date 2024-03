Questa lA permette di creare canzoni dal nulla

Abbiamo intelligenze artificiali per creare testo, immagini o video, ma per la musica? Da molto tempo si usa il machine learning per creare musica (Amazon ne aveva sviluppato uno molto popolare con le reti generative avversarie), ma l'avvento dei nuovi modelli IA ha cambiato tutto, e Riffusion potrebbe essere un modo divertente per stimolare l'artista che è in voi (scoprite i migliori programmi per scaricare musica).

Cos'è Riffusion

Riffusion è uno strumento di intelligenza artificiale open source che vi permette di creare musica a partire da un testo. Sviluppato da Seth Forsgren e da Hayk Martiros, questo strumento si basa sul modello di deep learning Stable Diffusion, proprio come un progetto simile chiamato Stable Audio. Le caratteristiche di Riffusion sono: Capacità di generare vari stili musicali

Filtri per migliorare i risultati

Potete condividere la musica sulle piattaforme di social media

Se non sapete da dove partire, un pulsante vi permette di creare musica random

Interfaccia intuitiva Come abbiamo detto, il progetto è open source e sulla pagina GitHub potete seguirne lo sviluppo.

Come usare Riffusion

Usare Riffusion è semplicissimo. Andate sul sito e in alto inserite un testo. Se non sapete da dove partire, lasciatevi ispirare dagli esempi in Home page. Dopo aver inserito il testo, cliccate su Riff e lo strumento genererà per voi una musica cantando le vostre parole. Potete cambiare il suono cliccando su Upbeat, Shred, Groove o Twang. Se invece non sapete da dove partire, cliccate su Surprise. Potete condividere la musica su TikTok, copiare il link o scaricare il video o l'audio cliccando sull'icona con tre puntini che appare sull'immagine e poi selezionando la vostra scelta. Se volete un maggiore controllo, come il genere o la possibilità di descrivere il suono, cliccate su Log in in alto a destra ed effettuate l'accesso con il vostro account Google. Inserite il nome e il vostro nickname, poi in alto inserite un testo e cliccate su Create (potete anche dirle a voce cliccando su Record lyrics).

In basso descrivete il suono e cliccate su Riff. Effettuando l'accesso, avete a disposizione tre brani, con diverse immagini a corredo.

Limiti di Riffusion