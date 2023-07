Threads potrebbe essere l’ultimo social network di cui avrete bisogno

Si è parlato molto di Threads negli scorsi giorni. Se foste fra i pochi che non ne hanno ancora sentito parlare proviamo a fare un breve riassunto. Pochi giorni fa Meta ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma di micro-blogging chiamata Threads . Senza giraci molto intorno è praticamente identica a Twitter, o sarebbe meglio dire ad una versione super semplificata di Twitter, senza hashtag, messaggi privati o la possibilità di ordinare i messaggi in ordine cronologico. Tutte funzioni che sono già state promesse, ma che al lancio non erano presenti, probabilmente perché Meta ha voluto accelerare il lancio di questa piattaforma, per cogliere il momento particolarmente negativo di Twitter, travolto delle polemiche per il limite di 300 (o 600 per i vecchi utenti) tweet giornalieri che si possono leggere al giorno.

L’approvazione di marchi e personalità

Una delle cose più difficili da fare per una piattaforma di social network è convincere brand e personalità a salire a bordo.

Un'azienda solitamente attende del tempo per valutare se la presenza su una certa piattaforma possa essere proficua per la sua immagine. Per una persona "qualunque" iscriversi a un social network può essere un gesto di semplice curiosità. Per un'azienda o una personalità no. L'impegno per utilizzare in modo intelligente una piattaforma non è indifferente per una società, che deve garantire impegno e attenzione su sempre più app, cercando di bilanciare la necessità di trasmettere un messaggio con il linguaggio di quella piattaforma. È per questo per esempio che molti marchi non sono presenti su TikTok. Non è facile per tutti reinventarsi e adattarsi a qualsiasi piattaforma e per tante aziende è meglio non esserci, che esserci e rischiare di comunicare in modo maldestro. Lo stesso vale per le personalità.

Su Threads invece questo scoglio non c'è stato. È in sostanza Twitter e quindi qualsiasi entità fosse già su Twitter sa già comunicare anche sul nuovo social di Meta.

E in un periodo in cui sempre più aziende hanno scelto di dissociarsi e/o cancellarsi dal social network cinguettante per i dissapori e le divergenze con Elon Musk, è facile riproporre lo sforzo su una piattaforma sostanzialmente identica, ma senza tutta l'aura di negatività che ormai pervade Twitter.

Non è da sottovalutare anche il fatto che molti marchi e star con un'influenza internazionale siano americani e che sentano forte il legame con le aziende "locali", preferendoli quindi alle varie novità provenienti da oltreoceano, come TikTok, BeReal (che però non ha un vero appeal per i marchi) o Lemon8. E l'approvazione di molte personalità è stata a mio parere sorprendente, anche più delle mie aspettative. Personaggi che da tempo cercavano un sostituto a Twitter con il suo ambiente tossico. E quando parliamo di personalità parliamo di giornalisti, atleti, musicisti, artisti e politici. Se escludiamo la fetta degli influencer, Twitter a oggi era la prima scelta per molti.