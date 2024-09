Con un video di meno di 10 minuti, Sony ha presentato al mondo PS5 Pro , l'evoluzione della PlayStation 5 in arrivo sul mercato mondiale a partire da novembre. Il particolare che ha destato maggior scalpore? Ovviamente il prezzo! Si parla di 799,99€ , a cui ci dovete aggiungere altri 119,99€ se volete dotarla di lettore ottico di dischi. Si tratta di un investimento bello corposo, soprattutto a confronto con il prezzo in offerta della PS5 Digital. Senza girarci troppo intorno, il modello Pro costa praticamente il doppio di una versione standard. Viene quindi da chiedersi: con un budget del genere riesco ad assemblare un PC desktop che sia all'altezza o che comunque possa confrontarsi ad armi quasi pari con la console Pro di casa Sony? La risposta è sì, e qui di seguito elenchiamo i componenti che abbiamo individuato.

Il case

Il prezzo però è ottimo, ed è un case di marca! Si tratta dell' MSI MAG FORGE 112R , un mid tower (quindi non enorme) compatibile con tutti i formati di MOBO, elegante, dotato di tanti slot per ventole e di un look nero con vetro fumé che non passa mai di moda. E non dovete nemmeno comprare le ventole ! Il case include già 3 ventole ARGB da 120 mm sul pannello frontale e una sul retro sempre 120 mm ARGB. Nulla vieta di aggiungerne altre in un secondo momento, ma per limitare la spesa già così siete messi bene.

La scheda video

Il secondo, il Frame Gen, fa sempre uso dell'intelligenza artificiale e di un po' di magia NVIDIA per generare frame aggiuntivi senza incidere sulla qualità dell'immagine. Di conseguenza nei giochi giusti e con le giuste impostazioni riuscite a giocare in 4K a 60 frame al secondo, senza andare a incidere troppo sulla qualità finale dell'immagine.

Il compromesso in questione è una GeForce RTX 4060 , la più economica fra quelle della serie 40. Vi permetterà di giocare in 4K a 60 fps? Sì e no. No in 4K nativo su giochi più attuali e pesanti, come banalmente uno Space Marine 2 o un Alan Wake 2 ; sì con titoli più leggeri o meno recenti. Entra però in gioco tutta la parte di intelligenza artificiale e le tecnologie NVIDIA che fanno pari con quelle annunciate da Sony per PS5 Pro. Da brava esponente della serie RTX 40, la 4060 vi permette di usare la Super Resolution ( DLSS 2 ) e la Generazione di Frame ( DLSS 3 ). Il primo vanta un funzionamento simile (nel concetto) a quello del PlayStation Spectral Super Resolution svelato nella presentazione della PS5 Pro. Si parte da una più bassa risoluzione, che girerebbe a un frame rate migliore, per ottenere un'immagine in 4K upscalata e migliorata tramite IA senza andare a influire sulle performance.

La GPU è forse la parte più delicata. Non è che non ci sia scelta, e trovare qualcosa che eguagli o superi una PS5 Pro sarebbe anche questione di poco. Schede video di fascia alta però costano quanto una PS5 Pro, in certi casi anche il doppio , e di conseguenza bisogna un po' scendere a compromessi.

Il processore

Per non spendere una follia e per rimanere in linea con PS5 Pro che usa CPU e GPU di casa AMD, la scelta del processore può ricadere su un AMD Ryzen 5 5600X (architettura Zen 3): 6 core, 12 thread, fino a 4,6 GHz, consumi contenuti, ventola Wraith Stealth inclusa e prezzo aggressivo (124€). Se può far comodo, al link seguente vi spieghiamo come montare una CPU in modo semplice . Ah, e ricordatevi della pasta termica !

La RAM

Il minimo sindacale ora come ora sono 16 GB di RAM. Per mantenersi bassi con il budget ci si deve accontentare, si fa per dire, di memorie DDR4 a 3.600 MHz .

L'SSD

Qui eguagliare PS5 Pro diventa difficile, visto che Sony ha (finalmente) optato per un SSD da 2 TB anche piuttosto veloce (sui 5,5 GB/s per dati Raw, visto che è equivalente a quello di PS5). Tocca insomma accontentarsi . Un SSD da 1 TB PCIe Gen3 viene a costarvi 55€, e sono sufficienti circa 10€ in più per spingersi su un Gen4 veloce il doppio. Ma sempre di 1 TB si parla.

L'alimentatore

Vista la modestia della nostra build, un alimentatore da 650W può tranquillamente fare al caso nostro. Occhio però: risparmiare troppo sull'alimentatore scegliendo componenti non di marca non è tra le cose più raccomandabili. Bastano comunque 67€ per portarsi a casa un CORSAIR CX650 con certificazione 80 PLUS Bronze. Nel caso voleste spendere di più, seguendo il prossimo link vi spieghiamo come scegliere un Alimentatore per PC fisso .

La scheda madre

Ci avanzano circa 120€ di budget, sufficienti per una buona MOBO. La scelta è ricaduta su una MSI MPG B550 Gaming Plus che fa pendant con il nostro case, pensata ovviamente per processori AMD Ryzen e dotata di tutti i comfort. Quasi tutti: manca il Wi-Fi purtroppo. Due le soluzioni: usate l'Ethernet, che se ne avete la possibilità è la scelta migliore, o acquistate un adattatore Wi-Fi USB, magari facendo attenzione che non usino protocolli di trasmissione troppo vecchi.

Il totale

Al momento della stesura di questo articolo, aggiungendo i suddetti componenti al carrello su Amazon si raggiungono 800,20€ , ovvero 21 centesimi in più di una PS5 Pro. Qualche pezzo è in offerta, e non è da escludersi che possano esserci oscillazioni che portino il tutto più vicino a 900€ che a 800.

Le necessarie considerazioni

È l'unica build fattibile con 800€? No. Abbiamo puntato prevalentemente a componenti di marchi noti a tutti (tranne per l'SSD) e che fossero disponibili su Amazon in tempi umani.

Di negozi fisici e online dove pescare componenti ce ne sono a bizzeffe, e non è da escludersi che qualcuno riesca a fare qualcosa di simile spendendo pure meno. Non volevamo creare la build perfetta, quanto più mostrare come con un investimento simile si possa creare un PC Desktop che possa permettervi di giocare più che decentemente ai videogiochi più attuali.

Come detto nella sezione dedicata alla scheda video, è ovvio che il 4K nativo in certi contesti sia proibitivo con una RTX 4060 da 300€, ma è pur vero che PS5 Pro basa buona parte delle sue novità sul PSSR, un sistema di upscaling che, così come il DLSS offerto da NVIDIA (o l'FSR di AMD, giusto per tirare in ballo anche lui), parte da immagini a più bassa risoluzione per ottenere frame in 4K. E questa cosa la si può fare benissimo su PC.

Anzi, la si fa già da tanto tempo su PC, e con le giuste impostazioni e con l'ausilio di tech aggiuntive come il Frame Gen si possono ottenere risultati simili.

C'è poi da dire una cosa. Anche se il PC in questione non riuscisse a eguagliare PS5 Pro in performance, ci ritroviamo comunque per le mani una macchina decisamente più poliedrica e dotata potenzialmente di una libreria di giochi ancora più ampia di quella disponibile su PlayStation. E questo senza contare che PlayStation sta via via rilasciando le sue esclusive anche su PC. Certo, c'è da aspettare mesi o anni per giocarli su computer, ma la tendenza sembra essere quella a rilasciarli via via tutti quanti.