Qual è il miglior phon da comprare nel 2024?

Qual è il miglior phon per capelli ricci, lisci o crespi? Ecco la guida all'acquisto per un'asciugatura rapida e uno styling perfetto.

Il miglior phon: guida all'acquisto del 2024

Capelli crespi, lisci, ricci? Quando si tratta di asciugare e modellare i capelli, un buon phon può fare la differenza. Spesso, però, non è semplice capire quale sia il miglior phon in circolazione, si va da quello vecchio che fa saltare la corrente al super innovativo con diverse funzionalità: la potenza e il tipo di capello sono fattori determinanti nella qualità dell'asciugatura. Spesso sono i dettagli a distinguere un'asciugatura professionale da una normale. La chiave è cercare il modello adatto alle proprie esigenze. Ecco perché abbiamo pensato a una guida che possa aiutarti nella tua scelta.

Indice

Il miglior phon: come li abbiamo scelti?

Un phon di qualità non solo asciuga i capelli in modo più veloce, ma protegge anche la loro salute. La tecnologia ionica, per esempio, riduce l'effetto crespo e protegge i capelli dalle alte temperature. Ma quale phon scegliere? I criteri variano in base ai propri bisogni, in generale noi abbiamo considerato: Potenza (Wattaggio) : indica la forza del phon nel generare calore e flusso d'aria. Un wattaggio più alto (1800-2400 W) consente un'asciugatura più veloce, ideale per capelli folti o lunghi. Per capelli sottili o corti, un wattaggio inferiore è sufficiente.

: indica la forza del phon nel generare calore e flusso d'aria. Un wattaggio più alto (1800-2400 W) consente un'asciugatura più veloce, ideale per capelli folti o lunghi. Per capelli sottili o corti, un wattaggio inferiore è sufficiente. Tecnologia ionica : emette ioni negativi che aiutano a ridurre l'effetto crespo e a mantenere i capelli morbidi e lucidi.

: emette ioni negativi che aiutano a ridurre l'effetto crespo e a mantenere i capelli morbidi e lucidi. Materiali riscaldanti (ceramica/tormalina ): si tratta di materiali che evitano surriscaldamenti e proteggono i capelli dai danni del calore, rendendoli più morbidi.

): si tratta di materiali che evitano surriscaldamenti e proteggono i capelli dai danni del calore, rendendoli più morbidi. Impostazioni di temperatura e velocità : più opzioni ci sono, più è possibile personalizzare l'asciugatura in base alle esigenze specifiche dei propri capelli, riducendo i rischi di danno. Per le famiglie, in cui si hanno capelli diversi, l'asciugacapelli con più impostazioni sarà la scelta più conveniente.

: più opzioni ci sono, più è possibile personalizzare l'asciugatura in base alle esigenze specifiche dei propri capelli, riducendo i rischi di danno. Per le famiglie, in cui si hanno capelli diversi, l'asciugacapelli con più impostazioni sarà la scelta più conveniente. Peso e maneggevolezza : oltre all'affaticamento, soprattutto per chi va in palestra o viaggia spesso portandosi il phon, è più indicato un modello leggero.

: oltre all'affaticamento, soprattutto per chi va in palestra o viaggia spesso portandosi il phon, è più indicato un modello leggero. Accessori inclusi : accessori come diffusore (per capelli ricci) e concentratore (per pieghe lisce) possono fare la differenza tra uno styling e una semplice asciugatura, adattandone l'utilizzo al proprio tipo di capello .

: accessori come diffusore (per capelli ricci) e concentratore (per pieghe lisce) possono fare la differenza tra uno styling e una semplice asciugatura, adattandone l'utilizzo al proprio tipo di capello Rumore : la rumorosità è da non sottovalutare per chi ha coinquilini o vive in famiglia.

: la rumorosità è da non sottovalutare per chi ha coinquilini o vive in famiglia. Prezzo: gli asciugacapelli più costosi tendono ad essere più duraturi nel tempo, ovviamente non è sempre così. In linea generale il phon è un investimento a medio-lungo termine, ma ci sono diverse soluzioni più economiche e comunque valide. Su queste valutazioni, abbiamo selezionato cinque modelli di fascia medio-alta per tutte le esigenze specifiche.

I migliori phon del 2024: ti presento il tuo prossimo asciugacapelli

Ma quindi qual è il miglior phon per capelli?

Dreame Hair Glory Asciugacapelli Funzionalità combinata all'estetica Se cerchi un phon leggero, elegante e con un'asciugatura rapida, Dreame Hair Glory è la soluzione migliore. Perfetto per chi viaggia spesso e vuole avere sempre i capelli in ordine.

Asciugatura veloce : il potente motore da 110.000 giri/min genera un flusso d'aria che asciuga i capelli fino alle spalle in circa 2 minuti. Con una velocità d'aria di 70 m/s e un volume d'aria di 55 m³/h, rimuove l'umidità rapidamente dalle radici.

: il potente motore da 110.000 giri/min genera un flusso d'aria che asciuga i capelli fino alle spalle in circa 2 minuti. Con una velocità d'aria di 70 m/s e un volume d'aria di 55 m³/h, rimuove l'umidità rapidamente dalle radici. Regolazione personalizzabile : offre 2 velocità e 4 impostazioni di temperatura, tra cui un getto di aria fredda e una temperatura costante a 57°C, ideale per proteggere i capelli.

: offre 2 velocità e 4 impostazioni di temperatura, tra cui un getto di aria fredda e una temperatura costante a 57°C, ideale per proteggere i capelli. Tecnologia ionica avanzata : rilascia 300 milioni di ioni negativi/cm³, 30 volte più rispetto al modello precedente, per sigillare le cuticole, trattenere l'idratazione e mantenere i capelli luminosi.

: rilascia 300 milioni di ioni negativi/cm³, 30 volte più rispetto al modello precedente, per sigillare le cuticole, trattenere l'idratazione e mantenere i capelli luminosi. Leggero e facile da usare : con un peso di soli 345 g e un design compatto, è comodo da usare e riporre. I LED facilitano la visualizzazione delle modalità.

: con un peso di soli 345 g e un design compatto, è comodo da usare e riporre. I LED facilitano la visualizzazione delle modalità. Silenzioso: grazie al design ottimizzato, funziona a meno di 76 dB, riducendo il rumore durante l'uso.

JIMMY F7 Asciugacapelli ultrasonico con display touch Il migliore con più funzionalità JIMMY F7 è la scelta più conveniente per le famiglie, che hanno esigenze diverse, ma anche per chi vuole provare diversi styling. Questo phon offre una vasta gamma di opzioni grazie al display LED touch, che permette di selezionare tra tre velocità, tre impostazioni di temperatura e quattro modalità di utilizzo. Inoltre, integra la tecnologia ultrasonica per un'asciugatura delicata e precisa, con la possibilità di personalizzare lo styling per ogni tipo di capello. Questo lo rende ideale per chi desidera il massimo controllo e flessibilità durante l'asciugatura.

Tecnologia avanzata : il JIMMY F7 sfrutta nano-ioni a carica negativa che penetrano nei capelli per idratarli in profondità, riducendo l'elettricità statica. Questo mantiene i capelli idratati, morbidi e previene la formazione di doppie punte, combattendo anche l'effetto crespo.

: il JIMMY F7 sfrutta nano-ioni a carica negativa che penetrano nei capelli per idratarli in profondità, riducendo l'elettricità statica. Questo mantiene i capelli idratati, morbidi e previene la formazione di doppie punte, combattendo anche l'effetto crespo. Flusso d'aria potente : il motore digitale con turbo-ventola genera un flusso d'aria veloce (18 m/s) e riduce il rumore, mantenendo il livello acustico a soli 66 dBA.

: il motore digitale con turbo-ventola genera un flusso d'aria veloce (18 m/s) e riduce il rumore, mantenendo il livello acustico a soli 66 dBA. Regolazione della temperatura : grazie al chip PID, la temperatura rimane costante, proteggendo i capelli dal rischio di danni dovuti al calore eccessivo.

: grazie al chip PID, la temperatura rimane costante, proteggendo i capelli dal rischio di danni dovuti al calore eccessivo. Display LED touch: l'asciugacapelli è dotato di un display touch innovativo che consente di selezionare facilmente modalità, velocità e temperatura, con tre opzioni di velocità, tre impostazioni di temperatura e quattro modalità di utilizzo.

Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 Per uno styling preciso Grazie all'ugello magnetico ruotabile a 360°, Water Ionic Hair Dryer H500 permette di concentrare il flusso d'aria in modo mirato per un'asciugatura accurata e uno styling su misura. Questo lo rende perfetto per chi cerca risultati definiti e dettagliati.

Tecnologia a doppio ione d'acqua e condensatore d'umidità : idrata i capelli durante l'asciugatura, fornendo una cura più profonda; mantiene l'idratazione naturale, riduce le doppie punte e l'effetto crespo, migliorando la resistenza dei capelli.

: idrata i capelli durante l'asciugatura, fornendo una cura più profonda; mantiene l'idratazione naturale, riduce le doppie punte e l'effetto crespo, migliorando la resistenza dei capelli. Asciugatura rapida : il motore è a corrente continua da 20.000 giri/min.

: il motore è a corrente continua da 20.000 giri/min. Modalità alternata caldo/freddo : previene i danni ai capelli attraverso una gestione intelligente della temperatura.

: previene i danni ai capelli attraverso una gestione intelligente della temperatura. Styling preciso : l'ugello magnetico ruotabile a 360° concentra il flusso d'aria per asciugature rapide e styling precisi.

: l'ugello magnetico ruotabile a 360° concentra il flusso d'aria per asciugature rapide e styling precisi. Protezione: il design a doppio strato e il sensore termico, che monitora la temperatura dell'aria 60 volte al secondo, riducono la temperatura dell'ugello e isolano efficacemente dal calore.

Rowenta CV581LF0 Studio Dry, Asciugacapelli con Tecnologia Effiwatts Il più economico Rowenta Studio Dry è il phon più venduto su Amazon: è adatto a chi cerca un phon economico, pratico e funzionale, senza troppe aspettative, ma con prestazioni solide. Perfetto per uso quotidiano o esigenze temporanee.

Asciugacapelli efficiente : il Rowenta Studio Dry garantisce un'asciugatura efficace con un consumo energetico ridotto, grazie alla tecnologia avanzata Effiwatts , che combina prestazioni elevate con un basso consumo energetico (equivalente a 2300 W, ma con un uso di soli 2100 W).

: il Rowenta Studio Dry garantisce un'asciugatura efficace con un consumo energetico ridotto, grazie alla tecnologia avanzata , che combina prestazioni elevate con un basso consumo energetico (equivalente a 2300 W, ma con un uso di soli 2100 W). Facilità d'uso : con 6 impostazioni di temperatura e velocità , puoi regolare facilmente il flusso d'aria e la temperatura per uno styling personalizzato.

: con , puoi regolare facilmente il flusso d'aria e la temperatura per uno styling personalizzato. Protezione per i capelli : la funzione Thermo Control rilascia la temperatura ideale per proteggere i capelli, mantenendoli sani e preservando la loro bellezza naturale.

: la funzione rilascia la temperatura ideale per proteggere i capelli, mantenendoli sani e preservando la loro bellezza naturale. Accessori inclusi : viene fornito con un concentratore da 12 mm per un'asciugatura precisa, perfetto per ottenere risultati dettagliati.

: viene fornito con un concentratore da 12 mm per un'asciugatura precisa, perfetto per ottenere risultati dettagliati. Styling duraturo : il getto di aria fredda blocca la piega, garantendo uno stile a lunga durata.

: il getto di aria fredda blocca la piega, garantendo uno stile a lunga durata. Comodo e pratico: il cavo di alimentazione lungo 1,8 metri offre libertà di movimento, mentre il design ergonomico lo rende facile da maneggiare durante l'uso.

TQQ Asciugacapelli Supersonic, Phon da 200 Milioni di Ioni Negativi Il più silenzioso È il phon ideale per l'uso di notte, sugli animali domestici o, ancora, in famiglia o in case condivise con coinquilini, per non disturbare nessuno. Oltre questo, TQQ Asciugacapelli Supersonic, con 200 milioni di ioni negativi, riduce al minimo l'effetto crespo ed è molto potente, garantendo un'asciugatura ultra rapida, risultando perfetto per chi ha capelli crespi e ribelli.

Asciugatura veloce in 2 minuti : il phon TQQ è dotato di un motore brushless ad alta velocità da 110.000 giri/min, con una velocità del vento di 22 m/s, che consente di asciugare i capelli fino a cinque volte più velocemente rispetto ai phon tradizionali.

: il phon TQQ è dotato di un motore brushless ad alta velocità da 110.000 giri/min, con una velocità del vento di 22 m/s, che consente di asciugare i capelli fino a cinque volte più velocemente rispetto ai phon tradizionali. Protezione dei capelli : grazie alla tecnologia di controllo termico intelligente, la temperatura viene mantenuta costante a 52°C, alternando aria calda e fredda. Il phon monitora la temperatura 100 volte al secondo per prevenire danni ai capelli e al cuoio capelluto.

: grazie alla tecnologia di controllo termico intelligente, la temperatura viene mantenuta costante a 52°C, alternando aria calda e fredda. Il phon monitora la temperatura 100 volte al secondo per prevenire danni ai capelli e al cuoio capelluto. Tecnologia ionica avanzata : con circa 200 milioni di ioni negativi, chiude le cuticole e trattiene l'umidità, rendendo i capelli setosi, lucenti e senza crespo.

: con circa 200 milioni di ioni negativi, chiude le cuticole e trattiene l'umidità, rendendo i capelli setosi, lucenti e senza crespo. Basso rumore e leggerezza : con un peso di soli 395 g, è leggero, compatto ed ergonomico, ideale per casa e viaggi. Nonostante la potenza del motore, il rumore di funzionamento è contenuto a 57 dB, rendendolo perfetto anche per l'uso notturno.

: con un peso di soli 395 g, è leggero, compatto ed ergonomico, ideale per casa e viaggi. Nonostante la potenza del motore, il rumore di funzionamento è contenuto a 57 dB, rendendolo perfetto anche per l'uso notturno. Design intelligente con LED a 3 colori : l'anello LED mostra la temperatura impostata: rosso (79°C), arancione (49°C) e blu (aria fredda). La modalità di ricircolo alterna automaticamente aria calda e fredda per proteggere i capelli dal calore eccessivo.

: l'anello LED mostra la temperatura impostata: rosso (79°C), arancione (49°C) e blu (aria fredda). La modalità di ricircolo alterna automaticamente aria calda e fredda per proteggere i capelli dal calore eccessivo. Assistenza 24 ore su 24 e supporto tecnologico a vita: sicuramente la presenza di un supporto non è da sottovalutare per i dispositivi elettronici, che possono presentare problematiche.

La tecnologia agli ioni: cos’è e perché rende migliore il phon?

Si intuisce che i phon con tecnologia ionica hanno diversi pregi. Ma cos'è la tecnologia agli ioni? Si tratta di un meccanismo dell'asciugacapelli per cui gli ioni emessi dividono le molecole d'acqua presenti nei capelli, che così vengono assorbite da questi. Il risultato è sorprendente: I capelli si reidratano, questo li rende più morbidi e lucenti .

. Viene eliminato il crespo.

I capelli sono protetti , risultando più forti e sani.

, risultando più forti e sani. L'asciugatura è più rapida, facendo risparmiare anche in termini di energia elettrica. Insomma, non sembrano esserci controindicazioni, ma solo benefici.

Il miglior phon per ogni tipo di capello

Oltre le caratteristiche tecniche, è fondamentale scegliere il phon in base ai propri capelli: Capelli ricci : il diffusore è fondamentale per mantenere i ricci definiti. È meglio optare per modelli con temperatura regolabile per prevenire danni.

: il diffusore è fondamentale per mantenere i ricci definiti. È meglio optare per modelli con temperatura regolabile per prevenire danni. Capelli lisci : un asciugacapelli con controllo della temperatura e tecnologia ionica è l'ideale per mantenere la lucentezza senza l'uso della piastra.

: un asciugacapelli con controllo della temperatura e tecnologia ionica è l'ideale per mantenere la lucentezza senza l'uso della piastra. Capelli crespi: conviene scegliere un phon con funzione ionica avanzata che riduca l'effetto crespo, lasciando i capelli morbidi e disciplinati. Ora hai tutti gli strumenti per capire qual è il modello più adatto a te.

Come si usa l'asciugacapelli: consigli pratici per l’uso

Come si usa l'asciugacapelli? Sembra semplice, ma non lo è. È importante seguire queste indicazioni per evitare di danneggiare i capelli nel lungo periodo e fare un uso corretto del tuo phon: Mantieni sempre una distanza di circa 30 cm dai capelli per evitare danni. Usa l'aria fredda per fissare la piega e donare lucentezza alla chioma. Non dimenticare lo spray termoprotettore per prevenire l'eccessivo calore sui capelli.

Altri consigli utili

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.