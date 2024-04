Migliori Smartphone: i top da comprare ad aprile 2024

Non si tratta di una rassegna infinita con diecimila modelli diversi in ogni fascia di prezzo, ma di una selezione molto rigorosa e stringente. Abbiamo voluto raccogliere solo i best smartphone , quelli da acquistare a occhi chiusi, sicuri di avere il meglio.

La redazione di AndroidWorld ha raccolto i migliori smartphone del 2024 in questa pagina . Non c'è altro modo di iniziare, per mettere subito bene in chiaro cosa aspettarsi da questa guida all'acquisto.

Come scegliere i migliori smartphone del momento

È impossibile insomma eleggere il miglior smartphone del 2024 in senso assoluto, e l'ordine che abbiamo seguito nei modelli suggeriti qui sotto non è da intendersi come una classifica dal migliore al peggiore. In base alla descrizione di ciascuno, dovete essere voi a valutare quale sia il più adatto alle vostre esigenze .

Piuttosto occhio alla batteria . Se l'autonomia per voi è importante tenete d'occhio non solo la capacità della batteria, ma anche i tempi di ricarica. Alcuni modelli sono così rapidi che in una decina di minuti di alimentazione avrete abbastanza energia per andare avanti tutto il giorno.

Se parliamo di potenza poi, solo i modelli di fascia medio bassa presentano ancora qualche possibile rallentamento, ma in quelli che vi segnaliamo qui sotto le prestazioni non sono un problema per la maggior parte degli utilizzi.

E poi i brand di punta non sono solo Samsung ed Apple. Non possiamo non menzionare Xiaomi (e tutto il suo ecosistema), o Google , senza dimenticarsi di Honor , che in particolare ultimamente si sta muovendo molto bene sia nella fascia alta che in quella media.

Gli smartphone top spesso si distinguono in particolare per la fotocamera , che ha una marcia in più (spesso nel senso di uno zoom periscopico ) rispetto agli altri. Ma vi serve davvero? Quante foto scattate ogni giorno? Quali foto scattate? Perché se non vi sentite particolarmente fotografi in erba spesso potete scegliere un "sub-top di gamma", risparmiando, e senza rinunce.

I best smartphone 2024

Qui sotto ci sono sì i telefoni più potenti al mondo, ma non per questo abbiamo trascurato il rapporto qualità / prezzo, perché spesso i modelli di punta sono quelli che, pur di non avere compromessi, costano anche molto più degli altri.

I prezzi di mercato degli smartphone fluttuano sempre moltissimo, e online è facile trovare qualche promozione "incredibile", ma soprattutto se puntate a un telefono top è meglio non inseguire il risparmio esasperato e privilegiare anche l'affidabilità del venditore, il servizio post vendita, e la relativa certezza che, se ci fossero problemi, non sarà un problema risolverli. E scusate il gioco di parole.

Detto questo, abbiamo comunque incluso smartphone dal costo più contenuto rispetto a quelli citati finora, in modo che ciascuno possa trovare il proprio "miglior smartphone" anche in base alla cifra che vuole spendere. Per la maggior parte sono tutti telefoni che abbiamo recensito, e quindi provato in prima persona. Non vi stiamo insomma consigliando prodotti a caso, e non c'è stato alcun tipo di bias o condizionamento esterno su questa lista, che ogni mese può cambiare in base all'evolversi del mercato.

Per chi avesse esigenze più specifiche, su SmartWorld trovate tante guide mirate, a seconda di vari parametri. Possiamo ad esempio suggerirvi di leggere anche i migliori smartphone Android, o quelli per fotocamera, o ancora quelli di fascia medio / bassa (sotto i 400, 300 e 200 euro). Abbiamo insomma tante altre guide all'acquisto come questa, sempre "fatte a mano", che invitiamo i lettori a salvare nei propri segnalibri, perché sono sempre aggiornate e ricche di spunti utili.