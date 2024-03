Miglior smartphone Realme 2024

La nostra lista dei migliori smartphone Realme aggiornata a marzo 2024. Se foste alla ricerca di consigli più generali, vi rimandiamo alla guida miglior smartphone 2024.

Migliori smartphone Realme 2024

Realme è un marchio cinese che si è reso indipendente da Oppo nel lontano 2019. Negli ultimi anni Realme si è fatta conoscere molto bene nei mercati internazionali e anche in Italia. Il focus di questo brand, come per Redmi, è la fascia bassa con prodotti dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Grazie a tale strategia, Realme si è fatta strada nel mondo degli smartphone, sino a far diventare molti dei suoi smartphone dei veri e propri best seller. Se foste alla ricerca di qualcosa di più generico, possiamo suggerirvi la nostra guida miglior smartphone Android, dove troverete una maggiore differenziazione a livello di prodotti.

Migliori smartphone Realme economici - sotto i 200€

Per quanto riguarda gli smartphone economici, Realme si difende piuttosto bene. Se avete un budget limitato ma siete in cerca di un prodotto che soddisfi a pieno le vostre esigenze, siete nel posto giusto. Di seguito i migliori smartphone Realme economici.

Realme C30 Realme C30 è uno smartphone entry level caratterizzato dall'ampia batteria e da una cover posteriore "a righe". Vanta uno schermo da 6,5" (1600 x 720 pixel) LCD HD+. Dotato di un processore Unisoc T612, di GPU Mali-G57, più 3 GB di RAM e 32 GB di ROM espandibile con microSD fino a 1 TB. Il comparto fotografico è in linea con il prezzo super economico, in quanto abbiamo una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una frontale da 5 megapixel. L'ampia batteria da 5.000 mAh garantisce fino a 35 giorni di autonomia in standby. Design originale e caratteristiche concrete, lo smartphone ideale per i giovani.

Realme C31 Realme C31, il nuovo entry level dell'azienda cinese, vanta un display LCD da 6,5" con risoluzione HD+ e refresh rate a 60 Hz. Sotto la scocca troviamo un processore Unisoc T612, 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage interno. Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 13 megapixel, una per le macro da 2 megapixel e una per l'effetto bokeh sempre da 2 megapixel. Buona anche la fotocamera frontale da 5 megapixel. La potente batteria da 5.000 mAh con ricarica a 10W garantisce ottima autonomia al dispositivo. Scheda Tecnica Realme C31

Realme C21 Realme C21 vanta un ampio schermo da 6,5" in tecnologia IPS e risoluzione di 720 x 1600 pixel. L'hardware di questo smartphone è più che buono per la fascia di prezzo. Abbiamo un processore Mediatek Helio G35 a 12 nm e una GPU Power GE8320. Il comparto fotografico comprende una fotocamera da 13 megapixel e due sensori aggiuntivi da 2 megapixel, uno per le macro e uno per migliorare l'effetto bokeh. Uno dei punti di forza di questo smartphone è la sua batteria da 5.000 mAh. Recensione Realme C21 Scheda Tecnica Realme C21

Realme 9i Realme 9i, successore di Realme 8i, è uno smartphone di fascia medio-bassa con tutto il necessario per offrire una buona esperienza utente. Vanta un comodo schermo LCD Full HD+ da 6,6" (2412 x 1080 pixel). Sotto la scocca a muovere il dispositivo abbiamo un processore Octa Core Snapdragon 680 6 nm con GPU Adreno 610. Il comparto fotografico comprende una fotocamera posteriore da 50 megapixel, una fotocamera ritrattistica in bianco e nero da 2 megapixel e un sensore per le macro da 4 cm da 2 megapixel. Buona anche la fotocamera frontale da 16 megapixel. Ottima la batteria da 5.000 mAh (tipica) con ricarica rapida da 33 W. Scheda Tecnica Realme 9i

Realme C35 Realme C35 vanta un display da 6,6" Full HD+. Sotto la scocca troviamo un processore Octa-core UniSoC T616 a 12 nm. La RAM è da 4 GB, mentre lo storage interno è di 64/128 GB. Il kit fotografico comprende una principale da 50 megapixel, una per le macro da 2 megapixel, una per il bianco e nero da 2 megapixel. Buona anche la fotocamera anteriore da 8 megapixel Sony IMX355. La batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 18 W garantisce ottima autonomia al dispositivo.

Realme C33 Realme C33 è uno smartphone di fascia bassa che non rinuncia però ad una fotocamera da ben 50 megapixel e ad un design premium con finiture in metallo. Vanta un comodo display da 6,5". Per quanto riguarda l'hardware, per questo modello Realme si è affidata al processore Unisoc T612. Sotto la scocca troviamo anche 4 GB di RAM e 64 GB/128 GB di ROM. La batteria da 5.000 mAh garantisce ottima autonomia al dispositivo. Scheda Tecnica Realme C33

Realme 9 5G Realme 9 5G vanta un display da 6,6" in tecnologia IPS LCD e risoluzione di FHD+ / 1080 x 2412 pixel. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G octa a 64 bit da 2,2 GHz con GPU Adreno 619. Per di più abbiamo 4 GB di RAM e 64 / 128 GB di memoria, espandibile tramite una microSD. Il kit fotografico comprende una fotocamera da 50 megapixel con flash Singolo, utile ad illuminare le foto in condizioni di scarsa luce, e una fotocamera frontale da 16 megapixel. Il dispositivo supporta le reti mobili sino a quelle 5G. Ottima la batteria non removibile da 5.000 mAh. Scheda Tecnica Realme 9 5G

Realme C55 Realme C55 è a tutti gli effetti uno smartphone economico, dal design gradevole e interamente realizzato in plastica. Vanta uno schermo di da 6,72" in tecnologia IPS con refresh rate fino a 90 Hz. Per quando riguarda l'hardware, ha sacrificato il 5G! La RAM è da 6 o 8 GB, mentre la memoria interna è disponibili nei tagli da 128 e 256 GB. La fotocamera da 64 megapixel da 1/2" è un vero gioiellino. La batteria da 5.000 mAh garantisce circa 2 giorni di autonomia con utilizzo medio. Il prezzo è abbastanza corretto. Recensione Realme C55 Scheda Tecnica Realme C55

Realme 8 5G Realme 8 5G vanta un ampio schermo da 6,5" in tecnologia IPS, risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz. Per quanto concerne la connettività, il suo nome chiarisce ogni dubbio. Si tratta di uno smartphone 5G con processore Mediatek Dimensity 700 5G octa core da 2,2 GHz. La GPU è una Mali G57 MC2, poi abbiamo 4 o 6 GB di RAM associati a 64 o 128 GB di memoria interna. Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 48 megapixel, più due sensori da 2 megapixel uno per le macro e uno per le foto in modalità ritratto. Discreta la fotocamera frontale da 16 megapixel. Inoltre, vanta una corposa batteria da 5.000 mAh. Recensione Realme 8 5G Scheda Tecnica Realme 8 5G

Realme C67 Realme torna sul mercato con un nuovo smartphone di fascia bassa: Realme C67. Il display è indubbiamente uno dei punti forti di questo dispositivo. Si tratta di un pannello da 6,72" con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e un refresh rate aumentato a 90Hz. Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 685 dal processo produttivo a 6 nm e un processore grafico Adreno 610. La RAM ammonta a 6 o 8 GB LPDDR4X e la memoria interna è di conseguenza da 128 o 256 GB, espandibile tramite microSD. Per quanto riguarda le fotocamere spicca la principale da 108 megapixel ƒ/1.8. All'appello non manca davvero nulla, nemmeno una corposa batteria da 5.000 mAh. Recensione Realme C67 Scheda Tecnica Realme C67

Realme 10 Realme 10 è dotato di un ampio display da 6,4" SuperAMOLED con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) e refresh rate a 90 Hz. E' dotato del recente processore Mediatek Helio G99 a 6 nm. Come processore grafico abbiamo Mali G57 MC2. La RAM è da 8 GB di tipo LPDDR4X e abbiamo 128 GB di memoria interna UFS 2.2, espandibili tramite microSD. Per quanto riguarda le fotocamere, spicca decisamente la principale da 50 megapixel. La batteria da 5.000 mAh garantisce allo smartphone ottime prestazioni (soprattutto grazie al processore non particolarmente energivoro). Recensione Realme 10 Scheda Tecnica Realme 10

Miglior smartphone Realme fascia media - sotto i 400€

Anche la fascia media ha di che vantarsi. In questo paragrafo troverete i migliori smartphone Realme con un prezzo al di sotto dei 400€. Noi ve li consigliamo tutti!

Realme 8i Realme 8i vanta un display da 6,6" in tecnologia LCD e risoluzione Full HD+. La caratteristica peculiare di questo display, e probabilmente di tutto lo smartphone, è però il refresh rate a 120 Hz. Monta un processore Mediatek Helio G96 octa core da 2,05 GHz realizzato a 12 nm. Le fotocamere di questo smartphone sono tre, ma solo una è meritevole di attenzione ovvero la principale da 50 megapixel. Diversamente, le altre due fotocamere sono da 2 megapixel (una per il bianco/nero e una per la macro). Discreta anche la fotocamera frontale da 16 megapixel. Inoltre, abbiamo un'enorme batteria da 5.000 mAh. Recensione Realme 8i Scheda Tecnica Realme 8i

Realme 11 5G Realme 11 è uno smartphone dal prezzo conveniente con tanti pregi e qualche "accettabile" difetto. Ha tanta memoria, un software fluido, ottima autonomia e una ricarica super rapida. La qualità costruttiva è nella media, quindi non aspettatevi miracoli. I video sottotono sono il vero tallone d'Achille del dispositivo. Vi lasciamo la nostra recensione. Recensione Realme 11 5G Scheda Tecnica Realme 11 5G

Realme 9 Pro 5G Realme 9 Pro vanta un comodo schermo da 6,6'' in tecnologia IPS LCD, risoluzione Full HD+ e refresh rate standard a 120 Hz. Sotto la scocca monta una CPU Snapdragon 695 5G, più 6 / 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, espandibile tramite microSD. Per quanto riguarda il comparto fotografico, spicca sicuramente la sua fotocamera Omnivision OV64B da 64 megapixel. Potente la batteria da 5000 mAh. Non manca il supporto alla ricarica rapida da 33W e il supporto 5G.

Realme GT Realme GT è equipaggiato da un pannello da 6,43" in tecnologia Super AMOLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate aumentato a 120 Hz. Una delle peculiarità di questo Realme GT è sicuramente il suo processore Snapdragon 888 octa core da 2,84GHz, realizzato con processo produttivo a 5 nm. Abbiamo poi 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di ROM purtroppo non espandibili. Inoltre, lo smartphone è dotato di tre fotocamere, una principale da 64 megapixel, una grandangolare da 8 megapixel e una per le macro da 2 megapixel. La batteria da 4.500 mAh garantisce buona autonomia al dispositivo. Recensione Realme GT Scheda Tecnica Realme GT

Realme 9 4G Realme 9 vanta uno schermo da 6,4" in tecnologia SuperAMOLED e risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel). Essendo uno smartphone di fascia medio-bassa, monta al suo interno un processore piuttosto modesto, parliamo dello Snapdragon 680 octa core a 6 nm con GPU Adreno 610. Poi troviamo 6 / 8 GB di RAM e sempre 128 GB di memoria interna. Come suo fratello maggiore, anche Realme 9 punta molto sulla fotocamera. Abbiamo addirittura un sensore principale da 108 megapixel. Bene anche la fotocamera frontale da 16 megapixel. Ottima la batteria da ben 5.000 mAh. Dovendo rinunciare a qualcosa per mantenere il prezzo basso, Realme ha sacrificato il 5G. Recensione Realme 9 Scheda Tecnica Realme 9

Realme 11 Pro Realme 11 Pro presenta un design premium in pelle. Offre un display curvo da 6.7" a 120 Hz, una fotocamera da 100 megapixel ProLight OIS e un potente processore Dimensity 7050 5G come caratteristiche chiave. Per offrire un'esperienza premium e un design distintivo vi consigliamo Realme 11 Pro (anche nella sua variante Pro+).

Realme GT Master Edition Realme GT Master Edition vanta un ottimo schermo da 6,43" in tecnologia Super AMOLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz. Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 778G octa core da 2,4 GHz, una GPU Adreno 642L, 6 o 8 GB di RAM e di pari passo 128 o 256 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo un sensore da 64 megapixel, una grandangolare da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel. Buona anche la fotocamera frontale da 32 megapixel. Inoltre, abbiamo una discreta batteria da 4.300 mAh. Recensione Realme GT Master Edition Scheda Tecnica Realme GT Master Edition

Miglior smartphone Realme fascia alta - sopra i 400€

Di seguito le proposte di Realme al di sopra dei 400€. Ovviamente rispetto ad altri smartphone di questa guida, quelli presenti in questo paragrafo vantano una qualità di gran lunga superiore. Quindi se per voi il budget non è in problema, siete nel posto giusto.

Realme 11 Pro+ Realme 11 Pro+ vanta un display da 6,7" OLED con refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Questo pannello ha una risoluzione di 1080 x 2412 pixel (Full HD+) e supporta l'HDR10+. Il processore è un Mediatek Dimensity 7050 a 6 nm. Protagonista del comparto fotografico di Realme 11 Pro+ è indubbiamente la principale da 200 megapixel ƒ/1.7 stabilizzata otticamente. Interessante anche la selfie camera da 32 megapixel ƒ/2.5. Uno smartphone leggero sì, sottile anche, ma con una corposa batteria da 5.000 mAh (con ricarica fulminea da 100 W). Recensione Realme 11 Pro+ Scheda Tecnica Realme 11 Pro+

Realme GT Neo 3 Realme GT Neo 3 ha a disposizione un ampio schermo da 6,7" in tecnologia AMOLED, con pieno supporto all'HDR10 e risoluzione Full HD+ (1080 x 2412 pixel). Per quanto concerne l'hardware, utilizza un processore Mediatek Dimensity 8100 a 5 nm octa core da 2,5 GHz che garantisce ottime prestazioni. Inoltra, abbiamo una GPU Mali G610 MC6, 8 o 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1, purtroppo non espandibile. Il comparto fotografico vanta tre fotocamere principali, una da 50 megapixel stabilizzata otticamente, una da 8 megapixel grandangolare a 120° e una da 2 megapixel per le macro. L'autonomia è nella media grazie alla batteria da 4.500 mAh. Recensione Realme GT Neo 3 Scheda Tecnica GT Neo 3

Migliori smartphone Realme top gamma

Per quanto riguarda gli smartphone top di gamma, anche Realme ha fatto la sua parte. Il meglio del meglio dell'azienda lo trovate qui.

Realme 9 Pro+ Realme 9 Pro+ vanta uno schermo da 6,43" in tecnologia Super AMOLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90Hz. Realme 9 Pro+ è a tutti gli effetti uno smartphone top di gamma, visto che monta all'interno uno dei processori più potenti di Mediatek: il Dimensity 920 a 6 nm octa core con frequenza fino a 2,5 GHz. La GPU è una Mali G68 MC4. Ottimo anche il comparto fotografico. La capiente batteria da 4.500 mAh garantisce un'intera giornata di utilizzo, anche intenso. Un top di gamma super economico da prendere in considerazione. Recensione Realme 9 Pro+ Scheda tecnica Realme 9 Pro+

Realme GT 2 Pro Realme GT 2 Pro vanta un display da 6,7" in tecnologia LTPO AMOLED, risoluzione 2K (1440 x 3216 pixel), supporto all'HDR e refresh rate variabile fra 1 e 120 Hz. Inoltre, vanta un hardware da degno top di gamma, in quanto sotto la scocca abbiamo un processore Snapdragon 8 Gen 1 octa core da 3 GHz, una GPU Adreno 730 e 8 o 12 GB di RAM più 128 o 256 GB di memoria interna. Vanta un kit fotografico molto particolare: una fotocamera principale da 50 megapixel stabilizzata otticamente, una fotocamera grandangolare da 50 megapixel con un'ampiezza di campo fino a 150° e una fotocamera microscopica da 3 megapixel. La fotocamera frontale è una buona 32 megapixel. Non poteva mancare una grande batteria da 5.000 mAh. Recensione Realme GT 2 Pro Scheda Tecnica Realme GT 2 Pro

Miglior smartphone Realme per batteria

Di seguito vi proponiamo una serie di smartphone Realme che puntano tutto sull'autonomia. Se per voi arrivare a fine giornata (e per che no, anche oltre qualora fosse possibile) questo è il paragrafo che fa per voi.

Realme GT 2 Pro Realme GT 2 Pro è un top di gamma completo. Menzione d'onore alla sua capiente batteria da 5.000 mAh che garantisce una buona autonomia, nonostante la presenza del processore più potente in circolazione. In più abbiamo una velocissima ricarica cablata a 67W. Peccato per il prezzo decisamente oneroso. Ma se si punta al massimo in termini di autonomia, questo è lo smartphone da acquistare. Recensione Realme GT 2 Pro Scheda tecnica Realme GT 2 Pro

Miglior smartphone Realme per fotocamera

Il comparto fotografico di uno smartphone è sempre importate e questo Realme lo sa bene. In questo paragrafo abbiamo raccolto solo i migliori smartphone per fotocamera di Realme.

Recensione Realme 9 Pro+ Realme 9 Pro+ spicca per il suo comparto fotografico. A fare la differenza è sicuramente la fotocamera principale da 50 megapixel e i suoi scatti di qualità superiore. Per di più, si possono registrare video in 4K dalla fotocamera principale. Uno smartphone che punta (quasi) tutto sulla parte fotografica (anche l'autonomia non è male). Recensione Realme 9 Pro+ Scheda tecnica Realme 9 Pro+

Come scegliamo i migliori smartphone Realme?

Per creare questa guida abbiamo messo a confronto i tantissimi smartphone Realme presenti sul mercato, ovviamente tenendo ben presenti alcuni punti focali che ci apprestiamo ad elencarvi e spigarvi. Display: la grandezza dello schermo e la qualità dell'immagine sono molto importanti per gestire al meglio l'esperienza utente, ma bisogna valutare anche la tecnologia del pannello, LCD o AMOLED. Hardware: ci riferiamo alla potenza del processore, alla quantità della RAM e della memoria interna. Con la nostra selezione, abbiamo dimostrato che non bisogna necessariamente spendere cifre esorbitanti per ottenere uno smartphone con un buon hardware. Fotocamere: alcuni smartphone spiccano sicuramente per il loro comparto fotografico, composto da uno o più sensori di qualità. Autonomia: gli smartphone riportati in questa guida vantano tutti corpose batterie, perfette per accompagnarvi sino a fine giornata.

