La nostra lista dei migliori smartphone Honor aggiornata a marzo 2024. Se foste alla ricerca di consigli più generali, vi rimandiamo alla guida miglior smartphone 2024.

Miglior smartphone Honor 2024

Honor è un marchio divenuto molto popolare negli ultimi anni, grazie a prodotti dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Per alcuni anni l'azienda è stata una sorta di spin-off di Huawei, ma i due brand si sono poi definitivamente divisi prendendo strade totalmente separate. Se foste alla ricerca di qualcosa di più generico, possiamo suggerirvi la nostra guida miglior smartphone Android, dove troverete una maggiore differenziazione a livello di prodotti. Abbiamo diviso i migliori smartphone Honor in varie categorie, per rendere più agevole la ricerca. Nella lista a seguire trovate le varie sezioni in cui si divide la guida: economico

fascia media

fascia alta

top di gamma

per batteria

per fotocamera

Miglior smartphone Honor economico

Gli smartphone Honor fanno del costo basso il loro punto di forza. Il budget non sarà più un problema per voi. Di seguito vi proponiamo dei modelli economici, performanti e soprattutto alla portata di qualsiasi portafoglio.

Honor X6 Honor X6 è uno smartphone economico e performante. Vanta un comodo schermo da 6.5". Sotto la scocca a muovere il dispositivo troviamo un processore MediaTek Helio G25 8-Core, 4 GB di RAM e 64 GB di ROM più una potente batteria da 5.000 mAh. Tra le fotocamere spicca la principale da 50 megapixel. Progettato per una clientela attenta allo stile e al design. A meno di 100€ è impossibile chiedere di più.

Honor X7A Honor X7A vanta uno schermo 6,745" FullView IPS con risoluzione 1600 x 720 pixel. Sotto la scocca come processore troviamo un MediaTek MT6765H octa-core (4 x A53 2,3 GHz + 4 x A53 1,7 Ghz) coadiuvato da una scheda grafica IMG PowerVR GE8320. La RAM è di 4 GB, mentre la memoria interna è di 128 GB (espandibile con microSD fino a 1 TB). Il comparto fotografico comprende una principale da 50 megapixel, un grandangolo da 5 megapixel, una per le macro da 5 megapixel e una per la profondità da 5 megapixel. Bene anche l'autonomia grazie alla batteria da 6.000 mAh.

Honor X7 Honor X7 vanta un comodo display da 6,74" in tecnologia IPS LCD e risoluzione HD+ (720 x 1600). La CPU è un Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G octa a 64 bit da 2,4 e GPU Adreno 610. Abbiamo anche 4 di RAM e 128 di memoria, espandibile tramite una microSD. Il comparto fotografico spicca per la sua fotocamera principale da 48 megapixel (con flash Singolo). Si tratta di uno smartphone dual SIM. Potente la batteria non removibile da 5.000 mAh. Scheda Tecnica Honor X7

Honor X8A Honor X8A vanta uno schermo FHD+ da 6,7" in tecnologia IPS LCD. Buona la fotocamera principale da 100 megapixel con flash Singolo. Non è da meno la fotocamera frontale da 16 megapixel. Si tratta di un dispositivo dual SIM. Sempre per quanto riguarda la connettività, non manca il GPS e il chip NFC. Peccato per la radio FM e la porta ad infrarossi. La CPU è un Mediatek Helio G88 octa a 64 bit da 2 GHz e GPU Mali-G52 MC2, il tutto supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria non espandibile. La batteria è di soli 4.500 mAh e purtroppo non è removibile. Scheda Tecnica Honor X8a

Miglior smartphone Honor fascia media

Se avete qualche esigenza più seria e siete disposti a spendere un po' di più, in questa sezione potrete già soddisfare la vostra voglia di smartphone Honor. Molto spesso è proprio questa una delle fasce predilette per i clienti dell'azienda, visto che si trovano modelli di buona qualità a prezzi molto competitivi.

Honor 50 Lite Quando si parla di Honor 50 Lite vanta un display da 6,67" LCD (2.376 x 1.080 pixel), HDR. A muovere il dispositivo abbiamo un processore Snapdragon 662 otto core fino a 2,0 GHz, 6 GB di RAM e 128 GB di ROM con slot per microSD. Il comparto fotografico posteriore comprende: principale da 64 megapixel, ultrawide da 8 megapixel, FOV 106°, f/2.4, profondità da 2 megapixel e macro da 2 megapixel. Da non sottovalutare la fotocamera frontale da 16 megapixel. La batteria da 4.300 mAh con SuperCharge a 66W, garantisce buona autonomia al dispositivo. Vera chicca di questo smartphone è il suo prezzo di lancio.

Honor Magic 4 Lite Honor Magic 4 Lite vanta un comodissimo display da 4,81" FullView LCD Full HD+. Sotto la scocca a muovere il dispositivo troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610, più 6 GB di RAM (espandibili con RAM dinamica Honor RAM Turbo) e 128 GB di storage interno. Il kit fotografico comprende una fotocamera posteriore principale da 64 megapixel, una grandangolare da 8 megapixel, una per l'effetto bokeh da 2 megapixel e una per le Macro da 2 megapixel. Buona anche l'autonomia grazie alla batteria da 4.800 mAh.

Honor Magic 5 Lite Questo bellissimo smartphone di fascia media vanta un display AMOLED da 6,67". A muovere il dispositivo troviamo il processore Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G octa a 64 bit da 2,2 GHz con GPU Adreno 619. Abbiamo anche 6 GB di RAM e 128 GB di memoria non espandibile. Ottima la fotocamera principle da 64 megapixel. Buona la selfie camera da 16 megapixel. Non manca una potente batteria da 5.100 mAh. Recensione Honor Magic 5 Lite Scheda Tecnica Honor Magic 5 Lite

Honor X8 Boost Honor X8 Boost è uno smartphone ultra-leggero, super sottile (con un peso di 166 g ed uno spessore record di 6,78 mm) e resistente alle cadute (con certificazione SGS a 5 stelle). Vanta un display AMOLED da 6,7" con frequenza di aggiornamento dello schermo a 90 Hz. Il kit fotografico si basa sulla principale da 108 megapixel e sulla selfie camera da 50 megapixel. Non mancano 8 GB di RAM e 256 GB di ROM. Sotto la scocca, a rendere tutto più fluido (dal gaming all'archiviazione di immagini e video), abbiamo un performante processore Snapdragon 680.

Honor 90 Lite Nel dettaglio lo smartphone vanta un display da 6,7" con refresh rate fino a 90 Hz. È dotato di una fotocamera principale da 100 megapixel con apertura f/1.9. Il processore, invece, è un MediaTek Dimensity 6020 abbinato a 8 GB di RAM ed a 256 GB di memoria interna. La batteria da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 35 W, si occuoperà quotidianamente dell'autonomia del vostro dispositivo. Recensione Honor 90 Lite Scheda tecnica Honor 90 Lite

Honor X8 Honor X8 vanta un pannello da 6,7" in tecnologia IPS, con risoluzione Full HD+ e refresh rate aumentato fino a 90 Hz. Per quanto riguarda l'hardware, abbiamo un processore Snapdragon 680 octa core a 6 nm con frequenza fino a 2,4 GHz, una GPU Adreno 610 e 6 GB di RAM. Le prestazioni sono discrete, ma non è certo uno smartphone fulmineo. Honor X8 è dotato di ben quattro fotocamere principali, ma ad essere degno di attenzione è il suo sensore da 64 megapixel. La batteria da 4.000 mAh giustifica la leggerezza e la compattezza di questo smartphone. Recensione Honor X8 Scheda Tecnica Honor X8

Honor Magic 6 Lite Honor Magic 6 Lite è il nuovo medio gamma dell'azienda. A spiccare nel dispositivo sono la fotocamera principale da 108 megapixel, la batteria da 5.300 mAh e la resistenza alle cadute (mai vista prima). Abbiamo anche uno schermo da 6,78" AMOLED, un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Il tutto ad un prezzo veramente interessante! Recensione Honor Magic 6 Lite Scheda tecnica Honor Magic 6 Lite

Miglior smartphone Honor fascia alta

Negli ultimi anni Honor ha sfornato alcuni dei suoi modelli più interessanti nella fascia medio-alta, andando ad aggredire il mercato con smartphone dotati di un hardware molto completo e spesso meno costosi dei prodotti concorrenti. Probabilmente è qui che dovete cercare se volete uno smartphone di ottima qualità senza spendere troppo.

Honor 70 Honor 70 mette sul piatto un display da 6,67" Full HD+ (1080 x 2400 pixel) in tecnologia OLED e che supporta il refresh rate aumentato a 120 Hz e l'HDR10+. Per quanto riguarda l'hardware, Honor ha fatto una scelta conservativa per il suo Honor 70, in quanto ha scelto un processore Snapdragon 778G Plus octa core da 2,5 GHz con GPU Adreno 642L e processo produttivo a 6 nm. La RAM ammonta a 8 GB e abbiamo 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Il comparto fotografico comprende la nuova fotocamera IMX800 di Sony da 54 megapixel e apertura ƒ/1.9. La batteria è generosa (4.800 mAh) considerando lo spessore dello smartphone. Recensione Honor 70 Scheda Tecnica Honor 70

Honor 90 Honor 90 è uno smartphone medio gamma che fa onore alla sua categoria per il prezzo concorrenziale (e non solo per quello). Abbiamo un ottimo display da 120 Hz, un buon comparto fotografico (anche per quanto riguarda la parte video), buona autonomia, ricarica velocissima e un software veloce ma che potrebbe migliorare. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione. Recensione Honor 90 Scheda Tecnica Honor 90

Miglior smartphone Honor top di gamma

I top gamma Honor non arrivano alle cifre proposte dai marchi principali o dalla casa madre Huawei. Questo però non significa che siano smartphone di seconda fascia, anzi: qui trovate tutto ciò che volete in uno smartphone di altissimo livello, incluse chicche e funzionalità software che possono fare la differenza per l'uso quotidiano.

Honor 50 Honor 50 punta tutto sul design! Uno smartphone elegante, curato, sottile (7,78 mm) e dal peso contenuto (soli 175 g). Inoltre, vanta un display da 6,75" con risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel) e tecnologia OLED. Anche l'hardware di questo Honor 50 è di tutto rispetto. Il processore è uno Snapdragon 778G octa core a 6 nm di ultima generazione. Ha una frequenza massima di 2,4 Ghz ed è accoppiato ad una GPU Adreno 642L. La RAM ammonta a 6 o 8 GB in base alla versione. Troviamo anche un comparto fotografico da degno top di gamma. Buona anche l'autonomia grazie alla batteria da 4.300 mAh. Recensione Honor 50 Scheda Tecnica Honor 50

Honor Magic 4 Pro Honor Magic 4 Pro vanta un enorme display da 6,81" LTPO OLED con refresh rate variabile fra 1 e 120 Hz. Ha a disposizione l'hardware di un vero top di gamma premium. Abbiamo un processore Snapdragon 8 Gen 1 octa core a 3 GHz, una GPU Adreno 730, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Per di più, troviamo un kit fotografico di tutto rispetto: una principale da 50 megapixel, una grandangolare da 50 megapixel, zoom 3.5X da 64 megapixel, un sensore ToF e un sensore anti flickering. Sulla parte frontale troviamo invece una 12 megapixel e un sensore ToF. Monta una batteria da 4.600 mAh (non proprio enorme per gli standard odierni, soprattutto considerando le dimensioni dello smartphone). Recensione Honor Magic 4 Pro Scheda Tecnica Honor Magic 4 Pro

Honor Magic 5 Pro Honor Magic 5 Pro è uno dei migliori smartphone premium presenti sul mercato. Decisamente costoso, ma in compenso porta con sé un'ottima qualità costruttiva, supporto eSIM, uscita video, resistenza ad acqua e polvere, sblocco del volto 3D, molta RAM e un kit fotografico da vero camera phone. In più, ha promesso un buon numero di aggiornamenti. Solo il software non aggiunge molto rispetto al passato. Ottimo anche il display LTPO OLED da 6,8" e la batteria da 5.100 mAh. Recensione Honor Magic 5 Pro Scheda Tecnica Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 6 Pro Honor Magic 6 Pro vanta un pannello da 6,8" in tecnologia LTPO AMOLED con risoluzione 1.5K. La scheda tecnica è quella di uno smartphone premium a tutti gli effetti. Abbiamo l'ultimo processore Snapdragon 8 Gen 3 octa core da 3,3 GHz con processo produttivo a 4 nm e un coprocessore per la gestione energetica Honor E1. A questo si aggiungono 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0. Per il kit fotografico di Honor Magic 6 Pro l'azienda "non ha badato a spese" cominciando dalla fotocamera principale da 50 megapixel con apertura variabile fra ƒ/1.4 e ƒ/2.0. La batteria è una corposa 5.600 mAh. Recensione Honor Magic 6 Pro Scheda tecnica Honor Magic 6 Pro

Honor Magic V2 Honor Magic V2 è uno smartphone tecnologicamente sorprendente. Una volta chiuso a libro ha dimensioni comparabili ad altri smartphone "classici" (di fatto è il primo vero pieghevole di questo tipo). Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 8 Gen 2 octa core a 4 nm con GPU Adreno 740. Il taglio di memoria è uno solo e di fascia altissima: 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna UFS 4.0. Il comparto fotografico comprende una principale da 50 megapixel ƒ/1.9 stabilizzata otticamente, un'altra 50 megapixel ƒ/2.0 grandangolare e infine una 20 megapixel ƒ/2.4 con rapporto di zoom 2.5X. Integra inoltre una batteria da ben 5.000 mAh. Un top di gamma degno di considerazione. Recensione Honor Magic V2

Miglior smartphone Honor per batteria

Se l'autonomia è al vostra preoccupazione primaria, in questa sezione avrete pane per i vostri denti. Qui sono inclusi i modelli che forniscono la miglior durata della batteria, in modo da non lasciarvi mai senza energia durante il corso della vostra giornata.

Honor 50 La batteria da 4.300 mAh garantisce senza grossi problemi un'intera giornata di autonomia. Solo l'utilizzo consistente di giochi o continue registrazioni in 4K potrebbero metterla in difficoltà. Ad ogni modo, grazie alla ricarica velocissima a 66W, risolverete eventuali carenze energetiche in pochi minuti. Recensione Honor 50 Scheda Tecnica Honor 50

Miglior smartphone Honor per fotocamera

Nel corso degli ultimi anni Honor ha sperimentato molto sul versante della qualità fotografica. Ciò gli ha permesso di arrivare a livelli molto alti, grazie soprattutto all'utilizzo di un gran numero di ottiche e di una buona ottimizzazione AI. Di seguito trovate i migliori camera-phone a marchio Honor.

Honor 70 Honor 70 spicca decisamente per il suo kit fotografico. Monta l'ultimo sensore da 54 megapixel capace di fare ottime foto (anche con poca luce e in condizioni di illuminazione difficile) e anche bei video. Buona anche la fotocamera grandangolare da ben 50 megapixel. Si difende piuttosto bene anche la fotocamera frontale da 32 megapixel. Recensione Honor 70 Scheda tecnica Honor 70

Come scegliamo gli smartphone Honor?

Per poter confrontare in maniera analitica i tantissimi smartphone Honor sul mercato è necessario tenere ben presenti alcuni punti focali. Qui di seguito riportiamo gli elementi che abbiamo deciso di evidenziare nella nostra selezione, dando una rapida spiegazione per ciascuna categoria. Display: grandezza dello schermo e qualità dell'immagine sono molto importanti per gestire al meglio l'esperienza utente, ma bisogna valutare anche la tecnologia di costruzione del pannello. Hardware: in questa categoria contano la potenza del processore, la quantità di RAM e memoria interna e l'ottimizzazione che l'azienda ha operato sul singolo smartphone per armonizzare al meglio tali elementi. Fotocamere: due o più fotocamere sono meglio di una, anche se si deve valutare la qualità del sensore e la versatilità delle eventuali ottiche aggiuntive. Autonomia: uno degli elementi più semplici da valutare, basta guardare la capacità energetica della batteria montata sullo smartphone; ma attenti all'ottimizzazione software, che a volte fa la differenza.

Funzionalità: alcuni modelli presentano caratteristiche esclusive, come funzioni smart avanzate, sensori innovativi o anche un design particolarmente ricercato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell'acquisto. DA NON PERDERE Se cercate prodotti differenti dai migliori smartphone Honor, qui di seguito potete trovare qualche alternativa: Miglior smartphone Samsung

Miglior smartphone Huawei

Miglior smartphone Sony

Miglior smartphone Google

Miglior smartphone Xiaomi

Miglior smartphone Redmi

Miglior smartphone OnePlus

Miglior smartphone Oppo

Miglior smartphone Realme