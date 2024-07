QD-OLED contro WOLED, chi vince in gaming? Abbiamo messo alla prova due super monitor per scoprirlo

Quanto è bello giocare su un monitor gaming con pannello OLED? Se avete provato almeno una volta quest'esperienza, saprete che può essere molto più appagante di quella offerta dai pannelli IPS, VA e TN. Il punto però è un altro: esistono OLED e OLED, con tecnologie e caratteristiche molto differenti tra loro. Per fare chiarezza sull'argomento abbiamo deciso di provare con mano (anzi con gli occhi) due monitor gaming OLED top gamma di ultima generazione, realizzati con pannelli diversi: il ROG Swift OLED PG32UCDM (QD-OLED 32" 4K) e il ROG Swift OLED PG34WCDM (WOLED 34" curvo WQHD+ Ultra-wide). Sebbene siano entrambi parte della gamma ASUS ROG e ci siano diversi punti di contatto nelle rispettive schede tecniche, l'esperienza di gioco è totalmente diversa, soprattutto per alcuni generi particolari. Scopriamoli insieme per capire bene le differenze.

L'esperienza di unboxing è molto simile per entrambi i modelli. Le confezioni di vendita dei monitor ROG sono, infatti, sempre molto ricche e includono anche tanti accessori per usare ogni funzione del monitor. Oltre al pannello e alla base per sostenerlo, nelle confezioni di PG32UCDM e PG34WCDM ci sono anche l'alimentatore, una borsetta firmata ROG che contiene diversi cavetti (USB, HDMI, DisplayPort), le placchette da applicare sotto la base con la luce LED, i manuali d'uso e i certificati di calibrazione.

Caratteristiche Tecniche

ROG Swift OLED PG32UCDM e ROG Swift OLED PG34WCDM condividono molto sia per estetica che per funzionalità. Hanno entrambi pannelli molto sottili e cornici ridottissime, con una base solida ma non troppo ingombrante. Sono regolabili in altezza e inclinazione, possono essere anche ruotati per l'uso in verticale. Il design è quello aggressivo e luminoso di casa ROG, con una parte LED RGB sul retro che supporta diversi effetti d'illuminazione, e un piccolo LED rosso che proietta il logo ROG sotto al piedistallo della base. La qualità d'immagine è elevatissima. Entrambi supportano le più innovative tecnologie di ottimizzazione visiva: supportano il 99% dello spazio colore DCI-P3, Delta E < 2, tecnologia True 10 bit, HDR 400, ELMB, Dolby Vision (solo PG32UCDM), luminosità uniforme su tutto il pannello. Ancora più estreme le prestazioni in gaming, grazie ad un tempo di risposta di soli 0,03 ms, un refresh rate fino a 240 Hz e compatibilità con la tecnologia NVIDIA G-Sync. Parliamo di numeri al vertice della categoria OLED. Inoltre, non manca la nuova tecnologia ROG Gaming AI, che include diverse ottimizzazioni per offrire un'esperienza di gioco ancora più competitiva, come ad esempio la croce di puntamento dinamica e l'aumento dinamico delle ombre. Sono poi supportate anche alcune funzioni aggiuntive che rendono questi monitor più versatili. La porta di ricarica USB-C con standard Power Delivery a 90W, che permette di ricaricare smartphone, tablet e notebook senza problemi. La tecnologia Smart KVM, per gestire al meglio diverse sorgenti collegate allo stesso tempo.

Differenze tra WOLED e QD-OLED

La vera differenza tra i due ROG sta tutta nella tecnologia utilizzata per i pannelli, che è appunto cruciale per la nostra ricerca. Come detto sono entrambi OLED, offrono la classica esperienza di neri perfetti e contrasto infinito, ma cambia qualcosa per luminosità massima e nitidezza d'immagine. Il ROG Swift OLED PG34WCDM ha un pannello ultra-wide curvo WOLED di terza generazione, tra i più avanzati del mondo, simile a quello del ROG Swift OLED PG27AQDM. La risoluzione è WQHD+ (3.440 x 1.440 pixel) in formato 21:9 su 34", con curvatura 800R. La superficie dello schermo è opaca ed evita bene i riflessi e le ombre. Totalmente diverso il ROG Swift OLED PG32UCDM, che monta un pannello piatto QD-OLED di terza generazione, che in precedenza avevamo provato solo sul ROG Swift OLED PG49WCD. In questo caso, la dimensione è di 27" con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel) in 16:9. Attenzione perché qui la superficie è lucida, garantisce una luminosità maggiore ma anche più riflessi sullo schermo. La struttura interna di un display WOLED è ben diversa da quella di un QD-OLED, come potete apprezzare dall'immagine a seguire.

Differenza nella struttura interna tra i pannelli WOLED e QD-OLED

La tecnologia WOLED prevede uno strato di LED bianchi che producono la luce, poi un filtro colore con matrice RGBW (rosso, verde, blu, bianco) e un polarizzatore alla fine. Per i nuovi QD-OLED, invece, c'è uno strato di LED blu che produce la luce, che viene poi trasmessa ad un filtro colore RGB (rosso, verde, blu) con tecnologia Quantum Dot ed emessa direttamente, senza bisogno di un polarizzatore. Gli schermi QD-OLED, insomma, possono raggiungere luminosità più elevate e avere una miglior resa cromatica. In più, grazie alla diversa matrice dei sub-pixel, hanno una maggior nitidezza e meno problemi di burn-in. Sul PG32UCDM è stato anche inserito uno strato in grafene dietro allo strato di LED blu, in modo da ridurre i problemi di surriscaldamento.

OSD e Software

La parte software dei monitor gaming ASUS ROG è sempre curatissima. Accedendo al menu OSD è possibile regolare qualsiasi parametro dei due dispositivi, dalla qualità d'immagine alle funzionalità accessorie per il gaming. Da questo punto di vista è la miglior integrazione software del mondo monitor. Inoltre, la maggior parte delle regolazioni può essere fatta direttamente da PC, installando il software ASUS DisplayWidget Center. Anche questo è molto comodo è include moltissime delle funzionalità già viste sul menu OSD.

Confronto Prestazioni Gaming

Veniamo dunque al punto chiave della nostra prova: la differenza tra WOLED e QD-OLED si sente davvero quando giochiamo? Se ci fate caso sì, certo che si sente, ma la prima parte di questa frase è quella più importante. Ad un occhio poco allenato, le prestazioni offerte da ROG Swift OLED PG32UCDM e PG34WCDM sono quasi identiche, entrambe spettacolari. La resa cromatica è eccezionale, l'alto refresh rate regala immagini fluidissime, il tempo di risposta ridottissimo permette di giocare con un'immediatezza estrema. Sono prestazioni impossibili da ottenere su monitor con tecnologia diverse (IPS, VA, TN). Se ci fate caso, però, vi potete accorgere delle piccole differenze peculiari dei due monitor, che possono cambiare molto l'esperienza complessiva. ROG Swift OLED PG32UCDM (QD-OLED) offre un'esperienza migliore in termini di qualità visiva, perché ha una nitidezza altissima. Di solito sui pannelli OLED – anche quelli di fascia alta – possono esserci problemi di definizione dei simboli più piccoli, come i caratteri testuali, mentre su questo monitor tutto si legge alla perfezione. Inoltre, anche la luminosità è più elevata rispetto al PG34WCDM, e si vede in particolare con i contenuti HDR. La superficie lucida riesce a trasmettere meglio la luce, ma causa anche qualche problemino di riflessi non troppo piacevole.

Dall'altra parte, ROG Swift OLED PG34WCDM (WOLED) ha un aspetto di forma più avvolgente e confortevole, soprattutto grazie al rivestimento opaco, che riduce i riflessi e migliora l'angolo di visione. La risoluzione e la nitidezza sono leggermente peggiori rispetto al PG32UCDM, anche se la qualità d'immagine si mantiene su livelli altissimi. Si nota una resa cromatica leggermente più squilibrata e una nitidezza dei caratteri meno convincente. In ogni caso, si tratta di differenze minori, di cui vi potete accorgere solo mettendo fianco a fianco i due monitor, che è proprio quello che abbiamo fatto nella nostra prova. C'è da dire che le potenzialità della tecnologia QD-OLED sono evidenti: al netto dell'aspetto di forma, il PG32UCDM è più piacevole da guardare.

Quale scegliere?

Scegliere tra due monitor gaming top gamma come quelli di cui vi abbiamo parlato non è semplice, anche perché il costo è molto alto per entrambi. ROG Swift OLED PG32UCDM e ROG Swift OLED PG34WCDM hanno lo stesso prezzo di listino, pari a 1.499€ per il mercato italiano. Come potete notare dai box in basso, il costo reale su Amazon si è già abbassato, ma resta il fatto che sono dispositivi dedicati alla fascia premium dei videogiocatori, quelli che cercano il massimo dell'esperienza visiva e non scendono a compromessi. Detto questo, abbiamo qualche consiglio per aiutarvi nella scelta. Data l'altissima definizione e l'ottima resa cromatica, il PG32UCDM è ideale per chi apprezza avventure grafiche, giochi di ruolo, strategici e altri titoli con molto testo sullo schermo. Di converso, il PG34WCDM dà il meglio con i simulatori e i giochi di guida, ma anche con FPS e MOBA, che possono sfruttare l'ampia superficie in 21:9 per allargarsi meglio. Se volete un monitor OLED senza spendere una fortuna, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra prova di KTC 27 G27P6, che è uno tra i migliori monitor gaming economici con pannello OLED. Infine, per chi cerca una fluidità senza senso, c'è sempre il recentissimo ROG Swift Pro PG248QP: non ha pannello OLED (è un TN) ma arriva a ben 540 Hz.

