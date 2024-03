Migliori robot da cucina - Marzo 2024: cucinare senza fatica

Che tu cerchi un robot da cucina economico o uno professionale, con la nostra guida all'acquisto avrai tutti i consigli necessari per acquistare il modello migliore per te.

Migliori robot cucina 2024

I robot da cucina sono elettrodomestici versatili, infatti la stragrande maggioranza di quelli in commercio sono multifunzione. Cosa fanno questi robot da cucina? Tutto! Frullano, tritano, tagliano, affettano, impastano, amalgamano, montano e i modelli professionali (molto simili al moderno Bimby) cucinano anche. Obiettivamente parlando i robot da cucina sono molto più di semplici elettrodomestici, sono i migliori amici di ogni amante della cucina. Supportano quotidianamente sia cuochi esperti che alle prime armi, agevolano e ottimizzano la stessa arte del cucinare (perché cucinare è un'arte ragazzi!). Vista la mole di prodotti presenti sul mercato abbiamo deciso di creare questa guida con i migliori robot da cucina. Di seguito troverete praticamente di tutto: robot economici e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo (perfetti per utenti attenti al budget), robot simil-Bimby (progettati per cucinare), multifunzione, professionali, impasta, trita e frulla. Proseguite e scegliete il vostro nuovo robot da cucina!

Migliori robot da cucina economici

"Spendi poco e acquisti il meglio" è lo slogan di questo paragrafo dedicato ai migliori robot da cucina economici! Un prodotto di qualità non deve costare necessariamente tanto, anzi il più delle volte a sorprendere sono proprio i prodotti che costano poco. In questo paragrafo abbiamo raccolto robot da cucina dal prezzo molto conveniente. Se non avete problemi di budget e soprattutto se avete particolari esigenze, vi invitiamo a proseguire con gli altri paragrafi.

Moulinex Turbo Cuisine Multicooker Moulinex Turbo Cuisine Multicooker è un piccolo robot da cucina dal prezzo conveniente. Tecnicamente parlando, siamo dinanzi ad una pentola a pressione dotata di tecnologia Spherical Cooking Bowl, con una potenza da 915 W a 1.090 W e 10 programmi di cottura automatici (cottura in umido, zuppe, frittura, cottura al forno, sottovuoto e cottura lenta, porridge, yogurt e fermentati, riscaldamento, modalità Chef regolabile). Turbo Cuisine è dotata di controlli di sicurezza come il sistema di rilascio della pressione sicuro. Dulcis in fundo, gli accessori sono lavabili in lavastoviglie. Una soluzione innovativa per cucinare piatti deliziosi in modo semplice e veloce.

Moulinex CE851A Cookeo + Multicooker Di seguito un altro robot da cucina economico marchiato Moulinex. Con il suo pannello di controllo intuitivo e intelligente, 4 menù e 150 ricette pre-programmate, Cookeo diventerà il vostro assistente personale in cucina. Più che un vero robot, Cookeo è una pentola a pressione dalla grande capacità (6 litri) che vi permetterà di cucinare per la vostra famiglia e per i vostri amici (da 2 a 6 porzioni) in modo semplice e veloce. Ovviamente consente di cucinare a vapore, a pressione o in modalità classica con 3 livelli di temperatura: bassa (stufatura), media ed elevata (rosolatura). Inoltre, potrete riscaldare le vostre pietanze in modo sicuro e tenerle al caldo dopo la cottura. La cottura è automatica e con la funzione avvio ritardato avrete i pasti pronti al momento giusto. Infine, potrete aprire e bloccare il coperchio con un solo gesto, lavare recipiente e cestello in lavastoviglie (il recipiente è amovibile e antiaderente per una facile pulizia). A questo prezzo è impossibile chiedere di più!

Migliori robot da cucina per il rapporto qualità/prezzo

Qualità e buon prezzo, sono questi i pilastri su cui si fonda questo secondo paragrafo della nostra guida dedicata ai migliori robot da cucina. Di seguito troverete prodotti dal prezzo conveniente, dalla qualità costruttiva niente male e completi nelle funzionalità. In questo paragrafo abbiamo dato importanza anche al design scegliendo prodotti semplici esteticamente e compatti nelle dimensioni. Vi lasciamo al nostro elenco prodotti. Gli utenti più esigente disposti a spingersi con la spesa possono proseguire con i migliori robot multifunzione, simil Bimby e professionali.

Ufesa TotalChef RK3 Ufesa Totalchef RK3 è progettato per essere un alleato esemplare in cucina! Abbiamo 30 funzioni (tra cui riscaldare, cuocere, soffriggere, cuocere a vapore, tritare, mescolare, impastare, tritaghiaccio, sminuzzare, montare, bollire, macinare, polverizzare, battere, centrifugare, mischiare, frullare, bagnomaria e così via), controllo costante e preciso della temperatura (da 37° C a 140° C), timer fino a 99 minuti e regolazione della velocità (da 0 a 12 + turbo). Non manca un comodo display LCD con pulsanti tattili, una capiente caraffa da 3,5 litri con coperchio trasparente (per controllare la cottura dei cibi in ogni momento), 6 accessori, una bilancia integrata, più un ricettario incluso con 150 piatti classici e non. Un robot multifunzione marchiato Ufesa da prendere in considerazione.

Ufesa TotalChef RK5 Ufesa Totalchef RK5 è un robot da cucina dal prezzo conveniente, con 20 programmi preimpostati (tritare, mescolare, bagnomaria, macinare, cucina a vapore, soffriggere, impastare, riscaldare, montare, bollire e così via), controllo costante e preciso della temperatura e timer fino a 99 minuti. Occhio perché il coperchio ha blocco di sicurezza e apertura "One hand step". Inoltre, potrete pulire comodamente la caraffa in acciaio inossidabile da 3,5 litri poiché lavabile in lavastoviglie e dotata della tecnologia "water protect". Inoltre, TotalChef ha la speciale funzione di pulizia "click to clean". Comodo lo schermo LCD per visionare tempo, temperatura, velocità e programmi. Include anche un ricettario in PDF con 150 ricette.

Masterpro by Carlo Cracco Masterpro by Carlo Cracco è un robot dal design elegante e compatto, progettato per rendere unica la vostra esperienza in cucina. Da solo sostituisce i tradizionali robot e food processor, i mixer, i frullatori, i macinacaffé, le pentole per la cottura lenta e sottovuoto, le vaporiere, le grattugie e i tritatutto. Come se non bastasse offre ricette programmate con aggiornamenti Wi-Fi, schermo touch screen a colori da 5", potenza da 1.000 W, tecnologia di riscaldamento avanzata, controllo della velocità a 12 intervalli, coperchio trasparente per visualizzare il processo di cottura, contenitore in acciaio inossidabile da 3,5 litri, funzione vaporiera, bilancia integrata e funzione di inversione della lama per gli ingredienti più delicati. Non mancano una varietà di accessori a disposizione.

Migliori robot da cucina tipo Bimby

Per chi non lo sapesse, il Bimby è un elettrodomestico da cucina prodotto dall'azienda tedesca Vorwerk. A spiccare in questo robot da cucina sono le tantissime funzioni tra cui pesare, tritare, grattugiare, amalgamare, montare, polverizzare/macinare, mescolare, frullare, impastare, riscaldare, cuocere, cuocere a vapore, caramellare, bollire e molto altro. Abbiamo cercato dei validi sostituti a questo robot da cucina e li abbiamo raccolti all'interno del questo paragrafo. Di seguito i migliori robot da cucina simil Bimby.

Cecotec Robot da Cucina Mambo 10090 Di seguito vi proponiamo un robot da cucina marchiato Cecotec. Mambo 10090 offre 30 funzioni (tritare, schiacciare, friggere, macinare, spruzzare, grattugiare, riscaldare, frusta, yogurt maker, mescolare, cuocere a bassa temperatura, far bollire, tenere al caldo, fermentare, velocità zero, funzione turbo e altro), una caraffa in acciaio inox di alta qualità da 3,3 litri progettata per una pulizia facile e veloce in lavastoviglie, più un sistema intelligente di produzione di calore (varia da 0 a 10 livelli). Inoltre, incorpora un piroscafo a due livelli con una grande capacità per una cottura a vapore illimitata. Tramite app Mambo Smartphone potrete godervi un gran numero di ricette.

Moulinex Click Chef Sulla stessa lunghezza d'onda di altri modelli Moulinex presenti in questa guida, anche Click Chef è un robot da cucina bello da vedere, facile da utilizzare e progettato per diventare un fedele alleato in cucina. Perfetto per preparare deliziose ricette fatte in casa risparmiando tempo ed energia! Con 5 programmi automatici (zuppe, dessert, cottura lenta, salse, cottura a vapore), per un totale di 32 funzioni, le vostre ricette quotidiane saranno pronte in due semplici click. Non mancano 5 accessori da supporto (rimovibili e lavabili in lavastoviglie) e un capiente recipiente da 3,6 litri.

Moulinex Click & Cook Multicooker A seguire le orme del modello precedente abbiamo il robot da cucina Moulinex Click & Cook Multicooker. Offre 600 ricette integrate perfette per soddisfare ogni palato, una bilancia da cucina digitale e modalità di cottura versatili. Per un'esperienza in cucina intuitiva e impeccabile non manca uno schermo touchscreen nitido da 7". Tra le 32 funzioni abbiamo cuocere, mescolare, frullare, impastare, sbattere, tritaghiaccio, sminuzzare, macinare, cuocere al vapore e molto altro ancora. Non mancano 10 programmi automatici come cottura lenta, zuppe, cottura al vapore e 7 accessori a supporto (lama, frusta, sbattitore, cestello per la cottura al vapore, spatola, tappo dosatore). Comodissimo il programma di pre-pulizia automatico. Ultime, ma non per importanza, la capacità del robot e la potenza: 3,6 litri e 1.400 W.

Migliori robot da cucina multifunzione

La parola chiave di questo paragrafo è una, multifunzione. C'è poco da discutere, nella botte piccola c'è il vino buono ma in quella grande ce né per tutti! Questi robot hanno davvero tante funzioni, alcuni di loro le hanno tutte. Cucinare è un'arte, motivo per la quale bisogna farsi supportare da elettrodomestici di questo tipo. I migliori robot da cucina multifunzione li trovate di seguito.

Cecotec Mambo Touch Cecotec Mambo Touch è un robot da cucina che non ha bisogno di presentazioni (o forse sì). Per chi non lo sapesse, siamo dinanzi ad un modello con 37 funzioni (tritare, soffriggere, macinare, spruzzare, grattugiare, riscaldare, montare, mescolare, cottura a vapore, impastare, bollire, cottura lenta e così via), uno schermo TFT da 5" Soft Touch per un maggiore comfort, una selezione di utili accessori, una caraffa in acciaio inox di alta qualità da 3,3 litri (adatta per una pulizia facile e veloce in lavastoviglie) e una bilancia incorporata di grande precisione. A supporto avrete anche un app dedicata per smartphone con ricette guidate illimitate.

Moulinex Companion XL Con Moulinex Companion XL sale il prezzo e con esso anche la qualità del prodotto. Trattandosi di un modello multifunzione, avrete a disposizione 12 programmi automatici, una modalità manuale che vi permetterà di essere creativi, 6 accessori a supporto e un'ampia gamma di temperature. Grazie alla caraffa da 4,5 litri potrete preparare in pochi semplici click una gamma illimitata di ricette per la vostra famiglia e amici. Inoltre, tramite app dedicata potrete trovare un numero illimitato di ricette, salvare le vostre preferite e creare liste della spesa, per non parlare della funzione "Nel mio frigorifero" perfetta per ridurre gli sprechi. Facile da pulire (componenti lavabili in lavastoviglie) e conservare.

Migliori robot da cucina impasta, trita e frulla

I robot da cucina presenti in questo paragrafo impastano, tritano e frullano, impossibile chiedergli di più! Ognuno di questi robot promette versatilità ed efficienza. Non vi resta altro da fare che sceglierne uno in base alle vostre esigenze e al vostro budget.

YASHE Robot da Cucina YASHE è un robot da cucina multifunzione dal prezzo interessante e ci apprestiamo a spiegarvi il perché. Sono i suoi 11 accessori a trasformarlo (all'occorrenza) in frullatore, tritatutto, spremiagrumi, impastatrice, macinacaffè, affetta verdure, mixer e altro ancora. Grazie al robusto motore da 1.300 W, al pulsante per gli impulsi e alle 3 impostazioni di velocità, con questo robot da cucina avrete un controllo preciso sulla lavorazione dei cibi e risultati ottimali per diverse ricette. Con la protezione a doppio blocco, il robot da cucina funzionerà solo con la ciotola saldamente bloccata alla base. Inoltre, i piedini antiscivolo impediranno qualsiasi movimento accidentale. Con una generosa ciotola da 2,5 litri e un vaso da 1,5 litri soddisferà le esigenze della maggior parte delle famiglie. A questo prezzo è impossibile chiedere di più!

Kenwood MultiPro Express Con Kenwood MultiPro Express avrete tutto ciò che vi serve (in cucina) sempre a portata di mano! Abbiamo una grande ciotola da 3 litri, strumenti essenziali per tritare, affettare, impastare, frullare, grattugiare in modo rapido e semplice. Inoltre, con il sistema Express Serve, potrete grattugiare e tritare gli ingredienti direttamente in una ciotola esterna, riducendo così le esigenze di lavaggio. Non manca un'intuitiva manopola girevole per regolare la velocità. A muovere il tutto troviamo un efficiente e potente motore da 1.000 W destinato a durare nel tempo. Tra gli 8 accessori in dotazione abbiamo un frullatore in plastica da 1,5 litri, dischi per affettare e tritare, emulsionatore, lama impastatrice e spremiagrumi.

Bosch MultiTalent 3 Bosch MultiTalent 3 è un robot da cucina della rinomata azienda di elettrodomestici. Vediamo subito le caratteristiche. Le 2 velocità e la funzione Pulse consentono preparazioni semplici e veloci, mentre la ciotola trasparente permette di controllare in qualsiasi momento lo stato dei cibi. Inoltre, potrete riporre gli accessori dentro la ciotola da 2,3 litri, così da risparmiare spazio e tempo (avendoli sempre a portata di mano). Ovviamente gli accessori sono lavabili in lavastoviglie (disco in acciaio inox per affettare e grattugiare, lama per impastare, macinare e tagliare, disco per montare panna e uova). Compatto, ma non piccolo, semplicemente perfetto per l'utilizzo di tutti i giorni.

Migliori robot da cucina professionali

Siete utenti particolarmente esigenti in cerca di un robot da cucina professionale? Bene, allora questo è il paragrafo giusto per voi. Ovviamente con i robot a seguire sale il prezzo (anche di molto rispetto a quelli presenti nei precedenti paragrafi) e con esso anche la qualità. Diciamo che i robot di questa categoria sono dei validi investimenti per la vostra cucina. Molti vivono la cucina come ambiente e il cucinare come uno stress, ma con i giusti aiutanti il tutto può diventare un piacere.

MyCook Touch Multicooker Per una cottura multilivello e per preparare diverse pietanze allo stesso tempo, scegliete MyCook Touch Multicooker! Tra le funzioni preimpostate abbiamo turbo (per una potenza extra), impastare (per impasti lisci e omogenei) e soffritto (per tritare e soffriggere i fondi di cottura). A stimolare la vostra fantasia in cucina avrete l'app dedicata Mycook Club (utile anche per prendere spunto da altri appassionati e condividere le proprie creazioni). Abbiamo anche uno schermo touch da 7", temperatura di cottura regolabile fino a 140° C, possibilità di cucinare in modo "manuale" o in "modalità guidata" (cioè selezionando una delle ricette del Club Mycook o con il supporto di Mycook Touch). Non manca un set di accessori e una bilancia di precisione integrata.

Moulinex i-Companion Touch XL Con Moulinex i-Companion Touch XL sale il prezzo e con esso anche la qualità di questo robot da cucina multifunzione. Un modello semplice esteticamente e compatto nelle dimensioni. Abbiamo un touchscreen facile da usare, video tutorial facili da seguire, capacità di 4,5 litri, un'infinità di ricette da consultare sul touchscreen (aggiunte in automatico ogni mese gratuitamente) o tramite un app dedicata (aggiornata costantemente da un'appassionata community). Non manca una comodissima bilancia interattiva.

Come scegliere un robot da cucina

Come si sceglie un robot da cucina? Piccola premessa: non esiste un robot da cucina infallibile perché la strada della perfezione è lunga e tortuosa. Detto questo, un robot da cucina si può scegliere e lo si sceglie in base alle proprie esigenze (sia di budget che di cucina). Una volta chiarito questo nella vostra mente, passate a valutare caratteristiche come potenza, velocità, capacità, versatilità (quelli multifunzione sono tra i più completi), semplicità nell'uso (per non perdersi tra pulsanti e programmi), la presenza di accessori e qualità costruttiva. Un robot da cucina degno di nota deve essere funzionale non bello, deve essere pratico e non impossibile da usare e poi deve avere un costo proporzionato alle funzionalità offerte. Detto questo, siete pronti per acquistare il vostro nuovo robot da cucina.