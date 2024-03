La nostra lista dei migliori Mac e MacBook aggiornata a marzo 2024.

Migliori Mac e MacBook 2024

Miglior Mac fisso

L'iconica linea iMac è quella che raccoglie i desktop all-in-one di Apple, vale a dire computer dotati di una scocca con il display sulla parte frontale e tutto l'hardware al suo interno. In confezione vengono inclusi anche la Magic Keyboard e il Magic Mouse 2, collegabili con il Bluetooth all'iMac. L'unico cavo necessario è quello per l'alimentazione elettrica, mentre tutto il resto si fa senza fili. Non manca il supporto Wi-Fi e l'integrazione delle più moderne soluzioni hardware esistenti. Il vero punto di forza rimane, però, proprio il display, che nelle versioni 5K offre una resa visiva ai massimi livelli per tutto il settore informatico. Va da sé che prodotti di questo genere siano indicati per utenti casalinghi o per professionisti che lavorano in studio: quest'ultimi devono preferire le configurazioni più potenti, anche se non tutti potrebbero aver bisogno di quel mostro che è l'iMac Pro.

iMac (2021) Questo iMac con Apple Silicon è l'ultima proposta dell'azienda. Si presenta con un design colorato e giovanile, che riprende in parte quello visto del Pro Display XDR, soprattutto per quanto riguarda le ampie griglie di aerazione. Il display è un 24" 4,5K Retina da 500 nit di luminosità, con oltre un miliardo di colori e supporto allo spettro P3 Wide. Vanta anche una webcam Full HD con un array di "microfoni studio". All'interno abbiamo dei nuovi Apple Silicon, che garantiscono performance decisamente superiori, soprattutto sotto carico, ed hanno permesso di realizzare l'iMac più sottile di sempre (11,5 mm). Sotto la scocca troviamo una GPU a 7-core (è presente anche la versione con GPU ad 8-core), 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Infine, il cavo di alimentazione è ad attacco magnetico e sull'alimentatore è presente anche una porta Ethernet.

Mac Studio M2 Max e M2 Ultra Mac Studio viene aggiornato con M2 Max ed M2 Ultra. Tra le novità abbiamo anche una porta HDMI con larghezza di banda maggiore (permette di arrivare fino in 8K@240Hz), Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Grazie a M2 Ultra, Mac Studio potrà supportare fino a sei Pro Display XDR contemporaneamente. Sul retro non mancano 4 porte Thunderbolt 4, una 10Gb Ethernet, una HDMI e 2 porte USB-A. Passiamo ora alla parte anteriore dove troverete 2 USB-C e uno slot per schede SD.

Mac Studio M1 Ultra Mac Studio è il nuovo PC desktop di casa Apple. Notiamo sin da subito una lieve somiglianza con Mac Mini, anche se paradossalmente è alto quasi il triplo! Le sue importanti dimensioni assicurano un migliore flusso d'aria e un efficace raffreddamento dell'hardware al suo interno. In più, presenta un piccolo LED nella parte anteriore, probabilmente per segnalare l'accensione del dispositivo. Dal punto di vista della connettività (in linea con la sua altezza) abbiamo più porte input/output, comprese le USB Type-C. È disponibile in due versioni, una equipaggiata con M1 Max e l'altra con una variante ancora più potente dello stesso processore, chiamata M1 Ultra (in pratica sono due M1 Max collegati tra loro, con 64 core grafici e fino a 128 GB di memoria unificata).

Mac Pro Potremmo definirlo un iMac Pro senza display, ma non è solo questo. Mac Pro è un concentrato di tecnologia racchiuso in un design originalissimo, vale a dire una sorta di torre con una trama in stile "grattugia". Il nuovissimo Mac Pro passa finalmente ad Apple Silicon, e lo fa ovviamente in grande stile, unendo le prestazioni di M2 Ultra alla versatilità dell'espansione PCIe (infatti è dotato di sette slot di espansione PCIe). Abbiamo anche 8 porte Thunderbolt 4 (6 dietro e 2 sopra), cioè il doppio di prima, e proprio come su Mac Studio abbiamo il supporto fino a sei Pro Display XDR e gli standard Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. A chiudere il cerchio troviamo 3 porte USB-A, 2 porte HDMI 8K@240Hz, due 10Gb Ethernet e un jack audio.

Miglior Mac mini

Se volete un computer desktop con macOS, avete ottime possibilità tra cui scegliere. La linea Mac Mini è quella che propone solo il computer, senza display, ma non rinuncia davvero a nulla.

Mac mini M1 Mac mini è la proposta più economica per entrare nel mondo Mac, visto che è l'unico sotto ai 1.000 € di listino. Le sue dimensioni compatte e il suo aspetto scintillante lo rendono un oggetto di design adattabile a tutti gli ambienti, ma al suo interno c'è abbastanza potenza per affrontare un grande numero di compiti diversi. La piattaforma hardware è basata sul processore Chip Apple M1, fino a 16 GB di RAM e 2 TB di archiviazione. Molto ampio il reparto connettività, che prevede una porta Gigabit Ethernet, una HDMI 2.0, 4 USB-C con Thunderbolt 3, 2 USB a grandezza standard e un jack audio da 3,5 mm, oltre al connettore per l'alimentazione. Gli utilizzi possibili sono molto vari, perché questo Mac Mini può essere utilizzato sia come macchina principale, abbinato ad un buon monitor, che come secondo Mac da mettere in un'altra stanza della casa o da spostare all'occorrenza. Se avete già un monitor che vi soddisfa e non volete un iMac, potete risparmiare non poco adottando una soluzione di questo tipo.

Mac mini M2 e M2 Pro Il design di Mac mini M2 non cambia in alcun modo, le porte sono infatti tutte sul retro e sono esattamente le stesse del modello di prima: 2 Thunderbolt 4, 2 USB-A, HDMI, Gigabit Ethernet, jack audio. Occhio però, perché la versione con M2 Pro ha 4 porte Thunderbolt, e la sua HDMI è una 2.1 anziché 2.0 (ovvero 4K@60Hz anziché a 30). Ovviamente ci sono due versioni di Mac mini: M2 è quella destinata ai lavori più comuni, M2 Pro è fatta per soddisfare esigenze maggiori. Per quanto riguarda la connettività, abbiamo Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. La porta HDMI rimane ferma alla 2.0 sul modello base, ma per fortuna passa alla 2.1 sulla variante M2 Pro. Per saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra accurata recensione. Recensione Mac mini M2

I portatili di Apple sono riconosciuti globalmente come prodotti di grandi qualità, adatta a tantissimi tipo di utilizzo diversi. La bellezza del display, il feeling del trackpad e la piacevolezza della tastiera li rendono adatti per chi ama scrivere, per i lavori di grafica ed editing video, ma anche per chi vuole semplicemente navigare sul web o godersi qualche video in streaming. Tutti i modelli dispongono delle connettività Wi-Fi e Bluetooth, dunque sono compatibili con i tanti accessori messi a disposizione da Apple, ma soprattutto integrano l'ultima versione di macOS, che negli anni è diventato uno dei sistemi migliori per l'uso su notebook. Esistono principalmente tre varianti della linea MacBook, leggermente diversi per forma e peso, soprattutto nel caso delle versioni Pro, e spesso dotati di ottime possibilità di personalizzazione della configurazione hardware. Qualora voleste delle informazioni più dettagliate a riguardo, vi invitiamo a leggere la nostra guida su come orientarsi con i portatili Apple cliccando il titolo in alto.

MacBook Air 13 M1 Restando in tema di dispositivi leggeri, non possiamo non citare il MacBook Air, che consigliamo di acquistare nella nuova versione 2020. Lo schermo è leggermente più ampio rispetto ai precedenti MacBook, visto che parliamo di un IPS da 13,3" con risoluzione 2.560 x 1.600 a 227 pixel per pollice. Anche in questo caso il trackpad integra il Force Touch, ma è presente anche il Touch ID. Il system on a chip (SoC) Apple M1 racchiude ben 16 miliardi di transistor e integra CPU, GPU, Neural Engine, I/O e tanto altro su un unico, piccolissimo circuito. Fino a 16 GB di memoria, 2 TB di archiviazione e 18 ore di autonomia. Per quanto concerne la connettività, il Wi‑Fi di nuova generazione è più veloce e assicura una connessione stabile anche quando tanti dispositivi si collegano alla rete tutti insieme. Grazie alle due porte Thunderbolt potrete trasferire dati, ricaricare la batteria e trasmettere video. Il fatto di essere ultra-leggero, lo rende il prodotto ideale per blogger o per chi volesse portarlo sempre con sé, contando comunque su una buona macchina. Recensione MacBook Air 13"

MacBook Air 13 M2 Nuovo design, nuovo processore, nuovo hardware in generale, insomma un MacBook Air completamente rinnovato. Purtroppo non è più un campione di leggerezza né di sottigliezza! Il display è cresciuto, diventando un 13,6'' IPS a risoluzione 2.560 × 1.664 pixel, con 500 nit di luminosità massima. La RAM può arrivare fino a 24 GB, l'archiviazione a 2 TB e la webcam è salita fino in full HD. Torna inoltre l'alimentazione tramite porta MagSafe, mentre rimangono 2 sole le porte USB-C. Da non tralasciare il debutto del nuovo chip M2, a metà strada tra il precedente M1 ed M1 Pro. Il risultato è un notebook migliore del precedente sotto tutti i punti di vista, ma decisamente più caro. Recensione MacBook Air 2022 M2

MacBook Air 15 M2 MacBook Air vanta uno schermo Liquid Retina da 15,3'' con luminosità di 500 nit e cornici di 5 mm attorno al display. All'interno del notch troverete una webcam 1080p, coadiuvata da 3 microfoni, per una resa ottimale in video chiamata. Sempre sul fronte audio segnaliamo la presenza di 6 speaker con force cancelling woofer. Per il resto abbiamo lo stesso processore M2, la stessa memoria unificata (massimo 24 GB), lo stesso spazio di archiviazione (massimo 2 TB) del modello da 13". Connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. Abbiamo poi 2 porte USB-C e il connettore MagSafe per la ricarica. Sulla tastiera è sempre presente il touch ID per una identificazione rapida e sicura.

MacBook Pro 13 M2 Assieme a MacBook Air M2, Apple ha aggiornato anche MacBook Pro 13 con il suo ultimo chip. A quanto pare le differenze tra il vecchio e il nuovo modello iniziano e finiscono con il nuovo chip, ciò significa che nel nuovo MacBook Pro permane uno schermo molto luminoso, una grande batteria, un audio di qualità superiore, ottimi microfoni, e una buona ventola di raffreddamento. MacBook Pro 13 con M2 è consigliato solo a coloro che volessero maggiori performance rispetto alla versione M1.

MacBook Pro 16 M2 Pro MacBook Pro 16 M2 Pro è un portatile completo sotto ogni punto di vista, in quanto più potente (in alcuni casi anche molto) e più parsimonioso (più autonomia rispetto al passato) della versione precedente. MacBook Pro 16 dà sempre il massimo in ogni situazione, anche dopo intense ore di stress. Nel complesso si tratta del miglior portatile sulla piazza. Il vero limite del nuovo M2 è solo nel software! Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione. Recensione MacBook Pro 16 M2 Pro

MacBook Pro 16 M3 Max MacBook Pro 16 M3 Max è un prodotto di nicchia indirizzato a una fetta precisa (e ristretta) di utenti. Premettendo che si tratta del più potente MacBook attualmente in circolazione (soprattutto grazie al processore), facciamo luce su qualche sua caratteristica: costruzione solida, tastiera veloce e ben illuminata, un enorme touchpad, audio assolutamente da primo della classe, display tra i più confortevoli in circolazione, più un'ampia selezione di porte. E il prezzo? Decisamente alto. Per saperne di più, vi lasciamo la nostra recensione. Di seguito troverete anche i link della versione con chip M3 Pro. Recensione MacBook Pro 16 M3 Max

Miglior Mac qualità/prezzo

In questo paragrafo abbiamo raccolto solo i Mac aventi un ottimo rapporto qualità/prezzo. Trattandosi di dispositivi particolarmente costosi, non possono essere ignorati quando vengono venduti ad un prezzo competitivo sul mercato.

Mac mini (chip M1 e M2) In questa categoria ritroviamo Mac mini, una delle proposte più economiche fatte da Apple. Abbiamo dimensioni compatte, design moderno adattabile a tutti gli ambienti e tanta potenza per affrontare un grande numero di compiti diversi. Quindi, se avete già un monitor che vi soddisfa e non volete un iMac, potete risparmiare non poco adottando una soluzione di questo tipo.

Miglior MacBook qualità/prezzo

Anche in questo paragrafo ci siamo limitati a raccogliere solo dei prodotti aventi un ottimo rapporto qualità/prezzo, solo che questa volta si tratta di MacBook.

MacBook Air M1 In questa categoria non possiamo non citare MacBook Air nella sua versione del 2020. Abbiamo schermo ampio, estrema leggerezza e Wi-Fi di nuove generazione (più veloce e più stabile). Il prodotto ideale per blogger o per chi fosse in cerca di un dispositivo da portare sempre con sé. Recensione MacBook Air 13"

Miglior Mac per video editing

Se siete in cerca di un dispositivo che supporti al meglio la vostra attività di video editing, in questo paragrafo troverete sicuramente il prodotto giusto per voi.

MacBook Pro 13 M2 e MacBook Pro 16 M2 Pro MacBook Pro 13 M2 e MacBook Pro 16 M2 Pro garantiscono maggiori performance rispetto alla versione M1. Sono le soluzioni più potenti ed efficienti presenti sul mercato, con un'attenzione particolare al consumo energetico. L'ottima capacità grafica li rende perfetti per il video editing.

Mac Studio M2 Max e M2 Ultra Ecco a voi il nuovo PC desktop di casa Apple. È disponibile in due versioni, una equipaggiata con M2 Max e l'altra con una variante ancora più potente dello stesso processore, chiamata M2 Ultra. Perfetto per chi desidera una postazione fissa per il video editing.

Miglior Mac per grafica

Siete dei grafici in cerca di un prodotto marchiato Apple che vi supporti al meglio nel vostro lavoro? Bene, in questo paragrafo troverete sicuramente il prodotto giusto per voi.

iMac (2021) Un iMac con Apple Silicon dal design colorato e giovanile e un display da 24" 4,5K Retina da 500 nit di luminosità, con oltre un miliardo di colori e supporto allo spettro P3 Wide. Perfetto per la grafica!

MacBook Pro 13 M2 e MacBook Pro 16 M2 Pro In questa categoria ritroviamo MacBook Pro 13 M2 e MacBook Pro 16 M2 Pro e il motivo è presto detto. Grazie ai favolosi display e ai potenti processori risultano perfetti per la grafica. Impossibile chiedere di più!

Miglior Mac per l'università

Se siete degli studenti universitari in cerca di un dispositivo Apple che vi accompagni ovunque e che abbia un design portatile, tanta autonomia e perché no, anche un prezzo conveniente, in questo paragrafo troverete sicuramente il prodotto giusto per voi.

MacBook Air M1 In questa categoria vi riproponiamo questo MacBook Air, e il motivo è presto detto. Essendo leggero e compatto risulta facilmente trasportabile, quindi perfetto per studenti universitari sempre in movimento. Con questo modello avrete uno schermo più grande e tanta batteria, il tutto a un prezzo decisamente contenuto. Recensione MacBook Air 13"

Come scegliamo i migliori Mac?

Per addentrarci in maniera più consapevole possibile nel mondo Mac bisogna prima di tutto distinguere le tre categorie di appartenenza dei prodotti che andremo a descrivere: MacBook, iMac e Mac, vale a dire i portatili, i desktop all-in-one e i desktop fissi di Apple, tutti spinti dal celebre sistema macOS. Ciascuna di queste linee presenta al suo interno diverse varianti, che si distinguono non solo per l'hardware interno ma anche per altre importanti caratteristiche tecniche. Noi abbiamo deciso di dare maggior risalto agli aspetti che trovate riportati qui di seguito, con una breve descrizione della loro importanza nella nostra valutazione. Tecnologia: come detto, prima di tutto bisogna capire quale tipologia di prodotto fa per voi. Se siete utenti sempre in movimento, dovete orientarvi per forza di cose su un MacBook, mentre per gli utenti casalinghi o professionali sono disponibili più soluzioni, dai Mac Mini fino ai potenti iMac. Display: questa categoria non riguarda i Mac desktop, ma è molto importante sia per i MacBook che per gli iMac. Le tecnologie Retina utilizzate da Apple sui suoi display sono sempre al top della categoria, soprattutto per quanto riguarda le versioni a risoluzione 5K di iMac. Hardware: tutti i prodotti delle varie linee Mac possono essere configurati con differenti tipologie di processori, in modo da poter scegliere quanta potenza avere sotto al cofano. Alcuni modelli hanno anche una GPU discreta, particolarmente importante per le varianti Pro, grazie alla quale è possibile lavorare su progetti grafici complessi senza troppi sforzi. Memoria: anche in questo caso sono disponibili varie configurazioni, che spesso seguono l'hardware scelto: a processori più potenti corrispondono quantitativi di RAM e memoria interna maggiori. Quasi tutti i modelli integrano SSD di ultima generazione per l'archiviazione dei dati. Connettività: Apple non è mai stata molto generosa con il numero e la varietà delle porte, dunque l'aspetto della connettività deve essere tenuto in grande considerazione, soprattutto per i portatili MacBook. In alcuni casi sono presenti solo porte USB-C che possono essere utilizzate sia per la ricarica che per il trasferimento dati o il collegamento ad un monitor esterno, dunque preparatevi a comprare un dongle se avete bisogno di porte Ethernet o altri ingressi. Prezzo: di soluti questo parametro è sottinteso, dato che rappresenta il faro verso cui guardare ogni volta durante la propria ricerca. Nel caso dei Mac abbiamo voluto sottolinearlo maggiormente, perché si tratta di prodotti molto, ma molto costosi. Spesso un aumento minimo per le specifiche tecniche durante la configurazione del prodotto scelto provoca un innalzamento molto marcato del costo finale, per questo vi consigliamo di stare ben attenti alla cifra finale che andrete a pagare. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell'acquisto. DA NON PERDERE Se cercate prodotti differenti dai Mac, eccovi qualche alternativa: Migliori monitor

