Miglior smartphone Huawei 2024

La nostra lista dei migliori smartphone Huawei aggiornata a marzo 2024. Se foste alla ricerca di consigli più generali, vi rimandiamo alla guida miglior smartphone 2024.

Migliori smartphone Huawei 2024

La gamma smartphone di Huawei è una delle più vaste del panorama Android, visto che propone modelli per ogni fascia e ogni esigenza. Per questo, abbiamo creato una guida all'acquisto tutta dedicata ai prodotti della casa cinese, basandoci sia sul prezzo che sulle caratteristiche peculiari di ogni dispositivo. Se foste alla ricerca di qualcosa di più generico, possiamo suggerirvi la nostra guida miglior smartphone Android, dove troverete una maggiore differenziazione a livello di prodotti. Abbiamo diviso i migliori smartphone Huawei in varie categorie, per rendere più agevole la ricerca. Nella lista a seguire trovate le varie sezioni in cui si divide la guida: economico

fascia media

fascia alta

qualità/prezzo

per fotocamera

Miglior smartphone Huawei economico - sotto i 200€

Huawei ha diverse linee di smartphone per quanto riguarda la fascia bassa, molti dei quali si trovano anche al di sotto dei 200€. Se il risparmio è quello che più v'interessa, qui sotto trovate uno dei modelli meno costosi ma comunque di buona qualità. Al momento non ci sono prodotti disponibili in questa categoria. Nell'attesa di poterla nutrire a dovere, vi invitiamo a proseguire nella lettura della nostra guida.

Miglior smartphone Huawei fascia media - sotto i 300€

Nella fascia media si cominciano già a trovare prodotti dotati di design e caratteristiche tecniche interessanti, quasi sempre ereditate dai modelli di fascia superiore. Il costo rimane contenuto e l'esperienza utente è pienamente appagante.

Huawei Nova 8i La famiglia Nova 8 di Huawei accoglie un nuovo membro, Huawei Nova 8i! Questo bellissimo smartphone vanta un display LCD Full HD+ da 6,67". Sotto la scocca abbiamo un processore Snapdragon 662, 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo una fotocamera posteriore principale da 64 megapixel, una grandangolare da 8 megapixel, una per la profondità da 2 megapixel e una per le macro da 2 megapixel. Buona anche la fotocamera anteriore da 16 megapixel. Infine, la batteria da 4.300 mAh garantisce buona autonomia al dispositivo.

Huawei Nova 10 SE Huawei Nova 10 SE è un dispositivo di gamma medio-alta che pone i suoi principali punti di forza sull'aspetto fotografico. Vediamo subito le specifiche tecniche. Display da 6,67" OLED Full HD+, refresh rate a 90 Hz e HDR10. Sotto la scocca troviamo Qualcomm Snapdragon 680 4G octa-core fino a 2,4 GHz, più GPU Adreno 610, 6 / 8 GB di RAM e 128 / 256 GB di storage interno. Il kit fotografico comprende una principale da 108 megapixel, un grandangolo da 8 megapixel e una sensore di profondità da 2 megapixel. Non manca una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 66W.

Miglior smartphone Huawei fascia alta - oltre i 300€

Se avete esigenze più ampie e un budget elevato, in questa sezione potete trovare modelli Huawei di ottima qualità, dotati di tutto quello che serve per offrire un'esperienza d'utilizzo di alto livello senza sacrificare alcun dettaglio.

Huawei Nova 10 Con Huawei Nova 10 l'azienda conferma la sua volontà di essere presente nel mercato smartphone. Lo smartphone in questione è un modello di fascia medio-alta. Vediamo subito le caratteristiche: display da 6,67" OLED Full HD+, refresh rate a 120 Hz, HDR10, processore Qualcomm Snapdragon 778G 4G octa-core fino a 2,4 GHz, GPU Adreno 642L, 8 GB RAM, più 128 / 256 GB di storage interno. Menzione d'onore al comparto fotografico: principale da 50 megapixel, grandangolo da 8 megapixel, sensore di profondità da 2 megapixel. La batteria da 4.000 mAh garantisce buona autonomia al dispositivo.

Huawei Mate 50 Pro HUAWEI Mate 50 Pro è il top di gamma del momento, è questo lo si intuisce dal suo oneroso prezzo di lancio. Vanta un bellissimo display da 6,74" (2.616 x 1.212 pixel) Full HD+ OLED. Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da 8 GB di RAM, 256GB / 512GB di ROM (espandibile tramite memorie NM). Di tutto rispetto è il comparto fotografico che comprende una fotocamera posteriore principale da 50 megapixel, una grandangolare da 13 megapixel, un sensore tele-periscopico da 64 megapixel con zoom ottico 3,5x e una fotocamera anteriore da 13 megapixel con 3D ToF e riconoscimento facciale 3D. Buona la batteria da 4.700 mAh.

Huawei P50 Pocket Huawei P50 Pocket è un nuovissimo smartphone pieghevole. Vanta uno schermo da 6,9" OLED. A muovere il dispositivo abbiamo il processore Snapdragon 888 4G octa core da 2,84 GHz con GPU Adreno 660. Come tutti i Huawei top di gamma, anche questo P50 Pocket si fa valere per il comparto fotografico, soprattutto per il sensore principale da 40 megapixel ƒ/1.8 con le tecnologie XD Optics (per un maggior recupero del dettaglio) e True Croma (per una resa cromatica impeccabile). Buona anche la batteria da 4.000 mAh. Recensione Huawei P50 Pocket

Huawei P50 Pro P50 Pro vanta un display da 6,6" in tecnologia OLED. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 888, purtroppo nella sua versione 4G. Si tratta della solita ottima CPU a 5nm con GPU Adreno 660. Il tutto è poi accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo una fotocamera principale da 50 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente, una 40 megapixel in bianco e nero da ƒ/1.6, una fotocamera grandangolare da 13 megapixel e una da 64 megapixel ƒ/3.5 zoom 3.5X. Non manca una discreta batteria da 4.360 mAh. Recensione Huawei P50 Pro

Huawei P60 Pro P60 Pro è uno smartphone top di gamma dal bel design e dall'ottima qualità cotruttiva. Lo schermo di Huawei P60 Pro è uno dei suoi fiori all'occhiello in quanto si tratta di un LTPO OLED da 6,67" con frequenza di aggiornamento variabile tra 1 e 120Hz. La EMUI è curatissima e piena di fronzoli, e le fotocamere sono decisamente di alto livello. Grazie alla generosa batteria e al software fortemente ottimizzato il dispositivo offre una buona autonomia. Peccato per il prezzo non concorrenziale. Recensione Huawei P60 Pro

Huawei Mate Xs 2 Huawei Mate Xs 2 è lo smartphone ideale per chi non ha problemi di budget. Vanta un comodo schermo OLDE da 7,7" con risoluzione di 2200 x 2480 pixel. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G octa, un processore grafico Adreno 660, più 8 GB di RAM e 256 / 512 GB di memoria (espandibile tramite microSD). A fare la differenza è il comparto fotografico, con una fotocamera principale da 50 megapixel che registra video fino alla risoluzione di 4K (3840 x 2160 pixel) e ha a disposizione anche un flash Doppio a due tonalità. La fotocamera frontale è da 10,7 megapixel. Buona anche la batteria da 4.600 mAh (purtroppo non removibile). Scheda Tecnica Huawei Mate Xs 2

Miglior smartphone Huawei qualità/prezzo

Di seguito troverete solo i migliori smartphone Samsung dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Questo paragrafo è sempre soggetto ad aggiornamenti, in quanto ci impegniamo a proporvi solo quei prodotti che sono davvero convenienti alla luce delle loro caratteristiche specifiche e del loro prezzo di vendita.

Miglior smartphone Huawei per fotocamera

Huawei si è dimostrata una delle aziende più innovative per quanto riguarda la sperimentazione di nuove tecnologie fotografiche su smartphone. Per questo i suoi modelli di punta includono tante fotocamere e varie ottimizzazioni AI per garantire scatti di qualità molto elevata.

Huawei Mate 50 Pro Decisamente curata la parte fotografica di questo Huawei Mate 50 Pro. E' il primo smartphone ad avere la possibilità di variare l'apertura della fotocamera principale fra 10 stop differenti, garantendo quindi nuove possibilità ai fotografi più capaci. Abbiamo inoltre una fotocamera grandangolare e una pericscopica. Un kit fotografico completo che copre (quasi) qualsiasi tipologia di utilizzo. Recensione Huawei Mate 50 Pro Scheda tecnica Huawei Mate 50 Pro

Huawei P60 Pro Huawei P60 Pro è uno smartphone top di gamma che scatta foto da top di gamma. Abbiamo una fotocamera posteriore principale Ultra Lighting da 48 megapixel (apertura regolabile f/1.4-4.0, OIS), una ultragrandangolare da 13 megapixel (f/2.2), un teleobiettivo Ultra Lighting da 48 megapixel (f/2.1, OIS) e una fotocamera anteriore da 13 megapixel (ultragrandangolare, f/2.4). Ottimi anche i video! Recensione Huawei P60 Pro

Come scegliamo gli smartphone Huawei?

Per poter confrontare in maniera analitica i tantissimi smartphone Huawei sul mercato è necessario tenere ben presenti alcuni punti focali. Qui di seguito riportiamo gli elementi che abbiamo deciso di evidenziare nella nostra selezione, dando una rapida spiegazione per ciascuna categoria. Display: grandezza dello schermo e qualità dell'immagine sono molto importanti per gestire al meglio l'esperienza utente, ma bisogna valutare anche la tecnologia del pannello, LCD o AMOLED. Hardware: in questa categoria contano la potenza del processore, la quantità di RAM e memoria interna e l'ottimizzazione che l'azienda ha operato sul singolo smartphone per armonizzare al meglio tali elementi. Fotocamere: due o più fotocamere sono meglio di una, anche se si deve valutare la qualità del sensore e la versatilità delle eventuali ottiche aggiuntive. Autonomia: uno degli elementi più semplici da valutare, basta guardare la capacità energetica della batteria montata sullo smartphone. Ma attenti all'ottimizzazione software, che a volte fa la differenza.

Funzionalità: alcuni modelli presentano caratteristiche esclusive, come funzioni smart avanzate, sensori innovativi o anche un design particolarmente ricercato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell'acquisto. DA NON PERDERE Se cercate prodotti differenti dai migliori smartphone Huawei, qui di seguito potete trovare qualche alternativa: Miglior smartphone Samsung

Miglior smartphone Honor

Miglior smartphone Sony

Miglior smartphone Google

Miglior smartphone Xiaomi

Miglior smartphone Redmi

Miglior smartphone OnePlus

Miglior smartphone Oppo

Miglior smartphone Realme