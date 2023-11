Tutti i posti dove TikTok è vietato

Da qualche giorno il Nepal ha deciso che il social network TikTok è completamente vietato. Ancora non è entrato in vigore ma lo sarà breve e il Nepal diventerà un altro paese in cui TikTok sarà vietato per chiunque e probabilmente non sarà accessibile, se non forse usando qualche VPN.

Ecco a voi la lista dei paesi in cui non è possibile usare TikTok, in cui ci sono altre limitazioni o in cui solo i dipendenti governativi sono coinvolti dal blocco.

Dove TikTok è vietato

Afghanistan

Cina

Giordania

Kyrgyzstan

India

Iran

Montana (USA)

Nepal

Senegal

Siria

Somalia

Se siete curiosi del perché TikTok sia bannata in Cina, questo è dovuto alle leggi censorie del governo. Ma è invece ovviamente disponibile Douyin, ovvero la controparte cinese di TikTok, nata ancora prima della piattaforma che noi conosciamo.

Dove TikTok è vietato ai soggetti governativi