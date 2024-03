Miglior Hard Disk Esterno – Marzo 2024

Economici, thunderbolt, per Playstation, per TV e per Mac

La nostra lista dei migliori hard disk esterni aggiornata a marzo 2024.

Migliori hard disk esterni 2024

Sempre più spesso, nei moderni notebook i produttori scelgono di implementare memorie SSD, molto più rapide rispetto agli hard disk meccanici tradizionali, ma anche decisamente meno capienti a parità di prezzo. Perciò, lo spazio di archiviazione a disposizione degli utenti è ora mediamente più basso rispetto ad un tempo, spesso insufficiente per far fronte alla crescente produzione di file multimediali (tramite smartphone, action cam, droni e altro ancora). Se il cloud non può ancora rappresentare la soluzione definitiva per tutti, l'archiviazione in locale di tutti i nostri dati rimane la più pratica ed immediata. E se siete arrivati in questa pagina, è perché siete alla ricerca del miglior hard disk esterno per tenere al sicuro ed avere sempre a portata di mano i vostri dati.

Indice

Migliori hard disk esterni economici

In questo paragrafo vi proponiamo gli hard disk esterni più economici della nostra guida.

Blueendless Blueendless è un hard disk elegante, sottile e facile da utilizzare. Abbiamo tanto spazio di archiviazione, più un design pratico e portatile. Trattandosi di un dispositivo Plug&Play, non vi servirà alcun software per l'installazione. Compatibile con Windows. Il prezzo è ottimo.

UnionSine Il prodotto in questione è un hard disk esterno da 2,5" marchiato UnionSine. Si tratta di un prodotto sottile, leggero e compatto, dal design semplice e rigato con alimentazione tramite cavo USB 2.0 e USB 3.0. Per quanto riguarda il suo utilizzo, non necessita di software aggiuntivi (Plug&Play). Vanta inoltre un'ampia compatibilità con Windows, Mac, Linux, Android, TV, PC e Laptop. I tagli più piccoli sono decisamente i più economici.

WD Elements Portable Si tratta dell'hard disk esterno più venduto su Amazon, firmato da Western Digital, azienda statunitense leader nella produzione di dischi rigidi interni, ma apprezzatissima anche nella categoria delle soluzioni esterne. Il guscio del dispositivo è realizzato in plastica, con un look minimale ma piacevole. Le dimensioni sono compatte, con spessore e peso che variano in base alla capienza dell'hard disk, che parte da 500 GB (ma, visti anche i prezzi, vi consigliamo di partire almeno da 1 TB) e arriva fino a 5 TB. Supporta lo standard USB 3.0 e garantisce velocità in lettura e scrittura di buon livello. Decisamente economici i tagli da 1 TB e 1,5 TB.

Migliori hard disk esterni da 1 TB

In questo paragrafo troverete una serie di hard disk esterni da 1 TB dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

UnionSine Il prodotto in questione è un hard disk esterno da 2,5" marchiato UnionSine; ritroviamo nuovamente un prodotto sottile, leggero e compatto, dal design semplice e rigato con alimentazione tramite cavo USB, USB 2.0, USB 3.0. Vanta inoltre un'ampia compatibilità con TV, PS4, Xbox One, PC Windows, Mac, Linux e Android. Conveniente il prezzo del taglio da 1 TB.

Intenso Intenso è un hard disk leggerissimo e con un bel design. Un dispositivo autoalimentato, abbastanza veloce (velocità di trasmissione 6000 MB/s) con interfaccia USB 3.0. Per di più, si installa facilmente. Funziona bene e il rapporto qualità/prezzo del modello da un 1 TB è davvero ottimo.

Toshiba Canvio Partner Quando si tratta di archiviazione mobile, Toshiba sa il fatto suo. Di seguito vi proponiamo una soluzione semplice e affidabile. Un hard disk elegante, leggero e subito pronto all'uso. La velocità di trasmissione è notevole grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen 1. Compatibile con Mac o Windows. Ottimo il prezzo del modello da 1 TB.

Toshiba Canvio Ready Toshiba Canvio Ready da 2,5" è formattato in NTFS per Microsoft Windows 8.1, 10 e 11 ed è uno dei preferiti dagli utenti domestici e aziendali. Grazie alla tecnologia SuperSpeed USB 3.2 Gen 1, il disco rigido non richiede l'installazione di alcun software. Tramite le semplici operazioni «Plug&Play» e «Drag&Drop» disponibili, potrete trasferire rapidamente musica, film e immagini tra dispositivi compatibili a una velocità di trasferimento massima di 5,0 Gbit. Design sottile, compatto e portatile.

Seagate Expansion Con questo hard disk esterno di Seagate potrete memorizzare e utilizzare in tutta semplicità fino a 5 TB di contenuti. Si tratta di un dispositivo bello esteticamente, compatto e facilmente trasportabile. Offre la semplicità della tecnologia Plug&Play grazie al cavo USB 3.0 ad alta velocità, perfetto per collegarsi facilmente a PC e Mac. Trasferimento, backup e tutto lo spazio necessario per PC desktop o portatile. Per quanto riguarda la capacità dell'hard disk (da 1 TB a 5 TB), noi qui vi consigliamo il modello da 1 TB per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Migliori hard disk esterni da 2 TB

Diversamente in questo paragrafo troverete i migliori hard disk esterni da 2 TB.

Seagate Basic Seagate è da sempre sinonimo di qualità e affidabilità. Si tratta di un'unità disco leggera e compatta, progettata per essere infilata velocemente in borsa mentre si esce di casa. Inoltre, non richiede alcun alimentatore (vi basterà collegarla al computer tramite il cavo USB 3.0 incluso). Per il backup di computer Windows, non dovrete installare alcun software aggiuntivo. Il risultato finale? Fino a 2 TB di spazio di memorizzazione extra per il vostro computer, il tutto in una soluzione decisamente compatta. Il prodotto ideale per chi conduce una vita sempre in movimento.

WD My Passport Vi proponiamo quest'altro hard disk realizzato da Western Digital. My Passport è disponibile anche in colorazioni vivaci e sgargianti, oltre a vantare l'accostamento di due finiture, una liscia e una zigrinata, che gli conferiscono un look davvero interessante. Se prestate attenzione anche a questi aspetti, potrebbe essere l'hard disk da portare sempre con voi. Per quanto riguarda le specifiche, non si discosta molto da altri prodotti già consigliati: USB 3.0 per una velocità in linea con la concorrenza. Il modello da 2 TB vanta un prezzo davvero competitivo sul mercato.

Migliori hard disk esterni da 4 TB

In questo paragrafo sale la capacità dei migliori hard disk esterni di questa guida. Di seguito troverete i migliori da 4TB.

Seagate Basic In questo paragrafo vi riproponiamo Seagate Bacis, un'unità disco portatile dal design semplice e minimalista. Include un cavo USB 3.0 Plug&Play (deve essere riformattata per Mac). Il risultato finale? Fino a 4 TB di spazio di memorizzazione extra per il vostro computer, il tutto in una soluzione decisamente compatta. Il prodotto ideale per chi conduce una vita sempre in movimento. Inoltre, è disponibile in diversi tagli.

Seagate Expansion Vi riproponiamo questo hard disk esterno di Seagate, però questa volta nel taglio da 4 TB. Il dispositivo è il medesimo, esteticamente semplice, compatto e facilmente trasportabile. Persiste la semplicità della tecnologia Plug&Play (cavo USB 3.0 ad alta velocità). Compatibile con PC Windows e Mac. Trasferimento, backup e tanto spazio di archiviazione.

Seagate Expansion STKP4000400 Di cosa ha bisogno disperatamente un PC? Di tanto spazio extra! Segate Expansion fornirà al vostro PC saturo di file un'enorme capacità aggiuntiva. Inoltre, avrete trasferimenti rapidi via USB 3.0, più la compatibilità con Windows e Mac. Un dispositivo decisamente costoso ma performante.

WD My Passport In questo paragrafo vi riproponiamo questo hard disk realizzato da Western Digital. Uno storage portatile affidabile, con un design elegantissimo e tanto spazio per archiviare. Pratico e sottile, e disponibile in un'ampia gamma di colori vivaci. Per quanto riguarda le specifiche, non si discosta molto da altri prodotti già consigliati: USB 3.0 per una velocità in linea con la concorrenza. Il modello da 4 TB spicca sicuramente per il suo prezzo davvero competitivo sul mercato.

WD My Book Look curato, alimentazione esterna, backup automatico grazie al software integrato WD Backup, compatibilità con Time Machine (Windows e macOS), protezione dei dati tramite password e crittografia hardware sono i tratti distintivi di questo My Book di Western Digital. Adatto anche agli utenti più esigenti grazie ai tagli di memoria che si spingono anche oltre i 20 TB (ma il miglior compromesso quantità prezzo è il taglio da 4 TB).

LaCie Rugged Mini Arriviamo ad una soluzione decisamente particolare, firmata LaCie, azienda francese molto nota nel settore degli hard disk. Come chiaramente indicato nel nome del dispositivo, si tratta di una soluzione rugged, ovvero corazzata, grazie allo spesso rivestimento in gomma che non gli farà temere nemmeno le cadute più rovinose. Un hard disk indistruttibile, adatto agli utenti più sbadati o che, per motivi di lavoro o di piacere, si vengono a trovare in condizioni fuori dall'ordinario. Autoalimentato via USB 3.0, esistono varianti anche dotate di USB C e Thunderbolt, anche se più costose. La capienza arriva massimo a 4 TB.

Miglior hard disk esterno thunderbolt

Se siete in cerca di un hard disk esterno compatibile con thunderbolt, in questo paragrafo troverete sicuramente il prodotto giusto per voi.

LaCie 2big Dock Thunderbolt 3 Di seguito vi proponiamo un hard disk complesso e creativo da 8 TB. Il sistema LaCie 2big Dock mette a disposizione tutto il necessario: capacità elevata, velocità straordinarie e unità classe enterprise. Grazie alle porte (2 porte Thunderbolt 3) e agli slot integrati, potrete caricare il vostro PC portatile e, allo stesso tempo, collegare a catena fino a altre 5 unità. Trattandosi di un dispositivo molto costoso, vi suggeriamo anche (come valida alternativa dal prezzo maggiormente abbordabile) il modello LaCie 1big Dock.

Migliori hard disk esterni per PS4/PS5

Se siete in cerca di un hard disk esterno per salvare tutti i vostri giochi per PS, allora siete nel posto giusto. Di seguito troverete i migliori hard disk per PS4/PS5.

Seagate Game Drive per console PlayStation Questo hard disk esterno marchiato Seagate con licenza ufficiale funzionerà perfettamente con tutti i modelli di PS5 e PS4. Con 4 TB di capacità non sarete più costretti ad eliminare o scaricare nuovamente i vostri giochi (oltre 60). Semplice, leggero, compatto e con una facile configurazione Plug&Play. Gaming ad alta velocità grazie alla connettività USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0).

WD_BLACK P10 Questo prodotto di qualità, con capacità di archiviazione fino a 8 TB, è in grado di contenere fino a 200 titoli. Il suo design compatto lo rende facilmente trasportabile. Appositamente realizzato per giocatori; grazie alla qualità e all'affidabilità vi consentirà di giocare senza limitazioni.

Migliori hard disk per TV

In questo paragrafo troverete degli hard disk perfetti per TV.

Gigastone hard disk per TV Gigastone hard disk fornisce una velocità di lettura/scrittura fino a 550 MB/s e consente un rapido trasferimento dei dati con un'archiviazione affidabile degli stessi. Eccellente per editor di video e foto. Inoltre, si presenta super piccolo e con una robusta custodia in metallo. Nonostante sia ultra-leggero e portatile, risulta estremamente resistente. Per di più, supporta i più popolari dispositivi tra cui i TV.

Sonnics hard disk per TV Il prodotto in questione è un'ottima soluzione di archiviazione per computer Windows, Mac, Xbox One, Playstation 4, smart TV e altri dispositivi compatibili. Inoltre, abbiamo una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps. Il design è gradevole e le misure contenute ne agevolano la portabilità.

Miglior hard disk esterno per Mac

Se possedete un iMac o un Macbook, e siete in cerca di un hard disk esterno perfettamente compatibile, di seguito troverete il prodotto giusto per voi.

Maxone Portatile da 2,5" per Mac Se siete in cerca di un hard disk esterno compatto, resistente e dal design minimalista per il vostro costoso Mac, questo prodotto potrebbe fare al caso vostro. Compatibile con USB 3.0 e retrocompatibile con USB 2.0. Velocità di trasferimento fino a 5 Gbps. Perfetto per trasferire dati velocemente e in tutta sicurezza. Ad un prezzo simile è praticamente impossibile chiedere di più!

WD My Book In questo paragrafo vi riproponiamo questo hard disk per la sua compatibilità con PC e Mac. Look curato, alimentazione esterna, backup automatico grazie al software integrato WD Backup, protezione dei dati tramite password e crittografia hardware, insomma non manca davvero nulla all'appello. Adatto anche agli utenti più esigenti grazie ai tagli di memoria che si spingono anche oltre i 20 TB.

Seagate One Touch Grazie a questo hard disk esterno per computer Mac e Windows potrete memorizzare e accedere a foto e file ovunque e in qualsiasi momento. Il telaio minimalista in metallo spazzolato rende questa unità disco esterna portatile un accessorio perfetto. Eccezionale per PC portatili e desktop. Inoltre, potrete memorizzare tantissimi contenuti grazie ai 5 TB di spazio.

Seagate Desktop Drive Semplicità, praticità e compatibilità! Sono questi i capisaldi di questo hard disk esterno marchiato Segate. Con questa unità disco per desktop potrete espandere la capacità del vostro computer fino a 8 TB. Veloce (compatibile con interfacce USB 3.0 e USB 2.0), conveniente e perfetto per organizzare/memorizzare ogni genere di file. Se siete in cerca di un hard disk esterno per il vostro Mac, questa è la strada da percorrere.

Come scegliamo i migliori hard disk esterni?

Nonostante possano apparentemente sembrare dispositivi molto semplici nel concetto e nel funzionamento, anche di hard disk esterni esistono diverse tipologie, che differiscono per aspetti da non sottovalutare e che è bene approfondire e valutare in fase di scelta, per essere sicuri di acquistare il modello perfetto per le proprie esigenze. Ecco i principali fattori da tenere a mente: Dimensioni, formato e portabilità: nonostante sul mercato esistano ancora hard disk esterni da 3,5", i modelli da 2,5" hanno ormai preso il sopravvento (leggete il nostro capitolo dedicato per approfondire le differenze). Ciò significa che gli hard disk esterni sono quasi tutti piuttosto compatti e portatili, tuttavia esistono soluzioni capaci di distinguersi per dimensioni, spessore e peso particolarmente ridotti. Se dunque avete particolari esigenze in merito, prestate attenzione a questo aspetto in fase di scelta. Alimentazione: la quasi totalità degli hard disk esterni da 2,5" è autoalimentata, il che significa che non dovrete fare altro che collegarli al vostro PC tramite il cavetto in dotazione e iniziare ad usarli. Gli hard disk da 3,5" invece, richiedono molto spesso un'alimentazione dedicata, dunque una presa elettrica libera e un'innegabile minore praticità di utilizzo. Velocità di rotazione: calcolata in rpm, dipende anche dal formato dell'hard disk esterno. Mediamente, quelli da 3,5" garantiscono rpm più elevati rispetto a quelli da 2,5". Ciò influenza la velocità e la reattività di un hard disk nel reperire i dati archiviati al suo interno. Capacità: forse il fattore che salta prima all'occhio anche per i più profani è proprio la capacità di archiviazione. Maggiore spazio a disposizione significa un maggiore numero di dati archiviabili, ma – dato che l'aumento di capienza va di pari passo con l'aumento dei prezzi – vi consigliamo di valutare le vostre specifiche esigenze. Per gran parte degli utenti può essere sufficiente 1 TB, ma se scattate tantissime foto e girare innumerevoli video, allora potrebbe essere il caso di alzare l'asticella. Porta di connessione: la USB 3.0 (Tipo A o Tipo C) è ormai lo standard per la quasi totalità degli hard disk esterni e dunque compatibile con le porte di PC e notebook mainstream. La USB 3.1 (Tipo C) è invece lo standard che prenderà il sopravvento nei prossimi anni, già adottato da PC e notebook professionali o di fascia alta, oltre che da smartphone e tablet. Valutate anche questo aspetto in base ai dispositivi di cui siete dotati o agli acquisti che avete già programmato per il futuro prossimo. Velocità di lettura e scrittura: lo standard USB influenza anche la velocità in scrittura e lettura di un hard disk esterno, con la USB 3.1 decisamente più veloce della 3.0. Si tratta però di velocità teoriche, che possono variare molto da modello a modello, in base alla qualità dei componenti degli stessi. Se avete esigenze di velocità molto alte, prestate particolare attenzione alle velocità dichiarate e, se possibile, alle opinioni di chi già possiede determinati modelli. Qualità costruttiva: la maggior parte degli hard disk che popolano il mercato è costruito in plastica, una scelta adeguata per mantenere i costi e offrire una buona resistenza e longevità. I modelli più costosi possono presentare finiture più piacevoli, ma esistono anche specifici modelli pensati per sopportare urti e cadute, e addirittura per resistere a condizioni meteorologiche estreme. Rumorosità: un fattore probabilmente secondario per molti, ma trattandosi per la stragrande maggioranza di hard disk meccanici, alcuni utenti potrebbero valutare anche il livello di rumorosità durante i carichi di lavoro. Al giorno d'oggi, gli hard disk sono tutti piuttosto silenziosi, ma se questo fattore per voi è molto importante, prestate attenzione al livello di decibel emessi dal dispositivo, se indicato dal produttore. Crittografia: se non sono le cadute a preoccuparvi, ma la sicurezza dei dati salvati sul vostro hard disk, sappiate che esistono modelli che offrono cifrature di tipo hardware, per mantenere la sicuro i vostri dati anche nel caso l'hard disk cadesse nelle mani sbagliate.

Hard disk esterno da 2,5" o da 3,5"?

Come accennato in precedenza, il panorama degli hard disk esterni si può suddividere in due categorie principali: Hard disk esterni da 2,5" Hard disk esterno da 3,5" Come avrete già intuito, la principale differenza riguarda le dimensioni generali dei dispositivi, ma non soltanto. I modelli da 2,5" sono ormai i più diffusi sul mercato, decisamente più compatti, pratici e portatili. Sono infatti autoalimentati, ovvero vi basterà collegarli ad un PC (o altro dispositivo) per vederli accendersi automaticamente e iniziare a funzionare. E riescono inoltre a raggiungere capienze considerevoli, anche fino a 4 TB, dunque scendono a ben pochi compromessi. I modelli da 3,5" invece hanno dimensioni molto maggiori e un peso importante, che li rendono poco adatti alla portabilità, ma dalla loro hanno anche alcuni vantaggi come una maggiore velocità di rotazione (in alcuni casi), possono raggiungere capienze ancora maggiore rendendosi adatti al backup periodico dei dati di un PC e, avendo un alimentatore dedicato, non avranno problemi a funzionare anche con dispositivi di piccole dimensioni, che a volte potrebbero faticare ad alimentare un hard disk da 2,5". Se dunque cercate un hard disk esterno da portare sempre con voi, sarete pressoché obbligati a puntare ad un modello da 2,5"; mentre se avete intenzione di utilizzarlo sempre e solo in casa per l'archiviazione quotidiana, potreste pensare di optare per uno da 3,5". Noi tuttavia vi consigliamo di scegliere i più versatili hard disk esterni da 2,5", mentre per esigenze più professionali o avanzate potreste rivolgervi direttamente a soluzioni di altra natura, come i NAS.

Qual è il miglior hard disk esterno per TV?

Da molto tempo le TV integrano una o più porte USB tramite cui è possibile collegare dispositivi esterni, da cui riprodurre file multimediali. Se alcune delle prime TV dotate di questa funzionalità faticavano ad alimentare un hard disk esterno da 2,5" (costringendo a trovare soluzioni alternative o ad optare per un hard disk esterno da 3,5" con alimentazione indipendente), al giorno d'oggi questo problema può dirsi superato. Se dunque volete utilizzare un hard disk esterno anche per questo scopo, potete scegliere un modello qualsiasi fra quelli che vi consiglieremo, prestando magari attenzione alla capienza, in base alla quantità di dati che intendete archiviare.

Qual è il miglior hard disk esterno per PS4?

A partire dalla versione firmware 4.50, la console da gioco PS4 si è aperta al supporto di hard disk esterni, non più soltanto per la lettura di file multimediali, bensì per l'installazione dei giochi e il salvataggio dei dati di gioco, come se si trattassero di hard disk integrati. Per questo motivo, molti utenti si sono interessati alla questione, visto che collegare un hard disk esterno tramite porta USB per espandere la memoria è molto più semplice ed immediato della sostituzione dell'hard disk interno con uno più capiente. Anche se sul mercato esistono alcune soluzioni pensate appositamente per il collegamento a PS4, in realtà potrete utilizzare un qualsiasi hard disk esterno, anche autoalimentato. Dovete però sapere che, una volta collegato alla console, vi verrà chiesto l'assenso per la formattazione della memoria, con il risultato di perdita degli eventuali dati salvati all'interno dell'hard disk e l'impossibilità di utilizzare il suddetto hard disk per altri utilizzi diversi da PS4. Chiarito ciò, vi consigliamo di optare per soluzioni di una certa capienza e dotate di velocità in scrittura e lettura elevate, in modo da godere di prestazioni migliori durante i caricamenti e le sessioni di gioco.