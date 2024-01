Miglior tablet - Gennaio 2024

La nostra lista dei migliori tablet di gennaio 2024. Fra tutti i prodotti di tecnologia in commercio i tablet sono fra i dispositivi più difficili da catalogare, per tutte le varie combinazioni di utilizzo possibili. È per questo che abbiamo realizzato la lista dei migliori tablet Android e iPad qualità prezzo (o il più economico) in modo semplificarvi "la caccia". Sono tantissimi i tablet Android in commercio ma possiamo già anticiparvi che la maggior parte sono prodotti molto economici (cinesi) che noi sconsigliamo fortemente ed è per questo che in questa classifica troverete una selezione molto ristretta di tablet Android.

Migliori tablet 2024

Qui sotto una selezione dei migliori tablet: Amazon Fire 7

Lenovo Tab M10

Apple iPad 10

Apple iPad Pro

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Poiché non è quindi facile realizzare la lista dei migliori tablet Android e iPad, abbiamo filtrato solo i tablet che abbiamo effettivamente provato e che abbiano ottenuto un voto alto (preferibilmente sopra 8) e di segnalarveli, fornendovi anche alcune delle migliori offerte al momento (gennaio 2024) presenti sul mercato online, in modo da poter trovare anche il miglior tablet rapporto qualità prezzo. Nella nostra guida troverete quindi tutti i tablet migliori divisi per fascia di prezzo.

Miglior tablet economici sotto i 200€

Sotto ai 200€ è sicuramente una categoria che potrebbe farvi molta gola, ma fate attenzione anche a calibrare bene le vostre aspettative con quello che comprate. Si dovrà indubbiamente fare qualche compromesso, soprattutto sulla velocità di apertura delle app o di navigazione, ma per un utilizzo più generico, come la lettura di notizie o qualche video in streaming andranno comunque più che bene.

Realme Pad

Questo tablet Realme è un'ottima alternativa a tanti prodotti molto più costosi. La batteria è molto capiente, la memoria è espandibile ed è molto sottile. Con il suo schermo 2K è un ottimo compagno da divano a basso costo. Recensione Realme Pad

Scheda tecnica Realme Pad

Lenovo Tab M10 Plus

Mentiremmo se vi dicessimo che il tablet sia il più valido in circolazione, ma nel mondo Android è difficile trovare molte alternative valide a prezzo contenuto. E questo tablet Lenovo tutto sommato si difende, a meno che non cerchiate prestazioni strepitose o versioni del software particolarmente aggiornate (qui abbiamo Android 9).

Huawei MediaPad T10 S

Premettendo che il tablet T10S della famiglia MediaPad di Huawei non è dotato di Play Store, ma di AppGallery, è indubbio come questo tablet economico dallo schermo molto ampio sia un'eccellente soluzione per chi vuole godere dei propri contenuti multimediali. I suoi punti forti? L'audio molto potente, l'eccellente autonomia e il fatto di essere disponibile anche in una variante 4G LTE. Recensione Huawei MediaPad T10 S

Scheda tecnica Huawei MediaPad T10 S

Miglior tablet sotto i 300€

In molti casi la fascia sotto i 300€ è quella più ghiotta nel mercato smartphone ed è quella in cui solitamente conviene acquistare. Offrono una buona esperienza di navigazione o di utilizzo delle app di vario genere, offrendo inoltre comunque una buona autonomia, un buon display e nel complesso la sicurezza di aver in mano un prodotto adatto a buona parte delle nostre esigenze.

Redmi Pad

Redmi Pad è un ottimo tablet economico. Si tratta di uno dei pochi dispositivi di questo genere venduti ad un prezzo così basso. Sorprendente per esempio trovare qui uno schermo a 90 Hz e una buona qualità costruttiva. Buona la batteria e software sempre fluido. Recensione Redmi Pad

Scheda tecnica Redmi Pad

Lenovo Tab M10 Plus

Il recentissimo nuovo tablet di fascia media di Lenovo è un'ottima soluzioni per la famiglia. È un prodotto che sicuramente si distingue per il suo software pulito e leggero, ma anche e soprattutto per la sua qualità costruttiva. Difficile trovare un prodotto meglio costruito di questo sul mercato, grazie alla scocca in metallo molto rigida, che lo rende perfetto per una vita familiare frenetica. Recensione Lenovo Tab M10 Plus

Scheda tecnica Lenovo Tab M10 Plus

Miglior tablet sotto i 450€

Ammettiamo che in questa categoria di prezzo è difficile consigliare prodotti di qualità. Ve ne sarete accorti durante le vostre navigazioni sul web che i tablet migliori sono posizionati nella fascia di prezzo più bassa, oppure decisamente più in alto, con i top di gamma. Per i vostri acquisti vi proponiamo comunque alcune alternative che possano essere interessanti in termini di memoria, velocità del software, qualità video, batteria e ricarica. Considerate anche se pensate di utilizzarli per visualizzare video, capendo se vi interessa la tecnologia del display (ips o amoled) e se è presente o meno il connettore per il jack audio per le cuffie cablate.

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 è un prodotto veramente notevole per il prezzo a cui è stato lanciato. Ha a disposizione un ampio display da ben 11 pollici ed è anche dotato di uscita video tramite USB-C, di un buon processore e del supporto alla Smart Pen 2 (sempre di Xiaomi) che si ricarica magneticamente sul bordo del tablet stesso. Recensione Xiaomi Pad 6

Scheda tecnica Xiaomi Pad 6

Honor Pad 8

Honor lancia sul mercato un tablet economico molto interessante. Questo Honor Pad 8 ha un display da ben 12 pollici (quindi molto ampio) con una risoluzione addirittura 2K. Buona la memoria interna: 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Buono anche l'audio e la batteria. Attenzione solo al software che non riceverà troppi aggiornamenti.

Miglior tablet fino a 900€

In questa categoria di prodotti troverete i tablet che vi possano garantire una migliore qualità sotto molti aspetti, sia video, che di design, come anche di fotocamera (sia frontale che posteriore). Il software ovviamente dovrà essere al top della categoria, offrendo un'esperienza di utilizzo che sia migliore rispetto alla media dei prodotti. Vi lasciamo quindi tutte le informazioni necessarie per scegliere al meglio in autonomia quale acquistare.

Apple iPad 10

iPad di decima generazione (il 10 sta per la generazione, il display è da 10,9") è un bel passo in avanti nel mondo dei tablet per Apple, alzando molto l'asticella della qualità e della tecnologia offerta nella versione "base" del suo tablet. È un ottimo prodotto, soprattutto per quello che può offrire l'ecosistema Apple. Ma il prezzo è salito non poco. Recensione Apple iPad 10

Scheda tecnica Apple iPad 10

iPad Pro 2022

Nel 2022 iPad Pro non è cambiato molto, ma guadagna comunque il nuovo processore Apple M2. Un tablet che è potente quanto e in molti casi più di un PC. Un prodotto esagerato per molti, pensato per chi non vuole rinunciare al meglio del meglio. Recensione iPad Pro 2022

Scheda tecnica iPad Pro 2022

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Nel 2022 Samsung ha lanciato il suo ultimo tablet davvero top di gamma. Si tratta di S8 Ultra con un display da ben 14,6 pollici in tecnologia AMOLED, sottilissimo e con possibilità di espandere le sue potenzialità utilizzando la cover/stand, la tastiera e la S Pen (quest'ultima in dotazione nella confezione). Recensione Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Scheda tecnica Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Migliori tablet qualità prezzo

Sono molti i tablet Android e iOS di qualità in commercio, ma ovviamente molti hanno anche prezzi abbastanza alti, a causa anche di componenti pregiati e di valore al loro interno. Ci sono però anche tanti ottimi tablet che garantiscono un ottimo rapporto qualità prezzo. Ecco qui la nostra selezione principale dei migliori tablet qualità prezzo.

Come scegliamo i tablet?

Nello specifico trovate una lista di dispositivi che hanno ricevuto un voto congruo nelle nostre recensioni e che nel dettaglio sono risultati vincenti come: Display: schermi luminosi, con buoni angoli di visione e ad una risoluzione ottimale per la diagonale dello schermo

Hardware: CPU, GPU e RAM in un quantitativo sufficiente a garantire ottime prestazioni

Autonomia: batterie abbastanza capienti o sistemi di risparmio energetico particolarmente efficienti

Connettività: è importante sui tablet capire quali necessitino di connessione 4G/5G e quali funzionino solo in Wi-Fi

Fotocamera: benché sui tablet sia un fattore secondario ne teniamo sicuramente di conto

Software: i software possono essere delle tipologie più disparate ma devono mantenere un buon bilanciamento fra semplicità, fluidità e numero di funzioni

Sistema operativo: in questa lista consideriamo sia tablet Android che iPad con iOS