Miglior soundbar – Marzo 2024

Economiche, qualità/prezzo, Dolby Atmos, per TV, per PC, Samsung e con subwoofer integrato

La nostra lista delle migliori soundbar aggiornata a marzo 2024.

Migliori soundbar 2024

Fino a qualche anno fa, nelle case di molti italiani si potevano trovare sistemi surround composti da tante piccole casse audio sparse per tutto il salotto, capaci di creare un'esperienza sonora molto coinvolgente durante la visione di film e serie TV. Il difetto principale di tali impianti era l'ingombro: chi aveva una stanza non troppo grande, magari già occupata da tanti mobili e arredamenti, faceva fatica a trovare lo spazio per posizionare i diffusori (e i relativi cavi di collegamento) del sistema audio, che dovevano essere collocati in posizioni ben determinate per ottenere un effetto surround di buona qualità. Per fortuna in tempi recenti sono arrivate le soundbar, dei piccoli accessori da collegare a televisori e monitor diventati ben presto la salvezza per chi vuole un buon suono senza riempirsi la casa di speaker in ogni angolo. Grazie a questi nuovi sistemi audio, spesso costituiti da una singola unità, è possibile creare un effetto surround virtuale molto simile a quello dei migliori impianti 5.1 o 7.1, ottenendo un'esperienza sonora di alta qualità durante la visione dei propri contenuti preferiti alla TV.

Indice

Migliori soundbar economiche

In questo paragrafo la priorità è il prezzo (il buon prezzo). Se avete problemi di budget e siete in cerca di una soundbar economica che soddisfi a pieno le vostre esigenze, di seguito vi proponiamo delle papabili soluzioni, tutte abbordabili e alla portata di qualsiasi portafoglio.

Majority Bowfell Plus Majority Bowfell Plus è una soundbar compatta che non occupa troppo spazio. È dotata di un subwoofer in grado di approfondire il suono. Il prodotto ideale per rendere più fruibili e chiari i dialoghi in film e serie TV, e più coinvolgenti i vostri videogiochi preferiti. Funzionalità e potenza sono in linea con il prezzo (quindi non aspettatevi miracoli). La qualità costruttiva è più che buona. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione. Recensione Majority Bowfell Plus

Sharp Soundbar HT-SB100 Sharp soundbar HT-SB100 spicca sicuramente per le sue opzioni di connessione e per il prezzo invitante. Abbiamo un'uscita di 75 W di potenza totale massima, connessione HDMI ARC/CEC (perfetta per controllare la soundbar con il telecomando del TV), streaming audio wireless Bluetooth 5.1, optical-in digitale (per una trasmissione audio superiore), sistema stereo 2.0ch (per un'esperienza audio coinvolgente), jack da 3,5 mm e riproduzione USB compatibile con MP3. Dal punto di vista del design, abbiamo un'elegante cassa nero lucido con griglia in rete metallica. Essendo larga soli 80 cm, risulta perfetta per TV da 32" (o superiore). Montandola a parete le conferirete un look più contemporaneo.

Soundbar Creative Stage V2 Di seguito una soundbar e un subwoofer 2.1 con Clear Dialog e Surround di Sound Blaster. Si tratta di un vero e proprio sistema di intrattenimento audio all-in-one, dotato di tutte le opzioni di connettività necessarie per collegarlo a TV, computer, smartphone, tablet o persino console di gioco come PS4 e Nintendo Switch. Con un design sottile e minimalista si sposerà benissimo con qualsiasi arredamento. Anche lo spazio non sarà più un problema, grazie al montaggio a parete.

TCL TDS6100 Una soundbar economica ma preformante. Grazie al suo design semplice e compatto, potrete posizionarla davvero ovunque. Passiamo subito alle caratteristiche specifiche. Dolby Audio vi garantirà un'esperienza di ascolto coinvolgente e straordinaria. Anche la connettività non delude le aspettative, in quanto potrete usare il Bluetooth per trasformare la vostra soundbar in un potente impianto stereo. Inoltre, l'HDMI renderà il collegamento e l'utilizzo della soundbar con il vostro TV più semplice che mai, in quanto vi basterà un solo cavo. Semplice da utilizzare e da installare (non manca il montaggio a parete).

Majority K2 Majority K2 comprende una potente soundbar e un comodo subwoofer indipendente. Per riprodurre i vostri contenuti multimediali avrete a disposizione Bluetooth o ingresso AUX da 3,5 mm. L'estetica è piuttosto semplice e le dimensioni non sono diciamo "eccessive". Nel complesso potrete posizionarla davvero ovunque. Incluso troverete un comodo telecomando facile da utilizzare. Il prezzo è di una convenienza disarmante.

Migliori soundbar qualità/prezzo

Il rapporto qualità/prezzo è sempre importante, soprattutto quando si parla di dispositivi come le soundbar. In questa paragrafo abbiamo raccolto solo i modelli più convenienti, adatti ad utenti pretenziosi che però non vogliono spendere cifre esorbitanti. Vi lasciamo al nostro elenco prodotti, nella speranza che vi soddisfi.

LG S75Q Questa soundbar marchiata LG vi offrirà un'esperienza acustica mozzafiato. Con 380 W distribuiti su 3.1.2 canali, godrete di un suono immersivo e realistico. Le tecnologie Dolby Atmos e DTS:X faranno il resto. Se siete in cerca di una soundbar per godervi al meglio i vostri contenuti preferiti senza dover rinunciare alla qualità del suono, vi consigliamo caldamente questo prodotto.

Sharp HT-SBW460 Soundbar Un prodotto marchiato Sharp perfetto per TV di grandi dimensioni. La soundbar è realizzata in plastica, diversamente dalla griglia frontale che è in metallo. Sul retro abbiamo un buon numero di porte: 3 HDMI (1 ARC), una porta USB (sia per audio che per aggiornamenti), un ingresso audio ottico, uno coassiale e un jack da 3,5 mm. Il collegamento del subwoofer alla soundbar è interamente wireless ed automatico, indicato da una lucina persistente sul retro del woofer stesso. Sul fianco della soundbar ci sono alcuni tasti fisici per accensione/spegnimento, volume, sorgente e riproduzione. È presente anche il Bluetooth 4.2. Recensione Sharp HT-SBW460

Sony HT-S40R Soundbar Il nuovo impianto HT-S40R, con i suoi 600 W di vero audio surround a 5.1 canali e gli speaker posteriori wireless, vi farà vivere un'esperienza davvero immersiva proprio come al cinema. Stiamo parlando di una combinazione di soundbar, subwoofer e speaker posteriori wireless. Per quanto riguarda l'estetica, abbiamo una soundbar sottile e compatta, che si sposerà benissimo con qualsiasi arredamento e con il design di qualsiasi TV. Inoltre, si presenta anche molto facile da utilizzare, in quanto vi basterà collegare gli speaker posteriori all'amplificatore wireless, la soundbar al subwoofer (utilizzando i cavi in dotazione) e infine quest'ultimo al TV.

Migliori soundbar Dolby Atmos

Siete in cerca di una soundbar che supporti la tecnologia Dolby Atmos? Bene, perché in questo paragrafo vi proponiamo solo le migliori in circolazione. Solo la migliore esperienza audio per i nostri utenti!

Hisense AX3100G Con Hisense AX3100G avrete 280W di uscita audio totale. La tecnologia Dolby Audio vi garantirà un suono realistico e immersivo a 360°. Grazie al design elegante si sposerà benissimo con qualsiasi arredamento. Una marcia in più è il subwoofer esterno wireless. Abbiamo anche Bluetooth, HDMI, USB e ingresso audio ottico. A questo prezzo è impossibile chiedere di più!

Majority Sierra Il design della Majority Sierra non riserva grandi sorprese: PVC e legno sono i due materiali che costituiscono la solida qualità costruttiva del prodotto. Per quanto riguarda le dimensioni, beh non potrete di certo posizionarla tra i rialzi del vostro TV (è decisamente "grande"). Sul fronte troviamo dei LED di stato (dalla modalità di input al volume). Sul retro vi è l'angolo della connettività, con i relativi ingressi per l'alimentazione, cavo ottico, jack, ingresso USB e 3 HDMI (compreso l'HDMI ARC). Per l'effetto surround abbiamo Dolby Atmos. La potenza sonora totale (dichiarata) è di ben 280 W. Non manca un comodo telecomando con una serie di opzioni di personalizzazione del suono. Recensione Majority Sierra

Philips Audio TAB8405/10 Con Philips Audio avrete una migliore qualità del suono. La soundbar si presenta con un design inclinato e un basso profilo, mentre il potente subwoofer risulta così compatto da sembrare quasi invisibile. Troverete incluse le staffe per il montaggio a parete. Compatibile con Dolby Atmos e DTS Play-Fi (perfette per ottimizzare la qualità del suono in qualsiasi momento) e con gli assistenti vocali più in voga al momento (Alexa e Google Assistant).

Sony HT-S2000 Sony HT-S2000 è una soundbar Dolby Atmos / DTS:X a 3.1 canali che offre un audio surround da sala cinematografica grazie al Vertical Surround Engine e alla tecnologia S-Force PRO Front Surround. Lo speaker centrale ottimizzerà i dialoghi, mentre il doppio subwoofer integrato esalterà i bassi. La prima soundbar ad essere compatibile con la nuova app Sony - Home Entertainment Connect. Realizzata in parte con un'esclusiva plastica riciclata.

LG Eclair Soundbar LG Eclair si presenta con un design raffinato e compatto. La soundbar offre elevate prestazioni audio grazie al supporto di Dolby Atmos e DTS:X e al sistema di diffusori a 3.1.2 canali, a cui si abbina un potente subwoofer wireless. Inoltre, grazie all'utilizzo della tecnologia Horizon di Meridian, è in grado di trasformare contenuti stereo a due canali, in un audio multicanale immersivo, garantendo così un'esperienza di ascolto ancora più performante e coinvolgente. Migliore è anche l'esperienza di visione grazie al supporto HDMI 4K pass-through. Il prodotto ideale per chi non dispone di molto spazio per l'installazione, ma desidera un sistema audio di qualità.

Sonos Beam (Gen 2) Sonos lancia la seconda generazione della sua soundbar più popolare: Beam. Sonos Beam si ispira in tutto e per tutto alla top di gamma Sonos Arc. La nuova Beam offre un'audio spaziale (sorprendente per una soundbar di queste dimensioni) ed entro l'anno supporterà anche Amazon Music con Ultra HD e Dolby Atmos. Inoltre, abbiamo 5 amplificatori digitali classe-D, un tweeter centrale e 4 midwoofer ellittici. Non manca Trueplay (ottimizza il suono in base alla stanza ed è disponibile solo per dispositivi iOS), miglioramento della voce (ottimo per dialoghi cristallini nei film) e night sound (ideale per un ascolto notturno che non disturbi chi dorme). Recensione Sonos Beam (Gen 2)

Bose Smart Soundbar 900 Bose Smart Soundbar 900 è un altoparlante Dolby Atmos con una miriade di tecnologie del suono innovative come "PhaseGuide" o "TrueSpace". Dal punto di vista del design, la Soundbar 900 è alta solo 5,82 cm, profonda poco più di 10 cm e lunga 104 cm. Dotata di ingressi HDMI eARC. Non manca la connessione Wi-Fi e Bluetooth. Google Assistant e Amazon Alexa saranno sempre a vostra disposizione. Semplice e intuitiva l'app dedicata. Compatibile con Spotify Connect, AirPlay 2 e tutti gli altri smart speaker Bose. Perfetta per garantire un sistema audio multi-room premium.

Sennheiser AMBEO Mini Sennheiser, l'azienda che non ha bisogno di presentazioni nel panorama audio, lancia sul mercato una nuova soundbar. AMBEO Mini è composta da vari elementi (4 tweeter, 2 woofer), orientati in modo da poter creare la massima immersione sonora possibile. Per quel che riguarda il software, c'è una modalità adattiva che analizza i contenuti riprodotti per regolare automaticamente l'audio in modo ottimale (c'è anche l'app Smart Control). Ovviamente non mancano tutti gli standard utili a garantire un audio immersivo, come Dolby Atmos, DTS:X e 360 Reality Audio (anche connessione Wi-Fi o Bluetooth). Per quanto riguarda il prezzo, costa sicuramente meno della versione Plus!

Migliori soundbar per TV

Il vostro TV è il top di gamma del momento, ma la vostra soundbar no? Bene, allora siete nel posto giusto! In questo paragrafo abbiamo raccolto le migliori soundbar per TV. Nella speranza che il nostro elenco prodotti vi soddisfi, vi invitiamo a proseguire nella lettura!

Sharp Soundbar 2.1 HT-SBW202 Questa soundbar si presenta con un design semplice ed elegante. Può essere installata sia su parete che poggiata semplicemente su un tavolo. Essendo un prodotto wireless, potrete dire finalmente addio a cavi ingombranti. L'ingresso digitale ottico vi garantirà un'eccellente trasmissione del segnale audio da TV, lettore Blu-ray o console di gioco. Potrete inoltre collegare dispositivi esterni per un ascolto in solitaria, grazie alle entrate AUC 3,5 mm e USB. Non manca il Bluetooth per godervi lo streaming della vostra musica preferita direttamente da smartphone e tablet. Semplice esteticamente e facile da utilizzare.

Soundbar HS218 La nuova soundbar Hisense HS218, diversamente dalla sua antenata HS214, offre maggiore potenza e un subwoofer wireless esterno che le consente di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Andiamo a scoprire nel dettaglio le sue caratteristiche specifiche. Abbiamo 4 speaker, una potenza totale di 200 W, una risposta in frequenza di 40 Hz - 20 KHz, più un bellissimo pannello LED frontale. Non manca il supporto alla tecnologia Dolby audio digital. Anche la connettività non delude le aspettative (cavo HDMI, Bluetooth 4.2, porte USB, porta digitale ottica e coassiale, una presa jack da 3,5''). Grazie alle tre diverse modalità di ascolto (movie, music e news) avrete un'esperienza audio sempre personalizzata. Perfetta per qualsiasi dispositivo smart della casa, dal TV allo smartphone, dal tablet al PC. Recensione Hisense HS218

Xiaomi QBH4227GL Una soundbar marchiata Xiaomi dal design elegante e dal profilo sottile. Può essere facilmente montata a parete o posizionata davanti al TV senza ostruire la vista. Il compatto subwoofer wireless si adatterà perfettamente a qualsiasi stanza. Sul fronte delle prestazioni abbiamo tre canali di altoparlanti e tweeter completi. Inoltre, il suo subwoofer wireless è dotato di un potente altoparlante, ottimo per garantire ai bassi in forte espansione di diffondersi in tutta la stanza. Se siete in cerca di una soundbar che vi offra un suono ricco e dinamico, questo prodotto potrebbe fare al caso vostro.

Teufel CINEBAR ONE 2021 Teufel CINEBAR ONE spicca per il suo design super compatto. Sotto il cofano la soundbar nasconde quattro driver ad alte performance, ciascuno dotato di un amplificatore di potenza di classe D. Il dispositivo sfrutta anche la tecnologia Dynamore Ultra, per creare un surround virtuale con i diffusori laterali (quelli frontali si occuperanno dei bassi). C'è anche il modello CINEBAR ONE+, provvisto di subwoofer wireless T6 per bassi ancora più profondi. Il collegamento al TV avviene tramite cavo HDMI, mentre lo streaming di contenuti musicali è possibile grazie al Bluetooth con tecnologia apt-X o cavo AUX. Recensione Teufel CINEBAR ONE

Sonos Ray Soundbar Sonos amplia e completa il suo ecosistema con Sonos Ray! Si tratta di una soundbar piccola e con un'originale forma trapezoidale. Le sue dimensioni compatte la rendono adatta a TV al di sotto dei 55" e per stanze di piccole dimensioni. Sul retro troverete l'ingresso ottico e quello per l'eventuale segnale di rete. Niente HDMI, né Dolby Atmos o Dolby Digital Plus. Ottima sia per film che per i videogiochi. Recensione Sonos Ray

Bose Smart Soundbar 600 Con Bose Soundbar 600 avrete un audio eccezionale e coinvolgente, grazie alla presenza di Dolby Atmos coniugato alla tecnologia Bose TrueSpace. La tecnologia Bose QuietPort vi offrirà bassi profondi e senza distorsioni a qualsiasi volume. Il dispositivo è dotato di cinque trasduttori, che garantiscono la diffusione del suono anche dove non sono presenti altoparlanti. Per quanto riguarda la connettività, abbiamo Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast, Spotify Connect e Apple AirPlay 2. Si collega al TV tramite cavo HDMI eARC o un cavo ottico. È inoltre possibile utilizzare il controllo vocale con le funzionalità di Google Assistant e Amazon Alexa.

Migliori soundbar per PC

L'audio del vostro PC lascia molto a desiderare? Perfetto, noi abbiamo la soluzione! In questo paragrafo abbiamo raccolto le migliori soundbar per PC. Che sia per lavoro,per una sessione di gaming o per vedere semplicemente uno dei vostri film preferiti, queste soundbar non vi deluderanno. Di seguito il nostro elenco prodotti.

Trust Gaming GXT 620 Axon Soundbar Questa bellissima soundbar gaming da 12 W migliorerà di gran lunga le vostre sessioni di gioco, rendendole maggiormente coinvolgenti e immersive. Grazie al design sottile salvaspazio si inserirà facilmente sotto il vostro monitor. Inoltre, la qualità dei materiali è veramente ottima e l'illuminazione RGB decisamente gradevole. Una soundbar per PC dal design accattivante e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Creative Stage Air V2 La Creative Stage Air V2 si presenta come una soundbar piccola e compatta: le sue dimensioni ridotte e il suo peso contenuto, vi permetteranno di posizionarla praticamente ovunque, anche sotto il monitor del PC. Il modello in questione spicca soprattutto per la sua versatilità, in quanto può essere connessa via USB, jack audio e Bluetooth 5.3. Buono il volume massimo (davvero molto alto) ma non aspettatevi miracoli in termini di qualità dell'audio. Per di più, costa relativamente poco. Recensione Creative Stage Air V2

Migliori soundbar Samsung

Samsung è da sempre sinonimo di qualità ed efficienza in questo settore. Di seguito vi proponiamo le migliori soundbar marchiate Samsung.

Samsung Soundbar HW-B550/ZF Un'altra soundbar (con subwoofer) marchiata Samsung dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Il subwoofer wireless da 250 W porterà la vostra esperienza di ascolto ad un livello superiore. Con la modalità Bass Boost il subwoofer aumenterà l'intensità e la profondità dei bassi, mentre grazie alla modalità Voice Enhancement la soundbar ottimizzerà l'audio dei vostri contenuti preferiti. Un ottimo prodotto dal prezzo conveniente da prendere in considerazione.

Samsung HW-B530/ZF Ecco a voi una nuovissima soundbar marchiata Samsung. Il sound surround 3D di questa soundbar vi offrirà un livello di realismo mozzafiato. Per di più, grazie al subwoofer incluso avrete un'esperienza di ascolto di livello superiore. Il suo design moderno ed elegante si sposerà benissimo con qualsiasi arredamento. Grazie al Bluetooth potrete dire finalmente addio ai cavi. Insomma, tutto costruito a dovere per offrire una buona esperienza utente ad un prezzo molto conveniente.

Migliori soundbar con subwoofer integrato

Per chi ha bisogno di prodotti compatti e non vuole altri elementi in giro per casa, le soundbar con subwoofer integrato rappresentano la miglior soluzione possibile.

Hisense HS214 Soundbar Questa di Hisense ha un prezzo davvero contenuto se si considera la dotazione interna. Nel dettaglio, vanta un subwoofer integrato e una potenza in uscita pari a 108 W. La connettività è buona, grazie agli ingressi USB, HDMI e ottico; c'è anche il supporto Bluetooth 4.2. Ulteriori accessori sono il telecomando e il kit per l'installazione a parete.

Yamaha C20A Soundbar Un altro prodotto Yamaha sinonimo di qualità ed efficienza. Grazie al suo design elegante, semplice e compatto potrete posizionarla davvero ovunque. Offre una tecnologia Virtual Surround e soprattutto un subwoofer integrato, che vi permetterà di sperimentare un suono avvolgente. L'App Sound Bar Remote vi consentirà di scegliere tra 4 diverse modalità di suono, di regolare il volume e molto altro ancora. Il marchio Yamaha è da sempre sinonimo di garanzia in quest'ambito, motivo per cui vi consigliamo questo prodotto.

Panasonic SC-HTB400EGK Soundbar Questo prodotto Panasonic si presenta con un design pulito e curato, quindi è in grado di adattarsi bene a qualsiasi ambiente con lo scopo di creare un'esperienza d'intrattenimento ottimale. La funzione Virtual Surround e la modalità Cinema vi garantiranno un maggiore realismo. Questo prodotto di per sé è una valida soluzione, in quanto vanta dei doppi subwoofer integrati e offre una potenza d'uscita complessiva di 160 W. Non manca il montaggio a parete.

Sony HT-A7000 Soundbar L'HT-A7000 vanta due speaker puntati al soffitto (perfetti per diffondere i suoni verso l'alto), due tweeter, cinque speaker anteriori (per ampliare la portata del surround) e un doppio subwoofer integrato (ottimo per esaltare i bassi). Inoltre, grazie al doppio ingresso HDMI 2.1 potrete associarla a PS5 e Xbox Series X. I suoni saranno ottimizzati in base alla stanza, il tutto grazie alla tecnologia intelligente Sound Field Optimization. Infine, gode del supporto a 360 Reality Audio ed è compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant, Chromecast, Spotify Connect e Apple AirPlay 2.

Come scegliamo le migliori soundbar?

Giudicare la qualità audio è sempre molto difficile, anche perché gran parte della valutazione è soggettiva, basata sui gusti specifici dell'utente. Esistono, però, alcuni parametri tecnici e funzionali che non possono essere messi in discussione e che, dunque, rappresentano una buona cartina di tornasole per poter valutare un prodotto. Nel caso delle soundbar, abbiamo tenuto conto di alcuni fattori fondamentali, che possono essere utilizzati come linee guida nel confronto dei vari articoli menzionati nella nostra lista. Li riportiamo qui di seguito con una breve spiegazione del loro significato, utile anche a comprendere come funzionano le soundbar e quali sono le loro capacità principali. Design: il primo parametro al quale badare è il numero di elementi che costituiscono la soundbar. Le più semplici ed economiche si presentano come una singola unità, con un numero variabile di speaker interni, mentre altre prevedono il subwoofer o altri diffusori a parte. Esistono soundbar attive, magari con subwoofer integrato, e passive, le quali necessitano di alimentazione e driver esterni. Tecnologia: per ottenere una resa sonora di alto livello è quasi fondamentale il supporto alle più moderne tecnologie audio, come Dolby Atmos, DTS e aptX. Connettività: una buona soundbar deve integrare una buona quantità di porte analogiche e digitali, incluse le USB. Meglio ancora se ci sono anche Bluetooth e NFC, in modo da poter effettuare un collegamento senza fili per i dispositivi mobili. Potenza: questo parametro esprime il volume massimo che una soundbar può raggiungere, misurato in termini di Watt. Dipende da vari fattori, come ad esempio il numero di elementi che compongono il sistema. Funzionalità: avere un ottimo hardware non assicura un'esperienza perfetta. Le migliori soundbar devono anche curare la parte software, estendere la compatibilità con altri sistemi audio e integrare qualche funzione aggiuntiva, come il supporto per Google Assistant e Alexa o la compatibilità diretta con servizi di streaming come Spotify o Tidal.