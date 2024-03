La nostra lista dei migliori antivirus aggiornata a marzo 2024.

Migliori antivirus 2024

Qual è il miglior antivirus? Se avete un minimo di conoscenze informatiche o vi siete vostro malgrado ritrovati ad avere a che fare con software malevolo, come appunto virus o malware, forse vi sarete fatti questa domanda. Visto che viviamo in un mondo dove la vita digitale è sempre più importante è bene ribadire che tenere al sicuro dati ed hardware è una cosa che dovrebbero fare tutti. Dall'alba dei tempi dei sistemi operativi (in particolare Windows) esistono software antivirus, ovvero capaci di identificare eventuali minacce informatiche. In questa rassegna abbiamo voluto raccogliere quelli che sono i miglior antivirus che potete usare per avere un grado di protezione sufficiente ad usare il computer in relativa sicurezza.

Indice

Se state cercando i migliori software antivirus gratuiti per PC, abbiamo raccolto per voi quelli che secondo noi e le principali fonti autorevoli online possono essere considerati affidabili e che non pesano troppo sulle risorse hardware. Kaspersky : essendo una versione gratuita non prevede tutte le funzionalità riservate alle versioni a pagamento come la protezione della privacy e tutti gli strumenti di pagamento sicuro. Ad ogni modo è facile da usare e garantisce una protezione efficace senza troppi giri di parole. Con Kaspersky trojan e virus hanno i minuti contati! Tuttavia, considerando l'economicità dei pacchetti a pagamento e le tantissime funzionalità aggiuntive, potreste davvero valutare l'aggiornamento. Lo trovate disponibile sul sito ufficiale.

Migliori antivirus a pagamento

Se siete disposti a spendere una piccola parte dei vostri risparmi per proteggere il vostro PC e mettere in sicurezza i vostri dati al suo interno, qui di seguito troverete i migliori antivirus per Windows a pagamento.

Norton Antivirus Il nome Norton è da sempre sinonimo di affidabilità ed efficienza. Sono presenti sul mercato ben quattro versioni a pagamento che offrono tantissime funzionalità: Norton Antivirus Plus: questa versione di Norton offre un firewall intelligente, un sistema di protezione della navigazione di primo livello, un'utility di manutenzione del PC, 2 GB di backup in cloud e una VPN. Norton 360 Standard: rispetto alla versione precedente offre VPN integrata, 10 GB di backup in cloud e app mobile per Android e iOS. Norton 360 Deluxe: qualora vi servisse un antivirus per proteggere più dispositivi, questa versione di Norton potrebbe fare al caso vostro, infatti è capace di proteggere fino a cinque dispositivi con l'aggiunta del parental control. Norton 360 Premium: se le precedenti versioni non dovessero essere abbastanza, l'ideale sarebbe optare per Norton 360 Premium che fondamentalmente non aggiunge alcuna funzionalità, ma potenzia molti dei servizi già offerti dalle versioni precedenti (protegge fino a 10 dispositivi e offre ben 75 GB di backup in cloud). Acquistate la versione che più vi aggrada dai seguenti link.

Kaspersky Kaspersky è un antivirus che va subito al sodo: rapide scansioni e un'ottima funzionalità anti-malware. Sul mercato sono presenti tre versioni a pagamento: Kaspersky Anti-Virus: questo è il pacchetto base. Fornisce una copertura per cinque PC Windows concentrandosi sugli aspetti fondamentali di sicurezza. Per certi versi, offre meno funzionalità rispetto alla concorrenza, ma come si suol dire, nella botte piccola c'è il vino buono. Kaspersky Internet Security: con questa versione, Kaspersky fa un grandissimo passo in avanti grazie al firewall intelligente associato ad un browser sicuro per gestire le transazioni bancarie. Una soluzione ottimale per PC Windows, Mac e dispositivi mobili. Kaspersky Total Security: è la punta di diamante. Questa versione aggiunge ai servizi un gestore di password, un parental control e un meccanismo di backup in locale automatizzato. Considerando queste funzionalità extra, si dimostra ottimo il rapporto qualità/prezzo di questo pacchetto. Scegliete la versione di vostro interesse attraverso i link qui sotto.

MacAfee McAfee è un veterano della comunità antivirus. Purtroppo per McAfee Antivirus non esistono versioni gratuite (c'è soltanto una prova gratuita di trenta giorni). McAfee Total Protection offre una protezione a 360° in quanto rileva e respinge tutte le minacce ricorrenti: virus e vari malware quali ransomware, spyware, adware. Inoltre, questa versione offre un'eccellente VPN (per navigare in incognito) e un gestore delle password (l'ideale per salvare credenziali in modo sicuro e protetto). Cosa importante da non sottovalutare, è la sua compatibilità con Windows, macOS, Android e iOS.

Bitdefender Antivirus Attualmente Bitdefender è uno dei migliori antivirus sul mercato in quanto si fa notare sia per i suoi servizi sia per il suo prezzo altamente competitivo. Oltre alla sua versione gratuita (già vista in precedenza), Bitdefender offre anche tre pacchetti a pagamento ricchi di funzionalità meritevoli di interesse. Bitdefender Antivirus Plus: offre una protezione web senza precedenti, una protezione delle transazioni bancarie Safepay, un gestore di password e lo scanner di vulnerabilità (controlla la disponibilità di aggiornamenti o patch di sicurezza per il dispositivo). Bitdefender Internet Security: con il pacchetto Internet Security avrete inoltre un firewall, un filtro antispam e il parental control per proteggere i membri più piccoli della famiglia. Bitdefender Total Security: il pacchetto Bitdefender Total Security offre tantissimi strumenti di manutenzione per PC/Mac 0 per smartphone/iPhone/Android. Di seguito sono disponibili tutti i link per l'acquisto delle sopracitate versioni.

Panda Dome Le versioni a pagamento di Panda Dome vantano numerose funzionalità aggiuntive rispetto alla celebre versione gratuita proposta dall'azienda. Soluzioni antivirus e antimalware per proteggere tutti i vostri dispositivi. Panda Dome Essential: offre un efficace antivirus e firewall per Windows, più protezione in tempo reale per MAC e Android. VPN Free (150MB/giorno) e protezione Wi-Fi da hacker. Non manca la scansione dei dispositivi esterni per prevenire le infezioni. Panda Dome Advanced: in più alla versione precedente abbiamo il controllo genitori per Windows (monitora e limita l'uso del dispositivo da parte dei minori), protezione dell'identità per acquisti e navigazione online, e protezione contro minacce e attacchi informatici avanzati. Panda Dome Complete: rispetto alle precedenti versioni abbiamo la protezione totale dei dati personali, il generatore di password univoche e rigide, e il cleanup (rimozione dei file che rallentano le prestazioni del PC). Panda Dome Premium: quest'ultima versione ha tutto, ma davvero tutto ciò che serve per avere una protezione al top. Abbiamo anche VPN Premium (navigazione Internet senza limiti, sicura e privata), gestione aggiornamenti (mantiene il sistema operativo del PC sempre aggiornato) e supporto tecnico 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Ogni versione è compatibile con Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 o superiore) macOS 10.10 o superiore, iOS 10.3 o superiore, Android 4 o superiore. Di seguito troverete il link per l'acquisto.

Avast Antivirus Le versioni a pagamento di Avast vantano numerose funzionalità aggiuntive rispetto alla celebre e storica versione gratuita proposta dall'azienda. Premium Security: offre un efficace Ransomware Shield, una protezione anti-phishing completa, un browser sicuro, un gestore di password, un file shredder e persino un sistema per cercare eventuali vulnerabilità sulla rete Wi-Fi. Un antivirus altamente configurabile e decisamente affidabile. Avast Ultimate: questa versione ripropone le stesse funzionalità della precedente con qualche marcia in più. Aggiunge una VPN ed un gestore di password. I link all'acquisto sono disponibili a seguire.

Avira Antivirus Un antivirus di quelli storici, soprattutto per la sua versione gratuita (già vista in precedenza) che rientra tra le migliori attualmente disponibili. Per quanto riguarda la sua versione a pagamento, abbiamo Avira Prime, una vera e propria cassetta degli attrezzi in quanto include davvero tutti gli strumenti di sicurezza di cui si può aver bisogno oggi. Cosa da non sottovalutare, è la sua compatibilità con Windows, MacOS, Android e iOS. Inoltre Avira Prime comprende non solo la protezione antivirus ma anche password manager, VPN, e ottimizzazione del sistema. Vista la diffusione a macchia d'olio dei dispositivi Mac, è ora disponibile una versione di Avira Security creata appositamente per le macchine Apple.

Migliori antivirus Mac

Se siete in possesso di un Mac e desiderate proteggere il vostro dispositivo con un antivirus "specifico" e non ad ampio spettro, Intego e Mackeeper fanno al caso vostro.

Intego Per lungo tempo gli amanti dei dispositivi Apple hanno vissuto nell'illusione che i Mac non ricevessero malware. Sfortunatamente è una legenda metropolitana, motivo per cui esistono società di cybersecurity come Intego, che si occupano esclusivamente della protezione degli utenti Apple. Premettendo che non è la soluzione più economica presente sul mercato, questo prodotto rappresenta il giusto compromesso se si vuole un antivirus specifico e di elevata qualità. Questa è la proposta Intego: Mac Premium Bundle X9: protezione e sicurezza completa per Mac (attualmente il più venduto) Mac Premium Bundle X9 + VPN: soluzione completa per la protezione, le prestazioni e la privacy del Mac

Mackeeper Se avete a cuore la sicurezza del vostro Mac, questo antivirus potrebbe fare al caso vostro. MacKeeper è un potente strumento anti-malware. Offre protezione in tempo reale, rilevamento dei ransomware, anti-spyware, connessione privata VPN, pulizia disco e ottimizzazione delle prestazioni. È molto più di un semplice software di sicurezza! Sul sito ufficiale sarà possibile per voi scegliere il piano MacKeeper più adatto alle vostre esigenze.

Migliori antivirus online

Per chi non lo sapesse, Internet offre una serie di scanner online utilizzabili su Windows. In questo paragrafo abbiamo raccolto solo i migliori, ovvero quelli che meritano di essere utilizzati.

SafetyDetectives SafetyDetectives è un antivirus molto affidabile pronto ad analizzare in tempo reale il vostro dispositivo. Trattandosi di un antivirus online, purtroppo non supporta la ricerca dei malware complessi ma in compenso è ottimo per rilevare le vulnerabilità del computer. In questo modo, anche se indirettamente, aiuta il dispositivo a respingere qualsiasi tipo minaccia rilevando possibili falle nel sistema.

VirusTotal VirusTotal è attualmente uno dei migliori antivirus online e il motivo è presto detto. Con questo servizio web gratuito potrete verificare con estrema facilità l'attendibilità di qualsiasi file o link. Inoltre, potrete utilizzarlo con i principali browser e sistemi operativi. Per usufruire dei servizi offerti dal presente antivirus vi basterà collegarvi alla sua pagina ufficiale.

MetaDefender Un antivirus simile a VirusTotal è MetaDefender. Quest'ultimo vi permetterà di scansionare link, file e indirizzi IP con lo scopo di verificarne appunto l'affidabilità. Una volta scansionato, il file verrà sottoposto ad ulteriori analisi e accertamenti. Nello specifico il file prime di essere giudicato "non minaccioso" deve superare una serie di test dislocati in più step (Metascan, Sandbox Threat Score, Community Insight). Soltanto un esito positivo ad ogni test proverebbe l'affidabilità del file. Come per gli altri antivirus, anche questo è raggiungibile tramite sito ufficiale.

F-Secure Online Scanner Perfetto per scansionare in qualsiasi momento il proprio PC è l'antivirus online F-Secure Online Scanner. Si tratta di un antivirus completo in grado di rilevare qualsiasi virus o altre minacce simili. Facile da utilizzare e perfetto per scansioni periodiche. Raggiungibile tramite sito ufficiale.

Eset Online Scanner Un altro antivirus online abbastanza gettonato è Eset Online Scanner, perfetto per scansioni periodiche del proprio PC. Nel concreto Eset Online Scanner è in grado di controllare ogni area sensibile del sistema con l'intento di rilevare possibili minacce e rimuoverle. Il presente antivirus è raggiungibile tramite sito ufficiale.

Migliori antivirus Android

Per quanto concerne l'ambito mobile, i migliori antivirus sono quelli presenti in questo paragrafo.

Avast Mobile Security Uno degli antivirus Android più completi disponibili su Play Store è Avast Mobile Security. Cosa fa di preciso? E' in grado di scansionare tutte le app presenti sul dispositivo (sia smartphone che tablet). Inoltre, abbiamo il controllo sicurezza sulla connessione Wi-Fi e sulle nuove app (per verificarne appunto l'affidabilità e tutelare la privacy). Ovviamente, è presente una sua versione Premium per chi volesse maggiore protezione e meno pubblicità!

Bitdefender Antivirus Free Anche Bitdefender Antivirus Free non delude le aspettative con la sua versione mobile. Cosa offre? Il minimo indispensabile per mettere il proprio smartphone in sicurezza (verifica la presenza di malware sul dispositivo). Ovviamente lo trovate su Play Store ed è facilmente scaricabile/installabile.

Norton 360 Anche Norton ha fatto la sua parte nel settore degli antivirus mobile. La versione base comprende: sicurezza del dispositivo, blocco delle app sospette e dei siti Web possibilmente dannosi e la scansione delle reti Wi-Fi. Anche in questo caso abbiamo un'ulteriore versione a pagamento con maggiori funzionalità come una VPN e il monitoraggio del Dark Web. Disponibile su Play Store.

