Dovete guardare la nuova intelligenza artificiale di Google in azione: è davvero impressionante!

Gemini è in grado di interpretare disegni, simboli e in generale tutto ciò che è "reale", anche la sua posizione nello spazio, e di reagire di conseguenza, risolvendo magari dei puzzle , o dando informazioni pertinenti in base alle richieste dell'utente.

Allora facciamo una patto: noi stiamo zitti, e voi guardate il video qui sotto, sono solo 6 minuti, con sottotitoli in inglese (purtroppo non ancora in italiano, ma si segue bene).

Guardatelo e pensate che le due persone che stanno interagendo tra loro non sono due persone: sono un uomo e "una macchina", una IA per la precisione, che fa anche qualche battutina qua e là. Lasciate stare tutte le visioni che vi si affolleranno nella mente in seguito ai tanti film di fantascienza che avrete visto: qui non ci sono Cyloni, Terminator, HAL 9000 o Johnny 5: c'è solo il futuro prossimo venturo.

Un anno fa il mondo non sapeva nemmeno cosa fosse l'intelligenza artificiale, oggi non solo abbiamo la possibilità di sfruttarla in molteplici attività, ma il suo potenziale è chiaramente stato appena scalfito. È questa la rivoluzione che guiderà il mondo tecnologico nei prossimi anni, e sarà una cosa che probabilmente cambierà in parte il nostro modo di vivere, lavorare e non solo, un po' come hanno fatto internet, gli smartphone e le altre grandi rivoluzioni tecnologiche degli ultimi 50 anni. È emozionante vederla nascere, e anche un po' "spaventoso", ma solo quando pensiamo a Skynet.