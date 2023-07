Miglior iPad - Luglio 2023

Indice

Gli iPad sono senza dubbio tra i migliori tablet in assoluto: i tablet della mela, infatti, spiccano per affidabilità e costanza negli aggiornamenti. Ma qual è il miglior iPad da comprare oggi ( luglio 2023 )? Non c'è una risposta univoca a questa domanda: tutto cambia a seconda delle esigenze. Volete un iPad per la scuola? Un iPad per disegnare? Cercate un modello usato? Di seguito la nostra lista dei migliori iPad, a seconda delle necessità.

Miglior iPad in commercio: il top del top

iPad Pro 2021

L'unica possibile controindicazione è ovviamente il prezzo, ancora più caro che in passato: si parte da 1.069€ (11") o 1.469€ (12,9"), a cui si aggiunge il prezzo per l'eventuale Magic Keyboard (339€ o 399€) ed Apple Pencil (135€). Se il costo per voi non è un problema, non troverete nulla di meglio.

Per migliorare ulteriormente l'esperienza d'uso è possibile abbinare la nuova Magic Keyboard , che include anche un touchpad, e ovviamente la Apple Pencil di seconda generazione, indispensabile per disegnare, che ora supporta anche le nuove funzioni "hover".

Inutile girarci troppo intorno: il miglior iPad in assoluto, per chi vuole il non plus ultra senza badare a spese, è l'ultimo iPad Pro 2022 . Disponibile in due varianti, da 11" e da 12,9", è lo stato dell'arte degli iPad : ha lo stesso, potentissimo chip dei nuovi MacBook, Apple M2, e poi display ProMotion con refresh rate a 120 Hz, cornici ridotte al minimo, tripla fotocamera sul retro con scanner LiDAR, memoria di 128 GB (e fino a 1 TB!) e 10 ore di autonomia.

Miglior iPad qualità /prezzo

Inoltre, ci sono i connettori magnetici sul retro per la Smart Keyboard e c'è il supporto alla Apple Pencil di seconda generazione, ideale per chi ama disegnare.

Il miglior iPad in rapporto qualità/prezzo è probabilmente l'ultimo iPad Air, di 5a generazione : è un modello che per molti versi può fare concorrenza ai Pro, ma il costo – seppur non economico – si avvicina molto all'iPad base, recentemente rincarato di prezzo.

Miglior iPad economico

Nonostante il prezzo di listino sia aumentato, si trova ancora a costo contenuto: parliamo di un costo intorno ai 350€, ben lontano dei quasi 600€ necessari per l'ultimo iPad "base". Nel caso vogliate disegnare, non dimenticate che vi serve anche l'Apple Pencil di prima generazione (99€) o la Logitech Crayon (69€, qui la recensione ), mentre per digitare al meglio e prendere appunti c'è la Smart Keyboard (179€) o tante altre tastiere Bluetooth di terze parti.

Pur non avendo tutte le sciccherie dei modelli Pro e mantenendo il design precedente, il penultimo iPad va benissimo per la maggior parte delle persone , che vogliate disegnare, prendere appunti, navigare, guardare film o altro.

Miglior iPad per disegnare

iPad Pro 2022

A proposito di Apple Pencil , ovviamente la stylus della mela è fondamentale per disegnare: i nuovi iPad Pro supportano la seconda generazione di Apple Pencil , che sui nuovi iPad ha anche la nuova funzione hover, potenzialmente molto utile per il disegno.

Cosa vuol dire questo, per il disegno? Che il tratto è più fluido: un refresh rate maggiore permette di disegnare con maggior naturalezza, perché il tratto "appare" più rapidamente man mano che la Apple Pencil si sposta sullo schermo (anche se un occhio non allenato difficilmente percepirà la differenza).

Indubbiamente il miglior tablet in assoluto per disegnare è iPad Pro : che si parli della variante da 11" o da 12,9", si tratta di schermi dalle dimensioni molto generose. Inoltre, iPad Pro ha un display ProMotion, ossia con refresh rate di 120 Hz : questo vuol dire che l'iPad "rielabora" l'immagine sullo schermo 120 volte al secondo, esattamente il doppio rispetto all'iPad normale, che ha un refresh rate di 60 Hz.

iPad (9a o 10a generazione)

Non avrà il display ProMotion o il processore di ultimissima generazione, ma per chi non può permettersi di spendere una piccola fortuna in iPad Pro, l'iPad di base rimane una validissima alternativa per disegnare. Ha un generoso schermo da 10,2" e le app e le funzionalità per il disegno sono esattamente le stesse di iPad Pro.

A parità di software utilizzabili e con un'Apple Pencil di prima generazione che funziona sempre egregiamente, l'iPad base permette di risparmiare moltissimo ed è l'ideale per chi si avvicina al disegno digitale, ma anche per chi semplicemente ha troppi fondi da investire per un iPad Pro.

L'ultimo iPad "base" (2022, 10 generazione) ha un design rinnovato e bordi più sottili, ma per chi vuole risparmiare un po' anche la generazione precedente (2021, 9a generazione) andrà benissimo.