Non sapete mandare i vocali: guida semi-seria per un mondo migliore

C'è una cosa che da anni mi tormenta, mi provoca fastidio e allo stesso tempo eccitazione: i messaggi vocali. Ricevere la notifica di un vocale su WhatsApp mi regala sempre un brivido e non so mai come prenderla: un po' mi arrabbio perché non posso scoprire subito di cosa si tratta, un po' m'incuriosisco proprio per lo stesso motivo. Capita spesso che a vincere sia la prima sensazione, perché la maggior parte delle volte non ho tempo di ascoltare il messaggio audio e mi resta solo una frustrante curiosità.

Lo so, vi aspettavate un argomento meno banale, eppure se ci pensate bene i vocali sono uno strumento diffusissimo nella pratica e sconosciuto nella teoria. Sul web e sui social ci siamo battuti per anni sulla scrittura dei messaggi testuali, cercando di convincere gli adolescenti a non scrivere "cmq" invece di "comunque", limitando al minimo le interazioni con i boomeroni che intasano le chat di "buongiornissimo!!!1!!", provando addirittura a usare con moderazione la punteggiatura, separando le frasi con le virgole invece dei tre puntini.

Non sempre l'abbiamo avuta vinta, anzi quasi mai, ma almeno ci abbiamo provato.

Tutto questo non è avvenuto per i messaggi vocali. Non si è mai sviluppata una netiquette, non c'è mai stata una discussione a riguardo, non glien'è mai fregato niente a nessuno. Una grande mancanza di rispetto per una forma di comunicazione così importante e radicata nelle nostre vite.

Ed è qui che arrivo io! Con non poco coraggio, in questa guida semi-seria proverò a darvi i consigli giusti per mandare i vocali su WhatsApp, Telegram, Instagram, Messenger e tutte le altre app. La linea guida è molto chiara: mandarne meno, mandarli meglio. Se seguirete queste semplici indicazioni, sono sicuro che i vostri amici, familiari, partner, conoscenti, collaboratori, colleghi e tutti gli altri vi ringrazieranno. Provare per credere.