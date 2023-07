Tutti i notebook dovrebbero essere così!

Framework ha lanciato il suo primo modello più di due anni fa, e nel frattempo non è che sia balzata in cima alle classifiche di vendita, eppure pian piano si sta espandendo, ed entro fine anno dovrebbe arrivare ufficialmente anche in Italia . Cerchiamo quindi di capire i pro e contro di questa soluzione, e se possa davvero rappresentare il futuro dei notebook, e non solo.

Eppure la parola "modularità" associata alla tecnologia ha precedenti tutt'altro che illustri , basti pensare a Project Ara di Motorola / Google; e del resto, se per avere dei latpop modulari dobbiamo scomodare il nome di un'azienda che in pochi conosceranno, è chiaro che non stiamo parlando di prodotti mainstream.

Framework è un'azienda che produce laptop modulari , nel senso che gli utenti possono personalizzare e aggiornare facilmente componenti come la CPU, la RAM, lo storage e altri. L'obiettivo è semplice: creare dispositivi duraturi, sostenibili e altamente personalizzabili, che col tempo potranno essere aggiornati , e non sostituiti , riducendo l'impatto ambientale ed economico (almeno per l'utente finale).

Modulare è bello?

No, modulare solitamente non è bello. Esteticamente parlando. È inutile girarci attorno: se vuoi una cosa che si aggiornabile come una serie di mattoncini LEGO, devi farla "brutta" come una serie di mattoncini LEGO. Pensare di staccare e riattaccare un componente vuol dire non solo doverlo progettare in modo che sia fisicamente estraibile, ma devono corrispondere anche tutte le connessioni, l'elettronica che c'è sotto deve continuare a funzionare anche con componenti diversi, e il livello di complessità e miniaturizzazione non può essere lo stesso.

L'industria rema decisamente da anni in una direzione diametralmente opposta, dove è tutto più integrato di prima, in nome di un design che prova a distinguersi come può. Pensate al bellissimo XPS 13 Plus, alla sua superficie in vetro larga quanto il portatile stesso, ai suoi tasti capacitivi, alla sua tastiera "incassata": come potrebbe una cosa del genere anche solo pensare di essere modulare?

E sia chiaro che siamo anche noi utenti a volerlo, non sono le "aziende cattive" che pensano solo al proprio tornaconto.

Tutti vogliono portatili sottili, leggeri, eleganti, e questo mal si sposa con la modularità in generale, fosse anche solo la capacità di aggiornare un banco di RAM.

E poi siamo sinceri: anche in un notebook che potete aprire senza problemi, con le memorie non saldate, quale percentuale del pubblico si metterà a cambiarle dopo qualche anno? E a cosa serve aggiornare l'SSD se tanto il processore è ormai di 3-4 generazioni indietro? Quindi perché i grandi produttori dovrebbero venire incontro a esigenze che comunque sono di pochi?

Per Framework è diverso però Framework non è un BIG, e come tutti i flagship killer aveva solo due modi di farsi notare: o con il prezzo aggressivo, o con qualcosa di diverso. I laptop sottili e leggeri li fa chiunque, e allora ecco che arrivano i laptop davvero aggiornabili, quelli dove non cambi solo un po' di RAM, ma modifichi del tutto la scocca, cambi il layout della tastiera, trasformi di fatto un portatile in un altro portatile, e tutto senza una laurea in ingegneria informatica.

In fondo non è un brutto modo di farsi notare, no?