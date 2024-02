Migliori Macchine da caffè - Febbraio 2024

La nostra lista delle migliori macchine da caffè aggiornata a febbraio 2024.

Migliori macchine da caffè 2024

Di solito è una mela al giorno a togliere il medico di torno, ma anche un buon caffè non guasta! Questa guida è rivolta a voi, amanti del caffè e delle bevande calde. Un tempo era la moka a portare le redini della cucina, oggi è la macchina del caffè. Attualmente in vendita ce ne sono davvero tante e per tutti i gusti, in quanto abbiamo quelle a cialde, a capsule, automatiche, manuali e per il caffè americano. Lo scopo di questa guida è stato appunto quello di raccogliere le migliori macchine del caffè in ogni categoria e di spiegarvi caratteristiche e peculiarità di ogni singolo modello. Vi lasciamo al nostro elenco.

Indice

Migliori macchine del caffè a cialde

Se avete scelto di acquistare una macchina per il caffè a cialde siete nel posto giusto, in quanto in questo paragrafo abbiamo raccolto solo le migliori.

Didiesse Baby Frog Didiesse Baby Frog è una macchina per il caffè a cialde pensata per gli amanti del design. Questa Limited Edition offre una nuova gamma di colori e una texture esclusiva e limitata conservando però i requisiti di compattezza, leggerezza e tecnologia della tradizionale Baby Frog di Didiesse. Vanta un serbatoio da 1,5 litri. I consumi energetici sono decisamente bassi (appena 450 W). E il caffè? Gustoso come al bar!

Didiesse Frog Revolution Magica Ecco a voi una fantastica macchina per il caffè a cialde. Il design è robusto e destinato a durare nel tempo. Vanta un comodo serbatoio da 2 litri. Perfetta per chi ama il caffè denso e cremoso come al bar. Disponibile in diverse colorazioni. Semplice esteticamente, facile da utilizzare e soprattutto da pulire. Impossibile non prenderla in considerazione.

Faber PRO Deluxe Faber PRO Deluxe è una macchina per il caffè a cialde audace e raffinata. Un modello con elettrovalvola dotato di poggia-tazze per circa 3 tazzine. Il serbatoio dell'acqua da 1,3 litri consente di effettuare circa 50 erogazioni. Il prodotto perfetto per utenti esigenti che amano il caffè denso e cremoso. Resistente e affidabile, tra le più eleganti sul mercato.

Migliori macchine del caffè a capsule

Se preferite le capsule alle cialde, questo è il paragrafo giusto per voi. Di seguito troverete le migliori macchine del caffè a capsule.

Lavazza Tiny Eco Lavazza Tiny Eco è la prima macchina creata con plastica riciclata e con un packaging totalmente sostenibile. Vanta un serbatoio da 0,6 litri removibile e un comodo cassetto porta capsule. Per di più, i componenti sono lavabili in lavastoviglie. Il design è semplice ed elegante. Facile da usare e pensata per creare sempre un vero espresso italiano.

Bialetti Gioia Bialetti Gioia è una macchina per il caffè a capsule automatica, piccola, elegante e super compatta. Grazie al doppio pulsante potrete scegliere tra caffè espresso e lungo. Vanta un serbatoio removibile da 0,5 litri e un comodo cassetto raccogli-capsule. Ottimo lo spegnimento automatico. Funziona solo con capsule in alluminio, ed è pensata per ridurre gli ingombri e adattarsi a qualsiasi cucina e spazio.

Bialetti Super Per quanto riguarda le macchine del caffè a capsule, anche Bialetti rinomata azienda nel settore, ha fatto la sua parte. Di seguito vi proponiamo una macchina dal design semplice e sofisticato. Grazie al serbatoio da 0,7 litri potrete erogare fino a 20 caffè. Comodo il cassetto raccogli-capsule usate (fino a 8 capsule). Una macchina con prestazioni elevate pensata per durare nel tempo. Performance, design e prezzo super conveniente.

De Longhi Genio S Genio S è la nuova macchina per il caffè di De Longhi dallo straordinario design compatto. Con la pompa ad alta pressione (fino a 15 bar) e la funzionalità XL potrete creare espressi sempre perfetti e scegliere la lunghezza delle vostre bevande. Decisamente facile da utilizzare (vi basterà inserire la capsula e scegliere la lunghezza desiderata). Un modello a capsule dal prezzo conveniente da prendere in considerazione.

Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me Un'altra macchina del caffè a capsule dal design moderno. Progettata per garantirvi il minimo ingombro. Abbiamo serbatoio removibile da 0,8 litri, sistema di spegnimento automatico dopo 5 minuti di inutilizzo e l'immancabile sistema Thermoblock. Da il meglio di sé con le capsule originali Nescafé, anche se con le cialde compatibili non delude le aspettative nemmeno dei palati più raffinati. Trattandosi di una macchina automatica vi basterà posizionare la capsula, scegliere il livello di erogazione tra i 7 livelli disponibili e premere avvio.

Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS Piccolo XS è una macchina per il caffè a capsule dal design compatto e versatile, concepita per assicurarvi un ingombro minimo e uno stile moderno. Grazie alla funzione "Hot & Cold" potrete preparare con facilità bevande sia calde che fredde. Ottimo il sistema ad alta pressione da 15 bar, perfetto per ottenere bevande gustose e cremose. Comodo il serbatoio removibile da 0,8 litri. L'immancabile sistema di spegnimento automatico dopo un minuto di inutilizzo vi aiuterà a risparmiare energia.

Macchina caffè Lavazza A Modo Mio - Jolie A Modo Mio è una macchina del caffè a capsule dal design semplice e compatto. Avendo peso ridotto e dimensioni contenute potrete posizionarla davvero ovunque. Un modello silenzioso e facile da usare (vanta un unico tasto retroilluminato per accensione e spegnimento). Comodo il cassetto all'interno per raccogliere le capsule usate (massimo 5). Ottimo lo spegnimento automatico dopo 9 minuti di inutilizzo. Da notare che tutti i pezzi sono removibili e lavabili comodamente anche in lavastoviglie. Disponibile in diverse colorazioni. Perfetta per gli amanti dell'espresso.

De'Longhi Nescafé Dolce Gusto Infinissima Nescafé Dolce Gusto Infinissima è una macchina del caffè a capsule dal prezzo conveniente. Il design è sfizioso ed elegante. Dimensioni e peso ridotti vi consentiranno di posizionarla davvero ovunque. Comodo e capiente il serbatoio da 1,2 litri (removibile e facile da riempire). Ottimo il sistema ad alta pressione da 15 bar, perfetto per chi ama i caffè cremosi. Non manca lo spegnimento automatico dopo un minuto di inattività, ideale per risparmiare energia.

Lavazza A Modo Mio - Tiny Nel suo piccolo Tiny è una grande macchina del caffè a capsule. È bella, compatta e soprattutto pratica, in quanto con un solo tasto si accende, si spegne e si prepara il caffè. Ogni componente è rimovibile e lavabile in lavastoviglie. Il serbatoio è da 0,75 litri. Abbiamo anche lo spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività (perfetto per risparmiare energia). Con lei in casa, ogni espresso sarà una buona occasione per stare in compagnia.

Lavazza A Modo Mio Idola Intuitiva e facile da usare, Lavazza Idola vanta un design piacevole e moderno. Realizzata in materiali di alta qualità, Idola risulta perfetta per preparare gustosi caffè. La pressione della pompa è di 15 bar, la capacità del serbatorio è di 1 litro e la potenza massima è di 1500 W. Totalmente silenziosa e venduta ad un ottimo prezzo.

Lavazza A Modo Mio - Voicy Se siete stanchi della solita macchina del caffè e siete in cerca di qualcosa di più, questo è il modello che fa per voi. Ecco a voi la prima macchina del caffè con Alexa integrata. Dotata di un serbatoio di 1,1 litri e di un comodo cassetto raccogli-capsule usate (massimo 10 capsule). Ogni componente è removibili e lavabile in lavastoviglie. Se siete amanti del vero espresso italiano, chiedete e vi sarà dato!

Lavazza A Modo Mio - Deséa Lavazza A Modo Mio Deséa si presenta elegante e moderna, caratterizzata da un'intuitiva interfaccia touch e da una raffinata mug in vetro. Abbiamo un comodo serbatoio da 1 litro, una pressione di 15 bar, autospegnimento dopo 9 min e un'ampia selezione di caffè (4 dosi caffè e 5 ricettati latte). Progettata per garantirvi solo il meglio!

Lavazza A Modo Mio Smeg Ecco a voi una macchina per il caffè espresso (a capsule) dal design inconfondibile. Elegante e moderna. Vanta un serbatoio removibile da 0,9 litri. Comodo il cassetto raccogli-capsule usate (fino a 6 capsule). L'autospegnimento avverrà dop 9 minuti di inutilizzo. Lunghezza del caffè regolabile (corto e lungo). Facile da utilizzare e disponibile in 3 colorazioni differenti.

Migliori macchine per caffè macinato

Se siete in cerca di una macchina per caffè con macinacaffè siete nel posto giusto. Perfette per coloro che amano preservare l'aroma di ogni singolo chicco.

Gaggia Naviglio Questa macchina per il caffè è l'emblema della perfezione e il motivo è presto detto. Non le manca davvero nulla, in quanto spicca per design, qualità costruttiva e caratteristiche specifiche. Una macchina automatica 100% Made in Italy con macinacaffè integrato in ceramica. L'interfaccia è piuttosto intuitiva con diversi pulsanti e una comoda manopola centrale. Facile da utilizzare, pulire e i suoi cappuccini sono davvero ottimi, tre buone ragioni per prenderla in considerazione.

Philips 2200 Series Ecco a voi una costosa macchina per il caffè marchiata Philips. Il design è moderno ed elegante e l'utilizzo piuttosto intuitivo soprattutto grazie al comodo display touch. Vanta un grande serbatoio di 1,8 litri. Ottimo il potente macinacaffè in ceramica, perfetto per preservare l'aroma dei chicchi. Inoltre, potrete personalizzare la vostra esperienza di degustazione regolando l'intensità e la quantità della vostra bevanda tramite il menu My Coffee Choice. Valore aggiunto, è il monta-latte incluso, ottimo per preparare caffè schiumosi o gustosi cappuccini. Filtro potente e manutenzione facile (ogni componente può essere lavato sia a mano che in lavastoviglie). Un prodotto di qualità superiore da prendere in considerazione.

Ufesa Supreme Barista Ufesa Supreme Barista è una bellissima e costosissima macchina per il caffè con macinacaffè. Il serbatoio per i chicchi di caffè (con tappo salva aroma) è da 300 g, mentre quello dell'acqua è da 2 litri. Grazie al sistema Thermoblock verrà riscaldata solo l'acqua utile all'erogazione del caffè (garantendovi una grande risparmio energetico). Comodo e intuitivo il pannello LED touch screen. Non manca un innovativo sistema autopulente. Grande personalizzazione del caffè e tecnologia di facile uso, il tutto in un unico prodotto.

De'Longhi Magnifica Evo Perfetto Magnifica Evo De'Longhi è una macchina del caffè elegante e facile da usare. Perfetta per preparare un ottimo espresso con chicchi appena macinati. Avrete fino a cinque ricette disponibili, inoltre potrete creare bevande personalizzate a base di latte e caffè. Comodo il display soft-touch a icone colorate. Un dispositivo di facile manutenzione e pulizia (pulizia automatica e componenti lavabili in lavastoviglie).

De'Longhi Perfetto Magnifica S (modello 2023) De' Longhi è da sempre sinonimo di qualità e convenienza in questo settore e questa macchina del caffè ne è la dimostrazione. Di seguito vi proponiamo un modello dall'ottimo rapporto qualità/prezzo della serie Magnifica. Il design è sobrio ed elegante, perfetto per sposarsi con qualsiasi arredamento. La qualità costruttiva è ottima come anche le caratteristiche specifiche. Superbo il macinacaffè regolabile fino a 13 livelli di macinatura (ideale per preservare l'aroma di ogni singolo chicco di caffè). Potrete utilizzarla anche con il caffè in polvere. Ottima anche per il cappuccino.

Migliori macchine del caffè manuali

Le stragrande maggioranza delle macchine del caffè manuali sono piuttosto versatili, in quanto compatibili sia con cialde che con polvere di caffè. Quindi se siete degli utenti pretenziosi o paradossalmente indecisi, una buona macchina del caffè manuale è il prodotto che fa per voi.

Gaggia Viva Chic Questa macchina per il caffè manuale spicca sicuramente per il suo design semplice e compatto, e per il suo prezzo decisamente competitivo sul mercato considerando gli standard di questi prodotti. La pressione è di 15 bar, perfetta per ottenere un espresso cremoso proprio come al bar. Grazie al montalatte potrete gustarvi caffè schiumosi o deliziosi cappuccini. Adatta per caffè in polvere e cialde. Bella esteticamente, facile da utilizzare ed economica, tre motivi per non lasciarsela scappare.

BLACK+DECKER BXCO1200E Se siete in cerca di una macchina del caffè versatile da poter utilizzare sia con polvere di caffè che con cialde, questo modello manuale potrebbe essere un papabile candidato. Grazie ai 15 bar di pressione, il vostro caffè sarà sempre cremoso e intenso come al bar. Con il riscaldamento tramite "System Thermoblock" avrete sempre la temperatura ideale in pochi secondi. Non manca una comoda superficie scalda-tazze, un intuitivo display illuminato, un monta-latte in acciaio inossidabile e un vassoio di sgocciolamento estraibile. Facile da utilizzare e soprattutto da pulire. Essendo uno dei prodotti più venduti su Amazon, ve lo consigliamo caldamente.

Bialetti Mokona Questa macchina per il caffè manuale spicca sicuramente per il suo design unico e inimitabile, ispirato alla famosa moka express. E' un modello completo a 360° in quanto utilizzabile sia con capsule sistema Bialetti, che con caffè in polvere e cialde ESE. Non manca un comodo monta-latte, perfetto per preparare un cappuccino denso e cremoso come al bar. Sicuramente grandezza e peso non sono il suo punto di forza, ma in compenso vanta un grande serbatoio di 1,3 litri. Pratica e di facile utilizzo.

De'Longhi Icona Eco Per quanto riguarda le macchine per il caffè, De'Longhi ha sempre fatto la differenza. Il modello in questione è di tipo manuale. Abbiamo un pratico monta-latte, un serbatoio estraibile di 1,4 litri e spegnimento automatico dopo 9 minuti di inutilizzo. Spicca il design semplice ma raffinato, soprattutto nella colorazione rosso accesso che vi proponiamo di seguito. Facile da utilizzare, da pulire e con un prezzo decisamente alla portata di tutti. Impossibile non prenderla in considerazione. E poi il marchio De'Longhi è una garanzia!

De'Longhi Dedica Style Anche per quanto riguarda le macchine del caffè manuali, De'Longhi ha fatto la sua parte. Si tratta di un modello piuttosto versatile, in quanto compatibile sia con il caffè in polvere che con le cialde E.S.E. Il design è elegante e molto raffinato soprattutto grazie alla sua finitura in acciaio inox. Essendo più lunga che larga risulta perfetta per chi ha problemi di spazio. Dopo 9 minuti di inutilizzo si spegnerà automaticamente facendovi risparmiando energia. Ottimo il riscaldamento rapido in soli 40 secondi. Con la funzione Flow Stop potrete personalizzare la lunghezza del vostro caffè. Comodo il serbatoio da un litro.

De'Longhi La Specialista Arte Vi proponiamo una macchina per il caffè manuale con macinacaffè incorporato. Grazie al sistema "my latte art" avrete una schiuma di latte cremosa e vellutata. Menzione d'onore al kit di accesori da barista inclusi nella confezione. Avrete anche controllo attivo della temperatura e otto livelli di macinazione, il tutto per un espresso proprio come al bar!

Migliori macchine per caffè americano

Se siete amanti del caffè americano in cerca di una macchina per il caffè, siete nel posto giusto. In questo paragrafo troverete le più vendute e le più convenienti. Nella speranza che troviate il prodotto giusto per voi, vi lasciamo al nostro elenco.

BEPER BC.060 Una macchina per il caffè americano che spicca sicuramente per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo. La capacità della caraffa è di 600 millilitri che corrisponde a circa 4/6 tazze. La piastra antiaderente riscaldante sulla base manterrà calda la caraffa e il caffè al suo interno per 1 ora. Spegnendosi automaticamente dopo il riscaldamento vi farà risparmiare tempo ed energia. È dotata di un innovativo dispositivo anti-goccia. A fine utilizzo in un solo gesto potrete rimuovere il filtro estraibile e lavabile. Qualità e comodità ad un prezzo davvero competitivo sul mercato.

Severin KA 4808 Di seguito una comoda macchina per il caffè americano perfetta per preparare fino a 4 tazze di caffè. Con una potenza di 750 W avrete un riscaldamento rapido. Grazie al filtro permanente lavabile e di lunga durata, avrete sempre un caffè dal sapore pieno e aromatico. Ideata appositamente per mantenere il caffè caldo e gustoso. Ottimo anche il design sottile e salvaspazio. Considerando prezzo e caratteristiche specifiche, questo prodotto merita assolutamente la vostra attenzione.

Russell Hobbs Di seguito una macchina per il caffè americano dal prezzo super conveniente. Abbiamo una comoda caraffa in vetro facilmente estraibile e lavabile; la capacità è di 1,25 litri ovvero all'incirca 10 tazze. Non manca un comodo timer programmabile e un misurino per dosare il caffè. Per di più, vanta un porta-filtro removibile per una facile manutenzione. Lo spegnimento automatico vi farà risparmiare energia. Se siete dei veri amanti del caffè americano, non potete lasciarvi scappare questo prodotto.

Aigostar Bonnie Aigostar Bonnie è un'elegante caffettiera con corpo in acciaio inox, interfaccia semplice e filtro permanente, dotata di display LCD e funzione di programmazione rapida touch. La capacità è di 1,2 litri ed eroga fino a 10 tazze di caffè americano alla volta. La caraffa termica offre un doppio calore isolate. Comodo il timer preimpostato (tempo di erogazione automatica entro un periodo di 24 ore).

Migliori macchine del caffè Nespresso

Le macchine del caffè Nespresso sono da sempre sinonimo di qualità ed efficienza. In questo paragrafo abbiamo raccolto solo i modelli migliori. Vi lasciamo al nostro elenco prodotti.

Nespresso Vertuo Pop ENV90.A Nespresso Vertuo Pop è la macchina per il caffè del momento e il motivo è presto detto. Spicca per il suo nuovo sistema di erogazione basato sulla tecnologia Centrifusion con lettura del codice a barre sulla capsula (in seguito alla lettura, la macchina imposterà automaticamente i parametri di estrazione per ogni miscela). Abbiamo un solo tasto per 4 formati in tazza differenti, ciascuno con una ricca e morbida crema (Espresso, Double Espresso, Gran Lungo e Mug). Il serbatoio removibile è di 0,56 litri. Un prodotto audace, versatile e colorato da prendere in considerazione se si desidera il massimo della tecnologia e un caffè proprio come al bar.

De'Longhi Nespresso Inissia EN80.B Ecco a voi una macchina per caffè a capsule Nespresso dal design compatto. Si tratta di un modello bello e silenzioso, progettato per occupare pochissimo spazio e allo stesso tempo essere un bel complemento d'arredo. Il tempo di riscaldamento è pari a 25 secondi, la pressione raggiunge i 19 bar e il serbatoio è di 0,70 litri. Non manca lo spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività, perfetto per risparmiare energia. Comodità e caffè di qualità. Ve la consigliamo.

Nespresso EN167.W Citiz Citiz è il modello ideale per gli amanti del caffè e gli appassionati del design. Abbiamo 2 pulsanti programmabili per caffè lungo e espresso, un vassoio removibile per permettere l'utilizzo di bicchieri più alti, una pompa di pressione da 19 bar, un sistema di riscaldamento veloce (soli 25 secondi) e lo spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività. La macchina del caffè perfetta per aggiungere un tocco di eleganza alla vostra cucina.

Nespresso Gran Lattissima Se siete amanti del cappuccino, del latte macchiato o della semplice schiuma sul caffè, Gran Lattissima è il prodotto giusto voi. Abbiamo dimensioni compatte per adattarsi a qualsiasi spazio e un comodo vassoio scorrevole adatto a tazze di tutte le dimensioni. Fortunatamente il serbatoio dell'acqua e del latte sono removibili e lavabili in lavastoviglie. Non manca lo spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività, perfetto per risparmiare energia. Lattissima è una costosa macchina del caffè a capsule, ma se non avete problemi di budget, ve la consigliamo caldamente.

Come scegliamo le migliori macchine del caffè?

A questo punto della guida avrete ben capito che sul mercato è presente una miriade di macchine del caffè tutte diverse tra loro per tipologia e prezzo. Di seguito ci apprestiamo ad elencarvi quelle che secondo noi e le nostre fonti sono le caratteristiche che andrebbero valutate al momento dell'acquisto. Prima fra tutte la tipologia, in quanto abbiamo macchine a cialde, a capsule, macina-caffè, per caffè americano e manuali. Una volta individuato il modello, passate a valutare le caratteristiche specifiche come le dimensioni, la pressione (dalla quale dipende consistenza e sapore del caffè), le funzioni (autospegnimento, il timer, il riscaldamento veloce, lo stop automatico dell'erogazione e molto altro), gli accessori (monta-latte), la pulizia e la qualità costruttiva. Prezzo e marca sono importanti ma puramente soggettivi.