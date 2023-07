Usare un chatbot basato su intelligenza artificiale, come ChatGPT ( ma non solo ), per pianificare le vacanze può essere una buona idea, perché rispetto a un tradizionale motore di ricerca è in grado di comprendere meglio query complesse, che non riguardino solo il trovare una meta, un hotel, o un'attrazione, ma che forniscano indicazioni personalizzate in base magari ai gusti degli utenti, alla composizione del gruppo, e ad altre specifiche esigenze di ciascuno.

Il buono

Come usate di solito un motore di ricerca per aiutarvi durante la vacanze? Scommetto che cercate cose tipo "hotel METAXX economici" o "biglietti aerei per YYY" o altre cose simili.

Ebbene, per ricerche come queste continuate tranquillamente a usare il vostro motore di ricerca preferito; a un chatbot dovete chiedere qualcosa di più, qualcosa che non potreste chiedere altrimenti.

Iniziate facendo capire a ChatGPT chi siete e cosa volete. Siamo una famiglia / gruppo di amici di X persone, cerchiamo una vacanza rilassante. Abbiamo un figlio di X anni e una figlia di Y anni, dacci solo consigli adatti anche a loro. Più contesto gli fornirete e migliori saranno le risposte per voi, una cosa che su un motore di ricerca non è sempre facile ottenere. Vi portate in vacanza anche un amico a quattro zampe? Gettate anche lui nella mischia! Volete camminare tanto? Poco? Maggiori dettagli portano (in teoria) a consigli sempre più personalizzati.

Questo è un fatto da tenere sempre presente dialogando con ChatGPT (o chi per lui) per qualsiasi scopo. Allo stesso modo dovete però tenere in considerazione il fatto che non è detto che tutti gli input che gli date siano sempre tenuti in considerazione; quantomeno non sempre nel modo corretto.

Il fatto di parlare in linguaggio naturale porta infatti a credere che il chatbot capisca anche ciò che gli diciamo, ma questo non è sempre vero. Per come sono programmati, questi strumenti cercheranno sempre di fornire una risposta all'utente, anche quando la query non è ben posta o contiene errori, quindi leggete sempre molto attentamente le risposte, e approfondite quelle che vi interessano con un motore di ricerca tradizionale (o anche insistendo con ChatGPT stesso), per assicurarvi della loro veridicità.