L'intelligenza artificiale è certamente la più grande novità tecnologica degli ultimi anni. Non a caso, tutte le più grandi aziende tech del mondo (Google, Microsoft, Apple, Amazon e non solo) si sono buttate su questo settore per cercare di arrivare in tempo, per sviluppare il loro ecosistema software in grado di dominare la scena. Finora quella che c'è andata più vicino è OpenAI, l'azienda creatrice di ChatGPT, che non è (ancora) annoverabile tra le vere "grandi" ma è indubbiamente in netta ascesa.

Dal punto di vista hardware, invece, un dominatore incontrastato c'è già: NVIDIA. Fino all'anno scorso era un produttore conosciuto quasi esclusivamente per le GPU da gaming, con diversi prodotti della serie GeForce RTX al top della categoria. Oggi, invece, è diventata l'azienda leader per la produzione di hardware professionale per l'AI, soprattutto lato data-center, come la piattaforma NVIDIA H100. E questo, non a caso, l'ha resa la società con il più alto valore di borsa del mondo, più dei colossi citati all'inizio.

La situazione è dunque molto cambiata negli ultimi anni. Il pensiero di noi appassionati di gaming ha bisogno di un aggiornamento fondamentale: le schede video non possono più essere considerate solo un mero strumento dedicato al gioco, ma qualcosa di più complesso e versatile, anche più utile.

In questo articolo vi mostriamo alcune capacità meno conosciute delle GPU NVIDIA, quelle che vanno al di là del gaming, che finora non abbiamo messo in luce nelle nostre recensioni. Da ora in poi, ovviamente, sarà sempre più importante verificare le capacità di calcolo legate all'AI, dunque scopriamo insieme cosa sa fare una GeForce RTX.