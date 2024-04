Creare dei brevi video virali diventa una passeggiata, con Slick

Grazie a TikTok gli utenti hanno imparato ad amare i video brevi, i cosiddetti short, ma breve non significa semplice da creare. Grazie all'intelligenza artificiale però potete trasformare ogni video in un video virale da condividere sulle vostre piattaforme preferite. Come? Grazie a Slick, un servizio online che rende automatico il processo di creazione di questi contenuti a partire da un video qualunque. Scopriamo come funziona, ricordandovi il nostro approfondimento su CapCut, una delle migliori app per creare video per i social.

Cos'è Slick

Slick è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale progettato per convertire i video in brevi clip più coinvolgenti con l'intenzione di farli diventare virali. Lo strumento è in grado di prendere un video, diretto o da un'URL di YouTube, e selezionarne automaticamente le parti che ritiene le più interessanti e adatte per la creazione di video brevi (shorts). Non solo seleziona le clip, ma genera automaticamente anche i sottotitoli e produce contenuti visivamente accattivanti. Una volta ottenuto il video, potete modificarlo grazie a un editor avanzato che consente maggiori personalizzazioni da applicare manualmente.

Piani di Slick

Slick è disponibile gratuitamente, con alcuni limiti come Possibilità di caricare un video al mese

Fare 10 esportazioni al mese

1 solo utente

Filigrana sui video Se volete sfruttare le funzionalità dello strumento dovrete passare ai piani a pagamento, che rimuovono la filigrana, aumentano il numero di video che si possono caricare ed esportare e consente il lavoro con più utenti. I prezzi sono di 19 dollari al mese per il piano Pro (25 video al mese, 50 esportazioni e team con 3 membri), 29 dollari al mese per il piano Premium (50 video al mese, 100 esportazioni e team con 5 membri) e 79 dollari al mese per il piano Ultra (200 video al mese, 400 esportazioni e team con 10 membri).

Come funziona Slick

Vediamo come usare Slick, che ricordiamo offre anche un piano gratuito. Andate sul sito del servizio e cliccate in alto a destra su Open app, poi effettuate l'accesso con il vostro account Google o registratevi con l'email. Arriverete alla schermata iniziale, che come vedete è molto semplice. A sinistra ci sono i vostri progetti e le impostazioni per il gruppo di lavoro (nel piano gratuito è limitato a un solo utente). Potete caricare un video dal dispositivo in uso (fino a 200 MB e con proporzioni 1:1, 3:4, 4:3, 9:16, 16:9) o incollare l'URL di un video di YouTube cliccando al centro su Get Started, poi scegliete la fonte del video.

Scegliete la lingua, date un nome al video e cliccate su Upload (per video da YouTube cliccate su Generate Shorts). Ora lo strumento recupererà e trascriverà il video, applicherà le emoji e completerà l'editing. Adesso selezionate le parole e il testo che volete usare per creare le clip, poi cliccate su Edit quando avete finito. Nella schermata principale potete scegliere a sinistra tra 17 temi per le scritte, mentre a destra potete cambiare lo stile delle scritte manualmente. Se cliccate in alto su Video potete scegliere il formato, la rotazione, lo zoom e tagliare il video. Qui potete anche aggiungere un titolo ma purtroppo nella versione gratuita non potete tagliare automaticamente le parti di pausa. A sinistra potete selezionare sulle parole per aggiungere testi, effetti sonori e transizioni. Purtroppo queste funzioni sono disponibili solo nella versione a pagamento. Una volta completato, cliccate in basso a destra su Save changes e poi su Download. Si aprirà il video a tutto schermo: cliccate in basso a destra sull'icona con tre puntini e selezionate Download.

