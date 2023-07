Miglior iPhone - Luglio 2023

Indice

Miglior iPhone in commercio (in assoluto)

iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max Se non avete alcun problema di spesa, attualmente i migliori iPhone che i soldi possano comprare sono i più recenti modelli Pro, ossia iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono i migliori smartphone Apple sul mercato e sono dispositivi pieni di novità. Non solo la Dynamic Island, che prende il posto del notch e arricchisce l'esperienza utente, ma anche la nuova fotocamera principale da ben 48 megapixel (contro i 12 megapixel degli altri modelli). Le differenze tra iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sta unicamente nelle dimensioni dello schermo (iPhone 14 Pro 6,1" vs iPhone 14 Pro Max 6,7") e nell'autonomia (ovviamente in favore di Pro Max). I prezzi sono elevati, ma nel caso scegliate di puntare al non plus ultra vi ricordiamo che potete acquistarli anche su Amazon, oltre che da Apple Store. Recensione iPhone 14 Pro

Miglior iPhone qualità/prezzo: gli iPhone "da comprare" ora

Se volete fare una scelta più oculata, magari "risparmiare" un po' e avere comunque un iPhone "top", avete quattro scelte: iPhone 14/14 Plus, iPhone 13, SE 2020 o iPhone 12.

iPhone 14 / iPhone 14 Plus I nuovi iPhone 14 sono disponibili in due versioni: una normale (con display da 6,1") e una Plus (con display da 6,7"). È la prima volta che Apple propone un iPhone "base (non Pro) con un display da 6,7" e, per gli utenti europei, questa è la principale novità per quest'anno. Nonostante iPhone 14 e iPhone 14 Plus siano infatti i migliori iPhone disponibili dopo i modelli Pro, in Europa (dove non è attiva la connessione satellitare, principale novità di questi modelli) non ci sono molte ragioni per preferirli ai precedenti iPhone 13. Tra le uniche novità degne di nota citiamo più RAM e la nuova modalità di ripresa Azione, che permette una stabilizzazione della fotocamera senza precedenti. Se volete un modello base ma preferite risparmiare un po', quindi, vi suggeriamo di orientarvi su iPhone 13, a meno che non vogliate un display più ampio. Recensione iPhone 14

iPhone 13 / iPhone 13 mini iPhone 13 è il modello "base" del 2021; nonostante sia più vecchio di un anno di iPhone 14, insieme ad iPhone 13 Mini, è probabilmente la scelta più indicata per la maggior parte delle persone che non hanno esigenze da utenti "Pro". Infatti ci sono davvero poche differenze tra iPhone 13 e iPhone 14 e, se vi interessa risparmiare qualcosa, gli iPhone 13 sono ancora eccellenti. La differenza tra 13 e 13 mini è solo nelle dimensioni del display e nella batteria, più piccoli nel modello mini. Recensione iPhone 13

iPhone SE 2022 iPhone SE 2022 è l'ultimo iPhone economico lanciato da Apple nel 2022. Alla vista si presente come un vecchio iPhone 8, con piccolo display da 4,7", tasto Home (con Touch ID) e grandi cornici, ma sotto la scocco troviamo un chip molto recente: il processore, infatti, è l'Apple A15 Bionic, lo stesso di iPhone 13. Le prestazioni sono quindi ai massimi livelli e anche la fotocamera dà ottimi risultati. Per chiunque voglia uno smartphone compatto, con prezzo da medio gamma ma prestazioni eccellenti, iPhone SE è sicuramente il miglior iPhone da prendere. Recensione iPhone SE 2022

iPhone 12 L'iPhone 12 è il modello base lanciato due anni fa da Apple, ma ancora decisamente valido. Negli ultimi due anni, infatti, non ci sono state grossi cambiamenti nei modelli base e, al netto del chip diverso, in termini di funzioni le uniche differenze rispetto ad iPhone 14 sono nelle riprese video (su iPhone 12 mancano la modalità Cinema e la modalità Azione). Ma per il resto non cambia poi troppo tra iPhone 12 e iPhone 14: se quindi volete risparmiare un po' e non vi dispiace prendere un modello di due anni fa, iPhone 12 e iPhone 12 mini hanno ancora un'eccellente esperienza d'uso. Recensione iPhone 12

Recensione iPhone 12 mini

Miglior iPhone per le foto

Quando si parla di miglior iPhone per le foto, i modelli da consigliare sono sicuramente gli iPhone 14 Pro: non solo perché hanno tre fotocamere (con in più il teleobiettivo, che si aggiunge a grandangolo ed ultra grandangolo), ma anche perché il nuovo sensore principale è da 48 megapixel, un salto da gigante rispetto al passato. Inoltre, ricordiamo che sui modelli Pro c'è anche il supporto adì Apple ProRAW, un formato RAW per le immagini che vi permette di ottenere risultati migliori nell'elaborazione delle foto dopo lo scatto.

iPhone più economico

Se state cercando l'iPhone più economico, avete tre possibilità: comprare un nuovissimo iPhone SE 2022, un "vecchio" iPhone 12 oppure un iPhone ricondizionato. Vediamo pro e contro di ogni scelta. iPhone SE 2022 È il più nuovo iPhone "economico" prodotto da Apple e al prezzo di listino di 529€ vi permette di portarvi a casa un iPhone compatto ed estremamente potente, dotato dell'ultimo chip Apple A15 Bionic. Le principali controindicazioni sono il design "vecchio" con display piccolo (4,7") e l'assenza del Face ID. In compenso, c'è il comodissimo Touch ID e le foto sono buone: nonostante ci sia una sola fotocamera da 12 MP grazie all'elaborazione del chip A15, foto e video sono decisamente sopra la media.

iPhone 12 Tra i modelli regolari, iPhone 12 non ha poi troppe differenze rispetto ai più recenti iPhone 14, ma vi permette di risparmiare qualche centinaio d'euro: è sicuramente una delle scelte più consigliate per quest'anno.

iPhone usati e ricondizionati

Da un po' di tempo, Apple ha iniziato a vendere iPhone ricondizionati: per ricondizionati, si intende solitamente dispositivi utilizzati per pochissimo tempo (perché restituiti dall'utente o perché utilizzati come device di prova, in vetrina) che sono stati soggetti a riparazione e manutenzione per "rimetterli a nuovo". Nel caso degli iPhone, Apple sostituisce la batteria (per evitare che possa aver perso di capacità) e si accerta che la scocca e il display non abbiano alcun difetto. Dal punto di vista estetico (e non solo) questi prodotti sono quindi pari al nuovo. Acquistare un iPhone ricondizionato può essere una buona idea per risparmiare qualcosa, ma dovrete sempre affidarvi a quel che trovate: infatti, non è possibile scegliere modello, colore e taglio di memoria, e il tutto dipende da quel che c'è al momento disponibile. Potete acquistare iPhone ricondizionati sul sito ufficiale di Apple e su Amazon Warehouse Deals (dove di solito costano un po' meno). iPhone 11 Tra gli iPhone ricondizionati che ha particolarmente senso comprare c'è iPhone 11: è un modello ancora relativamente nuovo (di tre anni fa), ma viene venduto a prezzi molto concorrenziali anche su Amazon. Di seguito alcuni modelli di iPhone 11 venduti da Amazon Warehouse.

Ha ancora senso comprare un iPhone 8 nel 2023?

Nonostante sia stato presentato nel lontano 2017, iPhone 8 è uno dei modelli che è rimasto più impresso, anche considerando che è stato l'ultimo modello con tasto Home, prima del passaggio agli iPhone a tutto schermo. Molte persone si domandano quindi se ha ancora senso comprare uno di questi vechi modelli nel 2023. La risposta è nì. È innegabile che, nonostante sia uno smartphone di ben 6 anni fa, costi ancora tanto in proporzione: a parità di prezzo, ci sono smartphone Android che garantiscono performance e fotocamere migliori, anche se le prestazioni di iPhone 8 non sono poi male. Tuttavia, c'è da tenere presente un aspetto importante: iOS 16, ultima versione del sistema operativo, supporta ancora iPhone 8 Se quindi avete un Mac e/o un iPad e comprereste un iPhone solo per sfruttare al meglio l'integrazione e avere un dispositivo che punta molto alla privacy dell'utente, può ancora aver senso acquistare un iPhone 8: in caso, noi vi consigliamo di orientarvi su un modello ricondizionato che vi permetterà di risparmiare almeno un centinaio di euro. ACQUISTA: iPhone 8: da 327€, ricondizionato (Amazon)

Come scegliamo gli iPhone?

Tutti gli iPhone citati in questa pagina sono stati testati dal nostro team, che da anni prova e recesencisce buona parte degli smartphone disponibili sul mercato. Tra i tanti aspetti presi in considerazione, nel valutare gli iPhone consideriamo: Display : schermi ProRetina o no, velocità di refresh rate e resacomplessiva dello schermo

: schermi ProRetina o no, velocità di refresh rate e resacomplessiva dello schermo Hardware : CPU, GPU e RAM in un quantitativo sufficiente a garantire ottime prestazioni

: CPU, GPU e RAM in un quantitativo sufficiente a garantire ottime prestazioni Autonomia : batterie capienti e sistemi di risparmio energetico per garantire che lo smartphone ci porti fino a fine giornata

