Questi sono tutti, ma proprio tutti, gli sfondi di Windows fino ad oggi, e ci sono delle perle incredibili

I sistemi operativi, per quanto diversi l'uno dall'altro, hanno tutti una cosa in comune: ogni nuova versione porta con sé un nuovo sfondo. Che sia Windows, Android, macOS, iOS o chi volete voi, il wallpaper è spesso ciò che caratterizza di più ogni nuova release: lo vedete in tutti i materiali promozionali che la riguardano, e nei casi più fortunati diventa una vera e propria "icona di stile", come il celebre sfondo di Windows XP.

La qualità e il soggetto dei vari sfondi sono anche uno specchio dei loro tempi. Le prime versioni di Windows avevano sfondi estremamente basilari, in bassa risoluzione e quadrati, perché all'epoca i monitor erano per lo più in 4:3. Col passare del tempo è cambiato tutto: dal soggetto, alla qualità, alle proporzioni delle immagini, fino ad arrivare a immagini chiaramente pensate per essere abbinate al tema scuro, che solo negli ultimi anni è andato di moda.

C'è infatti chi ha pensato bene di raccogliere su Google Drive tutti gli sfondi di tutte le versioni di Windows disponibili fino a oggi, pronti da scaricare. Sono diversi gigabyte di immagini, perché poi all'interno ci sono anche sfondi specifici per certe nazioni o per vari applicativi, le foto profilo degli account, i background del setup di Windows, e tanto altro.

Non vi riproponiamo quindi qui sotto ogni immagine perché l'articolo diventerebbe estremamente pesante e difficile da navigare. Per ogni versione di Windows trovate comunque i wallpaper più caratteristici o quelli che magari ci hanno incuriosito di più, ispirandoci alla selezione fatta da XDA, e siamo convinti che diversi di questi non li avete mai visti (spoiler: date un'occhiata a quanto sono belli quelli di Windows 7!)