Miglior smartphone Samsung 2024

La nostra lista dei migliori smartphone Samsung aggiornata a marzo 2024.

Migliori smartphone Samsung 2024

Samsung è uno dei produttori più prolifici per quanto riguarda il mondo smartphone. Esistono centinaia di modelli appartenenti a tutte le fasce di prezzo, con decine di nuovi prodotti che ogni anno si aggiungono alla collezione. Per fare chiarezza nel parco prodotti di Samsung abbiamo deciso di realizzare una guida all'acquisto tutta dedicata all'azienda coreana. Per facilitarvi la ricerca abbiamo deciso di dividere i migliori smartphone Samsung in alcune categorie. Nella lista a seguire trovate le varie sezioni in cui si divide la guida: economico

fascia media

fascia alta

qualità/prezzo

per fotocamera

Miglior smartphone Samsung economico - sotto i 200€

In questo paragrafo troverete smartphone economici ma di qualità. Nello specifico, abbiamo scelto prodotti che possono essere acquistati per meno di 200€, in grado comunque di fornire una buona esperienza d'uso.

Samsung Galaxy A04s Samsung Galaxy A04s è il classico smartphone economico di Samsung. Vanta uno schermo da ben 6,5". La risoluzione è HD+ (720 x 1600 pixel) mentre la tecnologia utilizzata è quella PLS. Per quanto riguarda l'hardware, non ci sono grandi novità. Il processore scelto è un Exynos 850 octa a 8 nm, con GPU Mali G52. RAM e memoria interna ammontano a 3 GB e 32 GB. La fotocamera principale è una 50 megapixel. I video sono sufficienti e si registrano in Full HD a 30 FPS. Grazie alla batteria da 5.000 mAh, lo smartphone offre un'autonomia che supera la giornata lavorativa e si avvicina ai due giorni con un utilizzo medio. Recensione Samsung Galaxy A04s Scheda Tecnica Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A14 Samsung Galaxy A14 è uno smartphone entry-level dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Un dispositivo economico con display Full HD+ da 6,6", tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e batteria da 5.000 mAh. Impossibile non prenderlo in considerazione. Nella nostra recensione vi spieghiamo perché Samsung Galaxy A14 è attualmente tra gli smartphone più venduti! Recensione Samsung Galaxy A14 Scheda tecnica Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A05s Samsung Galaxy A05s presenta un display FHD+ da 6,7" e spicca per il suo design minimalista e per il suo prezzo concorrenziale. Il kit fotografico comprende una fotocamera grandangolare da 50 megapixel, una per le macro da 2 megapixel e una di profondità da 2 megapixel. Non manca una fotocamera anteriore da 13 megapixel per selfie imperdibili. Inoltre, avrete prestazioni straordinarie grazie al potente processore Snapdragon 680. Sotto la scocca troverete anche 4 GB di RAM e 128 GB di ROM. La potente batteria da 5.000 mAh si occuperà dell'autonomia del dispositivo.

Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A13 è uno smartphone economico ma performante. Vanta un comodo schermo TFT da 6,6" con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il comparto fotografico, decisamente in linea con il prezzo, comprende tre fotocamere, tra cui una principale da 50 megapixel, una grandangolare da 5 megapixel e una per l'effetto bokeh da 2 megapixel. Non male la fotocamera per i selfie da 8 megapixel. Per quanto riguarda la connettività, manca il 5G (solo connessione LTE). In compenso, la batteria da 5.000 mAh non delude le aspettative (ottima la ricarica rapida a 25W). Scheda Tecnica Samsung Galaxy A13

Miglior smartphone Samsung fascia media - sotto i 400€

Salendo di prezzo troviamo prodotti più prestanti, sia per quanto riguarda la potenza di calcolo che la qualità fotografica. Il costo rimane comunque abbordabile per quasi tutte le tasche.

Samsung Galaxy A33 Samsung Galaxy A33 punta tutto sul display SuperAMOLED, sulla fotocamera stabilizzata e sull'impermeabilità. L'hardware di questo Galaxy A33 di Samsung è ovviamente modesto, essendo uno smartphone di fascia media. La batteria ha una capienza di 5.000 mAh e viste anche le prestazioni del dispositivo garantisce un'eccellente autonomia. Peccato per il prezzo un po' troppo alto per quello che offre nel complesso il panorama odierno. Recensione Samsung Galaxy A33 Scheda tecnica Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy M13 Samsung Galaxy M13 è uno smartphone dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Vanta un comodo schermo da 6,6" di tipo PLS LCD con risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel). Sotto la scocca a muovere il dispositivo troviamo un processore Exynos 850 octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2 GHz e un processore grafico Mali-G52. Troviamo poi 4 GB di RAM e 64 / 128 GB di ROM (espandibile). Il kit fotografico comprende una principale da 50 megapixel e una secondaria da 8 megapixel. Decisamente notevoli i video in Full HD (920 x 1080 pixel) e il led flash Singolo. Ottima la batteria da 5.000 mAh. Scheda Tecnica Samsung Galaxy M13

Samsung Galaxy A53 5G Questo smartphone vanta un ottimo pannello da 6,5" con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) e realizzato in tecnologia Super AMOLED, mentre il refresh rate può essere spinto fino a 120 Hz. Dal punto di vista hardware, Samsung passa da una CPU Qualcomm ad una "fatta in casa". Si tratta del nuovo Exynos 1280 octa core da 2,4 GHz con processo produttivo a 5 nm. La GPU è una Mali G68 MC4. Per di più, è proposto in due tagli di memoria: 6 o 8 GB di RAM, con rispettivamente 128 o 256 GB di memoria interna. Galaxy A53 ha lo stesso kit di fotocamere del suo predecessore. Un buon prodotto dal punto di vista dell'autonomia grazie alla batteria da 5.000 mAh. Recensione Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy M23 Samsung Galaxy M23 è uno smartphone di ottima qualità da prendere in considerazione. Vanta uno schermo TFT da 6,6" con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400). È dotato di processore Octa Core Snapdragon 750G, più 4 GB di RAM e 128 GB di ROM. Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 50 megapixel e una frontale da 8 megapixel. All'interno del dispositivo troviamo un'ottima batteria non removibile da 5.000 mAh. Scheda Tecnica Samsung Galaxy M23

Samsung Galaxy A25 5G Galaxy A25 5G è caratterizzato da angoli arrotondati e cornici sottili. Sul retro troverete i tre sensori fotografici allineati verticalmente, più il logo dell'azienda coreana in basso. Sul lato sinistro sarà ubicato lo slot dedicato alla SIM. Passando alle specifiche tecniche, vanta un display Infinity-U FHD+ Super Amoled da 6,5" con frequenza di aggiornamento a 120 Hz (il picco di luminosità arriverà a 1000 bit). Il processore, invece, sarà un Exynos 1280, affiancato da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. Potrete inoltre contare su una batteria da 5.000 mAh con supporto di ricarica rapida da 25 W. Recensione Samsung Galaxy A25 Scheda tecnica Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A54 5G è uno smartphone medio gamma dal prezzo un po' alto, ma del resto si tratta di un prodotto dalle caratteristiche uniche, cominciando dall'impermeabilità e dal supporto alle eSIM. Abbiamo anche un'ottima qualità costruttiva e un software fra i più completi sul mercato. Menzione d'onore alla fotocamera, a tutti gli effetti da top di gamma (eccetto per i video). Il display è un 6,4" con risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel) realizzato in tecnologia AMOLED. Per quanto riguarda l'autonomia, abbiamo ancora una volta una batteria da 5.000 mAh e il supporto alla ricarica rapida a 25W. Recensione Samsung Galaxy A54 5G Scheda Tecnica Samsung Galaxy A54 5G

Miglior smartphone Samsung fascia alta

I modelli Samsung di fascia alta offrono molte delle funzionalità esclusive della casa coreana. In questo caso troviamo un processore molto potente, un comparto fotografico versatile e di altissima qualità e altre funzioni tra le più moderne del mondo smartphone.

Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S22, fratello di S22+ e S22 Ultra, è la versione più compatta e più economica dei tre. Vanta un display da 6,1" in tecnologia Dynamic AMOLED con refresh rate adattivo a 120 Hz e risoluzione Full HD+. Il kit fotografico comprende tre fotocamere tra cui una principale da 50 megapixel, più una grandangolare e una fotocamera zoom. Sotto la scocca abbiamo il nuovo processore Exynos 2200 e un processore grafico realizzato in collaborazione con AMD. La batteria è da 3.700 mAh ed è pienamente supportata anche la ricarica wireless. Non manca il supporto dual SIM. Scheda Tecnica Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S23 FE Samsung è famosa per i suoi display e questo S23 FE non delude le aspettative, infatti abbiamo un bellissimo pannello da 6,4" con risoluzione FullHD+ (1080 x 2340 pixel) in tecnologia AMOLED e luminosità di picco di ben 1.450 nit. La scheda tecnica di questo smartphone è quella di un modello di fascia medio-alta: processore Exynos 2200 octa core a 2,8 GHz con processo produttivo a 4 nm, GPU Xclipse 920 e 8 GB di RAM, più 128 GB di memoria interna non espandibili. Tra le fotocamere spicca la principale da 50 megapixel ƒ/1.8. Inoltre, Samsung Galaxy S23 FE mette sul piatto una batteria da 4.500 mAh. Messo da parte il nome (per saperne di più a riguardo leggete la nostra recensione) resta un ottimo smartphone! Recensione Samsung Galaxy S23 FE Scheda tecnica Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22+ Galaxy S22+ vanta un pannello da 6,7" in tecnologia Dynamic AMOLED, con risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel), supporto HDR10+ e refresh rate variabile. L'hardware da vero top di gamma comprende il processore Exynos 2200 octa core da 2,8 GHz a 4 nm, più un processore grafico Xclipse 920 in collaborazione con AMD, 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, seppur non espandibile. Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung Galaxy S22+ eredita quanto di buono visto lo scorso anno. La batteria da 4.500 mAh, garantisce circa un giorno di autonomia con utilizzo medio. Recensione Samsung Galaxy S22+ Scheda Tecnica Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S23 Samsung S23 vanta uno schermo da 6,1'' FHD+ (1.080 x 2.340 pixel) Dynamic AMOLED. Come CPU troviamo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740. Per quanto riguarda la memoria abbiamo 8 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione. Il comparto fotografico comprende: principale da 50 megapixel, grandangolo da 12 megapixel e teleobiettivo zoom 3x da 10 megapixel. Buona anche la fotocamera frontale da 12 megapixel. Non manca una batteria da 3.900 mAh con ricarica a 25W, ricarica wireless Qi e Wireless PowerShare. Recensione Samsung Galaxy S23 Scheda Tecnica Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S22 Ultra Il dispositivo in questione vanta un ampio display da 6,8" Dynamic AMOLED LTPO con refresh rate adattivo fra 1 e 120 Hz e risoluzione QHD+ (1440 x 3088 pixel). Sotto la scocca troviamo il nuovissimo processore Exynos 2200 octa core a 4 nm, con processore grafico Xclips 920 realizzato assieme ad AMD. Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo tre sensori fotografici principali: uno da 108 megapixel stabilizzato otticamente, uno da 12 megapixel grandangolare, uno da 10 megapixel 4 zoom 3x e uno da 10 megapixel zoom 10x. Samsung Galaxy S22 Ultra monta al suo interno una batteria da ben 5.000 mAh. Non manca il supporto per la S-Pen. Recensione Samsung Galaxy S22 Ultra Scheda Tecnica Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S23+ Samsung Galaxy S23+ vanta uno schermo 6,6'' (un po' più grande dell'S23) Full HD+ (1.080 x 2.340 pixel) Dynamic AMOLED. L'hardware è lo stesso dell'S23, tranne per la presenza di UWB. Processore, RAM, storage e fotocamere sono gli stessi, quindi l'esperienza d'uso risulterà praticamente identica, al netto delle dimensioni differenti. Abbiamo anche una batteria (più grande) da 4.700 mAh con ricarica a 45W, ricarica wireless Qi e Wireless PowerShare. Recensione Samsung Galaxy S23+ Scheda Tecnica Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S23 Ultra utilizza un enorme display da 6,8" QHD+ (1440 x 3088 pixel) in tecnologia AMOLED. Lo schermo supporta un refresh rate variabile fra 1 e 120 Hz, l'HDR10+ e l'ottimo always-on display di Samsung. Come processore abbiamo il nuovo Snapdargon 8 Gen 2 octa core con GPU Adreno 740. La RAM è da 12 GB e i tagli di memoria sono da 256, 512 GB e 1 TB. Tra le fotocamere spicca la principale da 200 megapixel con apertura ƒ/1.7S23. Abbiamo anche una corposa batteria da 5.000 mAh. La velocità di ricarica è di 45W mentre la ricarica wireless è di 15W. S23 Ultra è lo smartphone Android perfetto per chi non ha limiti di budget. Recensione Samsung S23 Ultra Scheda Tecnica Samsung S23 Ultra

Samsung Galaxy S24 Series Di seguito vi proponiamo Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra, i migliori smartphone Android per l'anno appena iniziato! Passiamo alle specifiche di ciascun modello. Galaxy S24+ è di fatto una versione ingrandita del modello base S24 (6,2" / 6,7"). Per il resto, si somigliano in tutto e per tutto: CPU Exynos 2400, 8 / 12 GB di RAM, 128 - 256 / 256 - 512 GB di ROM e comparto fotografico con principale da 50 megapixel. Entrambi i modelli sono 5G e con certificazione IP68. Oltre allo schermo di diverso hanno anche la batteria (4.000 / 4.900 mAh). Il modello Ultra spicca per il suo telaio in titanio super resistente. Per il resto abbiamo uno schermo da 6,8", CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 GB di RAM e 256 / 512 GB / 1 TB di ROM. Menzione d'onore alla fotocamera principale da 200 megapixel. Di seguito la nostra recensione della variante Ultra. Recensione Samsung Galaxy S24 Ultra Scheda tecnica Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip 4 Samsung Galaxy Z Flip 4 vanta un display pieghevole AMOLED a 120 Hz. Si tratta di un pannello da 6,7" con risoluzione di 1080 x 2640 pixel. Diversamente, lo schermo esterno è di 1,9" sempre AMOLED e con una risoluzione di 260x512 pixel. Questo smartphone spicca per il nuovo processore Snapdragon 8+ Gen 1. È un SoC octa core fino a 3 GHz con GPU Adreno 730. Abbiamo poi 8 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna non espandibile. Per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo due ottimi sensori da 12 megapixel. Ma a fare davvero la differenza in questo smartphone è la combinazione batteria da 3.700 mAh e nuovo processore! Recensione Samsung Galaxy Z Flip 4 Scheda Tecnica Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip 5 Sul retro di Samsung Galaxy Z Flip 5 troviamo un display da 3,4" che a smartphone chiuso diventa un cover screen (come lo chiama Samsung). Come schermo interno abbiamo un 6,7" Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex. Come processore monta un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2,64 bit. Sotto la scocca troviamo anche 8 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna. Non manca un ottimo comparto fotografico: sensore principale da 12 megapixel (f/1.8, 1.8 µm, OIS) e sensore ultrawide da 12 megapixel (f/2.2, 123° 1.12 µm). La batteria è una 3.700 mAh con supporto a ricarica rapida a 25W e ricarica wireless a 15W. Scheda tecnica Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4 Per quanto riguarda l'estetica, Samsung Galaxy Z Fold 4 appare quasi del tutto identico al suo predecessore, in quanto le differenze risultano quasi impercettibili. Vanta uno schermo esterno da 6,2" e uno interno da 7,6". All'interno troviamo ancora 12 GB di RAM, accoppiata a 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna non espandibile. Una delle grandi novità di questo smartphone è il suo processore Snapdragon 8+ Gen 1, l'ultimo SoC di Qualcomm per gli smartphone premium. Altra grande novità di questo smartphone risiede nel comparto fotografico, questa volta degno di un vero smartphone premium. Nessun importante cambiamento coinvolge la batteria che rimane da 4.400 mAh. Recensione Samsung Galaxy Z Fold 4 Scheda Tecnica Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Fold 5 Samsung Galaxy Z Fold 5 è il nuovo top di gamma pieghevole di Samsung. Abbiamo un comodo schermo interno da 7,6" Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X accompagnato da uno schermo esterno da 6,2" Infinity-O. Sotto la scocca come processore troviamo un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 64 bit a 4 nm. La RAM ammonta a 12 GB, mentre la memoria interna a 256, 512 GB e 1TB. Ottimo kit fotografico: sensore principale da 50 megapixel, sensore ultrawide da 12 megapixel e sensore tele da 10 megapixel. La batteria è una 4.400 mAh con ricarica rapida a 25W e ricarica wireless a 15W. Scheda tecnica Samsung Galaxy Z Fold 5

Miglior smartphone Samsung qualità/prezzo

Di seguito troverete solo i migliori smartphone Samsung dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Questo paragrafo è sempre soggetto ad aggiornamenti, in quanto ci impegniamo a proporvi solo quei prodotti che sono davvero convenienti alla luce delle loro caratteristiche specifiche e del loro prezzo di vendita.

Samsung Galaxy A15 Galaxy A15 è un classico smartphone Samsung economico. Vanta un display AMOLED da 6,5" con risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel) e refresh rate a 90 Hz. La scheda tecnica di Samsung Galaxy A15 è buona ma non brillante: processore Mediatek Helio G99 a 6 nm con frequenza massima di 2,2 GHz e GPU Mali G57 MC2, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il kit fotografico include una principale da 50 megapixel ƒ/1.8, una grandangolare da 5 megapixel ƒ/2.2 e infine un sensore da 2 megapixel per le macro. Al suo interno non manca una batteria da 5.000 mAh. Recensione Samsung Galaxy A15 Scheda tecnica Samsung Galaxy A15

Samsung Galaxy A23 5G Samsung Galaxy A23 5G è un discreto smartphone di Samsung. Vanta un comodo display da 6,6" in tecnologia PLS LCD. L'hardware è quello di uno smartphone economico, infatti abbiamo uno Snapdragon 695 octa core da 2,2 GHz, con GPU Adreno 619 e 4 GB di RAM. La memoria interna per fortuna è da 128 GB ed è anche espandibile sfruttando una microSD. Per quanto riguarda il kit fotografico abbiamo ben quattro sensori posteriori, oltre alla selfie cam. La fotocamera principale è da ben 50 megapixel ed è stabilizzata otticamente, un'assoluta rarità in questa fascia di prezzo. La batteria da 5.000 mAh garantisce un'eccezionale autonomia al dispositivo. Recensione Samsung Galaxy A23 5G Scheda Tecnica Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A34 5G Galaxy A34 vanta un display Super AMOLED Full HD+ da 6.6''1 con refresh rate di 120 Hz. Spicca il design elegante e lineare caratterizzato da linee semplici, colori versatili e una fotocamera perfettamente incorporata nel corpo del device. Ottima la fotocamera principale da 48 megapixel e la potente batteria da 5.000 mAh. Buono anche il prezzo. Scheda Tecnica Samsung Galaxy A34 5G

Miglior smartphone Samsung per fotocamera

Il comparto fotografico è uno dei cavalli di battaglia degli smartphone Samsung, specialmente quelli di fascia più alta. Di seguito i migliori camera phone in assoluto sul mercato smartphone.

Samsung Galaxy A54 Il comparto fotografico di questo Samsung Galaxy A54 comprende una principale da 50 megapixel, una grandangolare da 12 megapixel e una fotocamera per i selfie da 32 megapixel. Per la fascia di prezzo questo smartphone batte i concorrenti sotto praticamente ogni aspetto, anche e soprattutto per la presenza della stabilizzazione ottica sul sensore principale. Recensione Samsung Galaxy A54 Scheda tecnica Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy S23 Ultra Anche l'ultima generazione di smartphone premium di Samsung stupisce per il comparto fotografico. A spiccare è la doppia fotocamera con zoom ottico 3x e 10x (massima flessibilità in ogni occasione). Buona la selfie camera e bene la parte video. Recensione Samsung Galaxy S23 Ultra Scheda tecnica Samsung Galaxy S23 Ultra

Come scegliamo gli smartphone Samsung?

Per poter confrontare in maniera analitica i tantissimi smartphone Samsung sul mercato è necessario tenere ben presenti alcuni punti focali. Qui di seguito riportiamo gli elementi che abbiamo deciso di evidenziare nella nostra selezione, dando una rapida spiegazione per ciascuna categoria. Display: grandezza dello schermo e qualità dell'immagine sono molto importanti per gestire al meglio l'esperienza utente, ma bisogna valutare anche la tecnologia del pannello, LCD o AMOLED. Hardware: in questa categoria contano la potenza del processore, la quantità di RAM e memoria interna e l'ottimizzazione che l'azienda ha operato sul singolo smartphone per armonizzare al meglio tali elementi. Fotocamere: due o più fotocamere sono meglio di una, anche se si deve valutare la qualità del sensore e la versatilità delle eventuali ottiche aggiuntive. Autonomia: uno degli elementi più semplici da valutare, basta guardare la capacità energetica della batteria montata sullo smartphone. Funzionalità: alcuni modelli presentano caratteristiche esclusive, come funzioni smart avanzate, sensori innovativi o anche un design particolarmente ricercato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell'acquisto.

