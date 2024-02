Miglior ebook reader - Febbraio 2024

Migliori ebook reader 2024

Sempre più persone leggono in digitale e sempre più lettori stanno affiancando i libri cartacei agli ebook: ma prima di acquistare un lettore, è legittimo chiedersi: quale è il miglior ebook reader sulla piazza? Meglio Kindle o Kobo? Qual è il miglior Kindle e il miglior Kobo? Vediamo come stanno le cose a febbraio 2024.

Gli ebook hanno completamente cambiato il modo in cui ci approcciamo alla lettura: nonostante le continue diatribe con chi rimpiange l'odore della carta, chiunque possieda un eReader può testimoniare come questi dispositivi aiutino effettivamente a leggere di più, grazie anche alla possibilità di trasportare facilmente centinaia di libri, che siano pamphlet da poche pagine o tomi à la Guerra e pace.

A tal proposito, per prima cosa dobbiamo fare una distinzione: un ebook reader non è un tablet, dal quale differisce evidentemente per il display. Le tecnologia per gli schermi in bianco e nero impiegata per gli eReader si chiama e-ink (electronic-ink) e spicca perché non affatica la vista: l'effetto è esattamente uguale a quando si guarda un foglio di carta.

Proprio grazie a questa tecnologia, inoltre, gli ebook reader godono di un'ottima autonomia (di diverse settimane/mesi), che permette di dimenticarsi (o quasi) di ricaricarli. Ma quindi quale eReader comprare?

In linea generale, i lettori di ebook hanno prezzi abbastanza abbordabili, anche considerando che il più famoso in assoluto – il Kindle base – costa solo 99,99€. Tuttavia, prima di acquistare il modello più economico che trovate in giro, vale la pena fare qualche riflessione in più, anche perché tendenzialmente gli ebook reader sono prodotti molto longevi: può valer la pena spenderci qualche euro in più per avere un dispositivo senza grandi pecche, che duri per anni.