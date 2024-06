Tutta in alluminio, senza fili, retro-illuminata, programmabile con VIA e costa il giusto: Epomaker Tide65 e 75

Epomaker lancia una nuova linea di tastiere meccaniche in alluminio davvero interessanti, caratterizzate come al solito da un prezzo concorrenziale.

Epomaker, produttore di tastiere meccaniche molto attivo anche in Italia, ha di recente lanciato una nuova linea di prodotti davvero interessante, soprattutto per chi è alle prime armi. Il mondo delle tastiere custom è incredibilmente vasto, ed è un attimo trovarsi a spendere cifre folli che potrebbero scoraggiare. Le nuove Tide65 e Tide75 di Epomaker offrono invece un bel po' di caratteristiche, sia hardware che software, senza esagerare più di tanto sul prezzo. Scopriamole insieme!

Alluminio e retro-illuminazione

Due cose saltano all'occhio: il materiale e il particolare stile dei tasti. Come noterete dalle immagini, i copri-tasto sono sì retro-illuminati, ma non dove ci si aspetterebbe. Numeri, lettere e simboli sono illuminati sul fianco rivolto verso l'utente! Non è una novità nel mondo delle tastiere meccaniche, ma in questo modo si riesce a produrre tasti in plastica PBT Double-Shot (il materiale più resistente a usura e sudore) che lascia al contempo passare la luce dei LED sottostanti.

Il colore potrebbe non piacervi, ma ci sono più varianti fra cui scegliere: quella celeste che vedrete nelle nostre foto, e altri 3 colori per la Tide75 (nera, viola o rosa) e altri 2 per la Tide65 (nera e viola). Se volete quella più elegante e meno vistosa potrebbe convenirvi puntare al modello nero, che vanta tra l'altro una cornice in stile bronzo sulla parte superiore.

Il materiale di cui è composta è particolarmente pregiato: lega di alluminio 6063 con finitura elettroforetica (modello blu) o anodizzata (tutti gli altri). Questo rende la tastiera anche particolarmente pesante e solida. Da notare che non ci sono brand a vista, proprio per non rovinare le linee della tastiera. Sul retro si nota invece una placca con il marchio Epomaker in bella vista.

Caratteristiche salienti

Sia la Tide65 che la Tide75 sono tastiere meccaniche hot-swappable. Ciò significa che è possibile estrarre gli switch meccanici e sostituirli con quelli che più vi aggradano. Di base a bordo troviamo gli switch Epomaker Lemon lineari, dotati di una forza di attuazione di 40 gf, di una distanza di attuazione di 1,6 mm e di una corsa totale di 3,5 mm. Non sono male, sia a livello di feedback che di sonorità (molto cliccosi, ma eleganti), ma non tutti potrebbero gradire la facilità con cui si premono e la rapidità di esecuzione del comando. Come avrete capito dal nome, la Tide65 è una formato 65%, priva del tastierino numerico e della linea dei tasti funzione. La Tide75 è un po' più classica, visto che ha anche la linea dei tasti funzione. Entrambe hanno un potenziometro in metallo per la regolazione del volume di sistema.

Ci sono sorprese anche all'interno. La piastra, un componente fondamentale per l'ammortizzazione della scrittura e per le sonorità, è realizzata in i fibra FR4, un materiale che coniuga la flessibilità del policarbonato con la resistenza dell'alluminio. Sotto troviamo strati di schiuma PORON, un pad protettivo in IXPE sul circuito stampato, e altri strati fonoassorbenti sul fondo. La cosa bella è che potete smontare con facilità il tutto e modificarla come più vi piace. In confezione trovate la chiave a brugola giusta per rimuovere le viti sul retro. Sempre sul fondo c'è anche una batteria da ben 4.000 mAh (in entrambi i modelli!) per alimentare non solo le luci, ma anche la connettività. Le Tide65 e Tide75 funzionano infatti sia in modalità cablata che senza fili, in Wi-Fi con apposito ricevitore USB che in Bluetooth. Potete collegare fino a un massimo di 5 dispositivi contemporaneamente, il che torna utile anche se volete collegarla al televisore, alle console e ai dispositivi mobili.

Numero di tasti : 66 (Tide65) + potenziometro / 82 (Tide75) + potenziometro

: 66 (Tide65) + potenziometro / 82 (Tide75) + potenziometro Tasti: PBT Double-Shot, profilo OEM

PBT Double-Shot, profilo OEM Peso : 1,27 kg (Tide65) / 1,8 kg (Tide75)

: 1,27 kg (Tide65) / 1,8 kg (Tide75) Dimensioni : 320 x 114 x 21,5 mm (Tide65) / 330 x 146 x 21,5 mm (Tide75)

: 320 x 114 x 21,5 mm (Tide65) / 330 x 146 x 21,5 mm (Tide75) Anti-ghosting : NKRO

: NKRO Materiale case : lega di alluminio 6063

: lega di alluminio 6063 Finitura : elettroforetica (blu), anodizzata (nero, rosa, viola)

: elettroforetica (blu), anodizzata (nero, rosa, viola) Connettività : Bluetooth, 2.4GHz Wireless, Type-C Wired

: Bluetooth, 2.4GHz Wireless, Type-C Wired RGB : LED su ogni tasto rivolto verso sud

: LED su ogni tasto rivolto verso sud Batteria : 4.000 mAh

: 4.000 mAh Polling rate : 1.000 Hz (USB, Wi-Fi), 125 Hz (Bluetooth)

: 1.000 Hz (USB, Wi-Fi), 125 Hz (Bluetooth) Altre caratteristiche: PCB hot-swappable, stabilizzatori a piastra, switch Epomaker Lemon, piastra in FR4, microcontroller ATmega32U4

Programmabile con VIA!

È da un po' che Epomaker sta virando verso VIA. Di cosa si tratta? Di un software open source usato in tutto il mondo che permette di riprogrammare con facilità le tastiere. Non solo è un software sicuro e privo di problematiche di alcun tipo, ma non richiede nemmeno l'installazione. Vi basta aprire la web app da browser, caricare il file .JSON della tastiera che volete riprogrammare, e siete pronti per personalizzare il tutto. Le Tide in alluminio presentano un bel po' di layer. Ciò significa che impostando le giuste combinazioni potete avere ben più che 70, 80 o 90 tasti (virtualmente). Il bello è che potete riprogrammare anche il potenziometro, rendendolo ad esempio uno strumento di zoom, di scroll o altro. Il file .JSON necessario si scarica dal sito Epomaker.

Prezzo e acquisto

Al momento le Epomaker Tide65 e Tide75 sono acquistabili o in fase di pre-ordine (le stanno producendo in queste settimane) sul sito ufficiale e su altri store. Si parte da 105$ per la Tide65 viola, a cui dovete aggiungerci 23$ di tasse (per evitare la dogana) e spedizione in Italia. Al cambio attuale sono circa 120€. Per le varianti blu e nera della 65% dovete aggiungerci 10 dollari, quindi circa 129€ in tutto. La trovate qui. La Tide75 nelle sue varianti rosa e viola parte da 119$, a cui ci dovete aggiungere 26 dollari circa sempre di tasse e spedizione, per un totale di 146 dollari circa (136€). Al solito basta aggiungere 10$ per i modelli nero e blu. La trovate qui. Si va insomma da un minimo di 120€ a un massimo di 145€ (circa), prezzi niente male considerato il tipo di prodotto e le funzionalità offerte.

Alternativamente si trovano anche su Aliexpress, dove con un po' di fortuna potreste intercettare qualche coupon o sconto.

Terza alternativa? Da Amazon USA. Qui i prezzi sono davvero discreti, considerato anche che potete applicare dei coupon per scontare il prezzo del 20%. Se non avete mai comprato da Amazon USA, in fase di checkout verranno calcolati automaticamente spese di spedizione ed eventuali tasse. Tide65 - Amazon.com

Tide75 - Amazon.com

Conoscendo Epomaker comunque, le Tide65 e 75 arriveranno anche in Italia. Nel frattempo potete valutare altre alternative sempre in metallo commercializzate sempre da Epomaker su Amazon Italia, come la EPOMAKER x Feker Galaxy80 a 115€.

Occhio che c'è anche un modello Epomaker con layout ISO ITA e tastierino numerico, la RT100 con mini display.

Unboxing Epomaker Tide65

Altre foto dal vivo

Il sample per questo articolo è stato fornito da Epomaker che non ha avuto un'anteprima di questo pezzo e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.