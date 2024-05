Miglior Stampante Fotografica per stampare foto di altà qualità

Trovate in pochi minuti la stampante giusta per voi, tra modelli da scrivania e piccole stampanti portatili a prezzi molto convenienti

Decidere di acquistare una stampante fotografica ha un significato importante in questo periodo storico, dominato dagli schermi digitali e dai dati conservati su cloud. Con una stampante è possibile mettere su carta le proprio immagini preferite, dando un senso materico a ricordi ed emozioni. Per questo motivo è ugualmente importante scegliere la miglior stampante fotografica per le proprio necessità, che possono anche essere molto diverse da persona a persona. In questa guida all'acquisto troverete alcuni modelli di stampanti fotografiche delle migliori marchi, attentamente selezionati per coprire i bisogni di utilizzatori differenti. Abbiamo scelto per voi alcuni dei prodotti più interessanti di Canon, Epson, HP, Xiaomi e Fujifilm, tenendo ben presente il bilanciamento tra qualità e prezzo. Con una nuova stampante fotografica sarà semplice riprodurre una foto o un disegno su carta fotografica, ottenendo risultati di qualità professionale in pochissimi secondi. I modelli più recenti offrono la stampa diretta sia da PC che da smartphone e altri dispositivi mobili, rendendo il processo molto intuitivo e rapido. Inoltre, se avete bisogno di stampanti multifunzione non focalizzate necessariamente sulla stampa fotografica, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra pagina dedicata alle migliori stampanti, dove trovate numerosi consigli per tutte le vostre necessità.

Come scegliere una stampante fotografica

Per scegliere la miglior stampante fotografica che si adatti alla perfezione alle vostre esigenze dovete tenere in considerazione diversi parametri. A seguire abbiamo creato un piccolo elenco degli elementi a cui prestare più attenzione in assoluto, perché sono quelli fondamentali per capire come funziona e cosa può fare una stampante fotografica. Dimensioni : le stampanti più classiche sono quelle da scrivania, che occupano molto spazio anche in altezza. Esistono però anche stampanti portatili di alta qualità, così piccole da poter essere messe in tasca. Sta a voi decidere quanto spazio potete dedicare al dispositivo.

: le stampanti più classiche sono quelle da scrivania, che occupano molto spazio anche in altezza. Esistono però anche stampanti portatili di alta qualità, così piccole da poter essere messe in tasca. Sta a voi decidere quanto spazio potete dedicare al dispositivo. Tecnologia di stampa : la maggior parte delle stampanti fotografiche da scrivania ha un meccanismo a getto d'inchiostro (inkjet), mentre le stampanti portatili di solito usano tecnologie diverse, come la sublimazione termica o la stampa laser.

: la maggior parte delle stampanti fotografiche da scrivania ha un meccanismo a getto d'inchiostro (inkjet), mentre le stampanti portatili di solito usano tecnologie diverse, come la sublimazione termica o la stampa laser. Contenitori per l'inchiostro : non tutte le stampanti usano le classiche cartucce! Nei modelli portatili, ad esempio, il sistema di stampa non necessità di cartucce, mentre altre stampanti da scrivania hanno serbatoi d'inchiostro ricaricabili.

: non tutte le stampanti usano le classiche cartucce! Nei modelli portatili, ad esempio, il sistema di stampa non necessità di cartucce, mentre altre stampanti da scrivania hanno serbatoi d'inchiostro ricaricabili. Formato della carta : è un parametro molto importante soprattutto per le stampanti portatili, che spesso hanno un formato di stampa fisso. Le stampanti da scrivania, invece, di solito stampano su fogli A4 o formati più ridotti. Alcuni modelli di fascia alta stampano anche su fogli A3.

: è un parametro molto importante soprattutto per le stampanti portatili, che spesso hanno un formato di stampa fisso. Le stampanti da scrivania, invece, di solito stampano su fogli A4 o formati più ridotti. Alcuni modelli di fascia alta stampano anche su fogli A3. Risoluzione : per capire la qualità di stampa è fondamentale informarsi sulla risoluzione della stampante, che indica anche la definizione alla quale può arrivare.

: per capire la qualità di stampa è fondamentale informarsi sulla risoluzione della stampante, che indica anche la definizione alla quale può arrivare. Velocità di stampa : un dato che non è probabilmente il più importante per la stampa fotografica, ma può essere sicuramente interessante da conoscere soprattutto per i modelli portatili.

: un dato che non è probabilmente il più importante per la stampa fotografica, ma può essere sicuramente interessante da conoscere soprattutto per i modelli portatili. Connettività: la maggior parte delle stampanti di ultima generazione integrano tante porte fisiche (USB, Ethernet) ma anche le connettività wireless, come Wi-Fi e Bluetooth. Date sempre un'occhiata alla presenza di questi elementi per non avere brutte sorprese dopo l'acquisto.

Quale stampante per foto acquistare

Definiti i confini per una scelta consapevole, vediamo insieme quali sono i modelli che abbiamo scelto per voi come miglior stampante fotografica. La lista in basso è ordinata per prezzo crescente. Abbiamo selezionato diverse stampanti da scrivania e anche qualche stampante portatile, che può essere utile quando volete stampare una foto in modo rapido, magari direttamente dallo smartphone. I modelli che trovate nella selezione appartengono a fasce di prezzo molto diverse. Si va dalle stampanti fotografiche economiche alle top gamma per uso professionale, passando per diverse opzioni di fascia media. Le differenze sono tante e riguardano sia la capacità di stampare su formati più grandi che la qualità stessa della stampa. La cosa che hanno in comune le stampanti in lista è che hanno tutte un ottimo rapporto qualità/prezzo, quindi troverete sempre un prodotto interessante a seconda del vostro budget. Per utilizzo domestico non è necessario spendere cifre elevate, ma si trovano stampanti molto versatili anche sotto ai 100€. Sono anche modelli facili da usare, adatti a qualsiasi tipo di utilizzatore. Se avete eventuali dubbi, vi consigliamo di dare un'occhiata alle nostre guide relative a come configurare una stampante su Windows 11 oppure su Mac. Vi suggeriamo di fare attenzione alla quantità e al tipo di cartucce usate su ciascun modello di stampante. Quelle di fascia più alta, in particolare, usano ben 6 cartucce e dunque hanno bisogno di una manutenzione più accurata. Anche in questo caso, potete far riferimento alla nostra guida su come smaltire le cartucce della stampante se volete saperne di più.

HP DeskJet 3762 T8X23B La più economica delle stampanti fotografiche nella nostra lista è questa HP DeskJet 3762 T8X23B, un modello multifunzione che stampa fino al formato A4. Ha anche un bel design con doppia colorazione bianca e verde, cosa che non guasta. Usa una tecnologia a getto d'inchiostro a 4 colori per la stampa, con due cartucce integrate (nero e tricromia). Sulla parte alta è integrato uno scanner, che abilità anche la possibilità di uso come fax. La velocità non è male, arriva fino a 15 ppm per la stampa a colori. La risoluzione di stampa non è altissima (‎4.800 x 1.200 pixel) e mancano connettività avanzate, ci sono solo una porta USB e il Wi-Fi. Riesce comunque a stampare immagini di buona qualità, con una definizione e una resa cromatica molto piacevoli. A conti fatti è un ottimo modello da tenere in casa e può stampare foto e documenti senza problemi. La sua forza è ovviamente il prezzo molto basso, ma non sottovalutate le varie funzionalità integrate, che la rendono una stampante molto versatile per l'uso quotidiano. 49€ - Acquista HP DeskJet su Amazon

Xiaomi Instant Photo Printer 1S Una stampante da scrivania super compatta, per chi ha pochissimo spazio. La Xiaomi Instant Photo Printer 1S è una piccola stampante termica con risoluzione di 300 dpi, ideale per l'utilizzo wireless con smartphone e PC. La dimensioni di stampa è limitato a due soli formati (100x148 / 102x86 pixel), dunque si possono stampare foto in stile cartolina. La tecnologia a sublimazione termica permette di evitare l'uso di cartucce o altro tipo di consumabili: basta inserire le pellicole compatibili e la stampante è pronta a fare il suo lavoro. La stampa termica ha una bassa velocità (1 ppm) ma le immagini prodotto sono comunque molto belle da vedere. Come da tradizione Xiaomi, il design è minimale, con pochissimi tasti fisici e porte a disposizione. Tutto si fa da app su smartphone, dunque il processo di invio dell'immagine è molto semplice e diretto. Se avete bisogno di una stampante fotografica piccola e carina, che sappia però tirare fuori stampe di buon livello, questa soluzione di Xiaomi potrebbe essere quella giusta per voi, anche perché il prezzo è molto abbordabile. 73€ - Acquista Xiaomi 1S su Amazon

Fujifilm instax Link WIDE Giovane, leggera e facilissima da usare, la Fujifilm instax Link WIDE è la stampante portatile più interessante tra i modelli economici. Un gadget da portare sempre con sé per stampare foto e condividerle con i propri amici. Il formato è fisso, cioè quello delle pellicole instax WIDE. La risoluzione massima arriva a 800 x 1260 pixel, con circa 318 dpi di qualità d'immagine. Anche in questo caso non è necessario comprare cartucce o altri materiali, ma bastano le pellicole compatibili. Il processo di stampa è semplice e veloce. La instax Link WIDE si collega allo smartphone via Bluetooth e permette subito di stampare qualsiasi tipo di foto, usando l'app dedicata per Android e iOS. Sono sufficienti circa 12 secondi per la stampa di una foto. Questo prodotto ha una batteria integrata, con un'autonomia che arriva fino a circa 100 stampe. Si ricarica tramite la porta USB integrata. Difficile resistere alla tentazione, visto che il prezzo è abbastanza alla portata. Ottima anche come idea regalo, può tornare utile in tante situazioni diverse. 114€ - Acquista instax Link WIDE su Amazon

Canon Pixma Ts8350A Entriamo nella fascia media con la Canon Pixma Ts8350A, una stampante fotografica di livello professionale, come s'intuisce già dal design più curato. Domina la scena lo schermo touch screen a colori sulla parte frontale, col quale è possibile accedere a tutte le funzionalità del prodotto. Sebbene sia una stampante inkjet, usa 6 cartucce diverse per la gestione del colore, in modo da avere una riproduzione più fedele delle diverse tonalità. Una buona notizia per chi vuole stampare immagini nitide e con dettagli ben visibili. Supporta diverse funzionalità interessanti: connettività wireless Wi-Fi, stampa fronte-retro automatica, rilevamento automatico della larghezza della carta (fino a formato A4). Le dimensioni sono considerevoli, dovete avere un po' di spazio per piazzarla sulla scrivania, ma le prestazioni sono di altissimo livello. A meno di 200€ è già un'ottima macchina per uso domestico e professionale. 175€ - Acquista Canon Pixma su Amazon

Epson Photo XP-970 Se dovete stampare su grande formato, la Epson Photo XP-970 viene in vostro soccorso e offre una qualità molto elevata. Parliamo di una stampante fotografica professionale con caratteristiche di fascia alta, molto versatile per ogni tipo di esigenza. Ha una tecnologia inkjet con 6 cartucce diverse e usa inchiostri di alta qualità. Può stampare su carta lucida e su qualsiasi altro tipo di carta fotografica fino a grande formato A3, con risoluzione fino a 5.760 x 1.440 dpi. La velocità massima arriva a oltre 8 ppm per la stampa a colori. Integra uno scanner sulla parte superiore, connettività Ethernet per il collegamento con cavo e Wi-Fi per la stampa wireless. Potete controllarla tramite il comodo display a colori sulla parte frontale, ma anche dall'app per smartphone o dal software per PC. Epson Photo XP-970 è una stampante per chi cerca una qualità di stampa superiore al normale, ma anche e soprattutto per chi vuole stampare in formati molto grandi. A meno di 250€ è difficile chiedere di meglio. 249€ - Acquista Epson XP-970 su Amazon

Canon Pixma IP8750 Concludiamo la nostra selezione con il modello più costoso e raffinato di tutti, la Canon Pixma IP8750. Siamo arrivati quasi al limite del comparto stampanti fotografiche: se volete prodotti ancora più grandi e potenti, dovete rivolgervi direttamente al mondo dei plotter. Da parte sua, la Pixma IP8750 ha un design elegantissimo, con due tasti sulla parte frontale e poco altro. Non integra uno scanner, non ha schermi LCD per la gestione, non supporta funzionalità avanzatissime: fa una sola cosa e la fa alla grande, cioè stampe di altissima qualità. La risoluzione di stampa è di ben 9.600 x 2.400 dpi. Può stampare fino al formato A3+ (329 x 483 mm). Usa una tecnologia inkjet a 6 inchiostri diversi, con una formula di stampa ad alta fedeltà che dura nel tempo. Si collega tramite Ethernet ad alta velocità, Wi-Fi e app per smartphone, ma è col software per PC che potete personalizzare al meglio le vostre stampe. Canon Pixma IP8750 è certamente un modello professionale per chi ha esigenze di qualità molto particolari, dunque un prodotto di nicchia che assicura una stampa d'eccellenza per le vostre foto. 349€ - Acquista Canon Pixma su Amazon