Uno di questi tre portatili gaming MSI è quello che fa per voi

Siamo in pieno agosto, e la maggior parte degli italiani pensa alle ferie e a un po' di meritato riposo. Settembre comunque non è così lontano, e con esso si tornerà a lavorare, a studiare e, perché no, a ritagliarsi qualche momento di svago videoludico dopo lunghe giornata di impegni. E se in tutto ciò aveste in programma di acquistare un nuovo portatile proprio per dare un boost a produttività e performance nei videogiochi, potremmo avere ciò che fa per voi. Vi proponiamo a seguire tre modelli di portatili MSI con schede video NVIDIA GeForce RTX per tutte le tasche ed esigenze, acquistabili a prezzo scontato in pieno agosto grazie alle primissime promo Back to School .

MSI Thin GF63

Se volete spendere poco e avere molto, il Thin GF63 di MSI potrebbe essere il modello perfetto per voi. All'apertura vi accoglie con un ampio display IPS da 15,6" full HD (1.920 x 1.080) con refresh rate a 144 Hz, perfetto quindi per il gaming (anche competitivo).

Sotto il cofano non è da meno: una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 con 6 GB di memoria GDDR6 a 96-bit e un processore al top, un Intel Core di 12° generazione, l'i7-12650H. Lato memoria troviamo 512 GB di SSD PCIe Gen4 e 16 GB (2 moduli da 8 GB) di RAM DDR4 a 3200 MHz. Il bello di questo dispositivo è che potete anche ampliare la dotazione di memoria: la scheda madre vanta due slot RAM per un massimo di 64 GB, uno slot SSD e uno slot 2,5" SATA HDD. Nulla vieta quindi di migliorarlo ulteriormente in un secondo momento.

Ma perché si chiama Thin? Perché per essere un portatile da 15,6" non è poi così grande! Il peso ammonta a 1,86 kg, e portarlo con sé a lavoro o per lo studio non è affatto gravoso. E questo nonostante l'utilizzo di alluminio spazzolato per le scocche esterne! Ottima anche la dotazione di porte: ben 3 USB-A 3.2 Gen 1 e una USB-C 3.2 DP, oltre a 1 HDMI (4K@30Hz) e jack audio combo per cuffie e microfono.

Non manca niente anche a livello di connettività, con Wi-Fi 6 AX201 e Bluetooth 5.2. Non poteva poi essere un portatile MSI senza una tastiera retro-illuminata (rosso MSI) e senza il sistema di raffreddamento Cooler Boost.

La scheda video GeForce RTX 3050 vi dà accesso a varie funzionalità esclusive di NVIDIA, tra cui il DLSS 2 (qui vi spieghiamo cos'è e come funziona), il Ray Tracing e non solo. Tramite GeForce Experience potete anche scaricare i driver NVIDIA Studio, pensati per ottimizzare le vostre performance lavorative! Tanti parametri possono essere gestiti anche tramite MSI Center, il software proprietario di MSI che permette di attivare varie modalità di utilizzo (tra cui anche Prestazioni Estreme) e di monitorare in tempo reale l'hardware del PC.