AVM fa la cosa giusta e finalmente porta in Italia le novità più attese

Le novità

Purtroppo la soluzione con porta a 10 Gbps invece al momento non è prevista per il nostro mercato.

La prima novità è che dopo averlo visto già un anno fa finalmente Firtz!Box 5690 Pro arriva anche sul mercato italiano. È il primo router di fascia alta Wi-Fi 7 ad arrivare sul nostro mercato. È un "classico" router top di AVM, con tanto di ingresso diretto per la fibra, che dovrebbe permettere a chi approfitterà della fibra libera senza modem di fare a meno di apparecchiature dell'operatore. Un'operazione che però in vari casi si è rivelata più complicata di quanto avrebbe dovuto essere. È un prodotto sicuramente interessante, che offre anche una porta ethernet da 2,5 GBps .

AVM si scrolla poi di dosso anche l'idea dell'azienda che crea prodotti solo per un'utenza altamente tecnologica. Di fatto moltissimi dei Fritz!Box in circolazione si distinguevano dai concorrenti proprio per integrare all'interno la parte di modem o di convertitore del segnale in fibra che i concorrenti non hanno, costringendo gli utenti in quel caso a continuare a utilizzare anche i dispositivi forniti dall'operatore. Quella offerta da AVM è quindi sicuramente una notevole possibilità tecnologica, ma spesso inutile o poco apprezzata da una grande fetta di utenza, che vuole solo un Wi-Fi veloce in casa e non è interessa alle possibilità garantire da un controllo praticamente totale.

In tal senso AVM si apre molto di più al mercato, grazie ad un sistema mesh Wi-Fi 7 composto da 3 router (e che avrà un prezzo fra i 300 e i 400€) che possono rapidamente essere collegati ad un modem/router già esistente ed entrare subito in funzione, quasi senza configurazioni aggiuntive, pur garantendo la flessibilità del Fritz!OS. AVM va quindi a prendersi una fetta di mercato, quella del router mesh venduti in kit, che ad oggi appartiene ad altri concorrenti.