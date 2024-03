Miglior smartphone OnePlus 2024

La nostra lista dei migliori smartphone OnePlus aggiornata a marzo 2024. Se foste alla ricerca di consigli più generali, vi rimandiamo alla guida miglior smartphone 2024.

Migliori smartphone OnePlus 2024

OnePlus si è guadagnata una buona reputazione nel corso degli anni, diventando una delle aziende preferite degli appassionati di smartphone Android. Questo grazie ad line-up con pochi prodotti, tutti di buona qualità, e prezzi leggermente inferiori rispetto ai concorrenti più blasonati come Samsung, Apple e Huawei. Se foste alla ricerca di qualcosa di più generico, possiamo suggerirvi la nostra guida miglior smartphone Android, dove troverete una maggiore differenziazione a livello di prodotti. Abbiamo diviso i migliori smartphone OnePlus in varie categorie, per rendere più agevole la ricerca. Nella lista a seguire trovate le varie sezioni in cui si divide la guida: economico

fascia media

fascia alta

top di gamma

per batteria

per fotocamera

Miglior smartphone OnePlus economico

OnePlus si è introdotta nella fascia entry-level da poco tempo. Attualmente non sono presenti prodotti in questa categoria. Ma non temete, altri paragrafi ricchi di prodotti in offerta vi aspettano.

Miglior smartphone OnePlus fascia media

Anche la fascia media non è – o meglio, non è più – un terreno di confronto per OnePlus, che produce ormai solo smartphone dal costo più elevato. Per fortuna, grazie alla svalutazione dei modelli meno recenti, è comunque possibile trovare qualche prodotto da inserire in questa fascia.

OnePlus Nord CE 3 Lite OnePlus Nord CE 3 Lite è smartphone abbastanza buono. Escluso il display non AMOLED da 6,72", sono tante le caratteristiche che potrebbero farvi propendere per lui, cominciando dal prezzo. Il design tutto sommato è gradevole e l'hardware è abbastanza classico con un processore Snapdragon 695 octa core, sicuramente affidabile, ma un po' datato. Il kit fotografico spicca per la principale da ben 108 megapixel. Per quanto riguarda il software, arriva sul mercato con Android 13. La batteria è da 5.000 mAh e in più abbiamo anche la ricarica rapida a 67W. Recensione OnePlus Nord CE 3 Lite Scheda Tecnica OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord CE 2 OnePlus Nord CE 2 è uno smartphone concreto, che offre molto sotto molti aspetti. Vanta un pannello da 6,43" in tecnologia AMOLED, risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) e refresh rate a 90 Hz. Il software rimane valido, così come anche l'hardware (abbiamo un processore di casa Mediatek). Il set di fotocamere comprende una 64 megapixel, una grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. OnePlus Nord CE 2 mantiene la stessa batteria da 4.500 mAh, ma introduce una ricarica rapida a ben 65 W. Recensione OnePlus Nord CE 2 Scheda Tecnica OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord 3 OnePlus Nord 3 è uno smartphone concerto con alcuni punti di forza tra cui un hardware potente, una fotocamera principale da 50 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente (migliorata rispetto al modello precedente), un buon display da 6,74" Full HD e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 80W. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla nostra accurata recensione. Recensione OnePlus Nord 3 Scheda tecnica OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 2 OnePlus Nord 2 è uno smartphone eccezionale senza mezze misure. Vanta un ampio display da 6,43" Fluid AMOLED da 90 Hz con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel). Al suo interno implementa un processore diverso dai "soliti" Snapdragon di fascia intermedia, ovvero il recente Mediatek Dimensity 1200-AI octa core da 3 GHz a 6 nm e un processore grafico Mali G77 MC9. Il comparto fotografico include una fotocamera IMX766 di Sony da 50 megapixel. Infine, la batteria da 4.500 mAh garantisce buona autonomia al dispositivo. Recensione OnePlus Nord 2 Scheda tecnica OnePlus Nord 2

Miglior smartphone OnePlus fascia alta

Per quanto riguarda la fascia alta, OnePlus si è sempre data da fare negli ultimi anni. I dispositivi che trovate in questa sezione sono già pronti a tutto ed offrono un ottimo bilanciamento tra prezzo e prestazioni. Sono consigliati ad una larga fetta di utenza, visto che sono prodotti completi sotto ogni punto di vista.

OnePlus Nord 2T OnePlus Nord 2T vanta uno schermo da 6,44" Full HD+ (1080 x 2400 pixel) in tecnologia AMOLED e con refresh rate impostabile anche a 90 Hz. La vera novità di questo modello è il processore Dimensity 1300 di Mediatek, con frequenza massima di 3 GHz e processo produttivo a 6 nm. Il tutto accompagnato da una GPU Mali G77 MC9 e da 8 o 12 GB di RAM. La memoria interna va di pari passo: 128 o 256 GB, in ogni caso non espandibile. Il kit di fotocamere comprende una 50 megapixel come sensore principale, una 8 megapixel grandangolare e una 2 megapixel per migliorare l'effetto bokeh. Discreta anche la fotocamera frontale da 32 megapixel. La batteria da 4.500 mAh garantisce circa un giorno di autonomia (anche con un utilizzo intenso). Recensione OnePlus Nord 2T Scheda Tecnica OnePlus Nord 2T

Miglior smartphone OnePlus top di gamma

Se volete il meglio dell'esperienza OnePlus, trovate di seguito i modelli più avanzati della sua gamma, quelli che costano di più ma che integrano i componenti più potenti e ottimizzati. Questi smartphone possono essere considerati al vertice del settore, soprattutto per quanto riguarda fluidità ed esperienza d'utilizzo.

OnePlus 10T OnePlus 10T è uno smartphone atipico, progettato per fare grandi cose, tra cui essere un ottimo gaming phone. Vanta un display da ben 6,7" in tecnologia AMOLED, con risoluzione Full HD+, refresh rate variabile fra 60, 90 e 120 Hz e addirittura un touch sampling record da ben 1.000 Hz. L'hardware da vero top di gamma comprende il nuovissimo processore Snapdragon 8+ Gen 1 con GPU Adreno 730, ben 8 o addirittura 16 GB di RAM (in ogni caso LPDDR5) e 128 o 256 GB UFS 3.1 di memoria interna. Ottimo il comparto fotografico soprattutto la fotocamera principale da 50 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente. La batteria è una corposa 4.800 mAh. Recensione OnePlus 10T Scheda Tecnica OnePlus 10T

OnePlus 10 Pro OnePlus 10 Pro monta un pannello da ben 6,7" in tecnologia LTPO AMOLED, con un'altissima risoluzione QHD+ (1440 x 3216 pixel) e un refresh rate variabile fra 1 e 120 Hz. OnePlus 10 Pro vanta un hardware da vero top di gamma con un processore Snapdragon 8 Gen 1 octa core da 3 GHz, GPU Adreno 730 e o 8 o 12 GB di RAM LPDDR5. La memoria interna ammonta a 128 o 256 GB di conseguenza. Il comparto fotografico è interessante. Abbiamo una fotocamera principale da 48 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente, una 8 megapixel ƒ/2.4 zoom 3.3X ottico e una 50 megapixel ƒ/2.2 grandangolare con un'apertura del campo di ben 150° (ma si può scattare anche con un grandangolo classico). OnePlus 10 Pro è dotato di una batteria da 5.000 mAh. Recensione OnePlus 10 Pro Scheda Tecnica OnePlus 10 Pro

OnePlus 12R OnePlus 12R non è altro che la versione più economica del già noto (e recensito) OnePlus 12. Lo schermo è indubbiamente uno dei migliori display in circolazione nella fascia di prezzo. Abbiamo un pannello da 6,78" con risoluzione 1.5K (1264 x 2780 pixel) in tecnologia LTPO AMOLED con refresh rate variabile fra 1 e 120 Hz. OnePlus 12R vanta una fotocamera principale da 50 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente. La principale differenza rispetto alla versione "non R" sta nel processore, sempre premium, ma dello scorso anno (Snapdragon 8 Gen 2 octa core a 4 nm). Abbiamo inoltre un solo taglio di memoria: 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 4.0. Monta un'enorme batteria da ben 5.500 mAh. Recensione OnePlus 12R Scheda tecnica OnePlus 12R

OnePlus 11 OnePlus 11 monta un pannello di tutto rispetto da 6,7" con risoluzione 2K (1440 x 3216 pixel) e un refresh rate adattivo fra 1 e 120 Hz (grazie alla tecnologia AMOLED LTPO 3.0). Sotto la scocca abbiamo un processore Snapdragon 8 Gen 2 octa core, una GPU Adreno 740, 8 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 128 o 256 GB di memoria interna. L'allettante kit fotografico comprende una fotocamera principale da 50 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente, una 48 megapixel ƒ/2.2 grandangolare e una 32 megapixel ƒ/2.0 per il teleobiettivo 2x. La fotocamera frontale da 16 megapixel ƒ/2.45 da il meglio di sé solo con buona luce. La batteria è una corposa 5.000 mAh. Recensione OnePlus 11 Scheda Tecnica OnePlus 11

OnePlus 12 OnePlus 12 è il nuovo premium phone lanciato da poco dall'azienda. OnePlus 12 monta un pannello curvo da ben 6,82" in tecnologia LTPO AMOLED (quindi con refresh rate da 1 a 120 Hz) e con risoluzione QHD+. Il processore è il nuovo Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm che ovviamente si porta dietro tutta una serie di benefici, come il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 5.4. Le fotocamere scattano anche meglio di altri smartphone della stessa categoria e il software è fluidissimo. La batteria da 5.400 mAh promette un'autonomia da vero top di gamma. Recensione OnePlus 12 Scheda tecnica OnePlus 12

Miglior smartphone OnePlus per batteria

OnePlus non ha mai lanciato un vero e proprio battery-phone, ma di certo non si può dire che i suoi prodotti siano scarsi in questo senso. Sebbene la capacità della batteria non sia enorme, l'ottimizzazione software e la ricarica super rapida regalano belle soddisfazioni.

OnePlus 12R Sotto la scocca di OnePlus 12R troviamo un'enorme batteria da ben 5.500 mAh. Quest'ultima permette allo smartphone di superare senza problemi un'intera giornata lavorativa (anche intensa). Il tutto è reso possibile dal processore e dal suo sistema di raffreddamento. Inoltre, è presente la ricarica rapidissima a 100W (carica completa in soli 26 min). Recensione OnePlus 12R Scheda tecnica OnePlus 12R

Miglior smartphone OnePlus per fotocamera

La qualità fotografica degli smartphone OnePlus si è costantemente alzata nel corso degli anni, raggiungendo ormai ottimi risultati. Il dispositivo che trovate di seguito racchiude la filosofia dell'azienda a livello fotografico ed offre un buon esempio di cosa sia riuscita a fare per dare ai suoi utenti la possibilità di ottenere sempre scatti degni di nota.

OnePlus 10 Pro OnePlus 10 Pro tra le altre cose spicca per il suo kit di fotocamere. Abbiamo una fotocamera principale da 48 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente, una 8 megapixel ƒ/2.4 zoom 3.3X ottico e una 50 megapixel ƒ/2.2 grandangolare con un'apertura del campo di ben 150°. Per quanto riguarda la parte video, si possono fare video in 8K a 24 fps o in 4K a 120 fps, ma solo quelli a 60 fps sono davvero interessanti. Recensione OnePlus 10 Pro Scheda Tecnica OnePlus 10 Pro

Come scegliamo gli smartphone OnePlus?

Per poter confrontare in maniera analitica i tantissimi smartphone OnePlus sul mercato è necessario tenere ben presenti alcuni punti focali. Qui di seguito riportiamo gli elementi che abbiamo deciso di evidenziare nella nostra selezione, dando una rapida spiegazione per ciascuna categoria. Display: grandezza dello schermo e qualità dell'immagine sono molto importanti per gestire al meglio l'esperienza utente, ma bisogna valutare anche la tecnologia del pannello, LCD o AMOLED. Hardware: in questa categoria contano la potenza del processore, la quantità di RAM e memoria interna e l'ottimizzazione che l'azienda ha operato sul singolo smartphone per armonizzare al meglio tali elementi. Fotocamere: due o più fotocamere sono meglio di una, anche se si deve valutare la qualità del sensore e la versatilità delle eventuali ottiche aggiuntive. Autonomia: uno degli elementi più semplici da valutare, basta guardare la capacità energetica della batteria montata sullo smartphone. Ma attenti all'ottimizzazione software, che a volte fa la differenza.

Funzionalità: alcuni modelli presentano caratteristiche esclusive, come funzioni smart avanzate, sensori innovativi o anche un design particolarmente ricercato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell'acquisto. DA NON PERDERE Se cercate prodotti differenti dai migliori smartphone OnePlus, qui di seguito potete trovare qualche alternativa: Miglior smartphone Samsung

Miglior smartphone Huawei

Miglior smartphone Sony

Miglior smartphone Google

Miglior smartphone Xiaomi

Miglior smartphone Redmi

Miglior smartphone Honor

Miglior smartphone Oppo

Miglior smartphone Realme