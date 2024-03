Miglior Tablet Samsung 2024

La nostra lista dei migliori tablet Samsung aggiornata a marzo 2024.

Migliori tablet Samsung 2024

Il mercato dei tablet non ha vissuto la sua fase più florida negli ultimi anni, ma Samsung ha continuato imperterrita a sfornare nuovi prodotti Galaxy Tab ogni anno, proponendo soluzioni per tutte le tasche e le esigenze, sia con sistema Android che con Windows 10. Per questo, al momento ci sono tanti tablet Samsung da poter acquistare, tra modelli nuovissimi e prodotti meno recenti ma ancora prestanti. Abbiamo deciso di dividere i migliori tablet Samsung in alcune categorie, in modo da facilitarvi la ricerca. Nella lista a seguire trovate le varie sezioni in cui si divide la guida: Miglior tablet Samsung economico - sotto i 200€

Miglior tablet Samsung con SIM

Miglior tablet Samsung con penna

Miglior tablet Samsung con tastiera

Miglior tablet Samsung economico - sotto i 200€

Questa sezione è dedicata a chi ha bisogno di un prodotto da utilizzare sul divano, prevalentemente per navigare sul web o guardare qualche video, senza particolari esigenze professionali. In questo paragrafo è il prezzo a fare la differenza!

Samsung Galaxy Tab A9 e A9+ L'obiettivo di Galaxy Tab A9 e Galaxy Tab A9+ è quello di portare la produttività e l'intrattenimento nella fascia media del mercato dei tablet. Vediamo subito le caratteristiche tecniche: Galaxy Tab A9 vanta un display LCD da 8,7", mentre Tab A9+ porta in tavola un display LCD da 11" con refresh rate a 90 Hz. A spiccare nel modello plus sono i quattro altoparlanti con Dolby Atmos e la rete 5G (la versione base invece deve accontentarsi di due altoparlanti e della rete 4G). Per quanto riguarda le CPU dei due modelli, abbiamo un MediaTek Helio G99 per il Tab A9 e un Qualcomm Snapdragon 695 per il Tab A9+. Ci sono anche differenze nella batteria: il Tab A9 ha una batteria da 5.100 mAh, mentre il Tab A9+ ne ha una da 7.040 mAh.

Samsung Galaxy Tab A8 Samsung Galaxy Tab A8 offre un ottimo bilanciamento tra specifiche hardware e software. Vanta uno schermo da 10,5'' WUXGA (1.920 x 1.200 pixel). A muovere il dispositivo abbiamo una CPU octa-core a 2 GHz, 3/4 GB di RAM, 32/64/128 GB di ROM (espandibili con microSD fino ad 1 TB). Da non sottovalutare la fotocamera posteriore da 8 megapixel con autofocus e quella frontale da 5 megapixel con fuoco fisso. Per quanto concerne la connettività, non manca davvero niente all'appello (abbiamo LTE opzionale, Wi-Fi ac e Bluetooth 5.0). La batteria da 7.040 mAh garantisce ottima autonomia al dispositivo. Purtroppo il caricabatterie non è incluso! Un tablet pensato per l'intrattenimento, lo streaming, l'apprendimento e la produttività.

Miglior tablet Samsung con SIM LTE

In questo paragrafo troverete i migliori tablet con SIM, perfetti per navigare sul web o guardare qualche video anche in assenza di Wi-Fi.

Samsung Galaxy Tab A7 Galaxy Tab A7 è nato per non essere dimenticato, in quanto ha tutte le carte in regola per essere un dispositivo tra i più versatili della gamma tablet Samsung. Con proporzioni simmetriche e uno spessore di soli 7 mm, vanta un sofisticato design metallizzato e una cornice perfettamente regolare. È il prodotto ideale per gli amanti dell'intrattenimento, in quanto è munito di un display ampio e dinamico da 10,4" e di quattro altoparlanti che regalano un audio surround Dolby Atmos eccezionale. Grazie al rapido processore Octa-Core e alla potente RAM da 3 GB, i vostri giochi si caricheranno più velocemente e i movimenti risulteranno più fluidi. È dotato inoltre di una potente batteria da 7.040 mAh e di una tecnologia di ricarica rapida da 15 W. Disponibile in due versioni, Wi-Fi e LTE.

Galaxy Tab S6 Lite Galaxy Tab S6 Lite è dotato di S Pen e di un ottimo display da 10.4" con bordi ridotti al minimo. Il suo design leggero e sottile, lo rendono il compagno ultra-portatile ideale. L'hardware interno, ovviamente di buona qualità, comprende un processore Exynos 9611 octa core, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile, doppio speaker Dolby Atmos e batteria da 7.040 mAh. Ottime le due fotocamere (principale da 8 megapixel e frontale da 5 megapixel). Disponibile in due versioni, Wi-Fi e LTE. Se volete un'alternativa "economica" per sfruttare la S Pen, dovreste prenderlo in considerazione.

Samsung Galaxy Tab Active3 LTE Enterprise Edition Galaxy Tab Active3 è un prodotto solido sia fuori che dentro. Menzione d'onore al design robusto resistente all'acqua, alla polvere e a cadute da 1,5 m. Maneggevole e compatto, è costruito per resistere a lungo. Vanta un comodo display da 8". È poi dotato di una memoria RAM pari a 4 GB, una ROM di 64 GB e un supporto memoria esterna microSD fino a 1 TB. Offre anche due buone fotocamere, una principale da 13 megapixel e una frontale da 5 megapixel. Non manca una potente batteria da 5.050 mAh. Ideale per chi vuole utilizzarlo anche negli ambienti più impervi.

Miglior tablet Samsung con penna

Di seguito vi proponiamo una serie di tablet compatibili con S Pen. Sono tutti modelli che non rinunciano a nulla, anzi includono funzionalità avanzate per migliorare l'esperienza utente, sia dal punto di vista della produttività che dell'intrattenimento.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) In questo paragrafo vi riproponiamo Samsung Galaxy Tab S6 Lite nella versione 2022. Questo dispositivo vanta un display da 10,4" in tecnologia TFT e risoluzione di 1200 x 2000 pixel. Sotto la scocca come processore troviamo un Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G octa a 64 bit da 2.3 GHz con GPU Adreno 618. Abbiamo anche 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria, espandibili tramite microSD. Buone anche le due fotocamere (una principale da 8 megapixel con flash Singolo e una frontale da 5 megapixel). Ottima la batteria da 7.040 mAh. Valore aggiunto, il supporto S Pen. Disponibile in due versioni, Wi-Fi e LTE.

Samsung Galaxy Tab S8 Siete alla ricerca di un tablet moderno? Bene, allora questo nuovissimo Samsung Galaxy Tab S8 potrebbe fare al caso vostro. Vera chicca di Samsung Galaxy Tab S8 è il suo comparto hardware, in quanto come processore troviamo il nuovo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Gode anche di un lettore di impronte digitali nel tasto di accensione e del supporto S Pen. L'audio è affidato a quattro speaker ottimizzati da AKG, con supporto Dolby Atmos. Supporta inoltre il Wi-Fi 6E, che garantisce ottime performance sia in velocità che in ricezione. Eventualmente, Galaxy Tab S8 può anche diventare un secondo monitor con capacità touchscreen per i PC Galaxy, alla stregua di quanto fa Apple.

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro Samsung Galaxy Tab Active4 Pro è un tablet davvero particolare in quanto fa parte della categoria dei rugged. Vediamo subito le caratteristiche tecniche. Vanta un comodo display da 10,1" LCD. Sotto la scocca troviamo un processore Octa-Core da 6 nm, 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno (espandibili fino a 1 TB tramite microSD). Buone anche la due fotocamere (posteriore da 13 megapixel e anteriore da 8 megapixel). Menzione d'onore alle certificazioni e ai materiali (IP68, MIL-STD-810H, cover protettiva da 1,2 mm con visualizzazione notifiche, Corning Gorilla Glass 5). Ottima la S Pen con certificazione IP68.

Samsung Galaxy Tab S8+ Samsung Galaxy Tab S8+ è un tablet di fascia alta. Vanta un display Super AMOLED di 12,4" con risoluzione 1752 x 2800. Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo una fotocamera frontale da 12 megapixel, una principale da 13 megapixel con flash Singolo. Inoltre, può registrare video fino a 4K. Il processore di questo dispositivo è un Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1. Ottimo il processore grafico Adreno 730. Abbiamo poi 8 GB di RAM e 128/256 GB di ROM espandibili tramite microSD. La batteria di questo dispositivo è da 10.090 mAh. E' disponibile anche la versione 5G. Scheda Tecnica Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9+ è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 12,4". L'HDR 10 e la frequenza di aggiornamento di 120 Hz renderanno i contenuti nitidi e realistici. Costruito per resistere a tutto (grazie alla scocca in Armor Aluminum con classificazione IP68). La S Pen è inclusa. Prestazioni elevate e risparmio energetico grazie al processore super veloce Snapdragon 8 Gen 2. Recensione Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Samsung Galaxy Tab S9 è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 11", con HDR 10 e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Resistente ad acqua e polvere, grazie alla scocca in Armor Aluminum con classificazione IP68. Comoda la S Pen inclusa (con classificazione IP68 contro acqua e polvere). Sotto la scocca troviamo il processore super veloce Snapdragon 8 Gen 2 pronto ad offrirvi prestazioni elevate e risparmio energetico.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Galaxy Tab S9 Ultra è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da ben 14,6" con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Non manca il supporto HDR. Come i suoi fratelli minori vanta una scocca resistente ad acqua e polvere, e una comoda S Pen inclusa. Motore del dispositivo è il processore super veloce Snapdragon 8 Gen 2. Prestazioni elevate, risparmio energetico, design e ottimo rapporto qualità/prezzo.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Samsung Galaxy Tab S8 Ultra vanta uno schermo Super AMOLED da 14,6'' con risoluzione 2.960 x 1.848 pixel. Sotto la scocca in qualità di processore troviamo uno Snapdragon 8 Gen 1. Inoltre, abbiamo 8 /12/16 GB di RAM e 128/256/512 GB di ROM espandibili con microSD fino ad 1 TB. Il comparto fotografico non delude le aspettative, in quanto abbiamo una fotocamera posteriore principale con autofocus da 13 megapixel e una grandangolare da 6 megapixel. Ottima anche la fotocamera frontale (12 megapixel - grandangolare + 12 megapixel - ultra-grandangolare). La batteria da 11.200 mAh garantisce buona autonomia al dispositivo.

Miglior tablet Samsung con tastiera

I prodotti in questa sezione sono estremamente versatili e indicati soprattutto per chi desidera un dispositivo 2-in-1, poiché riescono ad accontentare sia quelli che cercano un tablet, che chi preferisce un notebook. Si tratta di modelli più potenti e complessi di quelli trattati in precedenza, in grado di fornire un'esperienza completa.

Samsung Galaxy Tab S7 FE Galaxy Tab S7 FE non è altro che l'ultimo tablet di Samsung con S Pen inclusa, quindi perfetto per creativi e studenti. Il tablet in questione gode di una scheda tecnica che parla da sé, al cui centro c'è il display 12,4" a risoluzione WQXGA (2.560 x 1.600 pixel), insieme al processore Snapdragon 750G. Gli speaker sono firmati AKG e vantano Dolby Atmos. Notevole poi la batteria da 10.090 mAh, che assicura 13 ore di utilizzo. Da notare che la S Pen si aggancia magneticamente sul retro. In più, abbiamo anche il pieno supporto a Samsung DeX. Comodissima la Book Cover Keyboard.

Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ Samsung ha da poco annunciato i nuovi dispositivi della serie Galaxy FE, tra cui i tablet Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+. Vi anticipiamo che i due tablet sono molto simili. Vediamo subito le caratteristiche specifiche. Le differenze dello schermo sono davvero minime (10,9", LCD, 90 Hz per il modello S9 FE e 12,4", LCD, 90 Hz per quello S9 FE+). Sotto la scocca non ci sono grandi sorprese (SoC Exynos 1380 per entrambi i modelli, 6 / 8 GB di RAM per il modello base e 8 / 12 GB per quello plus). Anche il comparto fotografico è molto simile (se non fosse per la grandangolare da 8 megapixel del modello plus). Tutto bene per audio e connettività. Diversa la batteria (8.000 mAh con ricarica fino a 45 W per il modello S9 FE e 10.090 mAh con ricarica fino a 45 W per S9 FE+). Entrambi i tablet presentano la certificazione IP68 per la resistenza a polvere e liquidi e il supporto alla penna S Pen, con la suite di strumenti creativi come GoodNotes, LumaFusion, Clip Studio Paintv e altre.

Samsung Galaxy Tab S8 Series In questo paragrafo vi riproponiamo Samsung Galaxy Tab S8 Series. In tutti e tre i casi acquistando una Book Cover Keyboard potrete ambire ad un'esperienza d'utilizzo molto più simile a quella di un computer desktop.

Samsung Galaxy Tab S9 Series Siete in cerca di un tablet che dia il meglio di sé con una Book Cover Keyboard? Bene, allora potrebbe soddisfarvi uno dei modelli S9 Series. Sono tablet di qualità superiore soprattutto per quanto concerne le prestazioni (che sono per tutti e tre i modelli di alto livello).

Come scegliamo i tablet Samsung?

Giudicare un tablet e confrontarlo con altri prodotti dello stesso genere non è difficile se si tiene conto dei parametri riportati qui in basso, gli stessi che abbiamo utilizzato per tracciare un buon identikit di ciascun modello. Si tratta di caratteristiche tecniche, funzionali o estetiche che racchiudono l'essenza del tablet e danno un colpo d'occhio rapido sulle sue capacità e sulle qualità più spiccate. Display: non è solo questione di dimensione, ma anche e soprattutto di qualità del pannello. Samsung è maestra per quanto riguarda la tecnologia AMOLED, ma anche i tablet con schermi LCD si difendono bene. Importante da considerare è anche la risoluzione, che unita ad un buon angolo di visione assicura un'esperienza d'uso più piacevole per qualsiasi tipo di contenuto, specialmente quelli multimediali. Hardware: per chi cerca le migliori prestazioni possibili, è importante dotarsi di un dispositivo che abbia un buon processore, una GPU di alto livello e tanta memoria RAM. Meglio ancora se la scheda tecnica prevede anche una buona quantità di sensori o elementi aggiuntivi, come lettori impronte o speaker audio di qualità. Su quasi tutti i modelli è disponibile l'espansione della memoria interna tramite scheda microSD. Autonomia: più grande è la batteria meglio è, anche se bisogna tener conto dello spessore del dispositivo. I sistemi di ricarica rapida di ultima generazione aiutano a sopperire alle eventuali mancanze di capacità, così come fa la differenza l'ottimizzazione dell'efficienza energetica del prodotto. Connettività: per gli utenti in mobilità, il consiglio è sempre quello di dotarsi delle varianti con connettività cellulare, meglio se 4G LTE, mentre per coloro che fanno un uso domestico del tablet ci si può accontentare anche solo della variante Wi-Fi. Fotocamera: l'occhio vuole sempre la sua parte, anche sui tablet. Più che sulla fotocamera posteriore, forse non troppo utilizzata su questo tipo di prodotti, l'attenzione deve ricedere sulla fotocamera frontale, utile quando si effettuano videochiamate o dirette sui social. Software: la personalizzazione software di Samsung può aiutare particolarmente nell'utilizzo quotidiano, soprattutto su quei prodotti che hanno accessori specifici, come la S Pen. È bene tener conto anche della presenza di Windows 10 o della versione di Android installata.