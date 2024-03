Migliori Videocamere di Sicurezza 2024

La nostra lista delle migliori telecamere IP (dette anche telecamere / videocamere di sorveglianza o security cam) aggiornata a marzo 2024.

Migliori Telecamere IP 2024

Il mondo delle telecamere di sicurezza è in continua crescita e quelle smart sono sempre di più. Poiché l'utilizzo che si potrebbe fare di un dispositivo simile è molto diverso da persona a persona è importante catalogarle in una lista per metterle a confronto e che ci permetta quindi di capire qual è la miglior telecamera di sicurezza per le nostre esigenze. In questa guida abbiamo raccolto tutte le migliori security cam smart. Abbiamo selezionato un numero ingente di prodotti e li abbiamo messi in ordine crescente (dal meno al più costoso) per rendere la vostra scelta il più semplice possibile. Vi lasciamo al nostro elenco.

Imou Cue 2C Ecco a voi un'economica security cam da interno dall'ottima qualità costruttiva e dalle buone funzionalità. Abbiamo un obiettivo grandangolare di 108°, visione notturna a infrarossi fino a 10 metri di distanza e un potente microfono integrato. Grazie alla risoluzione 1080p (1920x1080), avrete immagini nitide e brillanti. Gli algoritmi avanzati rileveranno solo i movimenti del corpo umano, eliminando notevolmente i falsi allarmi (innescati di solito da insetti o animali domestici). Comoda ed intuitiva l'app IMOU LIFE (perfetta per condividere immagini con altri membri della famiglia).

Beghelli Potrete controllare Beghelli security cam direttamente da smartphone tramite rete Wi-Fi. Con l'app dom-e potrete vedere in diretta o registrare filmati e foto sul vostro smartphone. Installando una micro SD sulla cam potrete memorizzare immagini e video anche se non connessi. Inoltre, l'app è ampiamente configurabile con funzioni di domotica. Compatibile con Apple iPhone iOS 8.0 o successivi e Android 4.2 o successivi.

TP-Link Tapo C200 Economica e performante, insomma l'ideale per chi sta cercando una telecamera IP abbastanza completa, venduta a un prezzo veramente conveniente. Offre un'ottima qualità video sia di giorno che di notte grazie alla risoluzione 1080p. Vanta un rilevatore di movimento e un allarme acustico e luminoso integrato (si innesca al fine di scoraggiare visitatori indesiderati). Grazie all'audio bidirezionale potrete comunicare con chi si trova in prossimità della telecamera. Inoltre, il dispositivo risulta compatibile e quindi gestibile tramite Alexa.

Blink Mini Blink Mini è una security cam pensata per gli ambienti interni. Si presenta con un design piccolo, semplice e compatto. Inoltre, è in grado di catturare clip a risoluzione Full HD. Supporta alcune delle migliori tecnologie di videosorveglianza, come la visione notturna, la rilevazione del movimento e l'audio bidirezionale. Un piccolo prodotto che offre grandi possibilità.

D-Link DCS-8300LHV2 D-Link è una security cam con risoluzione Full HD, rilevamento basato su AI, rilevamento movimenti e suoni, audio a 2 vie, registrazione su cloud gratuita o microSD. Grazie alla visione notturna a infrarossi potrete vedere fino a 5 m di distanza. Compatibile con una gamma di videoregistratori di rete e software di gestione video di terzi tramite profilo ONVIF S. Supporta la più recente crittografia Wi-Fi WPA3. Funziona con dispositivi di domotica mydlink, Alexa e Google Assistant.

Yi Dome Guard / Dome U Dome Guard e Dome U sono due telecamere IP realizzate in plastica, compatte e che possono essere posizionate in modo abbastanza "invisibile" all'interno della propria casa. Entrambe possono ruotare a 360° la loro "testa" nera che nasconde sotto di essa 8 LED per la visione notturna ad infrarossi. Dal punto di vista tecnologico sono dotate di connettività Wi-Fi b/g/n (quindi monobanda e non a 5 GHz) e la telecamera è un sensore da 2 MP capace di mostrare e registrare filmati in Full HD a 20 FPS. La lente è grandangolare ed ha un angolo di ampiezza di ben 110° permettendovi quindi una chiara visione di buona parte della stanza in cui dovesse essere posizionata. Non sono ovviamente telecamere da esterno e vanno quindi utilizzate solo in casa. Recensione Yi Dome Guard / Dome U

‎Eufy ‎T84003W2 Vi proponiamo una piccola security cam da interno 2K, perfetta per la videosorveglianza domestica. Una volta rilevato un movimento sospetto, la telecamera inizierà a registrare e vi invierà una notifica. Inoltre, potrete personalizzare l'area in cui viene eseguito il rilevamento. Per di più, potrete parlare in tempo reale con chiunque passi davanti all'obiettivo utilizzando l'audio bidirezionale integrato nella telecamera. Infine, potrete collegarla ad Apple HomeKit, Google Assistant o Amazon Alexa per avere un controllo completo.

TP-Link Tapo C500 TP-Link Tapo C500 è una security cam dall'ottimo rapporto qualità/prezzo e ci apprestiamo a spiegarvi perché. Abbiamo rilevamento e monitoraggio del movimento, copertura visiva a 360°, visione notturna, eccellenti prestazioni impermeabili e antipolvere, audio bidirezionale e compatibilità con Alexa. A questo prezzo è impossibile chiedere di più!

‎Eufy T8410322 Ogni prodotto eufy Security è concepito per garantire la riservatezza dei dati di sicurezza. La tecnologia AI integrata nel dispositivo stabilisce se sia una persona o un animale domestico a passare nel campo visivo della telecamera (solo riconoscimento del volto umano). Inoltre, potrete collegare la telecamera per interni ad Apple HomeKit, Google Assistant o Amazon Alexa, per un controllo completo sulla videosorveglianza. Infine, visualizza ogni evento con una nitidezza da 2K. Un prodotto esteticamente semplice, l'ideale per passare inosservato.

AOBOCAM Q18 Pro Ecco a voi la telecamera più piccola del mondo per la sicurezza domestica. Dimensioni ridotte, peso contenuto e design semplice, insomma tutto ciò che serve per passare inosservata. L'installazione, come la configurazione, è piuttosto semplice. Grazie all'obiettivo 4K HD ultra-grandangolare da 150° avrete immagini e video di qualità. Non manca un allarme di rilevamento del movimento veloce e preciso. Più piccola ed economica di così non si può.

Imou Telecamera Wi-Fi Interno Questa piccola telecamera di sorveglianza marchiata Imou garantisce il massimo delle prestazioni sia di giorno che di notte grazie alla risoluzione in 5 megapixel. In qualità di dispositivo intelligente, traccia e segue qualsiasi cosa in movimento. Splendida la qualità video ed ottima la panoramica a 360°. Inoltre, vanta un microfono integrato ed un altoparlante ad alta potenza (il tutto vi consentirà di interagire a distanza con chi si trova nel vostro appartamento, ospiti desiderati o indesiderati che siano).

Arlo Essential Indoor Arlo Essential Indoor si presenta in un formato molto compatto e con un design semplice e riconoscibile. Dal punto di vista tecnologico si tratta di una telecamera Full HD (1080p) con angolo di visione di ben 130°, supporto per la visione notturna tramite i LED ad infrarossi e con audio a due vie. Lo speaker posteriore funge anche da sirena, attivabile tramite app. Tra le funzioni più interessanti di questo prodotto, come di tutti quelli Arlo, c'è la possibilità di programmare il funzionamento in base agli orari oppure alla geolocalizzazione degli abitanti. Una volta messa in funzione, la configurazione sarà rapidissima e si potrà fare tramite l'applicazione Arlo disponibile gratuitamente su iOS e Android. Recensione Arlo Essential Indoor

Blink Indoor e Outdoor Le videocamere IP di sicurezza Blink in versione 2020 hanno caratteristiche tecniche molto avanzate. Le registrazioni sono in Full HD a 30 FPS, ci sono visione notturna, rilevazione del movimento, audio bidirezionale e supporto per Alexa. L'alimentazione è a batterie AA, quindi senza fili, con un'autonomia che arriva fino a 2 anni. Il modello Blink Indoor è pensato per gli ambienti interni e può essere posizionato ovunque: l'installazione è facile e non ci sono cavi da montare. La videocamera Blink Outdoor è molto simile al modello per interni, ma presenta una scocca più resistente e rinforzata.

EZVIZ C3W Una security cam dalle mille risorse! Abbiamo visione notturna fino a 3 m, visione a colori grazie ai due faretti integrati, un ottimo sensore da 2 MP e una risoluzione fino a 1.080p. Ovviamente non manca la certificazione IP67, l'audio bidirezionale in tempo reale e il tracciamento intelligente. Inoltre, è compatibile con Alexa, Google Home e IFTTT. Se siete in cerca di una telecamera IP che riesca a seguire automaticamente i movimenti e resista alle intemperie, questo prodotto potrebbe fare al caso vostro. Intanto noi ve lo consigliamo.

Arlo Essential Spotlight/Arlo Essential XL Altri due prodotti facenti parte della linea economica firmata Arlo. Arlo Essential Spotlight è una security cam senza fili che spicca per la sua ottima visione notturna a colori. Arlo Essential XL diversamente spicca per la sua grande autonomia di 1 anno e per l'eccellente videosorveglianza. Ovviamente si tratta di due prodotti interamente wireless e realizzati per resistere alle intemperie. Entrambi garantiscono una protezione affidabile e sono venduti ad un prezzo decisamente conveniente.

eufy Cam 2C Progettato per passare inosservato, il prodotto in questione si presenta con un design piccolo, semplice e compatto. Senza cavi di nessun tipo, questa security cam è installabile con facilità in ambienti interni ed esterni. Garantisce una sorveglianza di 180 giorni con una singola ricarica. L'obiettivo grandangolare di 140° offre una visione panoramica senza nessun punto cieco. Il rilevamento persone riduce il numero di falsi allarmi. Collegando il dispositivo ad Amazon Alexa, avrete un controllo completo sulla sorveglianza.

EZVIZ BC1C Dotata di una batteria ricaricabile da 7.800 mAh, BC1C può durare fino a 210 giorni con una carica completa, garantendo prestazioni stabili sia di giorno che di notte (può essere collegata anche al pannello solare EZVIZ). Grazie ai due faretti integrati, avrete immagini dai colori vivaci e ricche di dettagli. Caratterizzata da un'impermeabilità di grado IP66, la telecamera BC1C è progettata per resistere agli agenti atmosferici.

Google Nest Cam La prima grande novità di questa Nest Cam è ovviamente il suo funzionamento a batteria (mai più schiavi del cavo). Il secondo vantaggio è quello di poter funzionare anche senza corrente. Nessuna novità per quanto riguarda la forma (ancora totalmente stondata). La parte frontale (ora opaca) integra sempre il sensore fotografico e il LED di stato. Alla base è presente un connettore magnetico per la ricarica. Per quanto concerne la sua autonomia, queste sono le stime di Google: fra un mese e mezzo (con 25 eventi registrati al giorno) e 7 mesi (con 4 eventi al giorno). Recensione Google Nest Cam

Arlo Pro4 XL Arlo Pro4 XL è una costosa security cam Wi-Fi da esterno. Vanta una batteria a lunga durata, visione notturna a colori, immagini di qualità superiore, video 2K HDR, un ampio angolo di visione di 160° e un allarme con sirena integrato. Il design è piuttosto semplice. Un dispositivo di facile utilizzo dal prezzo super conveniente.

Arlo Pro 3 Floodlight Con Arlo Pro 3 Floodlight avrete design senza fili, video 2K con HDR, visione notturna a colori e protezione istantanea. Ottima anche la luce di 3000 lumen potente quanto un faro d'auto. Inoltre, potrete ascoltare e parlare con i vostri visitatori o attivare la sirena integrata per scoraggiare gli intrusi. Bella da vedere, facile da montare e utilizzare. Un ottima security cam da esterni venduta ad un prezzo super conveniente.

Arlo Pro 3 Nel 2019 Arlo, ormai slegata dal brand Netgear, lancia sul mercato la sua terza iterazione del sistema di videosorveglianza smart più interessante sul mercato. Aggiunge un faro all'interno della telecamera, che ora include anche la sirena. In più l'audio a due vie è ora in tempo reale e il filmato è in 2K. Recensione Arlo Pro 3

Arlo Go 2 Di seguito una security cam progettata per resistere a pioggia, neve, freddo, sole e per garantire una protezione affidabile. Essendo interamente senza fili, Arlo Go 2 offre un'installazione semplice e un'ampia scelta di posizioni. Ottimi i video HD 1080p e la visione notturna a colori. Grazie alla connessione tramite Wi-Fi o scheda SIM avrete una connettività Internet flessibile. Semplice esteticamente, facile da installare, gestibile tramite app dedicata. E il prezzo? Non è di certo economico, ma ahimè la qualità si paga!

Somfy One / One+ La francese Somfy arriva sul mercato con le sue IP cam One e One+. La differenza fra le due è la presenza della batteria nel secondo modello, oltre ad un paio di utili accessori inclusi. Il prezzo però è decisamente differente. Il punto forte di questa videocamera di sorveglianza è però il fatto di essere l'unica con un sistema attivo di dissuasione, ovvero una sirena. Recensione Somfy One+

Arlo Pro 5 Con Arlo Pro 5 avrete visione notturna a colori avanzata, risoluzione 2K, video HDR nitidi e chiari, più Wi-Fi dual band (si collega a entrambe le reti principali 2,4 GHz e 5 GHz). Grazie all'involucro in policarbonato è resistente a pioggia, sole, vento e neve. L'altoparlante e il microfono integrati permettono di comunicare con familiari e visitatori indesiderati. Ottimo rapporto qualità/prezzo per il kit da due dispositivi.

Arlo Ultra 2 Con Arlo Ultra 2 facciamo innumerevoli passi avanti rispetto al modello precedente. Abbiamo risoluzione 4K con eccezionali video 4K HDR, visione notturna a colori ottimizzata, campo visivo a 180°, un fluido frame-rate da 24 FPS, più cancellazione del rumore (perfetta per ridurre rumori di fondo come vento e traffico). Ottimo prezzo per il kit da 2 dispositivi.

EufyCam 3C Vi proponiamo questo ottimo kit composto da 2 videocamere di sorveglianza da esterno con batteria (fino a 180 giorni), risoluzione 4K, riconoscimento facciale (BionicMind), memoria locale espandibile e visione notturna a colori. Non manca l'audio bidirezionale, la compatibilità con Google Assistant e Alexa, la protezione IP67, più configurazione e montaggio rapidi.

EufyCam 3 (con pannello solare) Questo kit è molto simile al modello precedente ma con qualche marcia in più cominciando dal pannello solare presente su ogni security cam (perfetti per prolungare la durata della batteria). Ritroviamo anche qui BionicMind (con il riconoscimento facciale) e la risoluzione 4K. Non manca l'audio bidirezionale, la compatibilità con Google Assistant e Alexa e la protezione IP67. Facile da montare e configurare. Peccato per il prezzo un pò costoso, ma se siete in cerca di un prodotto che non vi dia problemi nell'autonomia, EufyCam 3 è la soluzione.

Perché security cam e perché IP cam?

In moltissimi associano alle IP cam il concetto di sicurezza per quanto riguarda la propria casa. Prendono il nome dal fatto che per navigare all'interno della loro interfaccia basta accedere al suo IP attraverso la rete locale e la rete Internet. Negli anni le IP cam sono diventate molto diffuse e a molte è possibile accedere direttamente da Internet. Ad oggi però le IP cam sono sempre meno e quasi tutte le telecamere di sicurezza che trovate in questo articolo non sono delle IP cam ma genericamente delle security cam Smart, in quanto accessibili solo tramite il loro pannello Web e la loro app dopo la registrazione (gratuita o meno al servizio) e non quindi direttamente tramite un IP. Queste security cam sono decisamente più avanzate delle IP cam, proprio per come sono state concepite e per questo le preferiamo in molti contesti alle IP cam.

Come scegliamo le security cam?

Di seguito troverete i fattori, che certamente dovrete prendere in considerazione al momento dell'acquisto. Costruzione: è importante capire come una telecamera di sorveglianza è realizzata, se può essere messa facilmente fuori uso o se si nasconde facilmente. Qualità del flusso video. Funzionalità: ogni telecamera offre funzionalità differenti adatte a contesti diversi. Precisione degli avvisi: è ovviamente importante capire anche quanto precisi siano gli avvisi che queste security cam generano in caso di movimenti sospetti.