Il design dei PC desktop non è cambiato molto negli ultimi anni. Se nel campo degli smartphone, dei notebook e della domotica abbiamo visto spesso grandi innovazioni arrivare a ritmo frenetico, il confronto col mondo dei componenti informatici è desolante: i computer fissi si assemblano più o meno allo stesso modo da 30 anni, se non di più. Un altro design per i PC però è possibile, come ci dimostra il nuovo progetto ASUS BTF, dove questa sigla sta per "Back To Future". Non aspettatevi enormi stravolgimenti rispetto alle consuetudini sull'assemblaggio: il cambiamento c'è ma non si vede, e il punto è proprio questo. Il progetto che abbiamo costruito con i componenti della serie BTF è un PC senza cavi, con un'estetica mai vista prima.

Video

Nel video che trovate a seguire vi facciamo vedere come si assembla una build ASUS BTF e quali sono le differenze con un classico computer desktop. Abbiamo parlato approfonditamente delle funzionalità di ciascun componente utilizzato, soffermandoci in particolare su scheda madre, case e dissipatore. Date un'occhiata per vedere da vicino quanto sia piacevole l'estetica di questo PC gaming.

Componenti ASUS BTF

Per assemblare un PC senza cavi servono alcuni componenti specifici. I due più importanti sono la scheda madre TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 e il case ASUS A21. La prima fa appunto parte della serie BTF ed è pensata esattamente per questo tipo di build, mentre il secondo è un case abbastanza normale, ma compatibile con il progetto grazie ad alcune funzionalità speciali – di cui parleremo nelle prossime sezioni. Altri componenti importanti per la nostra build sono il dissipatore a liquido AiO TUF Gaming LC II 360 ARGB, con radiatore da 360 mm e 3 ventole montate sopra. Nel case abbiamo montato altre tre ventole da 120 mm sulla parte anteriore, grazie al kit TUF Gaming TF120 ARGB. Inoltre, per dare energia a tutti i componenti ci siamo dotati del potentissimo alimentatore ROG Loki SFX-L 1000W Platinum, installato sulla parte bassa. A seguire trovate la lista completa con tutti i prodotti usati per il nostro PC gaming. Case : ASUS A21

: ASUS A21 Scheda Madre: TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4

TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 Dissipatore : TUF Gaming LC II 360 ARGB

: TUF Gaming LC II 360 ARGB Ventole : TUF Gaming TF120 ARGB (3 x 120 mm)

: TUF Gaming TF120 ARGB (3 x 120 mm) Alimentatore : ROG Loki SFX-L 1000W Platinum

: ROG Loki SFX-L 1000W Platinum Processore : Intel Core i9 14900K

: Intel Core i9 14900K Scheda video : NVIDIA RTX 4080 Founders Edition

: NVIDIA RTX 4080 Founders Edition RAM : CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL (2 x 8 GB)

: CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL (2 x 8 GB) SSD: Samsung 990 Pro NVMe M.2 (1 TB)

Di certo la potenza non manca, grazie soprattutto ad un processore e una scheda video tra i più potenti in assoluto sul mercato al momento. La cosa da notare è che, volendo, si possono utilizzare componenti molto diversi da quelli che abbiamo scelto per la nostra build, ottenendo comunque un risultato simile. Gli unici due punti fermi sono come detto la scheda madre TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 e il case ASUS A21, ma per il resto potete optare per qualsiasi processore Intel compatibile – tutti i modelli di 12a, 13a, 14a generazione – e altre varianti di GPU, dissipatori, SSD e alimentatori. Il segreto della scheda madre è che ha quasi tutti i connettori sulla parte posteriore: USB, SATA, alimentazione, ventole, uno slot SSD M.2 e tutto il resto. Sul fronte rimangono solo il socket per il processore, gli slot di espansione PCIe e quelli per gli SSD M.2. Un design davvero innovativo, che s'incastra alla perfezione nel case A21.

Assemblaggio

Contrariamente a quanto potreste credere, assemblare una build ASUS BTF è relativamente semplice, per certi versi anche più semplice di una classica build. Per la nostra esperienza da assemblatori, avere una scheda madre con i connettori sul retro rende il lavoro di montaggio più comodo e consente un miglior cable management. Per prima cosa, bisogna installare il processore e un SSD sulla scheda madre. Poi si prepara il case, rimuovendo i pannelli laterali, montando le ventole e installando anche il sistema di dissipazione: nel nostro caso, abbiamo messo le 3 ventole da 120 mm sulla parte anteriore (in intake) e il dissipatore sul lato superiore, con altre 3 ventole da 120 mm (in exhaust). A questo punto si può montare la scheda madre nel case, poi l'alimentatore sulla parte bassa, e siamo arrivati al momento cruciale: connettere tutti i cavi. Come detto, farlo è molto semplice, perché tutti i connettori sono sul retro della scheda, facilmente accessibili dai fori sul case. Una volta collegate tutte le ventole e le porte USB, si possono inserire i connettori di alimentazione e finalizzare l'assemblaggio. Mancano solo pochi tocchi: installare la scheda video e le memorie RAM sulla parte frontale della scheda madre, rimettere i pannelli in metallo e in vetro trasparente, rimontare le griglie sulla parte frontale e sul bordo superiore. Il PC è pronto!

Estetica

Lo abbiamo detto all'inizio, lo ripetiamo adesso: la peculiarità maggiore della build ASUS BTF è la sua estetica, pulitissima e minimale come poche altre al mondo. Grazie ai connettori sulla parte posteriore della scheda madre, è possibile evitare di riempire la parte frontale di cavi e cavetti, alcuni particolarmente ingombranti e brutti da vedere, per esempio quelli dell'alimentazione. Attenzione però, perché il discorso del "PC senza cavi" ha un limite evidente: è impossibile eliminare del tutto alcuni cavi dalla parte frontale, ad esempio quello dell'alimentazione della scheda video o anche i tubi del dissipatore a liquido. Se usate componenti di tipo "classico", non c'è modo di evitarlo. Esistono però un paio di soluzioni che si possono adottare. La prima è dotarsi di una GPU della serie ASUS BTF, che non hanno bisogno di un cavo d'alimentazione esterno ma si alimentano direttamente dalla scheda madre, grazie ad un connettore PCIe 5.0 aggiuntivo. La seconda è usare un dissipatore ad aria invece che a liquido. Non è certamente il modo più elegante per liberare la parte frontale, perché avrete comunque un vistoso radiatore sul processore, ma eviterete di dover collegare il waterblock al radiatore, dunque non vedrete più i due grossi tubi penzolanti dalla parte superiore. Nella galleria a seguire potete gustarvi alcune immagini che abbiamo scattato durante la nostra prova, dove si vede molto chiaramente l'estetica della build in tutto il suo minimalismo.

Prestazioni

Il nostro PC gaming basato sulla build ASUS BTF non è certo stato pensato per ottenere le massime prestazioni, ma abbiamo comunque svolto dei test per capire quanto sia efficace a livello termico. I risultati ottenuti sono buonissimi, anche al di sopra delle nostre aspettative. Nella galleria in basso trovate i grafici relativi al torture test di 30 minuti eseguito con i software Prime95 e FurMark, che vanno a stressare al massimo il processore e la scheda video. Sotto carico il potentissimo Intel Core i9 14900K arriva ben oltre i 100°, ma si tratta di un picco mantenuto per pochissimo. Le temperature medie sono poco superiori agli 83° per il processore e a 61° per la GPU RTX 4080, dunque valori assolutamente nella norma. La scheda madre è ancora più fresca e non supera mai i 30°, dunque non ci sono problemi di sorta per l'airflow all'interno del case compatto ASUS A21.

Prezzi

Nella lista in basso trovate i prezzi di tutti i componenti utilizzati nella nostra build ASUS BTF. Il totale è altissimo, oltre i 3.000€, ma molto dipende dal fatto che abbiamo utilizzato una scheda video da oltre 1.500€ e un processore che sta ben oltre i 600€. I componenti davvero fondamentali per un PC senza cavi sono la scheda madre TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 e il case ASUS A21, che costano in totale 279€ circa. Una cifra abbordabile per qualsiasi utente, anche chi vuole assemblare una build a basso budget. Un progetto "Back To Future" non è più costoso rispetto ad un PC più classico, con i cavi davanti. Proprio per questo motivo, speriamo che gli appassionati di PC desktop s'interessino a questa nuova tecnologia e inizino a spingere il mercato, in modo che le aziende siano incentivate a produrre componenti compatibili con build di questo genere. Il futuro del PC gaming non può essere completamente "wireless", ma può essere quello di PC con cavi sempre più nascosti, nel quale la parte in vista del case è pulita e ordinata.