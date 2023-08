Come funzionano proposte acquisto su eBay

Desiderate da tempo acquistare un nuovo smartphone e navigando su eBay, la popolare piattaforma di marketplace, avete adocchiato un'offerta molto interessante su un modello di vostro gradimento.

Il venditore, peraltro, offre la possibilità di comperare il dispositivo in questione scegliendo tra due diverse modalità: acquisto immediato (il cosiddetto "Compralo subito"), oppure a fronte di una proposta di acquisto, che permetterebbe (quantomeno teoricamente) di risparmiare qualcosina rispetto al prezzo della vendita.

Come dite? Non sapete come funzionano proposte acquisto eBay? Nessun problema! In questo articolo vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere su questa particolare (nonché conveniente) modalità di acquisto all'interno del marketplace. E visto che siamo in tema, vi suggeriamo altresì di leggere il nostro approfondimento su come acquistare su eBay. Buona lettura!