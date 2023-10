Snapdragon X Elite è il nuovo SoC ARM per PC portatili annunciato da Qualcomm la scorsa settimana. Nel nostro ampio articolo di presentazione vi abbiamo già raccontato tutte le sue caratteristiche tecniche e le sue particolarità, ma non vi avevamo ancora svelato un dato fondamentale: le sue prestazioni !

Snapdragon X Elite Benchmark

Per finire citiamo i due test per la scheda grafica Adreno integrata, Aztec Ruins e Wildlife Extreme . Nel primo lo Snapdragon vince in entrambe le configurazioni sia su Apple M2 che sugli altri chip, mentre nel secondo il chip dell'azienda di Cupertino si infila al secondo posto, comunque a brevissima distanza con la Demo Config. B.

Molto interessante il benchmark su UL Procyon AI , dove sia Intel Core i7-13800H che AMD Ryzen 9 7940H vengono completamente asfaltati. Lo Snapdragon X Elite riesce a fare 10 volte il punteggio degli altri due chip, in entrambe le configurazioni Demo, segno che le capacità dell'intelligenza artificiale integrate su X Elite sono davvero eccellenti, come promesso a più riprese da Qualcomm durante la presentazione.

Il discorso si ripete anche su Cinebench 2024 , soprattutto per il test in single-thread: lo Snapdragon X Elite fa 132 punti , che sono tantissimi sia per il mondo mobile che per quello desktop, visto che anche il potentissimo chip desktop Intel Core i9-14900K sta su valori simili.

Le due configurazioni reali provate sempre su Geekbench 6.2 hanno risultati entusiasmanti sia in single-thread che in multi-thread, stando ben sopra a chip molto potenti come Intel Core i7-13800H , AMD Ryzen 9 7940H e Apple M2 . Ovviamente la Demo Config. A riesce ad avere prestazioni molto più alte della Demo Config. B, perché ha un TDP molto più alto.

Cosa (non) ci dicono questi dati

I dati forniti da Qualcomm sono impressionanti per molti aspetti. Prima di tutto, perché il nuovo Snapdragon X Elite sembra un SoC non solo al passo coi tempi a livello di prestazioni, ma già avanti nel futuro per efficienza energetica e capacità di sfruttare l'intelligenza artificiale.

Riuscire a stare davanti in tutti i benchmark al popolarissimo Apple M2 (sempre a base ARM) e anche ai potenti Intel Core i7-13800H e AMD Ryzen 9 7940H (entrambi con architettura X86) significa avere "tanti cavalli nel motore", sfruttabili anche con potenza energetica ridotta. Questo, ovviamente, è importantissimo per l'utilizzo su sistemi portatili, come notebook e tablet convertibili.

Quello che però Qualcomm non ci dice è come si comporti il nuovo Snapdragon X Elite negli altri benchmark, come possono essere ad esempio Blender, PCMark e 3DMark. Inoltre, sarebbe stato molto utile sapere anche maggiori dettagli su temperature e consumi del SoC durante i test effettuati, per capire meglio l'efficienza energetica ed eventuali tendenze al surriscaldamento.

Come detto, tutti i dati che abbiamo descritto sono stati rilasciati direttamente da Qualcomm, dunque dovremo attendere ancora per poter effettuare le nostre prove in prima persona e tirare fuori tutti i dati necessari.

Intanto, il futuro dei chip ARM per PC sembra molto più promettente grazie a Snapdragon X Elite. Non è un caso che, proprio nelle stesse settimane in cui Qualcomm stava lanciando questo SoC, anche altre importanti aziende come AMD e NVIDIA abbiano dichiarato di voler produrre chip su base ARM.