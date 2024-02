Migliori macchine caffè a capsule - Febbraio 2024

Guida all'acquisto con le migliori macchine da caffè a capsule: dai brand più famosi, come Lavazza e Nespresso, a quelle più economiche, passando anche per un ottimo cappuccino. La carica giusta è garantita!

La nostra lista delle migliori macchine caffè capsule aggiornata a febbraio 2024.

Migliori macchine del caffè a capsule 2024

Siete in cerca di qualcosa che vi faccia iniziare la giornata con un sorriso? A tal proposito, non c'è niente di meglio di un caffè! Dolce, amaro, aromatizzato alla nocciola o alla vaniglia, lungo o corto, con o senza latte, non ha importanza, il caffè è (e sempre sarà) uno dei carburanti più buoni attualmente esistenti. Tolti i fedelissimi alla moka, la stragrande maggioranza delle persone utilizza oggi le tanto comode macchine del caffè a capsule. In questa guida all'acquisto abbiamo raccolto solo le migliori e le abbiamo divise per categorie per comodità nostra e vostra. Di seguito troverete modelli economici, universali, studiate per fare anche un buon cappuccino e delle rinomate aziende Lavazza e Nespresso. Arrivati a questo punto della guida, non vi resta altro da fare che proseguire e scegliere la vostra nuova macchina del caffè!

Indice

Migliori macchine caffè a capsule economiche

Siete in cerca di una buona macchina del caffè a capsule dal prezzo conveniente? Bene, allora siete nel posto giusto perché in questo paragrafo abbiamo raccolto solo le più economiche e performanti. Vi lasciamo al nostro elenco prodotti.

Bialetti Gioia Bialetti Gioia è una macchina del caffè pensata per chi vuole gustare anche a casa il vero espresso italiano. Piccola, elegante e super compatta, ottima per ogni cucina. Trattandosi di un modello automatico potrete scegliere il vostro caffè lungo o corto e personalizzare la quantità di erogato in tazza grazie al Flow Meter. Grazie alla pompa da 20 bar avrete un espresso cremoso ed omogeneo. Il sistema Thermoblock ottimizzerà la temperatura per il caffè. Dotata di un serbatoio da 0,5 litri e di un cassettino che può contenere fino a 8 capsule. Linee eleganti e poggia tazza rimovibile. Funziona esclusivamente con capsule originali Bialetti in alluminio.

Krups Piccolo XS Krups Piccolo XS è una macchina del caffè extra piccola, compatibile con capsule Nescafé Dolce Gusto con chiusura ermetica. Un modello ad alta pressione (fino a 15 bar) progettato per garantire un caffè di qualità professionale con una crema vellutata. Versatile e semplice con oltre 30 varianti di caffè e altre deliziose bevande calde e fredde, preparate semplicemente premendo un pulsante. Grazie alla pratica funzione di risparmio energetico, Piccolo XS si spegnerà dopo un minuto di inattività.

Krups Mini Me Mini Me è una macchina del caffè automatica dal design moderno e dalle dimensioni compatte. Grazie alla tecnologia Play&Select potrete definire la lunghezza della vostra bevanda. A garantire cremosità al vostro caffè ci sarà la pompa ad alta pressione da 15 bar. Avrete anche a disposizione lo spegnimento automatico dopo cinque minuti di inutilizzo e il sistema Thermoblock (per ottimizzare la temperatura). Per capsule Nescafé Dolce Gusto.

Bialetti Super Super è la macchina espresso a capsule Bialetti, automatica ed elegante. Il serbatoio capiente da 0,7 litri permette di erogare fino a 20 caffè prima di esaurirsi. Comodo il cassetto raccoglitore che riesce a contenere fino a 8 capsule usate. Design e ottima qualità costruttiva in una macchina dalle prestazioni elevate, pensata per durare nel tempo. Grazie al doppio pulsante (lungo o corto) potrete scegliere la quantità di caffè da erogare. Funziona solo con capsule in alluminio Bialetti.

Bialetti Mignon Mignon è la nuova macchina espresso Bialetti compatta ed elegante. Grazie alla pompa da 20 bar e alla tecnologia Termoblock avrete sempre un espresso cremoso ed omogeneo. Dotata di un nuovo cassetto laterale per il deposito delle capsule usate (è separato dal poggia tazzine per evitare lo sgocciolamento e si apre con un semplice click). Con il doppio tasto di erogazione potrete personalizzare la quantità di caffè in tazza in base alle vostre preferenze. Funziona solo con capsule in alluminio che preservano l'aroma e la qualità del caffè. Mignon ha un serbatoio di acqua di 0,5 litri.

Migliori macchine caffè a capsule universali

Stanchi di cercare le giuste capsule per la vostra macchina del caffè? Bene, noi abbiamo la soluzione: le migliori macchine del caffè universali! In questo paragrafo abbiamo raccolto una serie di macchine del caffè compatibili con capsule, cialde e caffè macinato. Non vi resta altro da fare che scegliere il vostro modello ideale.

Pyramidea IPC31 Macchina Caffè Pyramidea IPC31 è una macchina del caffè universale per tutti i tipi di cialde e capsule. Questo modello vanta infatti 3 diversi accessori intercambiabili in dotazione, in modo da poter utilizzare cialde, capsule Nespresso e Dolce Gusto. La macchina ha una potenza di 1450 W, ed è dotata di un serbatoio d'acqua da 0,6 litri e di una vaschetta raccogligocce facilmente rimovibile. Potrete inoltre impostare la lunghezza del caffè desiderata con il semplice tocco di un pulsante. Disponibile in diverse colorazioni. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Princess Macchina Caffè Preferenze diverse sul caffè? Niente paura, la soluzione è Princess Macchina Caffè. In confezione troverete 4 diversi accessori, in modo da poter utilizzare caffè macinato, cialde e capsule Nespresso o Dolce Gusto. Con il semplice tocco di un pulsante potrete decidere la lunghezza del vostro caffè. Un massimo di 80° e 19 bar per un caffè sempre cremoso. Dotata di un serbatoio dell'acqua da 0,8 litri e di una vaschetta raccogligocce facilmente rimovibile. Abbiamo anche piedini antiscivolo e spegnimento automatico dopo 15 minuti di inattività.

KOTLIE Macchina Caffè KOTLIE macchina caffè 4-in-1 è compatibile con capsule Dolce Gusto, Nespresso, caffè macinato e cialde ESE. Abbiamo pressione di 19 bar, temperatura ottimale di 85°C e saturazione dei fondi più uniforme per estrarre tutto il sapore e l'aroma. Questa macchina è dotata di un preciso sistema di controllo del flusso per erogare rapidamente tazze da 30 ml e 60 ml. Il serbatoio dell'acqua da 0,8 litri è rimovibile. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

HIBREW Macchina Caffè HIBREW è una macchina caffè espresso 5-in-1 estremamente versatile. La macchina è ottimizzata per funzionare con le capsule DG (supporta 7 livelli di volume di caffè), ma è anche compatibile con capsule Nes, K-cup, cialde ESE e persino caffè macinato! La macchina da caffè funziona in modalità calda e fredda (si noti che la modalità calda richiede circa 35 secondi di preriscaldamento). La pompa ad alta pressione e la tecnologia di riscaldamento a spirale, garantiscono insieme una pressione costante di 19 bar e un riscaldamento fino a circa 92°C. Design elegante e compatto, prezzo interessante. Impossibile non prenderla in considerazione.

Migliori macchine caffè a capsule e cappuccino

Lo sapevate che le macchine a capsule del caffè fanno anche il cappuccino? No? Allora siete nel posto giusto, perché in questo paragrafo abbiamo raccolto le migliori macchine del caffè a capsule studiate per portare in tavola ogni mattina un cappuccino cremoso proprio come al bar. Di seguito i prodotti.

Nespresso Citiz & Milk Siete in cerca di una macchine dal caffè che vi faccia un buon cappuccino? Bene, allora Nespresso Citiz & Milk è la strada da percorrere. Abbiamo un design retro-moderno con aeroccino integrato (per un cappuccino o latte macchiato schiumoso). Abbiamo anche pompa ad alta pressione (19 bar), serbatoio d'acqua da 1 litro, più due lunghezze di caffè disponibili (espresso e lungo).

Nespresso Lattissima One La macchina Nespresso Lattissima One non ha bisogno di presentazioni. Per un buon cappuccino o latte macchiato non dovrete far altro che mettere nella caraffa per latte la quantità che desiderate e premere il pulsante. Il contenitore per il latte è lavabile in lavastoviglie. Grazie al suo design semplice e compatto si adatterà a qualsiasi spazio e stile di arredamento. La pompa da 19 bar di pressione servirà ad estrarre tutto l'aroma dalle capsule per un caffè gustoso e cremoso.

Nespresso Gran Lattissima Quando si tratta di macchine del caffè progettate per offrire gustosi cappuccini, Nespresso Gran Lattissima vince il primo posto. Con 19 bar di pressione potrete creare la vostra bevanda di caffè preferita in soli 25 secondi. Potrete scegliere tra espresso macchiato, cappuccino e latte macchiato. Comodo il contenitore del latte monodose con coperchio staccabile. Abbiamo anche design bello e compatto, serbatoio dell'acqua rimovibile e contenitore del latte lavabili in lavastoviglie. Inoltre, l'avviso di decalcificazione vi garantirà un corretto funzionamento della macchina e un'esperienza di caffè ottimale di lunga durata.

Migliori macchine caffè a capsule Lavazza

Amanti del caffè Lavazza, in questo paragrafo vi proponiamo le sue migliori macchine del caffè! Quando si parla di "buon caffè", Lavazza è da sempre sinonimo di qualità. Di seguito il nostro elenco prodotti.

Lavazza A Modo Mio Tiny Eco Tiny Eco è una macchina del caffè a capsule marchiata Lavazza. Vediamo subito le caratteristiche! Tiny Eco è una della prime macchine Lavazza A Modo Mio realizzata con plastica riciclata, fatta su misura per tutti quelli che sono pronti a fare scelte responsabili per l'ambiente. È bella, compatta e pratica (un singolo bottone per preparare il caffè, accendere e spegnere la macchina). Inoltre, è disponibile in diverse colorazioni e il prezzo è ottimo (soprattutto del set che vi andiamo a proporre con macchina e 64 capsule qualità rossa).

Lavazza A Modo Mio Jolie La macchina da caffè Jolie di Lavazza spicca per forme eleganti, linee morbide e grande attenzione ai dettagli. Allegra e colorata (disponibile in diverse colorazioni), piccola e compatta, perfetta per dare un tocco di vivacità all'arredamento e un piacere intenso e profondo al vostro palato. Inoltre, potrete scegliere tra la bontà di un espresso classico o quella di un caffè lungo. Il serbatoio trasparente dell'acqua ha una capacità di 0,6 litri. Compatibile con le capsule Lavazza A Modo Mio. Ha una capacità massima di 4/5 capsule di caffè. Include anche una funzione di spegnimento automatico, dopo 9 minuti di inattività.

Lavazza A Modo Mio Idola La macchina del caffè A Modo Mio Idola di Lavazza è caratterizzata da un design piacevole e moderno. Inoltre, è realizzata con materiali pregiati e dispone di un'interfaccia touch screen. Idola è intuitiva, facile da usare e, cosa più importante, è compatta e assolutamente silenziosa. Offre 4 diverse preparazioni di espresso con l'opzione per il boost della temperatura, 3 dosaggi preimpostati e un dosaggio libero. La confezione che vi andiamo a proporre include una macchina del caffè e 64 capsule assortite (16 x crema e gusto classico, 16 x qualità rossa, 16 x qualità oro, 16 x dek).

Lavazza A Modo Mio Smeg Stile iconico, design italiano e tecnologie avanzate, ecco cosa offre nel complesso Lavazza A Modo Mio Smeg. Abbiamo serbatoio dell'acqua rimovibile di 0,9 litri, pressione pompa 10 bar e potenza massima 1250 W. Disponibile in diverse colorazioni. Per un espresso proprio come al bar scegliete Lavazza A Modo Mio Smeg.

Lavazza A Modo Mio Deséa Deséa è una macchina del caffè bella e molto silenziosa. Offre 5 ricette a base di latte e 4 differenti lunghezze di caffè, tutto con un solo tocco. Una macchina espresso con un'interfaccia intuitiva touch e una raffinata mug in vetro. Ha una capacità massima di 10 capsule di caffè e di 1,1 litri d'acqua. Un modello versatile (bevande schiumose anche fredde) venduto ad un ottimo prezzo. La confezione che vi proponiamo di seguito include macchina per caffè A Modo Mio Deséa e 88 capsule assortite (16 x crema e gusto classico, 36 x crema e gusto ricco, 36 x crema e gusto forte).

Migliori macchine caffè a capsule Nespresso

Sulla stessa lunghezza d'onda del marchio Lavazza, anche Nespresso fa la differenza con le sue macchine del caffè a capsule. In questo paragrafo abbiamo raccolto solo le migliori. Per un caffè come al bar, vi suggeriamo una macchina Nespresso!

Nespresso Vertuo Pop Nespresso Vertuo Pop è un'elegante macchina del caffè progettata per offrire 4 diversi formati in tazza con un solo pulsante (dall'espresso classico di 40 ml a quello doppio 80 ml, fino alle tazze più generose di 150 o 230 ml). Vertuo Pop spicca per la tecnologia di estrazione Centrifusion: con un'unica leva, la capsula ruoterà fino a 4.000 giri al minuto, mescolando il caffè macinato con acqua e producendo la crema perfetta per il vostro caffè preferito, lungo o espresso.

Nespresso Inissia La macchina del caffè Inissia è forse uno dei modelli più compatti attualmente presenti sul mercato. Bella e facile da usare grazie all'interfaccia semplificata con 2 pulsanti. Grazie alla pressione a 19 bar, e all'esclusiva selezione di caffè Nespresso, otterrete sempre caffè cremosi e gustosi. Il design trendy, i colori fantasiosi e le finture di alto livello la rendono perfetta per tutti i giovani amanti del caffè.

Nespresso Pixie Grazie alle dimensioni compatte, potrete posizionare Nespresso Pixie praticamente ovunque. Larga solo 11 cm non ruberà molto spazio utile e sarà perfetta anche per piccole cucine. Inoltre, è disponibile in un'ampia gamma di colori. La pompa ad alta pressione da 19 bar e il sistema a riscaldamento rapido vi garantiranno tutta la qualità del caffè Nespresso in modo semplice e pratico. Concepita per chi ha standard elevati sia per il caffè che per il design. Ottimo anche il prezzo.

Nespresso Citiz Sulla stessa lunghezza d'onda delle precedenti macchine del caffè, abbiamo Nespresso Citiz, un modello dal design retro-moderno progettato per soddisfare i palati di tutti! Non manca una pompa da 19 bar ad elevate prestazioni e un serbatoio dell'acqua rimovibile da 1 litro. Per un caffè espresso cremoso e gustoso scegliete Nespresso Citiz.

Come scegliere la migliore macchina del caffè

Come scegliere la vostra nuova macchina del caffè ve lo diciamo in poche semplici parole in questo paragrafo. Leggendo la guida avrete ben capito che sul mercato è presente una vasta gamma di macchine del caffè a capsule, tutte diversa tra loro per caratteristiche e prezzo. Una volta individuato il vostro modello del cuore insomma, passate a valutare le dimensioni, la pressione (dalla quale dipende la qualità del caffè), le funzioni (auto-spegnimento, riscaldamento veloce, stop automatico dell'erogazione e così via), gli accessori (montalatte), la pulizia (soprattutto se i pezzi sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie) e la qualità costruttiva (alcune sono costruite con materiali ecologici). Prezzo e marca sono importanti ma soggettivi, quindi l'ultima parola spetta solo a voi!