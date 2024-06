Google vuole mettere più IA in ChromeOS: ecco la sua "arma segreta"

Come infatti annunciato in un post sul Chromium Blog, la GrandeG vuole portare sui Chromebook le funzionalità di Google AI e Gemini, ma per farlo in maniera più efficiente e rapida ha bisogno "dell'aiuto" di Android.

L'IA sui Chromebook fa parte di un disegno più ampio

Cosa significa? In pratica ChromeOS "sarà presto sviluppato su grandi porzioni dello stack Android" in modo da poter implementare le funzionalità di intelligenza artificiale a un ritmo più veloce.

Già adesso i proprietari di Chromebook Plus possono usare Gemini dalla schermata iniziale, ma qui stiamo parlando di integrazioni più profonde e varie.

Le parti di Android che verranno portate in ChromeOS saranno infatti il kernel Android Linux e i framework Android, "come parte della base di ChromeOS".

Stando a quanto dichiarato, queste novità non consentiranno solo di implementare le funzionalità IA, ma secondo Google fanno parte di un processo più ampio, che consentirà di "semplificare gli sforzi di ingegneria" e "aiuteranno diversi dispositivi come telefoni e accessori a funzionare meglio insieme ai Chromebook".

Se vogliamo, l'annuncio non ha senso solo dal punto di vista ingegneristico, ma anche gestionale. I più attenti ricorderanno infatti la notizia di quasi due mesi fa, in cui spiegavamo come la GrandeG avesse unito le divisioni Android e hardware, di fatto plasmandosi intorno alle necessità dell'IA.

Unire in maniera più profonda ChromeOS e Android è una scelta che si indirizza nello stesso solco di queste novità. E che molto probabilmente avvera uno dei desideri dell'amministratore delegato di Google Sundar Pichai, ovvero massimizzare le risorse, ridurre gli sprechi e portare sul mercato i prodotti in maniera più veloce.

L'azienda però avverte che queste modifiche, per quanto stiano avvenendo in questo momento, richiederanno qualche tempo per arrivare agli utenti. Una volta pronte, l'azienda garantisce una transizione senza soluzione di continuità, che non dovrebbe comportare problemi per gli utilizzatori.