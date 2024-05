Miglior videocitofono smart per rispondere anche da lontano

I migliori citofoni Wi-Fi smart per la vostra abitazione per rispondere da lontano e controllare la vostra abitazione

Nel mondo moderno la sicurezza domestica ha assunto una nuova importanza e in questo gioca un certo ruolo anche l'introduzione dei videocitofoni smart. Questi dispositivi mescolano le funzionalità classiche di un citofono con quelle della tecnologia smart e del Wi-Fi, offrendo non solo la possibilità di vedere e comunicare con chi cibussa alla porta, oltre che di integrarsi con altri dispositivi smart home per un controllo e una sicurezza domestici ottimizzati. Un videocitofono smart va ben oltre la semplice funzione di sicurezza; esso agisce come una sentinella digitale, capace di connettersi al Wi-Fi di casa per inviare notifiche dirette al tuo smartphone o tablet. Questo significa che, indipendentemente da dove ti trovi, puoi vedere chi è alla tua porta, parlare con i visitatori e, in alcuni modelli, persino concedere accesso remoto alla tua abitazione (anche se in questo caso entriamo nel mondo delle serrature smart). L'importanza di un videocitofono smart può estendersi anche alla comodità quotidiana. Per esempio si può gestire le consegne quando non sei in casa segnalandovi l'arrivo di un corriere o monitorare l'arrivo dei tuoi bambini da scuola. Più in generale questo vi permette di tenere sotto controllo l'ingresso della propria abitazione. Con funzionalità avanzate come la registrazione video, l'identificazione facciale e l'integrazione con alcuni sistemi di allarme, i videocitofoni smart rappresentano una scelta tecnologica che migliora la vita domestica, garantendo anche pace e sicurezza. In questa pagina esploreremo i migliori videocitofoni smart disponibili sul mercato, valutandoli in base a una serie di criteri essenziali per aiutarti a scegliere il dispositivo più adatto alle tue esigenze di sicurezza e comodità domestica. Trovate questi criteri elencati subito sotto.

Come scegliere un videocitofono smart

Quando si sceglie il miglior videocitofono smart, è essenziale valutare una serie di criteri che possono influenzare significativamente l'esperienza d'uso e l'efficacia del dispositivo, questo anche in considerazione delle diverse tipologie di tecnologia e di installazione. Ecco i principali criteri da considerare: Qualità video : La chiarezza dell'immagine è fondamentale per identificare chi è alla porta. Valuta la risoluzione del video (1080p è comunemente considerato un buon standard), l'angolo di visuale, e la capacità di registrare video anche in condizioni di bassa luminosità o di notte (grazie alla visione notturna).

Audio bidirezionale : Un videocitofono deve permettere una comunicazione chiara con chi si trova all'esterno, senza ritardi o disturbi. Bisogna quindi sempre valutare bene la qualità dell'audio, affinché l'esperienza sia soddisfacente.

Connettività : La maggior parte dei videocitofoni smart richiede una connessione Wi-Fi stabile e forte. Verifica la compatibilità con le frequenze del Wi-Fi domestico (ad esempio, 2.4 GHz o 5 GHz) e considera la necessità o meno di connetterlo con altri dispositivi smart nella casa.

Funzionalità di sicurezza : Alcuni videocitofoni includono caratteristiche di sicurezza avanzate come il riconoscimento facciale, il rilevamento del movimento, e l'integrazione con sistemi di allarme esistenti. Valuta quali funzionalità di sicurezza sono più importanti per te e se queste sono supportate. Alcune di queste poi sono incluse in pacchetti di abbonamento.

Integrazione con smart home : Se possiedi già altri dispositivi smart in casa, è utile che il videocitofono sia compatibile con questi. Controlla la compatibilità con piattaforme come Amazon Alexa, Google Assistant o Apple HomeKit. Quelli di Google e Amazon per esempio sono specifici per la propria piattaforma.

Facilità di installazione e uso : Considera quanto sia semplice installare e configurare il videocitofono, soprattutto se preferisci una soluzione fai-da-te. Ne riparliamo nel punto relativo all'alimentazione. Inoltre, l'interfaccia utente dell'app associata dovrebbe essere intuitiva e facile da usare.

Design e resistenza alle intemperie : Il design del videocitofono dovrebbe non solo essere esteticamente gradevole visto che viene installato davanti a casa vostra, ma anche pratico. Verifica che il dispositivo sia costruito per resistere a condizioni atmosferiche avverse, specialmente se sarà installato all'esterno.

Opzioni di alimentazione : Alcuni videocitofoni sono alimentati a batteria, mentre altri necessitano di un collegamento elettrico. Questa seconda soluzione vi permette di non dovervi più preoccupare della batteria ma ovviamente richiede l'intervento di un elettricista.

Costi e abbonamenti: Alcuni videocitofoni richiedono abbonamenti mensili per l'accesso a funzioni avanzate come la registrazione video continua o il salvataggio delle immagini nel cloud. Valuta il rapporto costi-benefici di eventuali abbonamenti. Questi criteri di valutazione ti aiuteranno a scegliere un videocitofono smart che non solo migliorerà la sicurezza della tua casa ma sarà anche un piacevole e utile aggiornamento tecnologico per il tuo spazio abitativo.

I migliori videocitofoni per qualità e prezzo

Troverai in questa pagina la nostra selezione dei migliori citofoni e videocitofoni smart. Ne troverete di per tutte le tasche e per tutte le fasce di prezzo. Solitamente più il prezzo aumenta e più le funzionalità e la qualità sono di prima categoria. I videocitofoni smart più costosi spesso vengono anche venduti già con un display per visualizzare chi è alla porta senza necessità di uno smartphone. Abbiamo cercato di includere prima i prodotti più economici e poi via via quelli più professionali, ma vi consigliamo di scorrere tutta la lista dei migliori videocitofoni smart per farvi un'idea più precisa di cosa offre il mercato.

Blink Video Doorbell

Il Blink Video Doorbell è un'opzione accessibile e versatile per chi cerca un videocitofono smart. Questo modello supporta sia l'installazione cablata che quella a batteria, rendendolo flessibile a seconda delle tue esigenze di montaggio. Il vantaggio dell'installazione cablata è che suonerà in casa anche il vostro vecchio campanello. Offre funzionalità di base come la registrazione video in alta definizione 1080p e la visione notturna, permettendoti di vedere chiaramente chi è alla tua porta anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il videocitofono è compatibile con Alexa, permettendo agli utenti di integrarlo facilmente con altri dispositivi smart home gestiti tramite l'assistente vocale di Amazon. Puoi ricevere notifiche sul tuo smartphone quando qualcuno preme il campanello o quando il sistema rileva movimento, grazie alla sua funzionalità di rilevamento del movimento. Anche se offre molte delle funzionalità base che ci si aspetta da un videocitofono smart, il Blink Video Doorbell si distingue soprattutto per il suo prezzo competitivo, rendendolo una scelta eccellente per chi non vuole spendere molto ma desidera comunque migliorare la sicurezza della propria abitazione. 45,49 € - Acquista su Amazon

Ring Video Doorbell

La Ring Video Doorbell (giunto alla seconda generazione) è un campanello video intelligente che permette agli utenti di vedere, ascoltare e parlare con i visitatori da qualsiasi luogo tramite smartphone, tablet o PC. Si tratta di un prodotto Amazon e pertanto è perfettamente integrato con Alexa: perfetto se avete uno smart display del brand. Questo dispositivo offre video in alta definizione 1080p, garantendo immagini chiare e dettagliate. Una delle caratteristiche salienti è la visione notturna migliorata, che fornisce una visuale nitida anche in condizioni di scarsa luminosità. La Ring Video Doorbell è dotata di rilevamento del movimento avanzato, che può essere personalizzato per monitorare aree specifiche davanti alla casa. Questa funzione invia notifiche push all'utente quando rileva movimento, permettendo una risposta immediata. Inoltre, include zone di privacy che consentono di escludere aree dalla visuale della camera, aumentando la privacy. Facile da installare, può essere montata senza l'ausilio di cablaggi professionali, grazie alla sua batteria ricaricabile, anche se esiste la possibilità di collegarla direttamente al cablaggio del campanello esistente per un'alimentazione continua. 99 € - Acquistalo su Amazon

Arlo videocitofono

L'Arlo Video Doorbell è un campanello intelligente che migliora la sicurezza domestica con una serie di funzionalità avanzate. Questo dispositivo offre una qualità video in HD 1536p, garantendo immagini chiare e dettagliate del tuo ingresso. Ha un campo visivo molto ampio di 180°, il che significa che puoi vedere quasi tutto davanti alla tua porta, dalla testa ai piedi. Una caratteristica notevole dell'Arlo Video Doorbell è la sua capacità di rilevare movimenti e inviare notifiche immediate all'utente tramite l'app mobile. Questo permette di sapere sempre chi si avvicina alla propria abitazione, anche quando non si è in casa. Il dispositivo supporta anche la visione notturna, assicurando che l'area esterna sia visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione. La configurazione è flessibile, con opzioni per l'installazione sia cablata che wireless, rendendolo adatto a diverse esigenze di installazione. Inoltre, l'Arlo Video Doorbell è compatibile con Alexa, Google, SmartThings e IFTTT, permettendo agli utenti di integrarlo facilmente con altri dispositivi smart home per una gestione più completa della sicurezza. Per quanto riguarda le registrazioni video, è necessario un abbonamento a Arlo Secure per accedere a funzioni avanzate come la registrazione continua e l'archiviazione delle immagini nel cloud. Questo abbonamento offre anche la possibilità di analizzare più in dettaglio gli eventi registrati, fornendo una sicurezza aggiuntiva e personalizzabile. Con la telecamera avrete la prova omaggio del servizio. 106 € - Acquista su Amazon

Eufy Security

Il citofono Eufy Security fa in realtà parte di un più ampio sistema di sicurezza che porta questo nome. Noi parliamo del modello Smart Wi-Fi Video Doorbell 2K, che offre una serie di funzionalità avanzate che lo hanno reso una scelta molto apprezzata. Questo modello è disponibile sia in versione a batteria che cablata e include un campanello esterno. La qualità dell'immagine è uno dei suoi punti di forza, grazie al sensore 2K che assicura una visione chiara e dettagliata dei visitatori. Supporta la rilevazione umana con intelligenza artificiale, che aiuta a ridurre i falsi allarmi distinguendo tra persone e oggetti in movimento. Inoltre, il Video Doorbell 2K offre opzioni di archiviazione locale, il che significa che non sono necessari abbonamenti mensili per salvare le registrazioni video. Questo modello permette anche la comunicazione bidirezionale, consentendo di parlare con chi si trova alla porta da remoto tramite l'app. La facilità di installazione è spesso sottolineata nelle recensioni degli utenti, rendendolo adatto anche per chi non ha esperienza con installazioni di dispositivi smart per la casa. Per usarlo è necessario però avere Eufy HomeBase 2. 109 € - Acquista su Amazon

Ezviz CP4

L'Ezviz CP4 è uno spioncino smart. È una soluzione diversa rispetto a quelle viste fino ad ora è offre un formato più compatto e pensato prima di tutto per essere attaccato sulla parte esterna della porta e non sulla sua cornice. È dotato di una fotocamera da 1080P, offre immagini chiare e dettagliate con un ampio angolo di visione di 166°, assicurando una copertura visiva estesa dell'area antistante la porta. Altra differenza rispetto ai concorrenti è l'inclusione di uno schermo touch a colori da 4.3" che permette una visualizzazione diretta e interattiva delle immagini catturate, senza necessità di utilizzare uno smartphone o uno smart display. Tra le sue caratteristiche distintive troviamo il rilevamento umano con intelligenza artificiale, che migliora l'accuratezza delle notifiche di movimento minimizzando i falsi allarmi, e la visione notturna efficace fino a 5 metri per garantire una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione. Offre inoltre audio bidirezionale e la possibilità di effettuare chiamate video, consentendo comunicazioni chiare con i visitatori attraverso l'app EZVIZ. La durata della batteria si estende fino a 3 mesi grazie alla batteria ricaricabile da 4600 mAh, e l'apparecchio supporta sia l'archiviazione su schede MicroSD fino a 512 GB che su EZVIZ CloudPlay, offrendo flessibilità nella gestione delle registrazioni. Il corpo robusto in lega di zinco assicura durabilità e protezione dagli elementi, rendendo l'Ezviz CP4 un'opzione affidabile e duratura per la sicurezza della porta di casa. 138 € - Acquista su Amazon

Campanello Yale

Il Campanello Smart di Yale è un videocitofono intelligente che permette di vedere, ascoltare e parlare con i visitatori da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento attraverso l'app Yale Home. Il suo punto chiave è probabilmente quello di offrire molto al giusto prezzo e infatti è uno dei prodotti più economi di questa selezione. Questo dispositivo offre un'immagine nitida in 1080p FullHD, una vista ampia di 154°, comunicazione audio bidirezionale, visualizzazione in tempo reale e visione notturna per immagini chiare visibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Facile da configurare, il Yale Smart Doorbell è disponibile sia in versione ricaricabile sia cablata, fornendo flessibilità di installazione. È uno dei pochi campanelli smart che offre, oltre all'alimentazione tramite i classici cavi per i citofoni, anche con la classica spina a 12V (opzionale). Include anche funzionalità di sicurezza avanzate come la rilevazione umana assistita dall'intelligenza artificiale, notifiche push quando qualcuno suona il campanello o si avvicina alla porta, e la possibilità di registrare il video nel cloud per una maggiore tranquillità. 159 € Acquista sul sito Yale

Nest Doorbell

Il Nest Doorbell è un videocitofono intelligente che offre video in alta definizione e un ampio campo visivo, permettendo agli utenti di monitorare la loro porta di casa con chiarezza. Il dispositivo offre una visione a 160° orizzontalmente e a 90° verticalmente, garantendo una visione completa di chi si trova davanti alla porta, inclusi i pacchi lasciati sul pavimento. Si tratta di un prodotto realizzato da Google e pertanto è consigliato soprattutto a chi già utilizza in modo intenso la piattaforma Google Home, visto che vi si integra all'interno in modo estremamente pratico e comodo. In particolar modo per chi ha altre telecamere Nest. Caratteristiche notevoli includono la capacità di rilevare persone, animali e pacchi, inviando notifiche in tempo reale al proprietario tramite l'app mobile. Questo permette una risposta rapida a qualsiasi attività, anche quando non si è a casa. Il videocitofono è dotato anche di una funzione di risposta rapida, che consente agli utenti di rispondere ai visitatori con messaggi pre-registrati oppure a voce. Per una gestione più completa, il Nest Doorbell può essere collegato a un abbonamento Nest Aware, che offre funzioni aggiuntive come la registrazione continua e una cronologia video più estesa. Questo abbonamento migliora ulteriormente le capacità di sorveglianza e sicurezza del dispositivo. 172 € - Acquista su Amazon 199 € - Acquista su Google

Vimar K40945