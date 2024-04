È questo il momento giusto per comprare una scheda video per il PC gaming

Il momento dell'anno più adatto per comprare una nuova scheda video è proprio questo. Nelle ultime settimane i modelli più interessanti hanno subito sconti e ribassi molto convenienti, per questo abbiamo scelto per voi le GPU da non perdere ! Nelle liste a seguire trovate i prodotti più golosi in rapporto qualità/prezzo, divisi a seconda della fascia di costo. E se volete saperne di più su ogni modello, date un'occhiata al video in apertura in cui vi spieghiamo a voce le caratteristiche più importanti.

GPU a meno di 200€

L'unica cosa a cui dovete badare con le schede video Intel è il supporto software. I driver della piattaforma Arc non sono ancora pienamente maturi e potrebbero non fornire buone performance con i giochi meno recenti. Al netto di questo, però, sia la A380 che la A580 sono schede molto consigliate .

Nella fascia bassa esistono poche schede video economiche che valga la pena comprare. Se non volete accontentarvi dei modelli di vecchia generazione di NVIDIA e AMD, le scelte più interessanti sono quelle a marchio Intel. Abbiamo dunque scelto le nuove Intel Arc A380 e Intel Arc A580 per la selezione delle GPU a meno di 200€, perché propongono ottime prestazioni per un costo così basso.

GPU a meno di 400€

Salendo fino alla soglia dei 400€ troviamo addirittura la AMD Radeon RX 6800 XT , anche questa una scheda di vecchia generazione che ha ancora molto da dire. Non ha le funzionalità avanzatissime della piattaforma NVIDIA, ma in raster le performance sono molto elevate e potete giocare anche in QHD con buona fluidità.

Se volete dominare il Full HD , con prestazioni ad alto refresh rate in tutti i giochi, non dovete spendere troppo. Potete indirizzarvi sulla AMD Radeon RX 6650 XT ad esempio, un modello non recente ma ancora in grado di offrire performance di qualità, oppure andare sul sicuro con la NVIDIA GeForce RTX 4060 , tra le migliori GPU del momento intorno a 300€ .

GPU a meno di 700€

C'è un'unica scheda avversaria che può essere considerata una valida alternativa e si chiama AMD Radeon RX 7800 XT . Il costo è molto più basso e le prestazioni non sono affatto male. Se dovesse calare ancora diventerebbe presto un vero best buy.

La fascia media del mercato GPU è dominata dalla NVIDIA GeForce RTX 4070 Super , un modello che ha fatto praticamente terra bruciata in torno a sé, demolendo la concorrenza interna ed esterna. Per meno di 700€ è assolutamente il modello più consigliato in assoluto, anche perché vi permette di sfruttare molto bene anche il DLSS 3 e il ray tracing .

GPU top gamma

Per chi non ha problemi di budget, esistono schede in grado di fare qualsiasi cosa, in gaming e non. Parliamo, ovviamente delle GPU top gamma, quelle che costano un patrimonio ma permettono di giocare in 4K con tutti i dettagli al massimo e godere della miglior esperienza in assoluto.

L'unico modello AMD degno di nota in questa fascia è la AMD Radeon RX 7900 XT, che ha un prezzo inferiore agli 800€ e una potenza molto alta. Il modello leggermente superiore, la XTX, costa circa 200€ in più e non ha la stessa convenienza in rapporto qualità/prezzo.

In casa NVIDIA invece avete l'imbarazzo della scelta tra le due schede di fascia alta: NVIDIA GeForce RTX 4080 e la nuova NVIDIA GeForce RTX 4080 Super. La potenza è quasi identica e dipende solo dalle offerte che trovate: in questo momento la 4080 sta sotto i 1.000€, ma la nuova Super non è così lontana.

Se poi volete il top del top c'è sempre la fantasmagorica NVIDIA GeForce RTX 4090, una GPU potentissima e ricercatissima, dunque anche molto costosa. Al prezzo in cui si trova comunemente adesso (circa 2.000€) non è consigliabile in nessun modo, ma per chi vuole il massimo non c'è altra scelta.