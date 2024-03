Miglior smartphone OPPO – Marzo 2024

La nostra lista dei migliori smartphone OPPO aggiornata a marzo 2024. Se foste alla ricerca di consigli più generali, vi rimandiamo alla guida miglior smartphone 2024.

Migliori smartphone OPPO 2024

Miglior smartphone OPPO economico

Se volete spendere il meno possibile, ecco qui di seguito i dispositivi più economici in assoluto tra quelli venduti da Oppo. Anche se la potenza non è il loro forte, la parte estetica e l'esperienza d'uso non sono troppo lontane rispetto ai modelli appartenenti a fasce più alte.

OPPO A17 A17 è uno smartphone dall'ottimo rapporto qualità/prezzo e ci apprestiamo a spiegarvi il perché! Abbiamo un comodo schermo da 6,56" LCD a 60 Hz, 4 GB di RAM e 64 GB di ROM, una potente batteria da 5.000 mAh, più una ricarica rapida da 10W. E' inoltre dotato di una doppia fotocamera con design verticale (principale da 50 megapixel). Materiali di qualità, design sottile, scocca elegante e un processore niente male, il tutto ad un prezzo davvero conveniente.

OPPO A38 OPPO A38 è uno smartphone concreto dotato di ricarica rapida SUPERVOOC, batteria da 5.000 mAh, fotocamera AI da 50 megapixel e schermo LCD da 6,56" HD+ da 90 Hz. A muovere il dispositivo troviamo un processore MediaTek Helio G85, con GPU Mali G52 MC2 a 1 GHz. Il design colpisce per colori e texture, e si conferma sottilissimo e piuttosto leggero. Di seguito il nostro articolo dedicato. Scheda tecnica OPPO A38

OPPO A58 A spiccare in OPPO A58 è sicuramente il design originale e caratteristico in entrambe le colorazioni. Abbiamo poi uno schermo Sunlight da 6,72" FHD+ con funzionalità All-Day AI Eye Comfort. Sotto la scocca troviamo il SoC MediaTek Helio G85, accoppiato a 6 GB di RAM e 128 GB di ROM (entrambe espandibili, la prima virtualmente tramite RAM Expansion, e la seconda tramite microSD). Non mancano potenti altoparlanti stereo in grado di offrire un'esperienza sonora di alta qualità e una batteria da 5.000 mAh.

OPPO A54s OPPO A54s è uno smartphone dalle prestazioni elevate unite a un design elegante e sofisticato. Vediamo insieme le specifiche tecniche! Vanta uno schermo da 6,52'' Eye Care LCD (720 x 1.600 pixel) con frequenza di aggiornamento 60 Hz. Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Helio G35 con GPU PowerVR GE8320, più 4 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile con microSD. Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo una fotocamera posteriore principale da 50 megapixel e una fotocamera frontale da 8 megapixel. La batteria da 5.000 mAh, con funzione Super Nighttime Standby per consumare solo l'1,32% di energia, garantisce ottima autonomia al dispositivo.

OPPO A77 5G OPPO A77 5G è uno smartphone economico e performante da prendere in considerazione se si è in cerca di un buon prodotto dal prezzo contenuto. Vanta un comodo schermo da 6,6" LCD HD+. MediaTek Dimensity 810 5G è il processore che muove il dispositivo. Abbiamo anche 4 GB di RAM e 64 GB di ROM. Bene anche il kit fotografico (48 megapixel + 2 megapixel). La grande batteria da 5.000 mAh dona buona autonomia al dispositivo.

OPPO A78 5G OPPO A78 5G fa del design e delle prestazioni i suoi punti di forza. Cominciando dal prezzo di lancio davvero interessante, sono innumerevoli le caratteristiche che potrebbero farvi propendere per lui. Abbiamo un display da 6,55" in tecnologia SuperAMOLED con risoluzione HD+ (720 x 1612 pixel). Sotto la scocca troviamo un processore Mediatek MT6833 Dimensity 700 octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2,2 GHz e un processore grafico Mali-G57 MC2. Non mancano 4 GB di RAM, 128 GB di memoria e una potente batteria da 5.000 mAh. Scheda Tecnica OPPO A78

Miglior smartphone OPPO fascia media

La proposto di fascia media di OPPO è molto interessante, perché propone un buon bilanciamento tra prezzo, bellezza e prestazioni. In questo caso vi consigliamo dei modelli dal costo contenuto ma dalle caratteristiche degne di nota.

OPPO Reno8 T A sorpresa, OPPO ha lanciato OPPO Reno8 T, un dispositivo medio gamma che non rinuncia ad alcune specifiche tecniche da top (come ad esempio la fotocamera posteriore da ben 100 megapixel). Il display dello smartphone è da 6,4" in tecnologia AMOLED e con frequenza d'aggiornamento di 90 Hz. Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Helio G99 octa core con processo produttivo a 6 nm e frequenza di picco di 2,2 GHz, unito a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ottima la batteria da 5.000 mAh.

OPPO Reno8 Lite OPPO Reno8 Lite vanta uno schermo da 6,43" con risoluzione di Full HD+ (1080 x 2400 pixel) e realizzato in tecnologia AMOLED. Ad animare il dispositivo troviamo il processore Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2,4 GHz e ha un processore grafico Adreno 619. Il kit fotografico comprende delle fotocamere di tutto rispetto a cominciare dalla principale da 64 megapixel. Buona anche la fotocamera frontale da 16 megapixel. La batteria non removibile da 4.500 mAh si occuperà dell'autonomia del dispositivo. Scheda Tecnica OPPO Reno8 Lite

OPPO Reno7 OPPO Reno7 vanta uno schermo AMOLED da 6,43" con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel). Per di più vanta un hardware piuttosto modesto. Abbiamo un processore Snapdragon 680 octa core da 2,4 GHz a 6 nm con GPU Adreno 610, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, per fortuna espandibili tramite microSD. Il suo comparto fotografico è composto da quattro fotocamere: la principale da 64 megapixel ƒ/1.7, una 2 megapixel ƒ/2.4 in bianco e nero, una 2 megapixel ƒ/2.4 microscopica e una frontale da 32 megapixel ƒ/2.4. La batteria da 4.500 mAh garantisce buona autonomia al dispositivo. Recensione OPPO Reno7 Scheda tecnica OPPO Reno7

OPPO Reno6 OPPO Reno6 non delude le aspettative nemmeno dei più esigenti, cominciando dal design. Ma il vero punto di forza di questo smartphone è il suo display AMOLED da 6,42" con risoluzione Full HD+. Sotto la scocca a muovere il dispositivo abbiamo un processore Mediatek Dimensity 900 octa core a 6 nm, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 2.1, purtroppo non espandibile tramite microSD. Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo 3 fotocamere: una 64 megapixel ƒ/1.7, una 8 megapixel ƒ/2.2 grandangolare e una 2 megapixel ƒ/2.4 per le macro. Infine, la batteria da 4.300 mAh garantisce buona autonomia al dispositivo. Recensione OPPO Reno6 Scheda Tecnica OPPO Reno6

OPPO A79 5G OPPO A79 5G è uno smartphone di fascia media con una scheda tecnica interessante ed equilibrata, accoppiata ad un design non banale e ricercato. Abbiamo un display LCD da 6,72" (2.400 x 1.080 pixel) Full HD+ con refresh rate fino a 90Hz. Sotto la scocca a muovere il dispositivo troviamo un processore Octa Core MediaTek Dimensity 6020 7 nm coadiuvato da una GPU Mali-G57 MC2. Non mancano 4 / 8 GB di RAM e 128 / 256 di storage interno. Interessante il comparto fotografico (principale 50 megapixel, ritratto 2 megapixel) e potente la batteria (5000 mAh con ricarica SuperVOOC a 33W).

OPPO Find X5 Lite OPPO Find X5 Lite è il top di gamma più economico di OPPO del 2022. Vanta uno schermo AMOLED da 6,4''. Come CPU abbiamo MediaTek Dimensity 900. Non mancano 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Il kit fotografico comprende una fotocamera principale da 64 megapixel, più una grandangolare da 8 megapixel e una per le macro da 2 megapixel. Bene anche la frontale da 32 megapixel. Buona anche la batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata (SuperVOOC) a 65 W.

OPPO Find X3 Lite 5G Altro membro della famiglia X3 Series di OPPO. Offre un display da 6.4" FHD+ OLED con supporto HDR10+. Al suo interno troviamo un processore Snapdragon 765G affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di memoria interna UFS 2.1. Il comparto fotografico non delude e ci offre un sensore principale 64 megapixel f/1.7 stabilizzato elettronicamente, una fotocamera ultra-wide da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel. La batteria da 4.300 mAh (ricarica rapida a 65W) garantisce una buona autonomia. Recensione OPPO Find X3 Lite

OPPO A98 OPPO A98 è un dispositivo medio-gamma con una scheda tecnica molto interessante (come il suo prezzo di lancio). Andiamo a vedere subito le specifiche complete. Vanta un display da 6,72" Full HD+ AMOLED. Sotto la scocca troviamo un processore Octa Core Snapdragon 695 8 nm, 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Il kit fotografico comprende una principale da 64 megapixel con LED flash, un sensore di profondità da 2 megapixel e un terzo sensore da 2 megapixel. Ottima la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 67 W SuperVOOC.

Miglior smartphone OPPO fascia alta

La fascia alta è il posto dove OPPO si sente più a suo agio. Qui, infatti, potete trovare i modelli più innovativi e particolari, quelli su cui puntare per avere un'esperienza d'uso di altissimo livello, anche senza spendere troppo.

OPPO Reno8 Oppo Reno8 vanta un display da 6,43" Full HD+ in tecnologia OLED e refresh rate a 90 Hz. Sotto la scocca a muovere il dispositivo troviamo il potente processore MediaTek Dimensity 1300, più 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 50 megapixel f/1.8, una grandangolare da 8 megapixel f/2.2 e una per le macro da 2 megapixel f/2.4. Buona anche la fotocamera anteriore da 32 megapixel con autofocus. All'appello non manca una potente batteria da 4.500 mAh. Scheda Tecnica OPPO Reno8

OPPO Find X3 Pro 5G OPPO Find X3 Pro è uno smartphone dalle ottime prestazioni. Vanta un display da 6,7" QHD+ (1440 x 3216 pixel) realizzato in tecnologia AMOLED. Al suo interno troviamo un processore Snapdragon 888 octa con supporto ai 64 bit (che lavora alla frequenza di 2,84 GHz) con un processore grafico Adreno 660. Abbiamo poi 12 GB di RAM e 256 GB di memoria non espandibile. Ottima la fotocamera principale da 50 megapixel dotata di flash Singolo e di stabilizzatore (ideale per avere foto più nitide e meno mosse). Buona anche la fotocamera frontale da 32 megapixel. Inoltre, i video possono essere registrati a 4K (3840 x 2160 pixel). La batteria non removibile da 4.500 mAh garantisce al dispositivo un'ottima autonomia e una ricarica flash. Scheda tecnica OPPO Find X3 Pro 5G

OPPO Reno8 Pro OPPO Reno8 Pro ha a disposizione un ampio display da ben 6,7" in tecnologia OLED. Ottimo il software e prestazioni notevoli del nuovo processore Mediatek. Inoltre, ha a disposizione una fotocamera da 50 megapixel ƒ/1.8, una grandangolare da 8 megapixel ƒ/2.2 e una per le macro da 2 megapixel ƒ/2.4. E' dotato di una batteria da 4.500 mAh, grande ma non enorme. Peccato per il prezzo (un po' troppo alto). Recensione OPPO Reno8 Pro Scheda Tecnica OPPO Reno8 Pro

Miglior smartphone OPPO top gamma

Per chi vuole il meglio della gamma OPPO abbiamo raccolto di seguito i top assoluti, i dispositivi più costosi e potenti prodotti dall'azienda cinese.

OPPO Reno10 OPPO Reno10, insieme alla variante Pro, è il nuovo medio/top gamma dell'azienda cinese. Vanta un comodo schermo da 6,7'' AMOLED. A muovere il dispositivo troviamo un processore MediaTek Dimensity 7050 5G con GPU ARM Mali-G68 MC4. Abbiamo anche 8 GB di RAM e 256 GB di ROM (espandibile con microSD fino a 2 TB). Ottima la fotocamera principale da 64 megapixel. Bene anche la batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata a 67 W.

OPPO Find X5 OPPO Find X5 vanta uno schermo da 6,55" in tecnologia AMOLED, con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz. Sotto la scocca abbiamo il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 888 octa core da 2,84 GHz con GPU Adreno 660, più 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, purtroppo non è espandibile. Il set fotografico comprende una 50 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente, una 50 megapixel grandangolare ƒ/2.2 e una 13 megapixel ƒ/2.4 zoom 2x. Infine, la batteria da 4.800 mAh garantisce complessivamente una buona autonomia. Recensione OPPO Find X5 Scheda Tecnica OPPO Find X5

OPPO Reno10 Pro OPPO Reno 10 Pro è il nuovo medio/top gamma dell'azienda cinese. Spicca per il suo ottimo bilanciamento fra caratteristiche, prestazioni e prezzo. Con qualche miglioria al comparto fotografico diventerebbe davvero lo smartphone dei sogni di tutti! Per saperne di più, vi lasciamo la nostra recensione e scheda tecnica. Recensione OPPO Reno 10 Pro Scheda tecnica OPPO Reno10 Pro

OPPO Find X5 Pro Oppo Find X5 Pro vanta un ampio display da 6,7" in tecnologia AMOLED, risoluzione QHD+ (1440 x 3216 pixel) e refresh rate variabile (grazie alla tecnologia LTPO) da 1 a 120 Hz. Sotto la scocca integra ovviamente tutto il meglio dell'hardware in circolazione. Abbiamo il processore Snapdragon 8 Gen 1 octa core da 3 GHz, GPU Adreno 730, 12 GB di RAM LPDDR5, 256 GB di memoria interna UFS 3.1 e la connettività 5G su entrambi gli slot SIM. Il kit fotografico comprende due fotocamere da 50 megapixel IMX766. Più che buona la fotocamera frontale da 32 megapixel ƒ/2.4. Ottima la batteria da 5.000 mAh e la gestione energetica complessiva di questo smartphone. Recensione OPPO Find X5 Pro Scheda Tecnica OPPO Find X5 Pro

OPPO Reno6 Pro Questo smartphone ha a disposizione un ottimo display da 6,55" in tecnologia AMOLED e risoluzione Full HD+. A muovere il dispositivo abbiamo il processore Snapdragon 870 octa core da 3,2 GHz a 7 nm, pronto a garantirvi buoni consumi e tanta potenza. Il processore grafico è un Adreno 650. Abbiamo poi 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1. (purtroppo non espandibile). Nulla da dire sul comparto fotografico, soprattutto sul sensore principale da 50 megapixel ƒ/1.8 con stabilizzazione ottica dell'immagine. La batteria da 4.500 mAh garantisce buona autonomia al dispositivo. Recensione OPPO Reno6 Pro Scheda tecnica OPPO Reno6 Pro

OPPO Find N2 Flip OPPO Find N2 Flip vanta uno schermo interno da 6,8" con risoluzione di 1080 x 2520 pixel, tecnologia AMOLED, luminosità di picco di 1.600 nits e supporto per l'HDR10+. Una volta chiuso noterete sul retro un altro grande display da 3,26" sempre in tecnologia AMOLED e con risoluzione di 328 x 720 pixel. L'hardware da degno top di gamma comprende 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e un processore Mediatek Dimensity 9000+ a 4 nm e con frequenza di lavoro massima fissata a 3,2 GHz. Il comparto fotografico è molto buono (a convincere è soprattutto il sensore principale). La batteria da 4.300 mAh rappresenta un risultato davvero notevole (soprattutto se si considera la concorrenza). Recensione OPPO Find N2 Flip Scheda Tecnica OPPO Find N2 Flip

Miglior smartphone OPPO per batteria

Se quello che volete da uno smartphone è un'autonomia da record, OPPO vi accontenta con un modello che vi farà arrivare a fine giornata anche con un utilizzo super intenso.

OPPO Reno6 La batteria di questo smartphone è da 4.300 mAh, un quantitativo discreto che ci ha sempre permesso di arrivare a fine giornata. Il vero punto forte è però la ricarica rapida a ben 65W. Recensione OPPO Reno6 Scheda Tecnica OPPO Reno6

Miglior smartphone OPPO per fotocamera

L'approccio di OPPO al mondo della fotografia digitale si esplicita grazie al dispositivo che trovate qui in basso, il quale racchiude tutta la tecnologia sviluppata dall'azienda e tutta la sua forza innovatrice.

OPPO Reno6 Pro Questo smartphone vanta un comparto fotografico da degno top di gamma. Abbiamo un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine, accoppiato ad una fotocamera grandangolare da 16 megapixel e anche ad una fotocamera zoom 2x (quasi sempre assente in questa fascia di prezzo). Recensione OPPO Reno6 Pro Scheda tecnica OPPO Reno6 Pro

Come scegliamo gli smartphone OPPO?

Per poter confrontare in maniera analitica i vari smartphone OPPO sul mercato è necessario tenere ben presenti alcuni punti focali. Qui di seguito riportiamo gli elementi che abbiamo deciso di evidenziare nella nostra selezione, dando una rapida spiegazione per ciascuna categoria. Display: grandezza dello schermo e qualità dell'immagine sono molto importanti per gestire al meglio l'esperienza utente, ma bisogna valutare anche la tecnologia del pannello, LCD o AMOLED. Hardware: in questa categoria contano la potenza del processore, la quantità di RAM e memoria interna e l'ottimizzazione che l'azienda ha operato sul singolo smartphone per armonizzare al meglio tali elementi. Fotocamere: due o più fotocamere sono meglio di una, anche se si deve valutare la qualità del sensore e la versatilità delle eventuali ottiche aggiuntive. Autonomia: uno degli elementi più semplici da valutare, basta guardare la capacità energetica della batteria montata sullo smartphone. Ma attenti all'ottimizzazione software, che a volte fa la differenza.

Funzionalità: alcuni modelli presentano caratteristiche esclusive, come funzioni smart avanzate, sensori innovativi o anche un design particolarmente ricercato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell'acquisto. DA NON PERDERE Se cercate prodotti differenti dai migliori smartphone OPPO, qui di seguito potete trovare qualche alternativa: Miglior smartphone Huawei

Miglior smartphone Honor

Miglior smartphone Sony

Miglior smartphone Google

Miglior smartphone Xiaomi

Miglior smartphone Redmi

Miglior smartphone OnePlus

Miglior smartphone Samsung

Miglior smartphone Realme