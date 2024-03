Miglior smartphone Google Pixel 2024

La nostra lista dei migliori smartphone Google aggiornata a marzo 2024. Se foste alla ricerca di consigli più generali, vi rimandiamo alla guida miglior smartphone 2024.

Migliori smartphone Google 2024

Miglior smartphone Google economico

Non esistono smartphone Google Pixel di fascia bassa, per scelta volontaria di Google stessa. L'azienda americana ha deciso sin da subito di concentrarsi sui top gamma e, solo successivamente, sulla fascia media, dunque non ci sono suoi prodotti dal costo molto contenuto da poter consigliare.

Miglior smartphone Google fascia media

Con l'invenzione della serie "Pixel a", Google ha ufficialmente aperto le porte ai clienti più attenti al rapporto qualità/prezzo. Questi dispositivi montano, infatti, un hardware non al top – comunque di buona fattura – e costano molto meno rispetto ai Pixel top gamma.

Google Pixel 7a Pixel 7a è un autentico best buy per gli amanti della serie. Vanta un display OLED da 6,1" con risoluzione FHD+ e refresh rate a 90 Hz, protetto da Gorilla Glass 3. A muovere il dispositivo troviamo il processore Tensor G2 (1 Cortex X1 a 2,85 GHz + 2 Cortex A78 a 2,35 GHz + quattro Cortex A55 a 1,8 GHz) con GPU ARM Mali G710 MP07. La RAM è da 8 GB LPDDR5, mentre lo spazio di archiviazione è da 128 GB di tipo UFS 3.1. Il kit fotografico comprende due fotocamere posteriori (una principale da ben 64 megapixel e una grandangolare da 13 megapixel) più una fotocamera frontale da 13 megapixel. Buona la batteria da 4.385 mAh con ricarica a 18 Watt (non rapidissima ma in compenso c'è il supporto alla ricarica wireless Qi). Recensione Google Pixel 7a Scheda tecnica Google Pixel 7a

Miglior smartphone Google fascia alta

Sebbene i Pixel abbiano un elevato prezzo di listino, il passaggio da una generazione all'altra permette di trovare i modelli meno recenti a prezzi più bassi. Per la fascia alta, dunque, è sufficiente affidarsi agli ex top gamma, in modo da trovare performance di altissimo livello a costi più ragionevoli.

Google Pixel 7 Google Pixel 7 è decisamente il top di gamma da comprare. Vanta un display AMOLED da 6,3" con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel). A muovere il dispositivo troviamo un processore Google Tensor G2 octa coadiuvato da un processore grafico Mali-G710 MC10. Abbiamo poi 8 GB di RAM e 128 / 256 GB di ROM purtroppo non espandibile. Troviamo anche un comparto fotografico degno da top di gamma con una fotocamera principale da 50 megapixel (dotata di flash Doppio e di stabilizzatore)e una fotocamera frontale da 10,7 megapixel. Buona anche l'autonomia grazie alla batteria (non removibile) è da 4.350 mAh. Recensione Google Pixel 7 Scheda Tecnica Google Pixel 7

Miglior smartphone Google top gamma

Il vero cuore dell'esperienza Google su smartphone sono i Pixel top gamma. Si tratta di prodotti con un ottimo hardware e, soprattutto, un software curato nei minimi dettagli, per assicurare il meglio delle funzionalità smart che la casa californiana può fornire.

Google Pixel 8 Google Pixel 8 è uno smartphone compatto. Abbiamo un pannello OLED da 6,2" con risoluzione di 1080 x 2400 e refresh rate massimo a 120 Hz (ma non LTPO). Lo schermo supporta l'HDR10+ ed ha una luminosità di picco di 2.000 nit. Il processore è lo stesso nuovo Tensor G3 della variante Pro. La RAM di questo smartphone ammonta a 8 GB e abbiamo poi i tagli di memoria da 128 e 256 GB, tutti in tecnologia UFS 3.1. Pixel 8 è dotato di un sistema a doppia fotocamera dove la principale è una 50 megapixel ƒ/1.7 stabilizzata otticamente accompagnata da una 12 megapixel ƒ/2.2 grandangolare con messa a fuoco automatica per le macro. La batteria da 4.575 mAh non delude le aspettative viste le dimensioni dello smartphone. Recensione Google Pixel 8 Scheda Tecnica Google Pixel 8

Google Pixel 7 Pro Google Pixel 7 Pro vanta un display LTPO AMOLED da 6,7" con risoluzione 1220 x 3120 pixel (abbassabile al Full HD+ via software per risparmiare un po' di batteria). L'hardware di Pixel 7 Pro è quello di un top di gamma premium , infatti sotto la scocca troviamo la seconda generazione di Google Tensor (G2), processore di casa Google octa core a 5 nm coadiuvato da una GPU Mali G710 MC10. Google Pixel 7 Pro è dotato di un set di tre fotocamere principali (una da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, una da 48 megapixel zoom 5x e una da 12 megapixel grandangolare con un sensore più grande dell'anno precedente e autofocus per le macro) e una frontale. Ottima la batteria da 5.000 mAh. Recensione Google Pixel 7 Pro Scheda Tecnica Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 8 Pro Google si è espressa al massimo con questo nuovissimo Pixel 8 Pro, sia in termini hardware (con il nuovo Tensor G3) che di software. Vanta uno schermo in tecnologia LTPO OLED da 6,7" con risoluzione quasi QHD+ e refresh rate fra 1 e 120 Hz. La RAM ammonta a 12 GB e abbiamo 128, 256 o 512 GB di memoria interna. Il comparto fotografico è ovviamente uno degli aspetti di maggior interesse su ogni smartphone Pixel (ottimo il sensore principale da 50 megapixel ƒ/1.68 stabilizzato otticamente). Buona autonomia per questo Pixel 8 Pro grazie alla batteria da 5.050 mAh. Recensione Google Pixel 8 Pro Scheda Tecnica Google Pixel 8 Pro

Miglior smartphone Google per batteria

Google non si è mai cimentata nella produzione di un vero e proprio battery phone. Anzi, le batterie montate sui suoi modelli sono spesso più piccole rispetto alla concorrenza. Per fortuna esistono delle eccezioni ed è di queste che vi parliamo di seguito.

Google Pixel 8 Pro All'interno di Google Pixel 8 Pro troviamo una potente batteria da 5.050 mAh pronta a garantire ottima autonomia al dispositivo. Lo smartphone si ricarica poi a 30W cablato e a circa 20W wireless (l'ultima un po' più veloce della prima). Un Pixel bello, stravagante, aggiornato, con tanta autonomia e fotocamere al top da prendere in considerazione. Recensione Google Pixel 8 Pro Scheda Tecnica Google Pixel 8 Pro

Miglior smartphone Google per fotocamera

Uno dei maggiori vanti dei Pixel è la qualità fotografica, considerata da molti al top del settore. Questo grazie soprattutto all'elaborazione software, che permette sempre di ottenere scatti di ottimo livello in ogni situazione di luce, anche di notte.

Google Pixel 7 Non avrà la fotocamera zoom del modello Pro (che vi proponiamo subito dopo) ma Pixel 7 è comunque un piccolo camera phone. La fotocamera principale, insieme alla grandangolare, sono un connubio perfetto. Foto nitide, con ottimi colori e con una messa a fuoco precisa e veloce. Molto bene anche i filmati in 4K a 60fps. Recensione Google Pixel 7 Scheda tecnica Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro Google Pixel 7 è un vero camera phone. Il sensore principale è una 50 megapixel ƒ/1.9 stabilizzata otticamente, mentre la secondaria è una 12 megapixel ƒ/2.2 grandangolare, anche se non è dotata della messa a fuoco automatica per le macro. Le foto sono ottime, da vero top di gamma premium. Recensione Google Pixel 7 Pro Scheda tecnica Google Pixel 7 Pro

Come scegliamo gli smartphone Google?

Per poter confrontare in maniera analitica i vari smartphone Google sul mercato è necessario tenere ben presenti alcuni punti focali. Qui di seguito riportiamo gli elementi che abbiamo deciso di evidenziare nella nostra selezione, dando una rapida spiegazione per ciascuna categoria. Display: grandezza dello schermo e qualità dell'immagine sono molto importanti per gestire al meglio l'esperienza utente, ma bisogna valutare anche la tecnologia del pannello, LCD o AMOLED. Hardware: in questa categoria contano la potenza del processore, la quantità di RAM e memoria interna e l'ottimizzazione che l'azienda ha operato sul singolo smartphone per armonizzare al meglio tali elementi. Fotocamere: due o più fotocamere sono meglio di una, anche se si deve valutare la qualità del sensore e la versatilità delle eventuali ottiche aggiuntive. Autonomia: uno degli elementi più semplici da valutare, basta guardare la capacità energetica della batteria montata sullo smartphone. Ma attenti all'ottimizzazione software, che a volte fa la differenza.

Funzionalità: alcuni modelli presentano caratteristiche esclusive, come funzioni smart avanzate, sensori innovativi o anche un design particolarmente ricercato.

