La passione per il PC gaming è anche questione di stile, e cosa c'è di meglio dei LED RGB per creare build che lasciano a bocca aperta? Siamo abbastanza certi che questo sia il pensiero che ha fatto anche NZXT prima di creare la sua prima serie di ventole single-frame, sulla quale i LED multi-colore sono assoluti protagonisti. Abbiamo provato per voi il nuovo set NZXT F360 RGB Core e siamo pronti a dirvi tutto su questo particolarissimo prodotto, lanciato solo poche settimane fa al Computex.

Unboxing

Il set NZXT F360 RGB Core arriva nella sua scatola di cartone molto compatta. All'interno troviamo la struttura single-frame per le tre ventole integrate, un cavo di collegamento e 4 viti per il montaggio. Sono inclusi anche alcuni manuali per istruzioni e garanzia.

Caratteristiche Tecniche

Il design del set NZXT F360 RGB Core è molto piacevole: l'estetica è lineare e minimale come da tradizione dell'azienda, ricorda molto i precedenti prodotti a marchio NZXT. La struttura single-frame che integra le ventole è solida, sebbene al tatto non fornisca un feedback di alta qualità. Le tre ventole da 120 mm hanno una pressione statica di buon livello (3,3 mm H₂O per ventola) e un airflow massimo fino a 75,12 CFM per ventola. Hanno anche il controllo PWM integrato e possono arrivare a velocità elevata: l'intervallo di funzionamento è compreso tra 500-2.400 RPM (+/- 250) per ventola. Al netto dei freddi numeri, la cosa più interessante è che questo tipo di design permette di ridurre le vibrazioni e il rumore generato dalle ventole. Siamo al di sotto dei 30 dB per ventola, ed è anche disponibile la modalità Zero RPM, che blocca totalmente la rotazione quando non è necessaria.

Esperienza d'uso

Usare un set di ventole come questo NZXT F360 RGB Core è davvero un piacere, non solo per l'estetica molto curata ma anche e soprattutto per la facilità del montaggio. Grazie alla struttura single-frame, le ventole sono molto più facili da installare all'interno del case o su un radiatore compatibile. Basta avvitare solo 4 viti (invece di 12) e collegare due singoli cavi: uno al connettore PWM e uno alla porta ARGB (o al controller RGB se ne avete uno). A livello visivo, gli 8 LED RGB integrati su ciascuna ventola fanno la loro figura e permettono di creare effetti luminosi molto belli da vedere. La luminosità massima è alta e anche l'omogeneità di colorazione delle ventole ci è parsa buona. Meno convincente l'effetto sulle strisce traslucide laterali, quelle che si trovano sui bordi del single-frame. L'effetto luminoso è meno visibile, perché non ci sono LED integrati in queste zone, ma solo sulla parte centrale delle ventole. In alcuni casi, più che una striscia illuminata omogeneamente, si vedono solo tre zone luminose in corrispondenza delle ventole, mentre tutto il resto rimane più buio. Date un'occhiata alla foto con i LED rossi attivi per capire meglio questo concetto. Una soluzione come quella usata sui sistemi Corsair iCUE LINK è sicuramente più bella da vedere, fornisce un impatto visivo maggiore, proprio perché i LED sono integrati sia sulle ventole che sotto le strisce traslucide laterali.

Prezzo e Acquisto

Il set NZXT F360 RGB Core è disponibile da oggi e ha un prezzo pari a 69,99€. Potete acquistarlo sul sito ufficiale di NZXT, dove trovate anche le altre soluzioni della serie single-frame, da 240 mm e da 280 mm. Il prezzo di listino per un sistema del genere è molto aggressivo, soprattutto perché garantisce un'estetica di alto livello con il minimo sforzo in termini di assemblaggio. Da questo punto di vista, i set single-frame hanno molto senso e potrebbero diventare uno standard per gli amanti del PC gaming. L'unica pecca di una soluzione del genere è la versatilità. Se avete bisogno di assemblare sistemi con design peculiare o particolarmente creativo, allora le ventole singole come quelle della serie Corsair iCUE LINK sono più consigliabili.